Разграбление вместо развития, или Возможна ли Эра справедливости в отношении к природным богатствам

Переслано от: Точка Сборки

Справедливое отношение к планете как бережное и разумное освоение и переосвоение природных богатств… Справедливый доступ, который должны иметь народы к природным богатствам своей страны… Реально ли всё это?

Пока, увы, гораздо больше антипримеров, когда забота об экологии подменяется фейковыми проектами «зелёной энергетики», а недра продаются нелегитимными правительствами западным хищникам «за долю немалую».

Возможно ли наступление Эры справедливости между природой и человеком? Обсуждаем с политическим и государственным деятелем, дважды премьер-министром Украины (2010—2012, 2012—2014 гг.) Николаем Яновичем Азаровым.

Ведущая: Шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео

1. Тема разговора Обсуждается справедливость в отношении природных ресурсов: - между странами (колониализм, неоколониализм); - между государством и его собственным населением; - между нынешним поколением и будущими. 2. Конституция Украины и недра - В Конституции Украины 1996 года записано, что недра исключительно принадлежат народу. - Это слово «исключительно» сознательно добавили, чтобы никакая власть (президент, правительство) не могла отчуждать природные богатства от имени народа. - На практике после переворота 2014 года это было проигнорировано: ресурсы, по словам Азарова, фактически не проданы, а «отданы» внешним игрокам. 3. Неоколониализм как новая форма старой системы - Азаров сравнивает современную ситуацию с классическим колониализмом: - Колония — территория, где метрополия имеет исключительное право распоряжаться богатствами. - В XX веке колониальная система формально разрушилась, но сегодня происходит её «реинкарнация» в иных формах. - Примеры: - Венесуэла: под предлогом борьбы с наркотиками и «недемократическим режимом» США фактически заявляют: «Нам нужна ваша нефть». - Иран: риторика угрозы для США и Израиля используется как прикрытие борьбы за контроль над нефтью и газом региона. - Саудовская Аравия и другие монархии Залива: формально независимы, но ресурсная политика во многом определяется интересами американских корпораций. 4. Ливия как пример альтернативного пути и его уничтожения - При Каддафи доходы от нефти частично перераспределялись в пользу населения: - гигантский проект водопровода из пустыни, обеспечивший прибрежные районы водой; - реальные социальные льготы: дешёвые продукты, топливо, субсидии молодым семьям и т.д. - Запад демонизировал Каддафи, рассказывал о «триллионах на Западе», но после его убийства: - социальные программы разрушены; - ресурсы фрагментированы и перехватываются внешними силами; - пресловутые «огромные счета Каддафи» так никто внятно не предъявил. 5. Украина: от богатой ресурсной базы к распродаже и утрате контроля В советский период и в первые годы независимости: - Украина имела мощную ресурсную базу: - добыча газа ~70 млрд куб. м в год; - добыча нефти ~5 млн тонн; - 5 крупных НПЗ, в том числе Лисичанский (мощность до 20 млн тонн в год). - Себестоимость газа была крайне низкой, что позволяло: - поддерживать доступные тарифы ЖКХ; - обеспечивать промышленность недорогим топливом и энергоносителями. - Создан «Нафтогаз» как государственная структура; недра и месторождения оставались в госсобственности. Дальнейшие процессы: - Формирование «дикого капитализма» в 90-е: - приватизация через криминал и олигархические схемы; - риторика «неэффективного государства» и «нужны инвестиции», под прикрытием которой отдавались куски ресурсной базы частникам и иностранцам. - Лицензии на разработку месторождений раздавались без создания новых крупных проектов – в основном доэксплуатация советского наследия. - Цены на газ для населения и промышленности начали расти, особенно резко — после 2014 года: - по словам Азарова, тарифы для населения выросли примерно в 20 раз по сравнению с 2013 годом. - При этом сама идеология «реформ» подавалась как «демократия», «европейский путь» и «рыночная справедливость». 6. Соглашения Зеленского: ресурсы в обмен на лояльность - Описываются два ключевых блока: а) Соглашения с США (при Трампе) - Украина передаёт контроль над недрами и месторождениями некоему фонду с американским управлением. - Формула: - иностранный инвестор получает право на разведку, добычу, продажу; - до полного «возмещения инвестиций» все доходы, по сути, уходят ему. - Азаров отмечает, что Украине фактически передали «красивую карту с пятнышками», а не готовую ресурсную базу: геологическая служба была разрушена, полноценная разведка почти не велась, большинство месторождений — плохо изучены и требуют огромных вложений. б) Столетний договор с Великобританией - Аналогичная модель: совместное использование недр, где реальный контроль и выгода — у британской стороны. - Фактически одна и та же ресурсная база несколько раз «отдана» разным внешним игрокам. - Азаров предполагает, что нормальное патриотическое руководство в будущем сможет такие договоры денонсировать, но опасается, что США могут прикрываться ими как поводом для силового давления: «Вы отбираете наше — мы придём “защищать инвестиции”». 7. Чёрнозёмы и деградация земли - Украинские чернозёмы — один из главных ресурсов страны, возможно, топ-1 в мире по площади высокопродуктивных почв. - В разговоре с Меркель: - у Германии ~10 млн га сельхозземель, у Украины ~32 млн га реально используемых; - при этом немецкие почвы куда менее плодородны, урожайность во многом создаётся за счёт химии. - Азаров подчёркивает: - при неграмотном землепользовании (например, постоянный подсолнух без севооборота) земля за несколько циклов превращается в бесплодную; - в СССР строго следили за севооборотом, после 90-х это стало массово игнорироваться. - Долгое сопротивление приватизации земли: - аргумент: крестьянин не сможет выкупить землю — реальные покупатели будут корпорации. - При Зеленском мораторий снят, земля пошла в оборот: - по оценке Азарова, значительная часть ушла под контроль транснациональных агрокорпораций (через подставных лиц, аренду, скупку паёв). - В результате страна одновременно теряет и недра, и землю, и промышленный потенциал. 8. Казахстан и Китай как контрасты - Казахстан: - при Назарбаеве крупные нефтяные месторождения переданы западным компаниям на условиях, близких к описанным для Украины (возмещение инвестиций, долгосрочный контроль). - Китай: - принципиально избегал отдачи стратегических ресурсов и инфраструктуры иностранцам; - строил национальную геологоразведку и промышленность; - результат — доминирующее положение, например, на рынке редкоземельных металлов (около 95% мирового рынка в определённые периоды). 9. Политическая субъектность и роль народа - Азаров вспоминает мысль Грушевского: к управлению Украиной часто приходят люди, которым сама Украина не нужна; они видят в ней лишь источник личного обогащения. - Политический и медийный контроль формирует сознание людей так, что: - забота о национальных интересах считается «дурным тоном» в элитных кругах; - массам подбрасывается удобный «список хороших людей», за которых «надо голосовать». - Без политической силы, которая последовательно просвещает народ по вопросу «чья это земля и чьи недра», спонтанно никакой «справедливый порядок» не возникнет. - Исторический пример: - до 1917 года ни одна серьёзная политическая сила, кроме большевиков, не предлагала бесплатной передачи земли крестьянам; - только лозунг «земля — крестьянам» дал крестьянину ясный смысл борьбы, и именно это обеспечило большевикам поддержку и победу. 10. Вопрос о надежде и будущем - Ведущая сохраняет оптимизм: - убеждена, что человечество может «прийти в ум» и выработать более справедливое отношение к планете и к богатствам. - Азаров осторожен и пессимистичен: - учитывая контроль СМИ и интересы глобальных элит, быстрых позитивных изменений он не ожидает; - но формально оставляет возможность будущей смены курса и денонсации колониальных договоров.

