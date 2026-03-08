Главная » Невероятное в мире

Бешенство

Переслано от: Свидетели Байрактара

Бешенство

Прошел ровно год с резни алавитов Сирии новыми властями Дамаска. Родственники ставят свечи на могилы убитых.

Точных цифр не знает никто. Минимальная оценка – 1000 человек. После бойни на побережье приехала комиссия ООН. Перед на улицах начали убирать трупы, наводить порядок.

Опрос 200 свидетелей задокументировал случаи убийств, пыток, бесчеловечного обращения, массового мародерства и поджогов домов. 

При этом комиссия не нашла доказательств существования официальной государственной политики новых властей, направленной на совершение таких атак. Гениальный же вывод. Нет государства, а вместо него джихадистские банды – вот нет и политики. И спрашивать не с кого. Президент Ахмад аш-Шараа (Джулани) в те дни обратился к народу и пообещал наказать всех виновных в резне. Естественно, никого он не наказал. Некоторых медийных иностранных террористов, участников резни задерживали, но официальный предлог был иным. Потом они получили амнистию.

Я написал тогда:

Геноциды и подобные преступления против человечества происходят зачастую, когда главенствует право сильного и идет мировая война. Тогда  чудовища в головах нелюдей и их звериная сущность лезут наружу, не получая должного отпора. Так было и в Первую Мировую, так было и во Вторую. Не стала исключением и наша холодная Третья, пока холодная. Просто надо отдавать себе отчет, в каком историческом промежутке мы находимся. Многие люди беспокоятся по поводу растущих цен и других бытовых житейских моментов, но пока не осознают, к какой пропасти дрейфует мир. ﻿ Спустя год ощущение исторического промежутка лишь усиливается. Процессы ускоряются. Вскоре настала очередь сирийских христиан, друзов, потом курдов. Правда, до них пока Дамаск не добрался – друзов защитил Израиль, курдов США оставили в подвшенном состоянии “подумать”. Но то еще некогда цивилизованная Сирия.

В далекой Африке продолжается геноцид, руины сектора Газа вновь ждут продолжения масмированных бомбардировок.

США уже в открытую угрожают расчленить Иран. Трамп заявляет, что убитые в школе девочки – результат обстрела персов. “Сами себя обстреляли” – это мы уже слышали. Израиль наносит удары по миротворцам ООН в буферной зоне на границе с Ливаном. Организация толком никак не реагирует.

На замену ООН создан Совет Мира под диктатом США – насмешка над некогда авторитетной организацией.

Казалось бы – разные общества по степени развития, разная идеология. Но роднит их всех одно – ощущение своей избранности и данное “свыше” право грабить и убивать тех, кто не такой. На самом деле из пещеры все они так и не выбрались – что пустынные головорезы, что исповедующие культ искусственного интеллекта. Пещера в их голове.

Вирус бешенства будет  распространяться невиданными темпами. Он гораздо заразней, чем COVID-19. Не зря человечество пыталось его обуздать не только законом, но и воспитанием, культурой, религией. Это называется цивилизацией. Сегодня ее рушат и рушат намеренно. Чтобы разрушить храмы, мечети и на их месте построить сооружения нового мирового порядка.

