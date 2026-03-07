Главная » Видео, Здоровье, Мировоззрение, Политика

Почему маткапитал не работает на рождаемость?

3 0
Переслано от: День ТВ

Какие ошибки послужили причиной колоссального ухудшения демографической ситуации в России и что можно предпринять для их исправления? По мнению директора Центра изучения стабильности рисков НИУ ВШЭ Андрея Коротаева, катастрофа в демографии, как это ни странно, властями до конца до сих пор не была осознана. Об этом и многом другом эксперт рассказал в студии «День ТВ». Ведущая – Мария Дубинская.

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео

1. Низкая рождаемость — глобальная проблема, не только российская. - Ниже уровня простого воспроизводства сейчас большинство стран: Индия, Марокко, Тунис, страны Восточной Азии. - Восточная Азия (Китай, Южная Корея) обогнала Европу по глубине демографического провала. - Китай — один из худших примеров: сверхнизкая рождаемость после политики «одна семья — один ребёнок». 2. Российская рождаемость не уникально плоха, но явно недостаточна. - На фоне Китая Россия выглядит даже «неплохо», но это слабое утешение: уровень ниже необходимого для простого воспроизводства. 3. Главная структурная ошибка России — недооценка необходимости системной, дорогой демографической политики. - В 1990‑е проблема рождаемости была «брошена». - До сих пор нет понимания, что современная высокая рождаемость требует очень серьёзных, дорогих и постоянных госмер. - Международный опыт показывает: поднять рождаемость можно, но это всегда дорого. 4. Материнский капитал — одна из самых эффективных мер в мире, но её испортили смещением акцента на первого ребёнка. - Изначальная идея: стимулировать рождение второго ребёнка, потому что: - В России брак почти гарантирует рождение первого ребёнка; - Проблема — именно со вторым и далее. - Перенос выплат на первого ребёнка сильно снизил эффективность меры. - Механизм эффекта маткапитала в России в основном — улучшение жилищных условий. 5. Предложение: «демографический манёвр» — источник денег на поддержку рождаемости без нагрузки на бюджет. - Суть: - Поднять акцизы на табак до уровня Румынии/Болгарии. - Это даст около 1 трлн рублей в год. - Эти деньги направить на: - «Отцовский капитал» за третьего ребёнка от одной жены (около 1 млн рублей). - Тиражирование «сахалинской модели» жилищной поддержки. - Побочный, но важный эффект: - Снижение смертности от табакокурения (один из ключевых факторов преждевременной смерти, особенно у мужчин). - Снижение вовлечения подростков в курение за счёт удорожания входа. 6. Успешные региональные примеры: почему их не масштабируют? - Якутия (смертность и алкоголь): - Жёсткая антиалкогольная политика: - Сильное ограничение времени продажи алкоголя (например, 11:00–14:00). - Это резко сократило мужскую смертность. - При том, что северные территории обычно характеризуются более высокой мужской смертностью, Якутия стала анормально благополучной территорией благодаря именно жёсткой политике. - Отдельный приём: перенос начала продажи алкоголя на 11 утра — эффективная борьба с запоями и «похмелением». - Сахалин (рождаемость и жильё): - Крайне льготная ипотека: - 2–3% годовых. - При рождении первого ребёнка — обнуление процентной ставки. - При рождении второго — погашение процентов. - При рождении третьего — погашение основной суммы долга до 2,5 млн рублей. - Это реально подняло рождаемость, на время — выше 2 детей на женщину (что уже выше уровня простого воспроизводства). - Мера оказалась эффективна не только для «коренных» народов, но и для русского населения. - Проблема: и якутский, и сахалинский опыт до сих пор не масштабированы по России. - Есть попытки продвигать этот опыт через Общественную палату и экспертные доклады, но до системного внедрения далеко. - Это показывает, что осознание тяжести демографической угрозы во власти ещё не созрело. 