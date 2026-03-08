Как западные идеологические франшизы берут ребёнка в заложники. Андрей Афанасьев
Даже после того, как в Керчи произошёл массовый расстрел в колледже, потребовалось несколько лет на то, чтобы в России движение «Колумбайн» признали террористическим. Между тем другие западные деструктивные идеологические «франшизы» успешно продолжают романтизировать маньяков и серийных убийц в нашем виртуальном пространстве. При помощи телефона и соцсетей человека сейчас можно превратить в террориста за считанные часы. В студии «День ТВ» эксперт по информационной безопасности Андрей Афанасьев. Ведущая – Мария Дубинская.
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Нападения на школы и идеология - Количество нападений на школы в России растёт; многие совершены детьми и выпускниками. - У нападавших почти всегда в голове уже есть деструктивная идеология, это не «вспышка без причины». - Важные источники такой идеологии: - сообщества, романтизирующие маньяков и серийных убийц (true crime community); - культуры типа «кулумбанеров» (вдохновение школьными стрелками); - группы ненависти к людям, насилию, цинизму. - Организация «кулумбанеры» признана террористической, но сопутствующие сообщества, романтизирующие маньяков, по-прежнему доступны. 2. Мониторинг детей и невозможность контроля - Формальные приказы «собирать аккаунты детей» выглядят технически бессмысленно. - ВК для детей «обязаловка», интерес ушёл в Telegram. - Основной деструктив сидит: - в секретных чатах Telegram; - в закрытых группах, которые невозможно найти поиском. - Реальный мониторинг сейчас практически мертв: всё происходит в секретных каналах, история легко удаляется, доступ к смартфону постфактум мало что даёт. 3. Социальные сети, деньги и мораль - Соцсети, в том числе отечественные, не заинтересованы в реальной чистке деструктива – это деньги и трафик. - Пример: ВК долго не блокировал группы «кулумбанеров», хотя мог бы сделать это из «социальной ответственности», а не только по закону. - ВК остаётся едва ли не единственной крупной платформой, где по сути доступен жёсткий, порнографический контент, в то время как TikTok, YouTube и др. это давно чистят. - Логика платформы: любой контент – это монетизируемый трафик. Мораль подстраивается под бизнес. 4. «Террорист по неволе» и «террорист за деньги» - Появился новый феномен: человек, который осознаёт себя не как террориста, но фактически совершает теракт. - Схема: - по телефону звонит «сотрудник спецслужб/полиции»; - знает о жертве всё – личные данные, окружение, кредиты; - через шантаж и иллюзию «миссии» доводит до преступления. - Цель не всегда деньги: человека иногда ломают именно ради поступка (теракта), а деньги — лишь инструмент давления. - В день может быть до 20 миллионов мошеннических звонков в РФ. - Вопросы к: - сотовым операторам (как это не отслеживается?); - банкам (роль в дроперстве, лёгком выпуске карт). 5. Школа как канал скрытого кодирования - Примеры школьных заданий с тревожными формулировками: - «наносить вред, вредить», «издавать крики, кричать», «произвести выстрелы, выстрелить» – как упражнение по русскому языку для младших классов; - соседство слов «молоток» и «голова» в одном задании; - в других тестах — слова «кровь», «убить». - Психологические тесты для 4–5 классов содержат вопросы: - «задумывался ли ты, что бывают семьи счастливее твоей?»; - «завидуешь ли ты счастью других?»; - «не хотелось ли тебе когда-нибудь убежать из дома и не возвращаться?». - Эти вопросы фактически работают не как вопросы, а как утверждения-программы, задающие рамку мышления. - Ребёнок может никогда не думать о побеге или зависти — но тест «подбрасывает» ему эту мысль как норму для рассмотрения. - Закрытость школ для родителей осложняет контроль над такими материалами. 