С. Шилов

Комментарий редакции

Краткие тезисы текста

- Ровно год назад в Сирии произошла массовая резня алавитов, жертвами которой стали не менее 1000 человек; точных данных нет. - Родственники погибших ставят свечи на могилах — личная скорбь на фоне глобальной безнаказанности. - Комиссия ООН задокументировала убийства, пытки, мародерства, поджоги, но «не нашла доказательств» существования официальной государственной политики по организации этих преступлений. - Автор иронизирует: раз нет государства, а есть джихадистские банды, значит, «нет и политики» и, по сути, некому предъявлять ответственность. - Президент Ахмад аш-Шараа (Джулани) публично обещал наказать виновных, но никого не наказал; некоторых медийных террористов задерживали под иным предлогом, затем амнистировали. - Автор связывает эти события с логикой геноцидов и преступлений против человечества: они происходят, когда правит «право сильного» и идет мировая война (Первая, Вторая, «холодная Третья»). - Подчеркивается ощущение, что мир движется к пропасти, тогда как большинство людей занято бытовыми проблемами (цены, быт) и не осознает масштаба происходящего. - Насилие перекидывается дальше: после алавитов — сирийские христиане, друзы, курды; друзы защищены Израилем, курды «подвешены» США. - Общая картина: - в Африке продолжается геноцид; - сектор Газа ожидает новых массированных бомбардировок; - США открыто угрожают расчленить Иран, обвиняют его даже в гибели девочек в школе; - Израиль наносит удары по миротворцам ООН на границе с Ливаном; - ООН почти не реагирует. - На смену обессмысленной ООН создан «Совет Мира» под диктатом США — как насмешка над идеей международной справедливости. - Автор находит общий знаменатель у разных режимов и обществ: - ощущение избранности; - ощущение «данного свыше» права грабить и убивать «других». - Главный образ — «пещера в голове»: - джихадистские головорезы и техно-элиты, верящие в «культ искусственного интеллекта», принципиально не вышли из духовной пещеры; - различия в формах (религиозный фундаментализм или технологический культ) не отменяют общей дикости. - «Вирус бешенства» — метафора разрастающегося глобального насилия и ощущения безнаказанности — заявлен автором как более заразный, чем COVID-19. - Исторически человечество пыталось обуздать этот «вирус» не только законами, но и воспитанием, культурой, религией — так рождалась цивилизация. - Сегодня, по мысли автора, цивилизацию целенаправленно разрушают: - разрушают храмы и мечети; - на их месте строят «сооружения нового мирового порядка» — символический снос старых ценностей ради некоей новой, циничной конструкции мира. - Текст проникнут ощущением: - наступающей «холодной Третьей мировой»; - ускорения исторических процессов; - убывающей ценности человеческой жизни и растущей системной жестокости.

Подробный вывод

Текст — это не просто публицистический крик о конкретной сирийской трагедии. Он строит более широкое полотно: от частного случая резни алавитов — к диагнозу всему современному миру.

1. «Вирус бешенства» как метафора человеческой природы

Автор говорит о «вирусе бешенства», который: - проявляется в геноцидах, резнях, пытках; - обнажается особенно сильно, когда: - рушатся международные правила; - правит «право сильного»; - большая война (горячая или холодная) легитимирует крайнее насилие. С психологической точки зрения, это напоминает идею, что цивилизация — тонкая пленка над глубинными импульсами агрессии и tribalism (племенной идентичности). Война, особенно мировая, — это своего рода «глобальный триггер», который снимает внутренние тормоза, нормализует жестокость: то, что в мирное время было бы чудовищем, становится «патриотизмом», «защитой веры» или «борьбой за безопасность». В философском плане это очень по-хоббсовски: в человеке всегда есть потенциал «войны всех против всех», а государство и законы — попытка удержать эту войну за пределами повседневной жизни. Но когда само государство разрушено (как в Сирии), или превращается в декорацию, или подчинено внешним центрам силы, — сдерживающий механизм ломается, и на сцену выходит «вирус бешенства». Однако автор честно (пусть и не прямо) показывает, что этот «вирус» жив не только в «диких» джихадистах. Он одинаково проявляется: - в террористических формированиях; - в элитах глобальных держав; - в тех, кто бомбит города «во имя безопасности»; - в тех, кто объявляет целые народы «угрозой» и потому подлежащими расчленению, блокаде, изоляции. То есть варварство — не географический и не религиозный признак. Это состояние сознания, где:
«Я» (или «мы») считаются единственно значимыми, а остальные — лишь фон, расходный материал, статистика.

