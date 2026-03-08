Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Февраль 1917: невыученные уроки или зараза “феврализма” никуда не делась

Переслано от: Игорь Шишкин

На "Красной линии" об уроках Февральской революции – краха Российской империи

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео 1. Февраль 1917 года — революция, а не только «переворот» - События имели массовый, народный характер, а не сводились к заговору элит. - Предпосылки копились десятилетиями: неразрешённые последствия крепостничества, отсталость, социальный раскол, война. - Глубокий конфликт: 3% «сытых» против 97% живущих в нищете и бесправии. 2. Роль войн и внешнего фактора - Война обострила все противоречия: голод, фронтовое разложение, братание солдат, ощущение бессмысленности бойни. - Часть экспертов подчёркивает роль Великобритании и союзников, заинтересованных в ослаблении и расчленении России, особенно в момент, когда стала вырисовываться победа Антанты. - Отмечаются параллели с 1991 годом: схожие внутренние и внешние силы, работающие на разрушение государства. 3. Николай II и династия Романовых - Николай II описывается как слабый, неподготовленный к управлению правитель, зависимый от окружения и комфортно чувствующий себя только в узком придворном кругу. - Отречение Николая встречено с воодушевлением не только «низу», но и значительной частью элиты, включая великих князей. - Социальная база монархии к 1917 году была катастрофически сужена. 4. Февраль как запуск распада империи - Весной 1917 года возникают национальные правительства и органы власти на Украине, в Закавказье и других регионах. - Февраль рассматривается как старт разрушения Российской империи; Октябрь и последующая политика большевиков — как попытка собрать осколки в новую форму государственности. - Ленин и большевики, по версии ряда выступающих, спасают страну от окончательного распада, а не разрушают её. 5. Национальный вопрос и федерация - Большевики изначально скорее тяготели к унитарной модели, но реальность всплеска национализмов заставила принять федеративный подход как компромисс, учитывающий интересы местных элит и интеллигенции. - Тезис о «минe Ленина» под государственностью критикуется: именно принцип самоопределения, в том числе, позволяет сегодня России ссылаться на международное право (пример — Крым). 6. «Февралисты» тогда и теперь - Февралисты 1917 года — либерально-буржуазная элита и интеллигенция, ориентированная на Запад, видящая Россию «сырьевым придатком» и стремящаяся встроить её в западную систему. - Белое движение и февралисты — не одно и то же: белые в своих газетах нередко критиковали именно Февраль жёстче, чем большевиков, считая февральскую власть «слякотью» и хаосом. - Современные февралисты — прозападная часть элиты и «системные и несистемные либералы», для которых Россия — только место проживания и объект эксплуатации, а Запад — ценностный ориентир. - Введён образ «Смердякова» (по Достоевскому): ненависть к своей стране, низкопоклонство перед Западом, готовность расплатиться Россией за свои личные интересы. 7. Колчак и мифология Гражданской войны - Образ Колчака в современной пропаганде: герой, флотоводец, полярный исследователь, «альтернатива большевикам». - По оценке историков в студии: - как флотоводец и исследователь он явно не уровня Ушакова или Нахимова; «выдающимся» его назвать трудно; - как политик — провалился, не создал устойчивой государственной системы; - создавал режим военной диктатуры, фактически развязав массовый террор (даже союзники и соратники отмечали жестокость и некомпетентность). - У Черчилля прямо сказано: Запад признал Колчака, потому что он согласился де-факто на раздел России и независимость окраин — то есть подписался под распадом единого государства. 