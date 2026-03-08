Главная » Видео, История

Илья Шевченко. Хроники русской революции 5 серия Часть 1. «Скрепа – коррупция»

10 0
Переслано от: TacticMedia

Кандидат исторических наук Алексей Исаев и историк Илья Шевченко продолжают разбирать эпическое полотно Андрея Кончаловского. 5 серия. Часть 1. "И вы, мундиры голубые"
Страница автора на сайте:https://tacticmedia.ru/author/126/
Наш официальный сайт: https://tacticmedia.ru/

Приходите на фестиваль «Легенды Тактикмедиа» 14 марта:
https://tacticmedia.timepad.ru/event/3712869/

Ранний доступ к нашим новостям и видео:
Sponsr: https://sponsr.ru/tacticmedia/
Boosty: https://boosty.to/tacticmedia

TacticMedia в соцсетях:
Телеграм: https://t.me/TacticMedia_Official
Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia
Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/
Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
YouTube: https://www.youtube.com/@TacticMediaChannel

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео

1. Организационное вступление - Автор приглашает зрителей на фестиваль канала «Тактик-Медиа» с участием постоянных авторов, презентациями новых книг и проекта о Сталинграде. 2. Общий контекст серии - Обсуждается 5‑я серия художественного сериала (Кончаловского) о русской революции. - Серия охватывает временной отрезок от 1911 года до начала Первой мировой войны. - Авторы видео последовательно разбирают исторические и бытовые нестыковки. 3. Сцены со Столыпиным и Прохоровым - Действие начинается «весной 1911», что уже не совпадает с реальными датами. - Столыпин в фильме показан как будто живёт и работает в Зимнем дворце, тогда как в реальности он уже обитал в Елагином дворце (хотя кабинет в Зимнем у него мог формально сохраняться). - Сценаристы показывают, как Прохоров с уголовником проникают в кабинет Столыпина через «заднюю дверь» в общий коридор, где по логике должно быть полно служащих и охраны, но никого нет. 4. Взлом сейфа и уголовник «на все руки» - Уголовник с одесским акцентом представлен как универсальный преступник: карманник, домушник, медвежатник — набор навыков, который в реальности редко сочетается. - Он использует терминологию «гражданин начальник» — явный анахронизм (такое обращение — уже советская, послереволюционная речь, тогда как в империи говорили «подданный», «господин» и пр.). - Сейф вскрывается «по‑голливудски»: вручную, сверлением множества отверстий и вскрытием «гусиной лапкой». В реальности это: - очень шумная операция, - занимает часы, - малореалистично для обстановки охраняемого объекта. - Персонажи в соседней комнате ничего не слышат из‑за анекдотов и смеха — художественное, но крайне натянутое допущение. 5. Смерть Столыпина и казнь Багрова - В фильме чиновник врывается и кричит, что Столыпин умер — как газетчик, разносящий новости по дворцу. - Авторы видео указывают: - Столыпин умер 18 сентября (ст. ст.), - Багров был повешен в ночь на 12 (25) сентября, то есть через несколько дней, а не «сразу». - Быстрый приговор Багрову в истории действительно наводит на мысль об обрубании концов, но в сериале это подаётся схематично и упрощённо. 6. Сцена с Курловым (Курловским) - Прохоров, узнав о казни Багрова, напивается, устраивает скандал в ресторане и потом идёт к своему начальнику, генералу Курловскому. - Фильм показывает: - странную драку и удушение генерала, - отсутствие любой реакции охраны или секретарей, - затем «самоубийство» генерала из оставленного Прохоровым револьвера. - Авторы подчеркивают полную криминалистическую нелепость: - следы борьбы, - странный пистолет, - отсутствие расследования. - Реальный Курлов не погиб, пережил Империю, уехал в эмиграцию и оставил мемуары. 7. «Скрепа – коррупция» в устах генерала - В кульминационной сцене генерал фактически произносит манифест: - коррупция — это «скрепа» Российской империи, - без воровства система рухнет. - Авторы видео считают это: - грубой идеологической гиперболой, - уровнем обвинительного пафоса, превосходящим даже некоторые советские фильмы. - В реальности: - воровство было, - с ним боролись, - но делать коррупцию «опорной колонной» государственности — очевидное авторское преувеличение. 