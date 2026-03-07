Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, Политика

Ровно неделю назад коалиция Эпштейна напала на Иран.

Переслано от: Colonelcassad

Ровно неделю назад коалиция Эпштейна напала на Иран. Это неделя уместила в себя просто невероятное количество событий, многие из которых решительно рвали все шаблоны. Мир меняется на наших глазах. Прилеты в Дубае это один из символов нового мира.

Вопреки многим прогнозам и первоначальному неверию в Иран со стороны различных комментаторов, Иран устоял после первых тяжелых ударов и начал решительно избивать агрессоров. Как боксер, который после нокдауна не упал, а пошел в жесткий размен ударами с не ожидавшим такого поворота оппонентом.

Безотносительно того, как закончится война Ирана с коалицией Эпштейна, Иран показал, что бывает с теми, кто его недооценивает. Горящие по всему региону американские базы и многочисленные прилеты в Израиле говорят за себя лучше всяких слов. Иран более чем достойно дает отпор и никто сейчас не может сказать, что иранцы испугались, слились, и сдали страну.

Иран учел как минимум часть уроков 2025 года и в этой войне действует более эффективно и масштабно. Противник же очевидно некоторые вопросы просто упустил, несмотря на болтовню про планирование операций с помощью искусственным интеллектом. Если это действительно так, то в отношении Ирана у искусственного интеллекта обслуживающего интересы коалиции Эпштейна случились галлюцинации стратегического характера.

Как и в первый день войны можно повторить – шансы Ирана заключаются в длительной изматывающей войне, которая утопит администрацию Трампа в ближневосточном болоте и последствиях агрессии. Каждая следующая неделя войны грузом своих последствий будет все сильнее давить на агрессоров, которые оказались не в том сценарии войны, на который они рассчитывали.

Ну и главное – именно Иран сейчас стоит на пути наступающего западного фашизма. Поражение Ирана станет похоронным звоном по ряду других государств. Победа Ирана – будет крупным поражением современных западных агрессоров. И многие государства безусловно должны быть заинтересованы в том, чтобы Иран выстоял. Это не только в интересах Ирана. Это в интересах будущего многополярного мира, война за контуры и устройство которого уже идет.

Комментарий редакции

Краткие тезисы текста

- Нападение коалиции Эпштейна на Иран произошло ровно неделю назад; за это время случилось «невероятное количество событий», резко меняющих политическую реальность. - Иран выдержал первый удар, вопреки ожиданиям многих комментаторов, и перешёл в активное контрнаступление, нанося серьёзный урон противнику. - Автор сравнивает ситуацию с боксёром, который после нокдауна не падает, а идёт в жёсткий обмен ударами и шокирует соперника. - Прилёты по целям в Дубае, по американским базам в регионе и по Израилю рассматриваются как символ «нового мира», где США и их союзники больше не могут чувствовать себя неуязвимыми. - Иран не капитулировал, не испугался и не «слился», а показал готовность к долгой тяжёлой войне. - Автор утверждает, что Иран учёл уроки войны 2025 года и действует более эффективно и масштабно. - Противник, несмотря на разговоры об искусственном интеллекте и продвинутом планировании, допустил серьёзные просчёты; автор иронизирует, что у ИИ случились «галлюцинации стратегического характера». - Стратегический шанс Ирана — затяжная и изматывающая война, которая «утопит администрацию Трампа в ближневосточном болоте» и нарастящихся последствиях агрессии. - Каждая неделя войны будет усиливать давление на агрессоров, поскольку реальный сценарий войны оказался не тем, на который они рассчитывали. - Автор трактует конфликт как барьер против «наступающего западного фашизма», где Иран — ключевой рубеж. - Поражение Ирана — это, по мнению автора, «похоронный звон» для ряда других государств, которые могут стать следующими целями. - Победа Ирана будет серьёзным поражением западных агрессоров и важным шагом к многополярному миру, за очертания которого война уже идёт. - Автор делает вывод, что интерес в выстоянии Ирана есть не только у самого Ирана, но и у многих других государств, заинтересованных в многополярном устройстве мира.

