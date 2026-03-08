КРИЗИС РУСГИДРО: почему Дальний Восток БЕЗ ДЕНЕГ и при чем тут Чубайс?
В этом выпуске Борис Марцинкевич и Иван Слива раскрывают критические проблемы энергетики Дальнего Востока, где компания РусГидро оказалась в заложниках наследия реформы РАО ЕЭС и зарегулированных тарифов, не позволяющих строить новые ГЭС. Мы разберем, как гидроэлектростанции ежегодно спасают регион от катастрофических наводнений, работая себе в убыток, и почему без вмешательства государства частные инвесторы обходят отрасль стороной. Подробнее в новом видео
Комментарий редакции
Краткие тезисы- РусГидро и «чужая» нагрузка - В 2011 году на РусГидро «повесили» энергетику Дальнего Востока: в основном тепловую генерацию (уголь, газ, дизель) и сети. - Компания, задуманная как оператор гидроэнергетики, вынуждена строить и содержать угольные станции, линии электропередачи, модернизировать сети в Якутии, Чукотке, Приморье, Амурской области и т.п. - Результат: денег на новые гидроэлектростанции нет, хотя формально компания большая и государственная. - Дальний Восток как «нерыночный остров» - Энергосистема России разделена на Единую энергосистему (ЕЭС) и Объединённую энергосистему Востока (ОЭС Востока). Они слабо связаны, исторически так осталось с СССР. - Дальний Восток во многом живёт обособленно: малые связи с ЕЭС, низкая плотность сетей, большие расстояния, суровый климат. - Реформа РАО ЕЭС Чубайса практически не коснулась Дальнего Востока – он остался «недореформированным», с государственным регулированием тарифов и хроническим недофинансированием. - Абсурд тарифной политики - РусГидро обязано: - покупать уголь по рыночной цене, - продавать электричество и тепло по регулируемым (низким) государством тарифам. - Это решение ФАС: «соблюдение конкуренции» на стороне топлива и «социальный остров» на стороне электроэнергии. - Итог – структурный убыток: регион выживает, но компания обескровлена. - Ключевой физический фактор – плотность сетей - Для работы рыночной модели в энергетике нужна высокая плотность линий электропередачи, резервирование, кольцевые схемы. - В России: около 150 км ЛЭП на 1000 км², в Европе – 4400 км на 1000 км². - Нельзя механически «натянуть» европейскую рыночную модель на Дальний Восток: другая география, климат, демография. - Потому и возникает «хаос гибридных правил»: тут рынок, тут регулирование, тут спецрешения ФАС, тут решения субъекта РФ. - Гидропотенциал Дальнего Востока: 7% от возможного - В России гидропотенциал – второй в мире после Китая. - В среднем по стране используется ~20%, на Дальнем Востоке – около 7%. - Именно там, где идут мощные паводки, катастрофические ливни и регулярные наводнения, ГЭС почти нет. - Паводки на Амуре и упущенный шанс - Во время крупного наводнения: Зейская и Бурейская ГЭС спасли регион, сильно сгладив пик. - Был эпизод, о котором почти никто не знает: - на Зейскую ГЭС пришёл максимальный приток за всю историю наблюдений (более 10 тыс. м³/с), - весь приток был полностью аккумулирован водохранилищем, вниз выпускалось те же ~900 м³/с, - без ГЭС город Зея и всё ниже по течению были бы буквально смыты, подъём уровня – до 8–9 метров. - РусГидро разработало пакет проектов каскада ГЭС на притоках Амура: активный объём водохранилищ – 35 км³ при том, что в критический год по Амуру прошло ~33 км³. - То есть, при наличии каскада наводнение свелось бы к фразе: «на Дальнем Востоке прошёл сильный дождь». - Эти предложения ушли в правительство, дошли до комиссии под руководством Дворковича. - Вердикт: «климат вернулся к среднегодовой норме, строить не надо». - Поручение президента по противо-паводковым ГЭС было позже тихо снято с контроля. - Сейчас мы ежегодно видим новые подтопления, эвакуации (вплоть до участия Тихоокеанского флота), и деньги на ликвидацию последствий уже сравнимы (или выше), чем стоимость строительства нескольких ГЭС. - Почему гидрострой встал - Механизма окупаемости ГЭС не было: - строительство дорогое, - тарифы – не гарантируют возврат инвестиций, - инфраструктура (водохранилища, переселение, лес, археология) – до конца юридически не урегулирована. - Это ударило не только по стройкам, но