6. Виртуальная реальность и «подрядчики» в школах - В школы массово приходят частные компании с VR‑очками: - производители сами заявляют, что детям до ~13 лет VR вреден (зрение, восприятие реальности); - дети жалуются на головокружение, тошноту. - Родителей в школу не пускают, коммерческих «подрядчиков» с VR — пускают. - Давление на ребёнка: - «все классом веселятся в VR, а ты, раз родители против, будешь в углу писать прописи». - Мотивация школ или отдельных сотрудников — вероятно материальная: школы получают выгоду, родители — нет. 7. Книга Афанасьева «Заложники платформы» - Новая книга в двух частях, отличается от предыдущей «Дети и интернет»: - меньше фокус на описании деструктивного контента; - больше про механизмы зависимости, социализацию, психологию. - Темы: - как ребёнок из «нормального» за полгода с первым смартфоном превращается в другого человека; - как платформы используют дофаминовые механизмы и архитектуру внимания; - что происходит в детских закрытых чатах (особенно начальная школа); - как ранняя цифровая социализация смещает понятия «что такое хорошо и плохо», что такое дружба, общение. - Автор подчёркивает: самое грязное место в интернете сейчас — не даркнет, а школьные групповые чаты: - дети соревнуются, кто принесёт в чат самую «жёсткую» гадость; - так формируется их статусы, иерархия, «крутость»; - через эти чаты приходят субкультуры, третьи лица, вербовщики. 8. Разные ловушки для мальчиков и девочек - По мотивам идей Джонатана Хайта («Разбитое поколение», о влиянии соцсетей на психику подростков): - Девочки уязвимее к соцсетям: - дофамин от социального признания, лайков, упоминаний, включённости в переписку; - постоянные нотификации: кто кому что написал, кто кого упомянул. - Мальчики — к играм: - линейная прокачка персонажа, предсказуемый рост («через час — новый уровень»); - постоянное ощущение достижения и прогресса, более понятное, чем в спорте или учёбе. - В результате платформа, игра или соцсеть эксплуатирует естественные потребности (признание, достижение) и превращает их в крючок зависимости. 9. Социальные сети как среда эксплуатации - Афанасьев опирается, в частности, на Джарона Ланье («10 аргументов удалить свои аккаунты в соцсетях»): - соцсети — не «развлечение», а система эксплуатации внимания и эмоций; - алгоритмы и механики (бесконечная лента, уведомления, лайки, лутбоксы) построены для формирования привычки и зависимости. - В России почти нет практики искать ответственности платформ: - в США Цукерберга таскают в Сенат, судятся с TikTok, Facebook, игровыми компаниями; - в РФ никто, по сути, не подаёт громких исков на ВК и крупные отечественные платформы. 10. Цифровизация образования и смешение с игровой индустрией - Цифровые сервисы в школах (типа «учебных платформ») перенимают игровую монетизацию: - платные опции, подписки, внутренняя логика «плати, чтобы играть бесплатно». - Характерный эпизод: ребёнок говорит, что он в «учебном» сервисе «покупает, чтобы играть бесплатно» — сознание уже подстроено под языковую манипуляцию. - Цифровизация образования фактически сращивается с логикой игрового бизнеса, где ребёнок — клиент и источник дохода. 11. Энергетики, вейпы и ночные чаты - Массовая проблема: дети сидят по ночам онлайн, особенно в чатах, до 3–7 утра. - Чтобы держаться днём, они: - пьют энергетики; - нередко дополняют это вейпами. - Как устроен энергетик: - ограничение по кофеину компенсируется тоурином, гуараной и др., которые усиливают эффект; - огромное количество сахара, плюс добавки, блокирующие рвотный рефлекс — организм «хочет выкинуть яд», но не может. - Энергетик не «даёт энергию», а отключает датчик усталости: - организм переходит в аварийный режим, а человек не чувствует, что износ идёт на «9000 оборотов». - Реальные последствия — случаи молодых инвалидов после многолетнего потребления энергетиков, плюс нагрузка на сердце, печень, поджелудочную. 12. Роль сотовых операторов - Предлагается очевидная мера: тарифы с ночной блокировкой интернета по заявлению родителя (например, с 22:00 до 06:00). - Ни один крупный оператор такую опцию не предоставляет. - Сейчас единственный рабочий путь: - родителю писать заявление, чтобы полностью отключить мобильный интернет на SIM‑карте ребёнка; - Wi‑Fi в доме — отдельно настраивать (ограничения по устройствам / времени работы роутера). 13. Дроперство и банковская ответственность - Дроперы — люди, предоставляющие свои банковские карты для обналички ворованных денег. - Основная целевая группа для вербовки — дети и подростки: - им рассказывают, что «будут тестировать банковские продукты», «за небольшую плату» и т.п. - Банки упростили выпуск карт с 14 лет: - формально Дума повысила контроль — до 18 лет карты только с согласия родителей; - на практике один из крупнейших цифровых банков оформляет карту подростку по схеме: - подросток в анкете «сам подтверждает», что у него есть письменное согласие родителей; - банк считает это достаточным. - Абсурд: подросток заявляет «у меня дома есть согласие», и это приравнивается к наличию реального документа. - Уголовная ответственность за участие в дроперстве теперь наступает уже с 14 лет: - дети под ударом закона; - банки и операторы — в тени, без публичной ответственности.