7. Отсутствие стройной системы демографической политики и обратной связи. - Сейчас меры принимаются фрагментарно: - Национальные проекты «Демография», «Семья» частично работают, но общей связанной системы нет. - Нет нормальной модели «приняли меру → замерили эффект → скорректировали». - Многие работающие меры внедрены почти случайно: - Даже материнский капитал, по словам Коротаева, возник «почти как элемент везения», а не как результат выстроенной социнженерии. 8. Женское образование и права — важный фактор снижения рождаемости, но отказываться от него нельзя. - Факт: чем выше женское образование, тем ниже рождаемость. - Но идти путём ограничения образования или прав женщин — тупик и цивилизационный откат. - Пример Северной Европы: - Там рождаемость выше, чем в Южной Европе (хотя всё равно ниже желаемой). - Один из факторов — реальное участие мужчин в домашнем труде и уходе за детьми. - Женщина не чувствует, что ребёнок = полная нагрузка только на неё. - В Южной Европе патриархальные установки без реальной помощи мужчин приводят к ещё более низкой рождаемости. 9. Жильё — ключевой практический фактор для рождения детей. - Если семья живёт на 7 м² в комнате — рождать детей просто страшно и нерационально. - Улучшение жилищных условий — мощный демографический стимул. - Материнский капитал в России работал именно там, где на него реально можно было купить жильё или серьёзно улучшить условия: - В сёлах и малых городах — сработал очень хорошо. - В городах‑миллионниках — хуже. - В Москве и Петербурге — почти не сработал: суммы недостаточны, чтобы повлиять на жилищный вопрос. 10. Неравномерность по стране и идея начать с богатых регионов. - Москва, Петербург, крупные города — самый низкий уровень рождаемости при наиболее сильных финансовых возможностях регионов. - Предложение: - Начать тиражирование «сахалинской модели» хотя бы с богатых субъектов (Москва, Петербург, крупные регионы). - Там деньги точно есть, а демографический провал максимален. - Успешная пилотная модель даёт аргумент для расширения на бедные регионы, уже с федеральной поддержкой. 11. Миграция: полностью перекрыть нельзя, но нужно сделать её выборочной. - Полный запрет миграции опасен — пример Японии: - Жёсткие ограничения миграции → глубокие экономические проблемы. - В итоге перед ковидом Япония была вынуждена начинать смягчать миграционную политику. - Позитивный пример — Австралия: - Бальная система отбора мигрантов: учитываются возраст, образование, нужные профессии. - Въезжают в основном те, кто экономике полезен. - Россия, по расчётам Коротаева, без миграции в долгосрочной перспективе уйдёт в минус по населению; хотя бы +150 тысяч миграционного прироста в год стране нужны. - Вопрос в регулировании и отборе, а не в полной отмене или полной открытости границ. 12. Страхи замещения коренного населения и связь миграционной и демографической политики. - Общество боится: низкая рождаемость + миграция = замещение русских и других коренных народов. - Вывод: миграционная политика должна идти рука об руку с демографической: - С одной стороны — стимулировать рождаемость собственных граждан (особенно русского и других коренных этносов). - С другой — тщательно отбирать мигрантов по социально‑профессиональному и культурному критерию. 13. Научные модели, демографы и отсутствие полноценной социальной инженерии. - Демографы участвуют в разработке мер, взаимодействуют с государством и Общественной палатой. - Но система не отлажена: - Это не стройная вертикаль идей → тестов → внедрения. - Это больше совокупность инициатив, докладов, частичных успехов. - В России по сути нет выстроенной школы и института социальной инженерии, способной заранее моделировать эффекты и строить комплексную демографическую стратегию. 14. Вопрос о «судном дне» и точке сингулярности 13 ноября 2026 года. - В 1960 году в Science опубликована статья о гиперболическом росте населения Земли с математической «сингулярностью» в пятницу 13 ноября 2026 года. - Коротаев объясняет: - Это математический артефакт, а не реальный «конец света». - Модель показывает, что до этой точки рост должен был радикально замедлиться или сменить характер. - Так и произошло: уже в начале 1970-х рост населения начал резко замедляться. - Никакого конца света 13 ноября 2026 года не предполагается — ни для мира, ни для России.