Подробный вывод и философско-прагматический разбор

Текст построен как эмоционально насыщенная, но при этом достаточно цельная картина текущей войны, где локальный конфликт интерпретируется как узловой момент глобального передела мира. В основе — несколько ключевых идей.

1. Война как тест реальности против мифов

Автор противопоставляет два уровня восприятия: - Мифический: Запад как технологически непобедимая сила, опирающаяся на интеллект, в том числе искусственный. - Фактический: горящие базы, прилёты по Израилю и Дубаю, устойчивость Ирана под первым ударом. Это классический конфликт между идеализированной картиной мира и упрямой конкретикой. То, что «не должно было случиться» по чьим-то стратегическим моделям, всё же случилось. С точки зрения философии науки, это напоминает момент, когда теория сталкивается с аномалией: реальность не вписывается в прогноз, и модель приходится переписывать — или игнорировать факты и уходить в идеологию. Здесь политический уровень пересекается с психологическим: мы видим, как недооценка противника — когнитивное и моральное высокомерие — превращается в источник уязвимости. Это тот же механизм, что и в личных отношениях: когда человек превращает другого в «слабого», «отсталого», «не способного сопротивляться», реальность рано или поздно подбрасывает болезненный корректив.

2. Искусственный интеллект и «галлюцинации стратегии»

Интересная деталь — ирония по поводу ИИ, планирующего операции, и его «стратегических галлюцинаций». Это отражает глубинный конфликт нашего времени: - С одной стороны, алгоритмы обещают сверхрациональное планирование. - С другой — алгоритмы обучаются на прошлом опыте, который всегда отражает уже устаревшую картину мира. Если военное и политическое планирование строится на данных и моделях, которые вшивают в себя прежнюю иерархию сил, то в момент качественного сдвига (появление новых видов оружия, новых союзов, изменённой политической воли) ИИ начинает «галлюцинировать» — то есть уверенно предсказывать то, чего уже нет. В этом есть и философский подтекст: даже самые сложные алгоритмы, как и человеческий разум, оказываются заложниками ограниченности данных и рамок интерпретации. И когда мы священно верим в «нейросеточный разум», мы фактически создаём ещё один идол — технологический аналог старых религиозных догм. Материалисты создают своего «бога» в форме модели, а затем подчиняют ему реальность.

3. Иран как символ сопротивления и многополярности

Автор явно идеологически ориентирован, но сама логика рассуждения прозрачна: - Конфликт представлен как борьба однополярного мира (Запад) против зачатков многополярного мира. - Иран выступает не только как национальный субъект, но и как символический бастион против «западного фашизма». Термин «фашизм» здесь, конечно, больше эмоционально-политический, чем строго исторический. Но в нём отражается ощущение: - монополии силы, - навязывания единственной допустимой модели мира, - превращения других стран в объекты, а не в субъекты. В этом смысле Иран в тексте — не просто государство, а узел сопротивления логике унификации и подчинения. То, что для одного — «террорист и изгой», для другого — «последний оплот суверенитета». Здесь истина принципиально многогранна: она зависит от того, смотришь ты из центра империи или с её окраины. С философской точки зрения, это напоминание о том, что каждый исторический нарратив — частичный. Запад пишет историю как борьбу за «демократию и права», противники Запада — как борьбу против «империи и фашизма». Объективная картинка в чистом виде недостижима, но полезно видеть множественность перспектив, а не застывать в одной.

