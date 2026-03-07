Справедливое отношение к планете как бережное и разумное освоение и переосвоение природных богатств… Справедливый доступ, который должны иметь народы к природным богатствам своей страны… Реально ли всё это?

Пока, увы, гораздо больше антипримеров, когда забота об экологии подменяется фейковыми проектами «зелёной энергетики», а недра продаются нелегитимными правительствами западным хищникам «за долю немалую».

Возможно ли наступление Эры справедливости между природой и человеком? Обсуждаем с политическим и государственным деятелем, дважды премьер-министром Украины (2010—2012, 2012—2014 гг.) Николаем Яновичем Азаровым.

Ведущая: Шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

