Ведущая – Ирина Мишина
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Миф: «Ленин создал Украину» - Спицын подчеркивает: Ленин не создавал Украину как государство с нуля и тем более не он «включал» её в состав СССР в 1922 году — в это время Ленин уже был тяжело болен. - Украина как политический проект возникла раньше, ещё до большевиков, в эпоху Российской империи и особенно после Февральской революции 1917 года. 2. Возникновение политического украинства до 1917 года - Во второй половине XIX века оформляется политическое украинство, причём в значительной степени в сепаратистском, антирусском ключе. - Примеры деятелей: - Михаил Драгоманов — один из ранних идеологов украинского национализма. - В начале XX века — Николай Михновский, автор «десяти заповедей украинца». - У Михновского в заповедях: - поляки, венгры, евреи, русские и другие названы врагами украинского народа; - украинка «не должна» выходить замуж за представителя этих народов, чтобы не было «смешения крови»; - требование говорить только на украинском языке. - Михновский пытался играть роль политического лидера в революции 1917 года, конкурируя с Грушевским, но проиграл и его политическая карьера сошла на нет. 3. Украинская Народная Республика (УНР) и развал империи - После падения Российской монархии начался хаотичный распад империи. - В Киеве была провозглашена Украинская Народная Республика (УНР). - Её первым президентом стал Михаил Грушевский — историк, идеолог украинского национализма, автор многотомной «Истории Украины-Руси». - Спицын подчёркивает, что сама идея «древней Украины» в такой форме — исторический конструкт: ни в VIII, ни в IX, ни в XV веках Украины как государства не было. - Был создан так называемый Генеральный секретариат — правительство УНР: - глава — Владимир Винниченко; - военный министр — Семён Петлюра; - позже Винниченко сменил Владимир Голубович и др. 4. Отношение Временного правительства (Керенский, Корнилов) к украинскому вопросу - Ещё до прихода большевиков, в 1917 г., Временное правительство вело переговоры с УНР: - сначала речь шла об автономии для 4 губерний, затем 5, затем 9 — в составе «единой России». - Генерал Корнилов, став Верховным главнокомандующим в июле 1917 г., создаёт в действующей армии украинские национальные части (на Румынском и Юго-Западном фронтах) и выводит их в тыловые районы. - Именно на базе подобных национальных частей Петлюра позже формирует отряды сечевиков / гайдамаков, которые затем воевали: - против белых; - против махновцев; - против красных. 5. Фактическая самостийная Украина до СССР - Спицын подчёркивает: самостийная Украина уже существовала как политический проект ещё до 1922 года и до большевистского Союза. - Формально — УНР, фактически — петлюровская Украина с националистическим, антирусским курсом. - Советская власть на украинской территории в 1918–1920-е годы присутствовала, но: - охватывала вначале ограниченную часть, главным образом Слобожанщину; - в Харькове был создан первый Всеукраинский съезд Советов. 6. Логика Ленина: не создать Украину, а переоформить её - Ленин исходил из того, что: - если в России будет буржуазно-демократическая республика (Керенского, Милюкова), а на Украине — националистическая республика Петлюры, то единого государства не будет, будут постоянная вражда и войны; - если и в России, и на Украине будут советские республики, то можно построить единое союзное советское государство. - То есть для него важен был не сам факт существования украинской государственности, а её идеологическое и политическое наполнение. 7. Петлюровская идеология как угроза России - По словам Спицына, режим Петлюры: - проводил интенсивное «промывание мозгов» уже тогда, сопоставимое по радикализму с современным периодом; - был изначально нацелен на разрыв с Россией, на вражду и на уничтожение единого пространства. - Феликс Дзержинский 26 июня 1920 г., находясь в Харькове, пишет Ленину записку, где указано, что: - значительная часть местной интеллигенции — петлюровского толка, - то есть антирусски и антисоветски настроена. 8. Советская Украина как ответ, а не как первопричина - В этих условиях, подчёркивает Спицын, у большевиков был выбор не «создавать или не создавать Украину», а какую Украину создавать вместо уже существующей петлюровской. - Альтернатива: - либо оставить Украину в виде националистической, антирусской и антисоветской республики (с перспективой постоянной вражды и внешнего использования против России); - либо переформатировать этот уже возникший политический субъект в советскую Украину, включенную в общую советскую систему. - Ленин выбирает второе: - Советская Украина создаётся как антитеза петлюровской Украине, - не как «развлечение Ленина» или «фантазия о новой нации», а как прагматический ответ на уже сложившуюся реальность украинского национального движения. 9. Аргумент Спицына: «Спасибо Ленину» - Спицын иронически критикует современную риторику: - те, кто обвиняют Ленина в создании Украины, «подменяют причинно-следственные связи». - Его тезис: - Ленин создал советскую Украину, но не Украину как таковую; - и это, по его мнению, было позитивным шагом, потому что иначе: - Украина уже сто лет использовалась бы как «ударный таран» против России, как это происходит сейчас; - война России и Украины началась бы гораздо раньше. 10. Польский фактор и расчёт Гитлера - Спицын упоминает, что после разгрома Польши Гитлер планировал создать на территориях Галиции и Волыни некое украинское образование (по сути — пронацистский украинский проект). - Но Гитлер понял, что создаёт себе «минy замедленного действия», и отказался от полноценного украинского государства, оставив эти земли в составе советской сферы влияния (в уже фактически оккупированном и затем закреплённом виде). - Это дополнительный штрих: Украина как проект, использующийся внешними силами против России, — не новая идея, а повторяющийся исторический мотив.