Подробный вывод: как «франшизы» берут ребёнка в заложникиЕсли смотреть на всё сразу — от школьных тестов до секретных чатов, от VR в классе до банковских карт и энерготоников, — вырисовывается не теория заговора, а скорее структура среды, в которую помещён ребёнок.
1. Платформы как «новые государства»Классическое государство раньше определяло: - что считать нормой; - как наказывать за отклонения; - как формировать ценности. Сейчас эту функцию значимо перехватили: - социальные сети; - игровые экосистемы; - образовательные платформы, работающие по бизнес‑логике. Они действуют материалистично и предельно прагматично: любое внимание — ресурс, любая эмоция — валюта. Дофамин, который эволюционно служил сигналом «это важно для выживания», стал топливом для удержания пользователя в системе. Подросток, который заходит в Telegram‑чат, игру или ВК, не рассматривается как личность; он — «единица удержанного внимания», источник трафика и потенциальный плательщик. Это и есть современная форма «заложничества»: ребёнка не окрадывают напрямую, его встраивают в чужую экономику и идеологию. Идеология «франшиз» (true crime, романтизация маньяков, культ насилия, цинизм) — лишь контентный слой, который: - привлекает; - выделяет из серой массы («ты не как все»); - даёт ощущение причастности к «особым», «просветлённым», «реалистам». С той же логикой работают секты, радикальные движения, фанатичные «духовные» сообщества. Разница в том, что сейчас это масштабируется через алгоритмы и платформы как конвейер.
2. Школа как «ворота» в параллельную реальностьПарадоксально, но школа: - формально — институт социализации и защиты; - фактически — часто ворота в ту самую платформенную реальность. Через школу к детям приходят: - VR‑инсталляции с сомнительной пользой и реальным вредом; - «обязательные» цифровые сервисы (учебные платформы с элементами геймификации и монетизации); - психологические тесты, нормализующие мысли о зависти, побеге из дома, агрессии. Важно, что это делается под видом развития и заботы: «цифровое образование», «современные технологии», «диагностика детского состояния». Но формально безобидный тест с вопросом «не хотелось ли тебе убежать из дома навсегда?» — это уже подбрасывание сценария мозгу ребёнка. Особенно если до этого у него не было ни слов, ни образов для подобной мысли. Мы видим здесь что-то похожее на технологии нейросетей: - обучающая выборка (контент, тесты, чаты) задаёт пространство возможных ответов; - каждая новая «итерация» (новое задание, новый мем, новая серия) чуть-чуть смещает поведение; - через сотни и тысячи шагов у нас другая модель, другой человек — более тревожный, более циничный, более управляемый через страх, зависть, обиду.
3. Размывание границ субъектаРаньше границы «я» ребёнка были ограничены: - домом; - школой; - двором. Теперь его «я» расползается по: - закрытым чатам с анонимами; - игровым кланам; - цифровым профилям; - банковским продуктам и тарифам. Психологически это ведёт к: - нормализации постоянного наблюдения и контроля (уведомления, лайки, комментарии); - стиранию границы между «я решил» и «мной манипулировали» (тот самый «террорист по неволе» — крайний случай этой логики); - ощущению, что любое действие можно отменить, удалить, как сообщение в чате — нет веса поступков. Отсюда феномен, который Афанасьев описывает: по телефону за 6 часов из обычного человека можно сделать исполнителя теракта. Его мировоззрение уже подготовлено – он живёт в логике: - «авторитет из трубки знает всё, значит, он прав»; - «реальные последствия размыты»; - «я не субъект, я выполняю сценарий».