Подробный вывод и философский ракурс

В этом видео через конкретные примеры — Венесуэла, Иран, Ливия, Казахстан, Украина — разворачивается картина современного неоколониализма. Формально эпоха колоний закончилась, но по сути возвращается всё то же: контроль над ресурсами через: - военное давление и санкции; - демонизацию «неугодных» лидеров; - договоры, юридически оформляющие вечную ренту в пользу внешних корпораций; - разрушение национальных институтов (геологической службы, промышленности, независимого агросектора). Если смотреть не как на политический спор, а как на определённый «тип отношения к миру», то можно выделить несколько ключевых линий.

1. Ресурсы как испытание для народа и элиты

Любые природные богатства — нефть, газ, вода, плодородные почвы — это одновременно: - дар (возможность развития); - искушение (быстрый и лёгкий доход); - и тест на зрелость общества. Одни страны используют этот дар, чтобы выстроить более-менее социально ориентированное государство (частично Ливия при Каддафи, частично страны, где доходы направлялись в образование и инфраструктуру). Другие превращаются в сырьевые придатки, где: - элита «продаёт будущее» за личные дивиденды; - народ выключен из принятия решений, но несёт основную тяжесть последствий — от тарифов до войн. С философской точки зрения здесь ощущается древняя дилемма: что важнее — краткосрочная выгода или долговременная справедливость? На уровне личности это — «взять всё сейчас и не думать о завтрашнем дне». На уровне государства — приватизировать ресурсы под лозунгами реформ и демократии.

