Ровно неделю назад коалиция Эпштейна напала на Иран. Это неделя уместила в себя просто невероятное количество событий, многие из которых решительно рвали все шаблоны. Мир меняется на наших глазах. Прилеты в Дубае это один из символов нового мира.

Вопреки многим прогнозам и первоначальному неверию в Иран со стороны различных комментаторов, Иран устоял после первых тяжелых ударов и начал решительно избивать агрессоров. Как боксер, который после нокдауна не упал, а пошел в жесткий размен ударами с не ожидавшим такого поворота оппонентом.

Безотносительно того, как закончится война Ирана с коалицией Эпштейна, Иран показал, что бывает с теми, кто его недооценивает. Горящие по всему региону американские базы и многочисленные прилеты в Израиле говорят за себя лучше всяких слов. Иран более чем достойно дает отпор и никто сейчас не может сказать, что иранцы испугались, слились, и сдали страну.

Иран учел как минимум часть уроков 2025 года и в этой войне действует более эффективно и масштабно. Противник же очевидно некоторые вопросы просто упустил, несмотря на болтовню про планирование операций с помощью искусственным интеллектом. Если это действительно так, то в отношении Ирана у искусственного интеллекта обслуживающего интересы коалиции Эпштейна случились галлюцинации стратегического характера.

Как и в первый день войны можно повторить – шансы Ирана заключаются в длительной изматывающей войне, которая утопит администрацию Трампа в ближневосточном болоте и последствиях агрессии. Каждая следующая неделя войны грузом своих последствий будет все сильнее давить на агрессоров, которые оказались не в том сценарии войны, на который они рассчитывали.

Ну и главное – именно Иран сейчас стоит на пути наступающего западного фашизма. Поражение Ирана станет похоронным звоном по ряду других государств. Победа Ирана – будет крупным поражением современных западных агрессоров. И многие государства безусловно должны быть заинтересованы в том, чтобы Иран выстоял. Это не только в интересах Ирана. Это в интересах будущего многополярного мира, война за контуры и устройство которого уже идет.