8. Аудиенция Прохорова у Николая II - Сцена в царском кабинете: - Показан почти пустой стол — без бумаг, фотографий, безделушек. - Авторы сверяют это с фотографиями/описаниями настоящего кабинета: там стол был буквально завален семейными фото, курительными принадлежностями, колокольчиком, портретами, личными вещами. - Николай II одет в защитную гимнастёрку, хотя: - до войны дома он обычно бывал в серой тужурке или в малиновой рубашке стрелков Императорской фамилии, - гимнастёрка из грубого сукна стала его постоянной одеждой именно в годы войны. - Ошибка сериала объясняется тем, что создатели перепутали форму стрелков (малиновая рубашка на фото) с защитной гимнастёркой. 9. Форма Прохорова и эволюция мундиров жандармов - Авторы детально разбирают, как в разные годы должна была выглядеть форма: - до 1907 года — двубортные мундиры, - с 1907 — новый покрой (лацканы), - с 1909 — введена кавалерийская сабля для несения вне строя. - В сериале Прохоров: - постоянно ходит в парадном мундире, хотя в повседневности жандармы носили сюртук и туфли (с длинными брюками и шпорами), - в ранних сценах — в защитной гимнастёрке и фуражке с «странным чехлом», больше уместных для 1907–1908 годов, не для 1911-го. - Авторы отмечают, что к царю он действительно пришёл бы в мундире, но его покрой и детали по году не совпадают. - Сабля/шашка: - по регламенту в строю — шашка, - вне строя, в городе — сабля; - в сериале эти различия игнорируются. 10. Награждение орденом - Николай II в фильме: - снимает с себя орден Владимира IV степени и вешает его Прохорову, - одновременно говорит: «мундирчик у вас поизносился», а затем — «пишите рапорт об увольнении». - Авторы: - подобные жесты «с груди на грудь» бывали, но для высоких заслуг и обычно публично, - логичнее было бы показать указ о награждении, а не интимную сцену символического «рыцарского» жеста. 11. Линия Капри: Ленин, Богданов, Луначарский - Перенос действия на Капри: Владимир Ленин, Богданов, Луначарский, пианист, вентилятор «производства 1917 года» (анахронизм, но близкий по эпохе). - Луначарский рассуждает о музыке как основе новой религии — отсылка к реальному «богоискательству» и «богостроительству» в среде социал-демократов. - Ленин, по сюжету, устал от этих «религиозных поисков» и уходит на балкон. - Авторы отмечают: - да, Ленин действительно критиковал эти движения (материализм и эмпириокритицизм), - но в фильме это почти не объясняется; зрителю, не знающему контекст, сцена мало что скажет. - Попытка показать Ленина как «живого человека», а не карикатурного злодея, есть, но выглядит обрывочно. 12. Скачок к 1914 году и «военно-промышленный комплекс» - Диктор сообщает: прошло три года; началась Первая мировая война; создаётся Антанта (хотя Антанта как система союзов сложилась раньше, к 1907 году). - Звучит современный термин «военно-промышленный комплекс», перенесённый в начало XX века. - Диктор утверждает: военные заказы породили «взрыв коррупции» — опять же, сильное упрощение и модернизация языка. 13. Сцена с капитаном Головьёвым и «сладкими сухарями» - Петроград, осень 1914-го. Прохорова в коридоре на ходу «ловит» капитан и предлагает схему: - в поле под Вильной пекутся сухари, - комиссия их забраковывает как «сладкие, вкусные, пальчики оближешь», - затем они уходят в «теневой оборот», а армия остаётся ни с чем. - Авторы показывают нелепость: - армейские сухари — не сладкие, не «к чаю», а грубый высушенный хлеб, который обычно размачивался; - «забракованный» продукт не исчезает в никуда, а либо перерабатывается, либо идёт в коммерческую продажу, но не как чёрная дыма из фильма. - Финансовый расчёт: - звучит цена 50 копеек за пуд, - чтобы получить «полмиллиона» прибыли, нужно проверить объём — это миллион пудов, то есть 16 000 тонн; - реальные мощности пекарни в Вильне — порядка 5000 пудов в месяц (меньше на порядки); - выгодка есть, но не те «баснословные» масштабы, что внушает реплика. 14. Странности поведения героев - Капитан, фактически, в коридоре госучреждения предлагает чиновнику схему хищения — без осторожности, напрямик. - Если Прохоров — принципиальный борец с коррупцией, логично было бы: - сразу арестовать капитана, - или хотя бы зафиксировать факт, а не оставлять его «подождать у стены». - Поведение персонажей подчинено не логике службы, а необходимости быстро и ярко обрисовать «всюдисущую коррупцию». 15. Появление Батюшина и завершение части - Вводится реальный исторический персонаж — полковник контрразведки Николай Степанович Батюшин. - В фильме он изображён заметно старше, чем был в действительности (около 40 лет в тот период). - На этом месте авторы видео сознательно делают паузу и обещают продолжить разбор уже по событиям Первой мировой в следующей части.