Подробный вывод: почему маткапитал «не работает» на рождаемость и что на самом деле мешает

Если вынести за скобки привычную медийную драму, картина, которую описывает Коротаев, трезвая и довольно жёсткая.

1. Проблема не в том, что «русские не хотят рожать», а в том, что современный мир так устроен

По сути, он говорит: - Низкая рождаемость — естественное следствие современного уровня образования, урбанизации, логики жизни: - длительное обучение; - дороговизна жилья; - разрыв между ожиданиями и возможностями; - изменение ценностей к индивидуализму и самореализации. То есть не в том дело, что наше общество «испорчено» сильнее других. Мы просто вошли в ту же самую демографическую воронку, в которой уже давно живут Европа, Восточная Азия, Латинская Америка. Чтобы пойти против этого естественного тренда, государству нужно делать сверхусилия. А у нас пока пытаются решить проблему точечными подачками и пиар‑акциями.

2. Маткапитал как «почти случайный успех» — и его искажение

Интересный нюанс: маткапитал в своей исходной концепции был редким примером почти гениально простой и работающей меры: - он был нацелен именно на второго ребёнка — там, где семья уже реально колеблется, а не на первого, который и так появился бы почти во всех браках; - он был жёстко привязан к жилью — а это реальная, ощутимая, земная проблема, от которой зависит психология решения: «потянуть ли нам ещё одного ребёнка». Но затем было принято политически красивое, но демографически вредное решение — сильно расширить доступ к выплатам, в том числе на первого ребёнка. Результат: - деньгами «размазали» поддержку по большей массе людей; - но при этом сильно снизили стимулирующий дифференциал между «одним» и «двумя» детьми. Здесь видна типичная иллюзия: вместо точечного целевого инструмента рождаемости политика превращается в обобщённую социальную выплату — и, как любой распылённый ресурс, теряет силу.

3. Почему ключ — в жилье и в логике «второй/третий ребёнок»

На уровне субъективного опыта всё просто: - Первый ребёнок часто рождается «по любви», по норме, по ожиданию. - Вопрос «заводить ли второго/третьего» — это уже холодный расчёт, столкновение идеалов с квадратными метрами, усталостью, доходами и чувством безопасности. Когда государство вкладывает крупные ресурсы именно в переход от 1 к 2 и от 2 к 3 детям, оно действует там, где решение действительно висит на волоске. Отсюда и логика: - Маткапитал за второго — точка максимальной эффективности. - «Отцовский капитал» за третьего — усиление эффекта и символический сигнал: - государство ценит не «факт родов как таковой», а именно готовность семьи взять на себя повышенную ответственность. Это важно и психологически: смена образа семьи с «одного ребёнка по минимуму» на «многодетность как социально уважаемый, поддерживаемый выбор».

4. «Демографический манёвр» с табаком: редкий пример взаимовыгодной меры

Интересная деталь — источник денег на всё это: повышение акцизов на табак. Здесь сходятся сразу несколько уровней: - Медицинский / смертностной: - снижение потребления табака → меньше смертей, особенно среди мужчин; - меньше ранних смертей кормильцев = стабилизация семей и детских траекторий. - Фискальный: - около 1 трлн рублей в год — устойчивый, прогнозируемый поток. - Демографический: - эти деньги можно направить целиком на подъем рождаемости (отцовский капитал и региональные жилищные программы). - Психологический / ценностный: - общество видит, что государство забирает деньги не из «нейтрального» налога, а из сферы вредной привычки, и направляет их на семью и детей. - это выстраивает логичную моральную связь: «меньше табака — больше детей и здоровья». В терминах системного мышления это редкий случай, когда одна мера одновременно бьёт по разным проблемам в нужном направлении.