Подробный вывод и философско-исторический разборКлючевая мысль, которую отстаивает Спицын, — Ленин не был «демиургом Украины», а был политиком, оказавшимся перед фактом уже существующего украинского национального проекта, преимущественно антирусского. Он не сочинял Украину с чистого листа; он пытался «перепрошить» уже работающую, но враждебную системе программу. Если использовать аналогию из программирования: Российская империя — это монолит, плохо масштабируемый и неустойчивый к сбоям. После Февральской революции он рушится, и на его фрагментах появляются отдельные процессы с разными идеологиями: УНР — это такой форк системы, но с антисовместимым протоколом по отношению к России. Ленин не создаёт новый форк, он пытается перекодировать существующий, чтобы тот работал в единой «сетевой архитектуре» под названием СССР.
1. Почему именно Украина стала такой «миной»?Украина — особая территория: - исторический «пограничный слой» между разными цивилизационными полями — русским, польско-католическим, австро-венгерским; - богатые ресурсы, людской и промышленный потенциал; - сильная традиция местечковой элиты, которая то тянется к Варшаве и Вене, то к Петербургу и Москве. В такой среде национальный проект почти неизбежно принимает форму «отделения от», а не «усовершенствования внутри». Именно это мы видим у Михновского, Петлюры и Грушевского: - врагами объявляются не только «угнетатели», но и соседи вообще; - вводятся модусы «чистой крови», запрет смешанных браков, языковое самодостаточное гетто. С психологической точки зрения это классический механизм формирования идентичности через жёсткое отрицание Другого: «Я — не он. Мы — не они. Чтобы стать собой, нужно отрезать всё общее». Но в реальности границы не так просты: язык, культура, вера, история — переплетены; и чем больше это переплетение, тем сильнее соблазн «очистительной» идеологии.
2. Ленин как прагматик, а не «архитектор наций»В логике Спицына Ленин выступает не как романтический конструктор народов, а как прагматичный политик, который понимает: - насильственное подавление украинского национализма в условиях гражданской войны обречено на долгий террор и, возможно, поражение; - игнорировать уже возникшую украинскую субъектность — значит оттолкнуть массы и элиту; - значит, нужно признать форму (Украина как республика), но изменить содержание (советская, классовая, а не националистическая). Отсюда и возникает Советская Украина: - признание украинской государственности и национального своеобразия; - но включение её в наднациональный проект — СССР, где «класс» и «социализм» должны подменить и размыть радикальный этноцентризм. В терминах философии это попытка диалектического синтеза: - тезис: национализм Петлюры и Грушевского; - антитезис: интернационализм большевиков; - синтез: советская национальная республика, формально национальная, по сути — встроенная в наднациональную идеологию.