8. Антисоветизм и переписывание памяти - Сегодняшние СМИ и официальная пропаганда активно демонизируют Советский период и романтизируют Белое движение, монархию, «белых героев» (Колчак, др.). - Учебники истории уже во многом переписаны; в массовое сознание проталкивается образ большевиков как разрушителей и «быдла», а белых — как благородных спасителей. - Но реальные документы и даже школьные учебники по фактам показывают, что колчаковский террор вызывал мощное сопротивление населения, приводя к поражению белых. 9. Прошлое и настоящее: параллели 1917–1991–2020 - Социально-экономическая пропасть между сверхбогатыми и массой бедных и нищих — ключевая общая черта. - Власть, не соответствующая вызовам времени и не способная решать накопившиеся противоречия, — ещё одна параллель. - Наличие «пятой колонны», прозападной элиты внутри страны, усиливающей любой внутренний кризис, превращая его в государственную катастрофу. - Война как фактор дестабилизации: тогда — мировая война, сейчас — локальные конфликты (Сирия, Ливия и т.п.), но повышенные военные нагрузки и внешнеполитическая напряжённость остаются. 10. Конституция 1993 года и поправки 2020-го - Конституция 1993 года названа «танковой»: она принята после расстрела Верховного Совета и делегирования чрезвычайных полномочий Ельцину. - Многие статьи, особенно социальные гарантии, фактически не выполнялись: права на достойную жизнь и труд — на бумаге, а реально действует логика крупного капитала. - Поправки 2020 года рассматриваются как операция по удержанию власти и перераспределению полномочий элит, а не как попытка решить социальные проблемы. - Сам процесс голосования по поправкам выводится за привычные правовые рамки: это не выборы, наблюдение и контроль ослаблены, правовая база подгоняется «под задачу». - При этом обсуждение Конституции втягивает в политику активную часть общества, но большая часть людей, выживающих на низкие доходы и пенсии, остаётся политически пассивной и апатичной. 11. Социально-экономическая система и её легитимность - Главная проблема — не формулировки Конституции, а несправедливость существующей системы собственности и распределения. - Большинство населения не признаёт моральной легитимности крупной частной собственности, возникшей «воровским» путём в 1990-е. - В 1917 году крестьяне не признавали права помещиков на землю, рабочие — право капиталистов на заводы; сегодня аналогично воспринимается олигархическое богатство. - Исторический урок: когда социальная система становится для большинства субъективно «недопустимой», она рано или поздно рушится, и никакие конституционные конструкции её не спасают. 12. Закономерность и случайность в истории - Обсуждается марксистский взгляд: история развивается по объективным закономерностям, но они проявляются через якобы «случайные» события. - Фигура Николая II (слабый монарх) не отменяет того, что даже более сильные правители (например, Александр I) в итоге разбивались о противоречия, которые сами и воспроизвели. - Устойчивость государства определяется не личными качествами лидера, а способностью системы в целом адекватно отвечать на вызовы времени — экономические, социальные, внешнеполитические. 13. Опасность сегодняшнего «феврализма» - Если элита ориентирована на вывоз капитала, продажу ресурсов и личную безопасность за рубежом, она де-факто действует как компродорский слой, повторяя логику 1917 и 1991 годов. - При нарастании кризиса такие группы склонны спасаться поодиночке, стимулировать «парад суверенитетов», провоцируя развал государства. - В этом смысле зараза феврализма — это не только конкретные фамилии или партии, а сам тип сознания: - Россия как территория для эксплуатации; - народ как расходный материал; - Запад как главный арбитр, источник легитимации и смыслов.