2. Срыв ответственности: «нет государства — нет политики — не с кого спрашивать»

Значимая деталь: комиссия ООН признала факт преступлений, но не нашла признаков официальной политики, направленной на этнические чистки. С формально-юридической точки зрения это может быть аккуратная формулировка: раз нет оформленного государства, нет системы власти в привычном смысле, значит, нет и того, что можно было бы назвать «государственной политикой геноцида». Но с этической точки зрения здесь возникает страшный парадокс: - Если преступления совершают безымянные «банды», - если формальные институты растворены в хаосе, - если международные структуры ищут только «государственную политику», — то целые группы людей погибают вне правового поля, как будто это просто «ненастье» или стихийное бедствие. Это очень по-человечески напоминает психологический механизм ухода от ответственности: — неясно, кто виноват → никто не виноват. Автор использует иронию:
«Гениальный вывод. Нет государства, а вместо него джихадистские банды — вот нет и политики. И спрашивать не с кого».
В сущности, он описывает кризис международного права: оно создано под отношения между государствами, а действительность все чаще задается негосударственными акторами (террористические сети, ЧВК, частные корпорации) и гибридными войнами. И в этой зоне, где нет ясного субъекта ответственности, открывается пространство для «бешенства». Если провести параллель с психикой: когда в человеке нет интегрированного, ответственного «Я», когда разные импульсы разорваны, — манипулировать им легче, а последствия его действий «размываются» («это не я, это обстоятельства, это они меня вынудили»). На уровне мира происходит нечто подобное: коллективное «Я» человечества разбивается на фрагменты, каждый из которых отказывается признавать себя субъектом насилия.

3. Иллюзия избранности и духовная «пещера»

Ключевой образ:
«На самом деле из пещеры все они так и не выбрались — что пустынные головорезы, что исповедующие культ искусственного интеллекта. Пещера в их голове».
Здесь явная отсылка к платоновской пещере, только перевернутая: там люди приняли тени за реальность; здесь люди приняли свои идеологии и технологии за меру человечности. - Джихадисты считают себя избранными в религиозном смысле. - Западные (или просто технократические) элиты могут считать себя избранными в плане прогресса, технологий, «демократических ценностей». - Любая империя — от древней до цифровой — выстраивает нарратив: «мы носители света, остальные — варвары или отсталые». Автор объединяет их в одну структуру сознания: это не зрелые люди, а существа, духовно все ещё сидящие в пещере, где: - «мы» — абсолютное добро; - «они» — масса, которой можно управлять, которую можно бомбить, «расчленять», «обнулять». Философски это очень близко к критике идеализаций: - Религиозные фанатики идеализируют свою веру до степени разрешения убийства «неправильных». - Технократы идеализируют прогресс до степени, где человеческая жизнь становится ресурсом. - И те и другие теряют контакт с живой реальностью конкретного человека. В психологическом плане это нарциссизм групп или цивилизаций: когда своя идентичность становится важнее самих людей, которые под неё попадают.

4. Разрушение цивилизации как системы «тормозов»

Автор противопоставляет два уровня: 1. Цивилизация - законы, - воспитание, - культура, - религия как механизмы сдерживания внутреннего «бешенства». 2. Современный мир, где: - рушатся храмы и мечети (символ духовной опоры); - дискредитируются международные организации (ООН превращается в пустую оболочку); - взамен создаются структуры под чей-то диктат (Совет Мира под США); - гуманитарный язык используется как пиар, а реальные бомбардировки и геноциды продолжаются. Можно сказать так: если цивилизация — это совокупность наших общих «внешних ограничителей» (законы, мораль, стыд, совесть, общие символы), то сейчас они: - либо разрушаются, - либо приватизируются сильными и используются в своих интересах. Это похоже на то, что психологи называют «коллапсом Супер-Эго» — когда внутренняя система ценностей больше не выполняет функцию сдерживания, а превращается в инструмент оправдания агрессии. Интересно, что автор не идеализирует прошлое, но указывает на осознанное разрушение именно тех структур, которые пытались воспитать человека, а не только управлять им. В этом можно увидеть скрытый вопрос: что останется, если мы снимем все слои культуры и воспитания? Насколько глубока наша человечность без опоры на традиции, религию, общие моральные коды?