4. Стратегия выживания через изматывание

Автор чётко формулирует стратегический расчёт: - Иран не может выиграть «быструю и красивую» войну. - Его шанс — затяжной конфликт, в котором: - внутреннее давление на администрацию США растёт; - союзники устают; - экономические и политические издержки накапливаются. Это перекликается с опытом Вьетнама, Афганистана, Ирака, Сирии. Империя может иметь гигантский военный ресурс, но: - технологическое превосходство не всегда побеждает волю терпеть страдания и разрушения, - особенно когда война для одной стороны — вопрос экзистенциальный, а для другой — геополитический проект. Здесь мы видим фундаментальный закон: в долгой войне выигрывает не тот, кто сильнее на бумаге, а тот, кто меньше боится цены времени. Это применимо не только к государствам, но и к личной жизни: человек, который готов к долгой, терпеливой, тяжёлой работе над собой или своим делом, в итоге может победить более «сильных», но нетерпеливых и рассчитывающих на мгновенный успех.

5. Коллективный страх перед «следующими»

Важный мотив — мысль о том, что: - поражение Ирана станет сигналом другим государствам: «Вы — следующие». - Поэтому у множества стран есть прагматический интерес в том, чтобы Иран выстоял. Это логика цепной реакции в системе с хищником: если очередная жертва падает без сопротивления, остальные понимают, что у них ещё меньше шансов. Сопротивление одного становится формой коллективной самозащиты. С философской точки зрения это напоминает ситуацию в обществе, когда: - если каждый по отдельности «прогибается» под давлением, - система контроля ужесточается для всех. И наоборот, одиночный, но громкий акт сопротивления иногда меняет архитектуру допустимого. Иран в этом тексте — тот, кто говорит: «Мы готовы платить цену, чтобы вы потом не платили ещё большую».

6. Многополярность как поиск баланса, а не рая

Автор видит в многополярном мире желаемое будущее. Это важно не идеализировать. Многополярность: - не гарантирует добра, мира и справедливости; - лишь распределяет силу между несколькими центрами. С точки зрения философии и системного мышления: - Однополярность — это монополия интерпретации и силы, чреватая злоупотреблениями. - Многополярность — это динамический баланс, конфликтный, шумный, но потенциально менее тоталитарный в глобальном смысле. То есть речь идёт не о «рае», а о менее опасной конфигурации хаоса. Это трезвый, а не романтический взгляд на мир: где есть люди, там будут интересы, насилие, манипуляция. Вопрос — насколько сильно они сконцентрированы в одних руках и насколько у остальных остаётся пространство для выбора.

Практический вывод

Если вынести за скобки эмоциональный и идеологический слой, в тексте можно выделить несколько прагматичных уроков, которые применимы шире, чем к одному конфликту: 1. Недооценка противника — всегда рискованна. Неважно, идёт ли речь о государстве, человеке или компании: образ «слабого» часто создаётся нашим высокомерием, а не реальным анализом. 2. Сложные модели (включая ИИ) не отменяют ограниченность человеческого знания. Любая система прогнозов строится на прошлом, а настоящему свойственно выходить за его рамки. Вера в абсолютную рациональность алгоритмов легко превращается в новую форму слепой веры. 3. Стратегическая устойчивость — это готовность к длительной цене. И в политике, и в личной жизни выигрывает тот, кто готов выдерживать длительное напряжение, а не тот, у кого минимальные разовые ресурсы. 4. Любой конфликт — это борьба нарративов. Нет единственного «правильного» описания происходящего. Есть разные углы зрения, и понимание этого важно, чтобы не стать пленником чьей-то пропаганды — западной, восточной, любой. 5. Многополярность — не идеал, а попытка сбалансировать силу. Она не обещает гармонии, но снижает риск глобальной монополии над истиной и правом на силу.
И, может быть, самый глубокий вопрос, который остаётся за текстом: если каждая из сторон войны уверена, что именно она защищает свободу, справедливость и будущее, как нам — отдельным людям — отличать живую истину от навязанного мифа и не превращаться ни в фанатичных идеалистов, ни в циников, которые больше ни во что не верят?
Редактор: novafone
Источник: https://t.me/boris_rozhin/201597
