Илья Шевченко. Хроники русской революции 5 серия Часть 1. «Скрепа – коррупция»
Кандидат исторических наук Алексей Исаев и историк Илья Шевченко продолжают разбирать эпическое полотно Андрея Кончаловского. 5 серия. Часть 1. "И вы, мундиры голубые"
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Организационное вступление - Автор приглашает зрителей на фестиваль канала «Тактик-Медиа» с участием постоянных авторов, презентациями новых книг и проекта о Сталинграде. 2. Общий контекст серии - Обсуждается 5‑я серия художественного сериала (Кончаловского) о русской революции. - Серия охватывает временной отрезок от 1911 года до начала Первой мировой войны. - Авторы видео последовательно разбирают исторические и бытовые нестыковки. 3. Сцены со Столыпиным и Прохоровым - Действие начинается «весной 1911», что уже не совпадает с реальными датами. - Столыпин в фильме показан как будто живёт и работает в Зимнем дворце, тогда как в реальности он уже обитал в Елагином дворце (хотя кабинет в Зимнем у него мог формально сохраняться). - Сценаристы показывают, как Прохоров с уголовником проникают в кабинет Столыпина через «заднюю дверь» в общий коридор, где по логике должно быть полно служащих и охраны, но никого нет. 4. Взлом сейфа и уголовник «на все руки» - Уголовник с одесским акцентом представлен как универсальный преступник: карманник, домушник, медвежатник — набор навыков, который в реальности редко сочетается. - Он использует терминологию «гражданин начальник» — явный анахронизм (такое обращение — уже советская, послереволюционная речь, тогда как в империи говорили «подданный», «господин» и пр.). - Сейф вскрывается «по‑голливудски»: вручную, сверлением множества отверстий и вскрытием «гусиной лапкой». В реальности это: - очень шумная операция, - занимает часы, - малореалистично для обстановки охраняемого объекта. - Персонажи в соседней комнате ничего не слышат из‑за анекдотов и смеха — художественное, но крайне натянутое допущение. 5. Смерть Столыпина и казнь Багрова - В фильме чиновник врывается и кричит, что Столыпин умер — как газетчик, разносящий новости по дворцу. - Авторы видео указывают: - Столыпин умер 18 сентября (ст. ст.), - Багров был повешен в ночь на 12 (25) сентября, то есть через несколько дней, а не «сразу». - Быстрый приговор Багрову в истории действительно наводит на мысль об обрубании концов, но в сериале это подаётся схематично и упрощённо. 6. Сцена с Курловым (Курловским) - Прохоров, узнав о казни Багрова, напивается, устраивает скандал в ресторане и потом идёт к своему начальнику, генералу Курловскому. - Фильм показывает: - странную драку и удушение генерала, - отсутствие любой реакции охраны или секретарей, - затем «самоубийство» генерала из оставленного Прохоровым револьвера. - Авторы подчеркивают полную криминалистическую нелепость: - следы борьбы, - странный пистолет, - отсутствие расследования. - Реальный Курлов не погиб, пережил Империю, уехал в эмиграцию и оставил мемуары. 7. «Скрепа – коррупция» в устах генерала - В кульминационной сцене генерал фактически произносит манифест: - коррупция — это «скрепа» Российской империи, - без воровства система рухнет. - Авторы видео считают это: - грубой идеологической гиперболой, - уровнем обвинительного пафоса, превосходящим даже некоторые советские фильмы. - В реальности: - воровство было, - с ним боролись, - но делать коррупцию «опорной колонной» государственности — очевидное авторское преувеличение. 8. Аудиенция Прохорова у Николая II - Сцена в царском кабинете: - Показан почти пустой стол — без бумаг, фотографий, безделушек. - Авторы сверяют это с фотографиями/описаниями настоящего кабинета: там стол был буквально завален семейными фото, курительными принадлежностями, колокольчиком, портретами, личными вещами. - Николай II одет в защитную гимнастёрку, хотя: - до войны дома он обычно бывал в серой тужурке или в малиновой рубашке стрелков Императорской фамилии, - гимнастёрка из грубого сукна стала его постоянной одеждой именно в годы войны. - Ошибка сериала объясняется тем, что создатели перепутали форму стрелков (малиновая рубашка на фото) с защитной гимнастёркой. 