и по: - проектным институтам, - научной базе, - машиностроению для гидроэнергетики, - школе строителей плотин (люди уходят в другие отрасли). - Парадокс: тот, кто умеет строить ГЭС, может строить почти что угодно; но тот, кто строит «что угодно», не факт, что способен построить надёжную плотину. Потеря компетенции здесь — необратимее, чем потеря денег. - Контраст с Росатомом - Росатом – тоже государственная корпорация, но с сбалансированной экономикой: - доходы от АЭС идут на новые проекты, - есть ресурс на эксперименты (ветровые станции, новые технологии), - комплексный подход: добыча урана, переработка, наука. - Пример месторождения Большой Эркин (Южная Якутия): - бедная руда (0,15% урана) теоретически нерентабельна, - научный подход даёт возможность извлекать золото и серебро, - золото окупает проект, уран становится «побочным выигрышем». - У Росатома получается монетизировать сложные проекты; у РусГидро — нет, потому что её заставили тушить дыры Дальнего Востока в тепле и сетях без нормальной модели возврата инвестиций. - Новый законопроект: шанс для гидроэнергетики Законопроект (пока только на обсуждении) вводит два ключевых изменения: 1. Возврат ДПМ (договоров поставки мощности) для ГЭС - Классический ДПМ для ТЭС: конкурс, кто построит нужную мощность дешевле – тот и получает гарантированный платёж за мощность. - Для ГЭС такой чистый конкурс не подходит: - ГЭС жёстко привязана к конкретному створу, - прежде чем соревноваться ценой, нужно: - провести геологоразведку и гидрологию, - сделать изыскания, - разработать несколько вариантов плотины и водохранилища, - подготовить обоснование инвестиций (это уже миллиарды рублей). - Никто не станет тратить миллиарды на обоснование инвестиций, если потом может прийти «конкурент», предложить цену на 10 копеек ниже и забрать проект. - В законопроекте предлагается: - привязать право реализации проекта к разработчику обоснования инвестиций; - условия ДПМ (гарантии окупаемости) формируются именно под этот подготовленный проект. - То есть: - кто взял на себя риск и сделал глубокую проработку — тот и строит; - государство задаёт такие условия по оплате мощности, чтобы проект окупился. 2. Юридическое оформление водохранилищ и инфраструктуры - Раньше не было чёткого понимания: - кто финансирует подготовку ложа водохранилища (вырубка леса, археология, переселение), - кто и на каком основании принимает результаты этих работ, - как этот объект учитывается юридически: водохранилище вообще не было полноценно определено как объект капитального строительства. - В итоге каждый раз – ручной режим, отдельные постановления правительства (Богучанская, Нижне-Бурейская, Усть-Среднеканская ГЭС). - Новый законопроект: - вводит организацию «Роснедропроект» / «Росэнергопроект» (в беседе прозвучало как Роснергопроект), - она будет отвечать за водохранилища, инфраструктуру, стыковку интересов ведомств, баланс и принятие работ. - Задача – вывести гидрострой из режима «каждый раз отдельное политическое решение» в нормальное системное поле. - Гидроэнергетика и ВИЭ (ветер/солнце) - Ветер и солнце – тренд, технологии дешевеют, особенно на Дальнем Востоке и в Сибири туда уже заходят. - Но: - выработка непостоянна (ночь, облачность, штиль), - нужно регулирование нагрузки, резервирование, сети, подстанции. - ГЭС с водохранилищем: - могут работать ночью, когда солнце молчит, - могут быстро нарастить мощность при падении ветра, - могут не работать, когда избыток генерации (по сути, служат «аккумулятором системы»). - Без мощной, гибкой гидроэнергетики интеграция большого объёма ВИЭ превращается в хрупкую конструкцию, требующую либо дорогих систем накопления, либо постоянных аварийных режимов. - Попытка вернуть здравый смысл в энергополитику - Инициатива закона – результат давления «неравнодушных людей», сумевших донести до президента идею: без развития гидроэнергетики Россия теряет стратегический ресурс. - Документ выложен для публичного обсуждения (редкий случай для отрасли). - Параллельно формируется экспертная группа при Совете Федерации (Национальный центр энергосбережения): - анализ законопроектов в энергетике, - попытка «импортозаместить здравый смысл», который в отраслевой политике хронически недодан.
