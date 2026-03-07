О МОНАРХИИ И МОНАРХИСТАХ

Из рубрики «НАМ ПИШУТ»

Дорогой Захар!

Еще раз пересмотрел твою программу про монархию и монархистов. Очень сильно и убедительно. Монархисты — люди с каким-то другим, на мой взгляд вывернутым, мышлением.

Как-то меня заблокировал Феликс Разумовский, человек, несомненно умный и образованный, его взгляды я решительно не разделял, но смотрел его передачи с неизменным интересом.

С моей стороны было бестактно задать ему вопрос о том, что если всё в Российской империи было так замечательно, то почему самая лучшая, самая отчаянная молодёжь шла в террористы? И каково это быть монархистом и кровным родственником цареубийцы: Софья Перовская, одна из лидеров «Народной воли», организатор убийства Александра II, происходила из боковой ветви рода Разумовских.

Да, не любят люди неудобных вопросов. И это я еще не стал иронизировать на счет основателя династии, малороссийского певчего, возможно, морганатического супруга императрицы Елизаветы Петровны. Не сомневаюсь, что он был человек с достоинствами, допускаю, что с большими достоинствами, но к служению Отечеству всё это имеет очень опосредованное отношение.

Вспомнилось некрасовское «Кому на Руси жить хорошо». Странники разговаривают с барином. Барин рассказывает, что его предок водил медведя перед Анной Иоанновной, за что ему и было пожаловано дворянство. Мужики не очень понимают причину гордости барина, но спорить с ним опасаются. «Их и поныне, шаромыжников, которые медведей водят».

Это очень инфантильная идея, что было бы всё тоже самое, только лучше. Титаническое напряжение, усилия всей страны, политический гений, везение, судьба, всё на грани, весы могли качнуться в другую сторону. Но им всё побоку, это само собой разумеется, а было бы совсем замечательно.

Может быть, в другой реальности, в небесном Иерусалиме из Апокалипсиса. Из своего житейского опыта знаю, когда что-то делаешь хорошо, всегда найдется критик, который скажет, что в этом нет ничего особенного.

Высказываешь оригинальную неожиданную мысль и слышишь в ответ — это всем известно, вроде как это банальность. Задаешь вопрос, а ты когда-нибудь об этом думал, пока я не сказал? Ведь это не банально, это просто верно.

Или делаешь за десять лет семь вариантов одного сочинения или за семь лет десять вариантов, а тебе потом говорят, а что ты, собственно, сделал. Там же по-другому никак, это же был единственно возможный вариант.

Подобная критика — верный признак профессиональной несостоятельности, это значит, что сам человек ничего в жизни не сделал. Чему его учили — знает, чему не учили — не знает. А сколько усилий вложено в работу, все подтексты — нет, он этого не понимает.

Цари собирали земли, а Ленин раздал и подложил бомбу. Но бомба — это вы, Ленин не мог прогнозировать, что к власти придут криворукие идиоты.

Сколько лет активной государственной деятельности было у Ленина? Пять? А сколько лет вам нужно, чтобы добиться аналогичного результата?

Окуджава сказал, что надо сорок лет, чтобы выросло поколение, которое не помнило рабства. Так уже почти прошло, немного осталось. Окуджава был человек невежественный и если бы он прочитал Библию, то не фантазировал, в Библии написано почему евреи 40 лет ходили по пустыне: в наказание за отпадение от веры.

С монархистами всё понятно, хочется быть значимым, выдающимся, избранным без борьбы, без усилий, а исключительно в силу рождения. Инфантильно, но объяснимо. Зачем это нужно нам и России — нет, непонятно. Захар Прилепин