9. Форма Прохорова и эволюция мундиров жандармов - Авторы детально разбирают, как в разные годы должна была выглядеть форма: - до 1907 года — двубортные мундиры, - с 1907 — новый покрой (лацканы), - с 1909 — введена кавалерийская сабля для несения вне строя. - В сериале Прохоров: - постоянно ходит в парадном мундире, хотя в повседневности жандармы носили сюртук и туфли (с длинными брюками и шпорами), - в ранних сценах — в защитной гимнастёрке и фуражке с «странным чехлом», больше уместных для 1907–1908 годов, не для 1911-го. - Авторы отмечают, что к царю он действительно пришёл бы в мундире, но его покрой и детали по году не совпадают. - Сабля/шашка: - по регламенту в строю — шашка, - вне строя, в городе — сабля; - в сериале эти различия игнорируются. 10. Награждение орденом - Николай II в фильме: - снимает с себя орден Владимира IV степени и вешает его Прохорову, - одновременно говорит: «мундирчик у вас поизносился», а затем — «пишите рапорт об увольнении». - Авторы: - подобные жесты «с груди на грудь» бывали, но для высоких заслуг и обычно публично, - логичнее было бы показать указ о награждении, а не интимную сцену символического «рыцарского» жеста. 11. Линия Капри: Ленин, Богданов, Луначарский - Перенос действия на Капри: Владимир Ленин, Богданов, Луначарский, пианист, вентилятор «производства 1917 года» (анахронизм, но близкий по эпохе). - Луначарский рассуждает о музыке как основе новой религии — отсылка к реальному «богоискательству» и «богостроительству» в среде социал-демократов. - Ленин, по сюжету, устал от этих «религиозных поисков» и уходит на балкон. - Авторы отмечают: - да, Ленин действительно критиковал эти движения (материализм и эмпириокритицизм), - но в фильме это почти не объясняется; зрителю, не знающему контекст, сцена мало что скажет. - Попытка показать Ленина как «живого человека», а не карикатурного злодея, есть, но выглядит обрывочно. 12. Скачок к 1914 году и «военно-промышленный комплекс» - Диктор сообщает: прошло три года; началась Первая мировая война; создаётся Антанта (хотя Антанта как система союзов сложилась раньше, к 1907 году). - Звучит современный термин «военно-промышленный комплекс», перенесённый в начало XX века. - Диктор утверждает: военные заказы породили «взрыв коррупции» — опять же, сильное упрощение и модернизация языка. 13. Сцена с капитаном Головьёвым и «сладкими сухарями» - Петроград, осень 1914-го. Прохорова в коридоре на ходу «ловит» капитан и предлагает схему: - в поле под Вильной пекутся сухари, - комиссия их забраковывает как «сладкие, вкусные, пальчики оближешь», - затем они уходят в «теневой оборот», а армия остаётся ни с чем. - Авторы показывают нелепость: - армейские сухари — не сладкие, не «к чаю», а грубый высушенный хлеб, который обычно размачивался; - «забракованный» продукт не исчезает в никуда, а либо перерабатывается, либо идёт в коммерческую продажу, но не как чёрная дыма из фильма. - Финансовый расчёт: - звучит цена 50 копеек за пуд, - чтобы получить «полмиллиона» прибыли, нужно проверить объём — это миллион пудов, то есть 16 000 тонн; - реальные мощности пекарни в Вильне — порядка 5000 пудов в месяц (меньше на порядки); - выгодка есть, но не те «баснословные» масштабы, что внушает реплика. 14. Странности поведения героев - Капитан, фактически, в коридоре госучреждения предлагает чиновнику схему хищения — без осторожности, напрямик. - Если Прохоров — принципиальный борец с коррупцией, логично было бы: - сразу арестовать капитана, - или хотя бы зафиксировать факт, а не оставлять его «подождать у стены». - Поведение персонажей подчинено не логике службы, а необходимости быстро и ярко обрисовать «всюдисущую коррупцию». 15. Появление Батюшина и завершение части - Вводится реальный исторический персонаж — полковник контрразведки Николай Степанович Батюшин. - В фильме он изображён заметно старше, чем был в действительности (около 40 лет в тот период). - На этом месте авторы видео сознательно делают паузу и обещают продолжить разбор уже по событиям Первой мировой в следующей части.