Подробный вывод: что здесь на самом деле происходитЕсли отбросить детали, в видео проговаривается один ключевой конфликт: гидроэнергетика Дальнего Востока объективно нужна и выгодна стране, но в существующей институциональной рамке она невыгодна тем, кто обязан её строить.
1. География против идеологии рынкаРеформа РАО ЕЭС пыталась навязать одной стране унифицированную рыночную логику, будто Россия – это большая Германия с более холодной зимой. Но: - там, где высокая плотность населения и сетей (Европа), рынок действительно может работать: сотни генерирующих компаний, конкуренция, переключение потребителей; - там, где: - снег, вечная мерзлота, - тысячи километров между городами, - единичные линии без резервов, рынок в чистом виде просто физически невозможен. Это как пытаться применить правила уличного кафе к полярной станции: вроде бы оба – места, где люди едят, но набор ограничений разный до абсурда. Дальний Восток – это не «недоразвитый рынок», а иная физическая и социальная реальность, где: - генерация и сети не могут быть в полной мере конкурентны, - инфраструктура часто заведомо нерентабельна в коммерческом смысле, но жизненно необходима. И вот эта реальность была игнорирована. Поэтому и появилось то, что Марценкевич с Сливой иронично называют «Чубайсетина» — следы внедрения рыночной идеологии туда, где она слабо совместима с географией.
2. РусГидро как заложник системных противоречийРусГидро – пример того, как одна структура может оказаться в роли: - формально – рыночной компании, от которой ждут прибыли, роста капитализации, дивидендов; - фактически – инструмента государственной социальной и инфраструктурной политики, вынужденного: - обеспечивать тепло и свет в территориях, где окупаемость – понятие почти абстрактное; - модернизировать ветхие сети; - строить угольные станции там, где никто другой не пойдёт. Государство говорит: «Вы же крупная, у вас ГЭС, вы справитесь». Рынок говорит: «Где прибыль? Где новые ГЭС? Где конкурентоспособность?» Результат – гидроэнергетика как профильное направление высыхает, потому что все деньги и силы уходят на латание дыр в тепле и сетях. Это напоминает ситуацию, когда талантливому хирургу поручают ещё и уборку в больнице, и ремонт крыши, и охрану ворот — а потом удивляются, что он делает мало операций.
3. ГЭС как инструмент управления не только энергией, но и водойС точки зрения философии инфраструктуры, ГЭС – это не просто генерация. Это: - управление стихией: вода становится не стихийной угрозой, а ресурсом; - страховой полис против климатической изменчивости: паводок превращается в статистический эпизод, а не катастрофу; - долгосрочная ставка: плотина служит десятилетия, меняется только оборудование. Здесь особенно показательно: - государство охотно тратит деньги после бедствия (на компенсации, восстановление, эвакуацию), - и с трудом готово тратить на предотвращение бедствия через системные инфраструктурные решения. Психологически это напоминает человека, который годами лечит последствия стресса таблетками и алкоголем, но не готов один раз всерьёз перестроить образ жизни.
4. Кадры и компетенции как невидимый капиталВас, возможно, задел мотив про «людей, которые умеют строить плотины». Технологическая культура – это не патент и не акт правительства, это: - непрерывная цепочка: наука → проектирование → строительство → эксплуатация; - традиции, передающиеся от старших инженеров к молодым; - накопленная «чувствительность» к рискам, ошибкам, особенностям грунтов, льда, воды. Когда гидрострой простаивает годами: - проектные институты недогружены, - молодёжь не приходит, - опытные люди уходят в другие отрасли или просто уходят на пенсию с невостребованным знанием. И тогда через 20–30 лет страна с гордостью будет вспоминать, что «когда-то мы строили Асуанскую плотину», но уже не сможет повторить подобное, даже если будут деньги и политическая воля. Это та самая «невидимая цена» политических колебаний.
5. Новый законопроект: попытка совместить интересы государства и инвестораЕсли отбросить технику, законопроект по сути делает три вещи: 1. Признаёт уникальность ГЭС: - Нельзя обращаться с ней как с «любой генерацией» в конкурсной логике. - Нужен особый порядок, в котором тот, кто несёт риск предварительной проработки, не будет выбит с рынка чужой более дешёвой заявкой. 2. Даёт предсказуемую экономику: - ДПМ на ГЭС – это признание: «ГЭС – долгий и дорогой объект, мы гарантируем вам возврат ваших вложений через плату за мощность, если вы строите там, где нам нужно». 3. Устраняет часть юридического хаоса вокруг водохранилищ: - Водохранилище становится юридически понимаемым объектом; - появляется институт (Роснергопроект), который отвечает за сопряжение интересов энергетиков, экологов, регионов, федерации. С философской точки зрения, это движение от идеологии «невидимой руки рынка» к более честной позиции: «инфраструктура в таких условиях — это всегда результат осознанного государственного выбора и разделённого риска».
6. Гидроэнергетика как связка прошлого и будущегоИнтересно, что гидроэнергетика здесь оказывается мостом между: - индустриальным прошлым (советский опыт гигантских строек, вера в инженерное освоение природы), - и «зелёным» будущим (интеграция ВИЭ, декарбонизация, борьба с климатическими рисками). ГЭС — это не романтика советских плакатов, а вполне современный инструмент: - надёжная базовая и маневренная мощность, - поддержка для ветра/солнца, - защита от наводнений, - долгоживущий актив с низкими эксплуатационными затратами. Вопрос не в том, нужны ли нам ГЭС, а в том, будет ли у нас мужество изменить правила игры, чтобы сделать их строительство не подвигом энтузиастов, а нормальной практикой.
Практический смысл для Дальнего Востока и страныЕсли предложенный законопроект будет принят в разумной форме и реально заработает, это может означать: - для Дальнего Востока: - постепенное формирование каскадов ГЭС, - снижение уязвимости перед паводками, - доступ к относительно дешёвой электроэнергии для новых производств, - появление долгосрочного энергетического каркаса под идею «поворота России на Восток». - для отрасли: - оживление проектных институтов и стройкомплекса, - сохранение и развитие компетенций, - более грамотную интеграцию ВИЭ. - для государства: - снижение бюджетных трат на ликвидацию последствий катастроф, - перевод «стихийных» расходов в осмысленные капитальные вложения, - укрепление энергетического суверенитета в азиатском направлении. Можно сказать, что на наших глазах решается вопрос: будет ли гидроэнергетика живой развивающейся системой или превратится в музейный зал достижений прошлого.
И вот здесь неизбежно встаёт более широкий вопрос: если мы признаём, что единая, «рыночная» модель не работает одинаково для всех регионов и всех типов инфраструктуры, готовы ли мы впрямую сказать себе — истина в управлении экономикой всегда контекстна, а значит, каждая крупная отрасль требует своего набора правил, даже если это ломает красивую идеологическую схему?