Бешенство

Прошел ровно год с резни алавитов Сирии новыми властями Дамаска. Родственники ставят свечи на могилы убитых.

Точных цифр не знает никто. Минимальная оценка – 1000 человек. После бойни на побережье приехала комиссия ООН. Перед на улицах начали убирать трупы, наводить порядок.

Опрос 200 свидетелей задокументировал случаи убийств, пыток, бесчеловечного обращения, массового мародерства и поджогов домов.

При этом комиссия не нашла доказательств существования официальной государственной политики новых властей, направленной на совершение таких атак. Гениальный же вывод. Нет государства, а вместо него джихадистские банды – вот нет и политики. И спрашивать не с кого. Президент Ахмад аш-Шараа (Джулани) в те дни обратился к народу и пообещал наказать всех виновных в резне. Естественно, никого он не наказал. Некоторых медийных иностранных террористов, участников резни задерживали, но официальный предлог был иным. Потом они получили амнистию.

Я написал тогда:

Геноциды и подобные преступления против человечества происходят зачастую, когда главенствует право сильного и идет мировая война. Тогда чудовища в головах нелюдей и их звериная сущность лезут наружу, не получая должного отпора. Так было и в Первую Мировую, так было и во Вторую. Не стала исключением и наша холодная Третья, пока холодная. Просто надо отдавать себе отчет, в каком историческом промежутке мы находимся. Многие люди беспокоятся по поводу растущих цен и других бытовых житейских моментов, но пока не осознают, к какой пропасти дрейфует мир. ﻿ Спустя год ощущение исторического промежутка лишь усиливается. Процессы ускоряются. Вскоре настала очередь сирийских христиан, друзов, потом курдов. Правда, до них пока Дамаск не добрался – друзов защитил Израиль, курдов США оставили в подвшенном состоянии “подумать”. Но то еще некогда цивилизованная Сирия.

В далекой Африке продолжается геноцид, руины сектора Газа вновь ждут продолжения масмированных бомбардировок.

США уже в открытую угрожают расчленить Иран. Трамп заявляет, что убитые в школе девочки – результат обстрела персов. “Сами себя обстреляли” – это мы уже слышали. Израиль наносит удары по миротворцам ООН в буферной зоне на границе с Ливаном. Организация толком никак не реагирует.

На замену ООН создан Совет Мира под диктатом США – насмешка над некогда авторитетной организацией.

Казалось бы – разные общества по степени развития, разная идеология. Но роднит их всех одно – ощущение своей избранности и данное “свыше” право грабить и убивать тех, кто не такой. На самом деле из пещеры все они так и не выбрались – что пустынные головорезы, что исповедующие культ искусственного интеллекта. Пещера в их голове.

Вирус бешенства будет распространяться невиданными темпами. Он гораздо заразней, чем COVID-19. Не зря человечество пыталось его обуздать не только законом, но и воспитанием, культурой, религией. Это называется цивилизацией. Сегодня ее рушат и рушат намеренно. Чтобы разрушить храмы, мечети и на их месте построить сооружения нового мирового порядка.

С. Шилов