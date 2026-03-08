В этом выпуске Борис Марцинкевич и Иван Слива раскрывают критические проблемы энергетики Дальнего Востока, где компания РусГидро оказалась в заложниках наследия реформы РАО ЕЭС и зарегулированных тарифов, не позволяющих строить новые ГЭС. Мы разберем, как гидроэлектростанции ежегодно спасают регион от катастрофических наводнений, работая себе в убыток, и почему без вмешательства государства частные инвесторы обходят отрасль стороной. Подробнее в новом видео

00:00 Энергетика Дальнего Востока: Что не так с РусГидро?

02:41 Наследие Чубайса: Почему РусГидро оказалось в кризисе

05:07 Две энергосистемы России: Почему Дальний Восток изолирован?

07:16 Парадокс тарифов: Как убивают энергетику Дальнего Востока

10:11 Наводнение на Амуре: Как Зейская ГЭС спасла Благовещенск

13:24 Отказ от строительства ГЭС: Миллиардные убытки от наводнений

17:01 Тупик для гидроэнергетики: Потенциал рек не используется

20:33 Новый закон спасет ГЭС? Механизм ДПМ и инвестиции

24:56 Революция в строительстве ГЭС: Что изменит "Росэнергопроект"

32:34 Будущее энергетики России: Баланс ГЭС и "зеленой" энергии