2. Иллюзии собственности и вопрос: «кому принадлежит земля?»

В конституциях и законах часто пишут: «земля и недра принадлежат народу». Но фактически: - решения принимают узкие группы — политические и финансовые элиты; - международное право и силовой ресурс великих держав позволяют им трактовать любую «частную собственность» так, как выгодно им. Получается парадокс: формально ресурсы народные, юридически – корпоративные, фактически – управляются глобальными центрами силы. Это напоминает ситуацию в отношениях между людьми: человек может говорить «я свободен», но при этом жить полностью в логике навязанных желаний, кредитов, социальных ролей. Свобода на бумаге и зависимость в реальности. Так и государство: суверенитет декларируется, но реальное содержание этого понятия измеряется: - способностью защищать свои ресурсы; - наличием собственной научной и производственной базы; - качеством политической субъектности. Без этого суверенитет превращается в оболочку, под которой прекрасно живёт неоколониальный порядок.

3. Информационный контроль как главный ресурс

Азаров подчёркивает: пока все основные медиа и каналы влияния сознания — в руках тех, кто заинтересован в приватизации и колонизации ресурсов, массовое «пробуждение» маловероятно. Это пересекается с психологией: человек видит мир через те «фильтры», которые ему дают — семья, школа, телевидение, соцсети. Если с детства и каждый день ему повторяют: - «рынок всё отрегулирует»; - «государство неэффективно по определению»; - «приватизация — единственный путь к процветанию»; то сопротивляться этому нарративу сложно — как выйти из религии, в которой ты родился и в которой живут все вокруг. Таким образом, контроль над ресурсами начинается не с танков и кредитных линий, а с контроля над картиной мира. И справедливость в отношениях к недрам невозможна без определённой информационной справедливости — права народа знать правду о реальном устройстве экономики, о последствиях договоров, о выгодополучателях.

4. Этический вопрос: можно ли быть «богатым» за счёт чужой нищеты?

Если увидеть Землю не как набор суверенных государств, а как взаимосвязанную систему, то возникает другая оптика: - Нефть Венесуэлы, Ирана, Ливии — это часть общего ресурса планеты. - Чёрнозёмы Украины — это часть биосферы, обеспечивающая продовольственную безопасность не только одной страны. Тогда эксплуатация «чужих» ресурсов в логике «нам нужна ваша нефть» становится не просто политическим вопросом, а вопросом этики вида: может ли одна группа людей — государство, корпорация, элита — считать себя вправе вычерпывать общее богатство планеты, разрушая возможность будущей жизни для других? С этой точки зрения нынешний неоколониализм — не только несправедливость по отношению к отдельным народам, но и форма видавego эгоизма: мы ведём себя как вид, который поедает своё будущее.

5. Можно ли вообще говорить о «справедливости» в ресурсах?

Справедливое распределение природных богатств — идея, в которой сразу сталкиваются несколько уровней: 1. Межгосударственный - Одни страны имеют нефть, газ, редкоземы, вода, другие — нет. - Должно ли быть некое глобальное выравнивание? Или «кому повезло родиться на нефти, тот и прав»? 2. Внутригосударственный - Как делить доходы от ресурсов между элитой, бизнесом, населением, будущими поколениями? - Это вопрос о налогах, фондах будущих поколений, социальной политике. 3. Поколенческий - Имеем ли мы право прожечь нефть, газ и истощить чернозёмы за одно-две поколения? - Или есть обязанность оставить часть богатств и экосистемы тем, кто придёт после нас? Объективного, единственного ответа у человечества нет. Но если принять, что «истина — процесс», как вы сформулировали в описании стиля, то справедливость — это не готовая схема, а постоянный диалог: - между странами; - между классами; - между ныне живущими и ещё не рождёнными. В этом смысле сама постановка вопроса — «возможна ли Эра справедливости?» — уже шаг к этой справедливости, потому что вырывает нас из автоматизма: «так всегда было и будет».
В итоге в этом видео проговаривается довольно жёсткая мысль: пока глобальная логика такова, что сильный считает нормой забирать ресурсы слабого, а правящий слой внутри слабого государства готов на это ради личной выгоды — говорить о реальной справедливости рано. Но одновременно звучит и другая интуиция, которую озвучивает ведущая: никакая система не вечна, и даже неоколониализм — всего лишь этап. Осознание — сначала у меньшинства, потом у большинства — может изменить правила игры. И здесь остаётся открытым вопрос, который, на мой взгляд, стоит каждый раз задавать себе не только в масштабе стран, но и в личной жизни: Что для вас лично было бы справедливым отношением к земле и ресурсам — не абстрактно, а в тех конкретных решениях, которые вы принимаете каждый день?