5. Ускорение истории и «слепота» повседневности

Автор фиксирует ощущение: - «Процессы ускоряются», - история движется к опасной точке (намекает на «холодную Третью мировую»), - но большинство занято: - ценами, - бытовыми заботами, - локальными тревогами. Это известный парадокс: чем более нестабилен мир, тем больше хочется спрятаться в частное. Так психика защищается от перегрузки: вместо попытки осознать масштаб угрозы человек сворачивает поле внимания до «своего дома, работы, семьи». Можно провести аналогию с нейросетями или алгоритмами: когда система сталкивается с слишком сложной задачей, она иногда «упрощает» модель, отбрасывая часть измерений реальности, чтобы не разрушиться. Люди делают нечто похожее: убирают из сознания глобальное, чтобы удержать своё локальное «я». Автор же наоборот зовёт к тому, чтобы видеть исторический контекст. Не потому, что это приятно, а потому, что: - неосознанная опасность обычно сильнее; - когда мы не видим, к какой пропасти дрейфуем, мы перестаём даже пытаться изменить курс. Философски это вопрос ответственности: достаточно ли осознавать только свою частную жизнь или существует долг быть внимательным к тому, что происходит с человечеством в целом?

6. Что делать с этим «бешенством» — если отбросить пафос?

Если попытаться извлечь прагматичный смысл, он может быть таким: 1. Не обманывать себя видимостью цивилизованности. Варварство не исчезло, оно просто стало более технологичным и лучше упакованным в медиа-образ. Бомбардировки называются «точечными ударами», геноцид — «обеспечением безопасности», террористы — «повстанцами» или «борцами за свободу», в зависимости от того, кто их спонсирует. 2. Понимать хрупкость институтов. ООН, международное право, гуманитарные конвенции — не вечные и не автоматические. Они действуют ровно настолько, насколько есть политическая воля и общественное давление. Когда мы воспринимаем их как данность, они тихо разрушаются. 3. Бережнее относиться к тому, что ещё удерживает человека от скатывания в пещеру. - культура, - живое образование (а не только технические навыки), - честная религиозность (а не фанатизм), - личная этика, - эмпатия к чужой боли, даже если она «далеко». Это не гарантирует спасения мира, но даёт шанс не стать частью заразы. 4. Сохранять внутреннюю честность в оценке «своих» и «чужих». Автор указывает на общий вирус избранности. Практический вывод: если мне кажется, что моя страна, вера, идеология или «цивилизация» имеют право на то, чего я не позволил бы никому другому, — это уже симптом той самой «пещеры». 5. Лично не поддаваться культуре ненависти. Да, это звучит банально, но на уровне психики именно с этого начинается торможение «вируса бешенства» — с отказа превращать чужую боль в фон и статистику. Даже одно сохранённое чувство сострадания — это маленькая трещина в логике «права сильного».
Текст С. Шилова — эмоциональный, местами обвинительный, но за этим стоит серьёзный вопрос: если «пещера» и «вирус бешенства» находятся не только в террористах, но и в структурах глобальной власти, то где искать точки опоры для настоящей цивилизации — в институтах, в культуре, в духовности, в личной совести, или всё это вместе всё равно окажется слишком слабым перед лицом «права сильного»? Как ты сам чувствуешь: в твоём личном опыте — что больше всего помогает не поддаться этому внутреннему «вирусу бешенства» и оставаться человеком, даже когда мир вокруг становится всё более жестоким?
Источник: https://t.me/bayraktar1070/6975