Подробный вывод: невыученные уроки Февраля

В этом видео обсуждается не столько «как это было», сколько «что это значит для нас сейчас». И здесь прослеживается несколько линий.

1. Февраль как симптом, а не только «заговор»

Февраль 1917 года стал внешним взрывом тех противоречий, которые десятилетиями загонялись под ковёр. История редко падает на голову с неба — она накапливается тихо, в форме: - унижения и бедности большинства; - демонстративной роскоши меньшинства; - расслоения между столицами и провинцией; - войны, ведущейся во имя интересов, не совпадающих с интересами народа. Здесь есть жесткая, но честная параллель с сегодняшним днем: официальные ритуалы, геополитические успехи, конституционные игры — это фасад, за которым живут люди с пенсиями 10–12 тысяч и зарплатами впритык к прожиточному минимуму. Как в 1917-м, социальная ткань оказывается истончённой, а вера в справедливость устройства мира — подорванной. В этом смысле «зараза феврализма» — не только западное влияние и не только заговор элит. Это прежде всего несправедливый порядок, который воспроизводит внутренний разрыв между верхами и низами. Если дом построен на гнилом фундаменте, не обязательно ждать британского агента, чтобы он начал осыпаться.

2. Компродоры и Смердяков: психология распада

Интересна линия, которая тянется от Достоевского до советской историографии и до современной политической риторики: образ Смердякова как человека, который ненавидит свою страну, презирает свой народ и видит ценность только в «чужой цивилизации». С точки зрения психологии и истории это повторяющийся тип: - у части элиты вырабатывается стойкое убеждение, что всё «своё» — безнадёжно отсталое и уродливое; - спасение и смысл ищутся не в создании чего-то нового внутри страны, а в слиянии с чужой системой — на условиях подчинённости; - государство и народ превращаются в разменную монету ради доступа к внешнему миру и его благам. Так было у части дворянства XIX века, у «прозападных» буржуа и генералов 1917 года, у части партноменклатуры и технической интеллигенции в 1980–90-е, так наблюдается и сегодня в слое людей, чья жизнь объективно и субъективно встроена в западные нормы и капиталы (счета, недвижимость, обучение детей, гражданство). Проблема не в том, что люди учатся у других — обмен опытом нормален. Проблема в том, что страна превращается в склад, а её жители — в расходный ресурс для реализации чужих проектов. В таком сознании нет места ни подлинной ответственности за будущее России, ни признанию её как ценности сама по себе.

3. Большевики как «антифевральный» проект

Интересно, что участники беседы настаивают: большевики, при всех ошибках и жестокости, выступили не как разрушители России, а как сила, которая собрала осколки. С философской точки зрения это показывает парадокс истории: - те, кто декларировал «разрушим до основания», в реальности создали новую государственность, удержали территорию, индустриализировали страну, дали социальные лифты массам; - те, кто говорил о «порядке, законе и собственности», часто выступали проводниками внешних интересов и вели к разборке страны по частям. Это не значит, что истина автоматически на стороне самых радикальных. Но это ставит под сомнение привычные клише: «красные — за хаос, белые — за порядок». Исторический факт: порядок белых проектов, как правило, допускал распад страны / подчинение внешним силам, а «хаос» большевиков привёл к созданию мощного государства. История любит переворачивать привычные моральные схемы.

4. Конституция как ширма и как инструмент

Разговор о конституции 1993 года и поправках 2020-го возвращает нас к простой, но неприятной мысли: - юридические формулы о правах и свободах сами по себе мало что значат, если социально-экономический строй остаётся несправедливым; - фраза «Россия — социальное государство» не отменяет реальность нищих пенсий, платной медицины и незащищённого труда; - законы всегда вторичны по отношению к реальному распределению сил и собственности. Это не значит, что право неважно. Но конституция в таком виде часто превращается в сакральный текст, который прикрывает реальную власть капитала и бюрократии. В этом обмане участвуют и «февралисты», и часть «патриотов»: одним выгодно делать вид, что формулы о свободе рынка — вершина прогресса, другим — что поправки о Боге и патриотизме решают социальную пропасть. История же снова и снова показывает: если социальный конфликт не решён, никакие конституционные фокусы не спасают государство от кризиса.

5. Повторение не как калька, а как ритм

Смысла буквально ждать «нового 1917 года» нет — XXI век устроен иначе, международный контекст другой, структура общества, медиа, технологии изменились. Но остаётся ритм: - накопление противоречий; - неспособность элиты отказаться от сверхприбылей и привилегий ради устойчивости системы; - рост апатии и цинизма внизу; - усиление внешнего давления и игра «пятой колонны»; - внезапный (а на самом деле закономерный) кризис, когда любое случайное событие становится спусковым крючком. Февраль 1917 года, распад СССР, сегодняшняя суета вокруг конституции — это звенья одной логики: попытки латать системные трещины косметическими перестановками и идеологическими кампаниями. Трещины же идут глубже — через вопрос о собственности, справедливости, смысле существования страны как целого, а не как «зоны свободной охоты».
Если свести всё сказанное к одному практическому вопросу, он звучал бы так: что для нас сегодня важнее — бороться за новые формулировки в законах и новых «правильных» лидеров, или учиться видеть и менять сами основания системы: как распределяются богатства, кто принимает решения и ради чего существует государство? И в продолжение: какая для вас лично правда о России — комфортный миф (монархический, либеральный, советский или любой другой) или трезвое видение противоречий, даже если оно разрушает привычные идеалы?
    Игорь только что

      Колчак сам называл себя “кондотьером”, т.е. наёмником на британской службе.
      Монархистов в Белом движении было не так много. Как говорил Врангель, “Россия – не романовская вотчина!”.
      А к революции, в частности, привела тактика “подмораживания”, принятая при Александре 3, иными словами, заметание проблем под коврик. Ленин неслучайно писал о России как об узле противоречий. Вот при Николае 2 и рвануло.