Подробный вывод и философский взглядВ этом видео, по сути, происходит вскрытие ещё одного пласта — не только истории русской революции, но и того, как современное кино конструирует прошлое, подгоняя его под сегодняшние мифы и тревоги. С одной стороны, мы видим похвальную детализацию. Авторы бережно достают из архивов: - фотографии кабинета Николая II, - регламенты по униформе жандармов, - данные по выпуску сухарей армейскими пекарнями, - реальные даты смерти Столыпина и казни Багрова, - даже розетку вентиляторов и форму ламп. Это не просто «занудство по мелочам». Здесь важен принцип: если мы искажаем мелочи, мы незаметно для себя подстраиваем картину мира под готовый ответ. В науке, в психологии, в программировании — везде один и тот же риск: когда гипотеза уже есть, факты начинают гнуться. С другой стороны, фильм Кончаловского строится на мощной идеологической линии: - генерал говорит: «коррупция — скрепа Империи»; - царь игнорирует разоблачения и защищает «отличного работника» (Курлова); - вся вертикаль власти показана либо преступной, либо слепой; - война — источник нечеловеческих прибылей для «военно-промышленного комплекса» и тотальной коррупции на сухарях, поставках, тендерах. По сути, это не про 1911–1914 годы, а про сегодняшнее внутреннее ощущение многих: «система держится на воровстве, наверху все знают, но так удобнее». Прошлое используется как зеркало настоящего, и это понятно: художник не историк, его задача — говорить о нас через «их». Проблема начинается, когда зритель не отличает художественный миф от реконструкции реальности. Сериал подаёт свою версию как правду, а она выстроена так: - Империя = коррупция + цинизм; - революционеры = фанатики, но хоть с идеей и человеческими чертами; - никакого «третьего пути» нет. Авторы видео мягко, но настойчиво показывают: да, были и хищения, и ошибки, и цинизм. Были и Столыпин, и Азеф, и странные, скорые казни. Но: - жандарм не ходит в одном и том же мундире десять лет подряд; - генерал не оставляет подозрительного офицера с оружием и не кончает с собой, игнорируя следы борьбы; - сухари не испаряются в параллельную вселенную по щелчку «акт браковки»; - царь не живёт за пустым голым столом, как безликий бюрократ. Важная мысль: идеологическое сгущение красок упрощает живых людей до схемы. Николай II в кадре — почти карикатурный «слабоумный соучастник», Курлов — демонический коррупционер, офицеры — либо воры, либо статисты. Ленин с Капри — контурно наделён человечностью, но всё равно служит фоном, а не предметом понимания. Это очень похоже на то, как мы в обычной жизни идеализируем или демонизируем других людей: - «Все начальники — воры», - «вся система прогнила», - «все революционеры — убийцы», - «все монархи — кровопийцы или идиоты». Такие образы удобны, как в кино: ты заранее знаешь, кто хороший, кто плохой. Но цена удобства — потеря сложности. А без сложности… нет понимания, только миф. Что делают авторы разбора? Фактически — размагичивают миф: - показывают, что Курлов — реальный человек, без явных доказанных преступлений того масштаба, что приписан в фильме; - напоминают, что Ленин спорил с религиозным социализмом не из садизма, а из определённой философской и теоретической логики; - объясняют, что даже сухарь — это не просто «кусок хлеба», а элемент логистики, экономики, быта солдата, искажение которого меняет наше представление о войне. Здесь пересекаются история, психология и даже нечто из области духовных практик. Йога говорит об осознанности каждого движения; историк делает похожее — осознаёт каждую деталь эпохи. Нейросеть учится на массиве данных, и если эти данные искажены, модель выдаёт искаженную реальность. Кино — тоже «обучающая модель» для массового сознания: если в неё на вход подавать карикатуры, на выходе получится упрощённое, обиженное представление о прошлом. При этом важно не впасть в противоположную крайность: «раз в фильме перегибают с коррупцией, значит, Империя была почти идеальной». Нет. Истина — где‑то в том сложном, неудобном поле, где: - да, воровали; - да, боролись; - да, система была противоречивой, местами гуманной, местами жестокой; - да, и революционеры были не только «борцы за счастье людей», но и носители собственной жестокости. Практически полезный вывод здесь такой: когда мы смотрим на любую систему — государство, семью, компанию, свою собственную жизнь — очень хочется найти одну «скрепу»: коррупция, любовь, вера, деньги, воля, заговор. Но реальность обычно намного многослойнее. И если мы видим только одну причину, скорее всего, мы смотрим не на реальность, а на свой внутренний миф. И вот вопрос, который напрашивается в завершение: когда ты смотришь на прошлое (или на свою собственную историю) — ты действительно ищешь сложную, противоречивую правду, или, как авторы этого фильма, прежде всего хочешь найти подтверждение уже готовому образу мира, где всё объясняется одной «скрепой»?