3. Почему сейчас так важно «переписать» роль Ленина?Спицын критикует современный тренд: «во всём виноват Ленин, он придумал Украину, он заложил мину». Здесь можно увидеть несколько пластов: 1. Политико-идеологический: - Нынешнее российское дискурсивное поле часто стремится найти «точку исходного греха» — момент, когда было допущено «фатальное» решение. - Ленин и большевики удобно подходят на роль «козлов отпущения» — их можно обвинить и в разрушении империи, и в создании союзных республик, и в закладке будущих проблем. 2. Психологический: - Нам всегда проще искать одного виноватого и один ошибочный шаг, чем признать долгую цепочку решений, компромиссов, ошибок, в том числе и до Ленина, и после него. - Снять ответственность с империи, с Временного правительства, с местных элит, с последующих советских лидеров — и свести всё к одному человеку. 3. Эпистемологический (связанный с тем, как мы понимаем истину): - История превращается в мифическую драму: один герой (или антигерой), одно решение, один корень зла. - Но реальность сложнее: украинский проект формировался десятилетиями, усиливался внешними игроками, подпитывался культурной работой интеллигенции, политическими ошибками центра. Спицын возвращает нас к более сложной, но и более честной картине: - Украина — не «когнитивный каприз Ленина», а результат долгой эволюции; - Ленин лишь встроился в уже идущий процесс и попытался перенастроить его под свою идеологию.
4. Украина как вечный инструмент внешней игры?Важная деталь в разговоре — упоминание планов Гитлера. Логика проста: - Гитлер, как и другие геополитические игроки, рассматривал Украину не как самоценный субъект, а как рычаг против России/СССР. - План создания украинского образования в Галиции и Волыни — это классический пример использования национализма как инструмента ослабления крупной державы. - Поняв, что такой инструмент может стать слишком самостоятельным и непредсказуемым (той самой «миной замедленного действия» уже для него самого), Гитлер тормозит этот проект. История, которую описывает Спицын, перекликается с нынешней ситуацией: - Украина снова оказывается в роли плацдарма и тарана, - а её внутренняя идеология (как и сто лет назад) во многом строится через противопоставление России. Это не снимает с Украины субъективности и ответственности — но показывает, насколько повторяющимся оказывается сценарий: одна и та же территория, один и тот же мотив — отделиться от России и одновременно быть встроенной в чьё‑то чужое стратегическое поле.
5. Ценой чего создавалась «советская альтернатива»?Спицын говорит с благодарностью о Ленине: «Если бы не советская Украина, война с Украиной началась бы на сто лет раньше». Это взгляд из логики государственного интереса и геополитической целостности. Но есть и другие измерения: - Цена национальной политики большевиков: украинизация, борьба с «великорусским шовинизмом», одновременно — репрессии против иных национальных проектов. - Цена принудительной интеграции: гражданская война, насилие, репрессии, голод, массовые миграции и слом старых элит. С философской точки зрения мы видим трагический парадокс: - Чтобы избежать одних войн (национальных, межгосударственных), создаётся система, которая порождает другие формы насилия (идеологические чистки, репрессии, депортации). - Вопрос не в том, был ли Ленин «прав» или «виноват», а в том, возможно ли вообще построить многонациональное государство без больших жертв, если идентичность уже складывается в противопоставление соседу.
6. Где в этой истории «истина»?Если следовать нашей исходной установке — истина многослойна и субъективна — мы можем увидеть несколько правд одновременно: - Для части современного дискурса Ленин — виновник украинского вопроса, потому что закрепил Украину как формальную республику. - Для Спицына Ленин — наоборот, спасатель, который не дал превратить Украину в вечный антирусский плацдарм ещё в 1920-е. - Для украинских националистов — и старых, и новых — Ленин может быть фигура двойственная: - с одной стороны, он признал Украину как субъект; - с другой — пытался растворить её в советском проекте и задушить её национальный радикализм. Каждая из этих позиций частично верна в своей системе координат. Объективная истина — как оно «на самом деле» — ускользает, потому что мы всегда смотрим из конкретной точки: из России сегодня, из Киева начала XX века, из кабинета Ленина или Дзержинского в 1920-м. Практический вывод, который можно сделать из такого анализа, может быть неожиданно трезвым: - когда мы слышим фразу «Ленин создал Украину», стоит спросить не только «фактологически верно ли это», но и: - кому выгодно так формулировать? - какая политика стоит за этой интерпретацией? - какую ответственность мы перекладываем на прошлое, чтобы не смотреть в глаза настоящему?
Если попытаться вынести из этого разговора не только исторический, но и личный урок: когда в нашей собственной жизни возникает конфликт «идентичностей» — между семьями, поколениями, культурами, странами — мы тоже часто ищем «одного виноватого» и «одну роковую ошибку». Но что, если реальность гораздо сложнее и честнее признать: мы все действуем в уже заданных контекстах, пытаясь менее или более осознанно «перепрошить» то, что нам досталось? И тогда главный вопрос становится не «кто создал Украину», а: как нам сегодня обращаться с уже созданными идентичностями и границами, чтобы они перестали быть миной и стали пространством для совместной, а не враждебной истории?