5. Женская свобода, образование и роль мужчин

Коротаев честно называет неприятный факт: женское образование и расширение прав почти всегда коррелируют с падением рождаемости. Это болезненный момент для традиционалистов: возникает соблазн сказать «давайте вернёмся назад». Но исторически это путь к авторитарному откату и социальным взрывам, а не к устойчивой демографической системе. Выход он видит не в ограничениях для женщин, а в перераспределении роли мужчин: - Скандинавская модель показывает: - когда мужчина включён в быт и уход за детьми, - женщина не несёт всю нагрузку одна → она более склонна соглашаться на второго/третьего ребёнка, даже при высокой занятости и образовании. Тут интересное пересечение культурных пластов: - с одной стороны, модель «нового отцовства», где мужчина — не только добытчик, но и полноценный участник воспитания; - с другой — возможный инструмент демографической политики: стимулы именно для отцов (условный «отцовский капитал») могут одновременно: - и поощрять многодетность, - и укреплять реальную включённость мужчины в семью. То есть здесь государство может подталкивать эволюцию семейных ролей, не ломая свободу, а перенастраивая мотивации.

6. Миграция как неизбежное дополнение, но не замена

Коротаев очень трезво говорит: - полностью отказаться от миграции — утопия и риск для экономики; - но свернуть всё на «затыкание дыр мигрантами» — риск для национальной идентичности и социальной устойчивости. Значит, нужна сложная комбинация: 1. Поддержка рождаемости коренного населения: - целевые меры для второго и третьего ребёнка; - жильё, - снижение смертности (алкоголь, табак). 2. Выборочная, умная миграция: - отбор по образованию, профессии, возрасту, интегрируемости; - минимизация неконтролируемых потоков, которые не вписываются ни экономически, ни культурно. Здесь мы упираемся в проблему коррупции и слабости институтов: сам по себе «австралийский» принцип звучит разумно, но его реализация требует честных процедур, иначе бальная система превращается в очередную форму торговли квотами.

7. Главная беда — не в отсутствии идей, а в отсутствии системы

Через всё видео проходит мысль: Россия не бедна на разумные меры, она бедна на системность. - Есть удачные кейсы (Якутия, Сахалин, маткапитал до его модификации). - Есть понятные источники финансирования (акцизы). - Есть работающие институты типа Общественной палаты, которые уже однажды «продавили» эффективные антиалкогольные меры. Но нет: - отлаженной системы мониторинга; - постоянной обратной связи «меры → результаты → корректировка»; - единого центра ответственности за демографическую политику как за долгий национальный проект, а не набор краткосрочных акций. Это очень по‑человечески: на уровне отдельной семьи мы тоже часто знаем, что нужно делать (с режимом, здоровьем, воспитанием), но живём в режиме латания дыр и откладывания сложных решений «на потом». В этом смысле демографическая политика — зеркало зрелости государства: умеет ли оно выдерживать долгий горизонт, или живёт от проекта к проекту, от выборов к выборам.

Философский штрих и вопрос к размышлению

Вся беседа подсвечивает одну важную вещь: рождаемость — это не столько «биологический» процесс, сколько выражение доверия к будущему. - Семья решается на второго или третьего ребёнка тогда, когда чувствует, что: - есть куда расти физически (жильё); - есть шанс на стабильный доход; - не будет разрушительной нагрузки от стрессов, долгов, болезней; - есть ощущение, что страна не обваливается в хаос, что есть смысл вкладываться в завтрашний день. Государство может раздавать деньги, но если оно не создает ощущения устойчивой, честной, внятной перспективы, меры будут работать лишь частично. И здесь возникает вопрос, который выходит за пределы экономики и демографии:
Какую картину будущего — не на словах, а на деле — мы создаём сегодня, и достаточно ли она убедительна, чтобы человек добровольно связал с ней жизнь ещё одного ребёнка, а потом и второго, и третьего?
Редактор: novafone
Источник: https://rutube.ru/video/cada47a17cefd149405788db6741e37c/
