Февраль 1917: невыученные уроки или зараза “феврализма” никуда не делась
На "Красной линии" об уроках Февральской революции – краха Российской империи
Комментарий редакции
Подробный вывод: невыученные уроки ФевраляВ этом видео обсуждается не столько «как это было», сколько «что это значит для нас сейчас». И здесь прослеживается несколько линий.
1. Февраль как симптом, а не только «заговор»Февраль 1917 года стал внешним взрывом тех противоречий, которые десятилетиями загонялись под ковёр. История редко падает на голову с неба — она накапливается тихо, в форме: - унижения и бедности большинства; - демонстративной роскоши меньшинства; - расслоения между столицами и провинцией; - войны, ведущейся во имя интересов, не совпадающих с интересами народа. Здесь есть жесткая, но честная параллель с сегодняшним днем: официальные ритуалы, геополитические успехи, конституционные игры — это фасад, за которым живут люди с пенсиями 10–12 тысяч и зарплатами впритык к прожиточному минимуму. Как в 1917-м, социальная ткань оказывается истончённой, а вера в справедливость устройства мира — подорванной. В этом смысле «зараза феврализма» — не только западное влияние и не только заговор элит. Это прежде всего несправедливый порядок, который воспроизводит внутренний разрыв между верхами и низами. Если дом построен на гнилом фундаменте, не обязательно ждать британского агента, чтобы он начал осыпаться.
2. Компродоры и Смердяков: психология распадаИнтересна линия, которая тянется от Достоевского до советской историографии и до современной политической риторики: образ Смердякова как человека, который ненавидит свою страну, презирает свой народ и видит ценность только в «чужой цивилизации». С точки зрения психологии и истории это повторяющийся тип: - у части элиты вырабатывается стойкое убеждение, что всё «своё» — безнадёжно отсталое и уродливое; - спасение и смысл ищутся не в создании чего-то нового внутри страны, а в слиянии с чужой системой — на условиях подчинённости; - государство и народ превращаются в разменную монету ради доступа к внешнему миру и его благам. Так было у части дворянства XIX века, у «прозападных» буржуа и генералов 1917 года, у части партноменклатуры и технической интеллигенции в 1980–90-е, так наблюдается и сегодня в слое людей, чья жизнь объективно и субъективно встроена в западные нормы и капиталы (счета, недвижимость, обучение детей, гражданство). Проблема не в том, что люди учатся у других — обмен опытом нормален. Проблема в том, что страна превращается в склад, а её жители — в расходный ресурс для реализации чужих проектов. В таком сознании нет места ни подлинной ответственности за будущее России, ни признанию её как ценности сама по себе.
3. Большевики как «антифевральный» проектИнтересно, что участники беседы настаивают: большевики, при всех ошибках и жестокости, выступили не как разрушители России, а как сила, которая собрала осколки. С философской точки зрения это показывает парадокс истории: - те, кто декларировал «разрушим до основания», в реальности создали новую государственность, удержали территорию, индустриализировали страну, дали социальные лифты массам; - те, кто говорил о «порядке, законе и собственности», часто выступали проводниками внешних интересов и вели к разборке страны по частям. Это не значит, что истина автоматически на стороне самых радикальных. Но это ставит под сомнение привычные клише: «красные — за хаос, белые — за порядок». Исторический факт: порядок белых проектов, как правило, допускал распад страны / подчинение внешним силам, а «хаос» большевиков привёл к созданию мощного государства. История любит переворачивать привычные моральные схемы.
4. Конституция как ширма и как инструментРазговор о конституции 1993 года и поправках 2020-го возвращает нас к простой, но неприятной мысли: - юридические формулы о правах и свободах сами по себе мало что значат, если социально-экономический строй остаётся несправедливым; - фраза «Россия — социальное государство» не отменяет реальность нищих пенсий, платной медицины и незащищённого труда; - законы всегда вторичны по отношению к реальному распределению сил и собственности. Это не значит, что право неважно. Но конституция в таком виде часто превращается в сакральный текст, который прикрывает реальную власть капитала и бюрократии. В этом обмане участвуют и «февралисты», и часть «патриотов»: одним выгодно делать вид, что формулы о свободе рынка — вершина прогресса, другим — что поправки о Боге и патриотизме решают социальную пропасть. История же снова и снова показывает: если социальный конфликт не решён, никакие конституционные фокусы не спасают государство от кризиса.
5. Повторение не как калька, а как ритмСмысла буквально ждать «нового 1917 года» нет — XXI век устроен иначе, международный контекст другой, структура общества, медиа, технологии изменились. Но остаётся ритм: - накопление противоречий; - неспособность элиты отказаться от сверхприбылей и привилегий ради устойчивости системы; - рост апатии и цинизма внизу; - усиление внешнего давления и игра «пятой колонны»; - внезапный (а на самом деле закономерный) кризис, когда любое случайное событие становится спусковым крючком. Февраль 1917 года, распад СССР, сегодняшняя суета вокруг конституции — это звенья одной логики: попытки латать системные трещины косметическими перестановками и идеологическими кампаниями. Трещины же идут глубже — через вопрос о собственности, справедливости, смысле существования страны как целого, а не как «зоны свободной охоты».
Если свести всё сказанное к одному практическому вопросу, он звучал бы так: что для нас сегодня важнее — бороться за новые формулировки в законах и новых «правильных» лидеров, или учиться видеть и менять сами основания системы: как распределяются богатства, кто принимает решения и ради чего существует государство? И в продолжение: какая для вас лично правда о России — комфортный миф (монархический, либеральный, советский или любой другой) или трезвое видение противоречий, даже если оно разрушает привычные идеалы?
Колчак сам называл себя “кондотьером”, т.е. наёмником на британской службе.
Монархистов в Белом движении было не так много. Как говорил Врангель, “Россия – не романовская вотчина!”.
А к революции, в частности, привела тактика “подмораживания”, принятая при Александре 3, иными словами, заметание проблем под коврик. Ленин неслучайно писал о России как об узле противоречий. Вот при Николае 2 и рвануло.