4. Ответственность как «чёрная дыра»Во всей этой системе удивительно не то, что дети ломаются, а то, что практически никто из взрослых институтов не признаёт своей ответственности: - Платформы говорят: «мы только инфраструктура». - Банки — «ребёнок сам подтвердил согласие родителей». - Сотовые операторы — «мы всего лишь передаём трафик». - Школы — «это развивающие технологии, а родители параноики». - Государство — медленно реагирует, точечно запрещая крайние проявления (как «кулумбанеров»), но не трогая среды, где они взрослеют. В результате наказуемым и контролируемым звеном оказывается ребёнок: - уголовка за дроперство с 14-ти; - репутация «проблемного» в школе после срыва; - ответственность за поступки, которые формировались в среде, к которой он не имел зрелого доступа и критики. Это похоже на ситуацию, когда в лаборатории обучают модель на токсичном датасете, а потом удивляются, что она выдаёт токсичные ответы и наказывают… модель.
5. Что может сделать родитель (и взрослый вообще) практическиАфанасьев говорит не о том, как «выключить интернет», а о том, как вернуть ребёнка в позицию субъекта, насколько это возможно: 1. Контроль устройств, а не иллюзии мониторинга - До определённого возраста — смартфон без мобильного интернета. - Жёсткая настройка Wi‑Fi (ограничения по времени / устройствам). - Осознанный отказ от VR‑мероприятий и объяснение ребенку причин. 2. Разговор не в стиле морали, а в стиле разоблачения механик - Объяснять детям, как именно на них зарабатывают: - лутбоксы, донат, «плати, чтобы играть бесплатно»; - как работает реклама и алгоритмы. - Переводить разговор из морали «это плохо» в интеллект: «смотри, как тебя используют». 3. Отказ от слепого доверия «официальным» материалам - Просматривать тесты, тетради, задания, интересоваться не только оценками, но содержанием. - Задавать школе неудобные вопросы: откуда пособия, кто автор, согласованы ли с психологами, где экспертиза. 4. Управление временем, а не тотальную слежку - Идея тарифов с ночной блокировкой интернета — пример меры, где взрослый создаёт рамку, а не вторгается в каждое сообщение. - Это не про тотальный контроль, а про защиту базовых физиологических границ: ночью ребёнок спит, а не живёт второй жизнью в чатах. 5. Осознанность собственной позиции - Важно не впадать в иллюзию, что «где-то есть хороший добрый интернет для детей». Его нет. Есть разные степени агрессивности эксплойта. - Честно себе ответить: где я сам (как взрослый) служу продолжением этих платформ? Когда бездумно соглашаюсь на «учебные челленджи», «онлайн-флешмобы» и прочий псевдо-актив.
Если попытаться подвести философскую черту: мы живём в эпоху, когда детская психика стала рынком, а «идеологии» — лишь оформлением коммерческих и геополитических игр. Западные и отечественные «франшизы» маньяков, стрельбы, цинизма — это всего лишь ядовитый контент, который легче всего раскручивать там, где уже сломаны рамки внимания, сна, телесности, доверия. Истина здесь не в том, «плох ли интернет» или «хороши ли технологии», а в том, как мы относимся к собственной субъектности и субъектности ребёнка: видим ли мы в нём живого человека со своей уязвимостью и правом на детство — или постепенно привыкаем воспринимать его как очередной «аккаунт» в чужой системе. И вот здесь открытый вопрос к вам: где, по-вашему, проходит граница между разумной защитой ребёнка от платформ и лишением его свободы — и кто сегодня вообще способен честно эту границу проводить, если сами взрослые глубоко встроены в те же самые цифровые экосистемы?