Подробный вывод и философский взгляд

В этом видео, по сути, происходит вскрытие ещё одного пласта — не только истории русской революции, но и того, как современное кино конструирует прошлое, подгоняя его под сегодняшние мифы и тревоги. С одной стороны, мы видим похвальную детализацию. Авторы бережно достают из архивов: - фотографии кабинета Николая II, - регламенты по униформе жандармов, - данные по выпуску сухарей армейскими пекарнями, - реальные даты смерти Столыпина и казни Багрова, - даже розетку вентиляторов и форму ламп. Это не просто «занудство по мелочам». Здесь важен принцип: если мы искажаем мелочи, мы незаметно для себя подстраиваем картину мира под готовый ответ. В науке, в психологии, в программировании — везде один и тот же риск: когда гипотеза уже есть, факты начинают гнуться. С другой стороны, фильм Кончаловского строится на мощной идеологической линии: - генерал говорит: «коррупция — скрепа Империи»; - царь игнорирует разоблачения и защищает «отличного работника» (Курлова); - вся вертикаль власти показана либо преступной, либо слепой; - война — источник нечеловеческих прибылей для «военно-промышленного комплекса» и тотальной коррупции на сухарях, поставках, тендерах. По сути, это не про 1911–1914 годы, а про сегодняшнее внутреннее ощущение многих: «система держится на воровстве, наверху все знают, но так удобнее». Прошлое используется как зеркало настоящего, и это понятно: художник не историк, его задача — говорить о нас через «их». Проблема начинается, когда зритель не отличает художественный миф от реконструкции реальности. Сериал подаёт свою версию как правду, а она выстроена так: - Империя = коррупция + цинизм; - революционеры = фанатики, но хоть с идеей и человеческими чертами; - никакого «третьего пути» нет. Авторы видео мягко, но настойчиво показывают: да, были и хищения, и ошибки, и цинизм. Были и Столыпин, и Азеф, и странные, скорые казни. Но: - жандарм не ходит в одном и том же мундире десять лет подряд; - генерал не оставляет подозрительного офицера с оружием и не кончает с собой, игнорируя следы борьбы; - сухари не испаряются в параллельную вселенную по щелчку «акт браковки»; - царь не живёт за пустым голым столом, как безликий бюрократ. Важная мысль: идеологическое сгущение красок упрощает живых людей до схемы. Николай II в кадре — почти карикатурный «слабоумный соучастник», Курлов — демонический коррупционер, офицеры — либо воры, либо статисты. Ленин с Капри — контурно наделён человечностью, но всё равно служит фоном, а не предметом понимания. Это очень похоже на то, как мы в обычной жизни идеализируем или демонизируем других людей: - «Все начальники — воры», - «вся система прогнила», - «все революционеры — убийцы», - «все монархи — кровопийцы или идиоты». Такие образы удобны, как в кино: ты заранее знаешь, кто хороший, кто плохой. Но цена удобства — потеря сложности. А без сложности… нет понимания, только миф. Что делают авторы разбора? Фактически — размагичивают миф: - показывают, что Курлов — реальный человек, без явных доказанных преступлений того масштаба, что приписан в фильме; - напоминают, что Ленин спорил с религиозным социализмом не из садизма, а из определённой философской и теоретической логики; - объясняют, что даже сухарь — это не просто «кусок хлеба», а элемент логистики, экономики, быта солдата, искажение которого меняет наше представление о войне. Здесь пересекаются история, психология и даже нечто из области духовных практик. Йога говорит об осознанности каждого движения; историк делает похожее — осознаёт каждую деталь эпохи. Нейросеть учится на массиве данных, и если эти данные искажены, модель выдаёт искаженную реальность. Кино — тоже «обучающая модель» для массового сознания: если в неё на вход подавать карикатуры, на выходе получится упрощённое, обиженное представление о прошлом. При этом важно не впасть в противоположную крайность: «раз в фильме перегибают с коррупцией, значит, Империя была почти идеальной». Нет. Истина — где‑то в том сложном, неудобном поле, где: - да, воровали; - да, боролись; - да, система была противоречивой, местами гуманной, местами жестокой; - да, и революционеры были не только «борцы за счастье людей», но и носители собственной жестокости. Практически полезный вывод здесь такой: когда мы смотрим на любую систему — государство, семью, компанию, свою собственную жизнь — очень хочется найти одну «скрепу»: коррупция, любовь, вера, деньги, воля, заговор. Но реальность обычно намного многослойнее. И если мы видим только одну причину, скорее всего, мы смотрим не на реальность, а на свой внутренний миф. И вот вопрос, который напрашивается в завершение: когда ты смотришь на прошлое (или на свою собственную историю) — ты действительно ищешь сложную, противоречивую правду, или, как авторы этого фильма, прежде всего хочешь найти подтверждение уже готовому образу мира, где всё объясняется одной «скрепой»?
Редактор: novafone
Источник: https://rutube.ru/video/bbb3c44e68396bb2a53e2ecfb7327649/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Илья Шевченко. Алексей Исаев. Хроники русской революции. 1 серия
К 150-летию со дня рождения А.Д. Нечволодова, русского генерала, историка, экономиста (Часть 1)
Новая кинолажа, или Зачем сняли фальшивые «Хроники русской революции» | Александр Колпакиди
Оранжевая революция — технология противодействия (часть 3)
Оранжевая революция – технология противодействия (часть 4)
Библиография Книги о Руси, о Русских, о Славянах
Донецкие хроники Русской весны
Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. Катастрофа на Чукотке

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru