О МОНАРХИИ И МОНАРХИСТАХ
Из рубрики «НАМ ПИШУТ»
Дорогой Захар!
Еще раз пересмотрел твою программу про монархию и монархистов. Очень сильно и убедительно. Монархисты — люди с каким-то другим, на мой взгляд вывернутым, мышлением.
Как-то меня заблокировал Феликс Разумовский, человек, несомненно умный и образованный, его взгляды я решительно не разделял, но смотрел его передачи с неизменным интересом.
С моей стороны было бестактно задать ему вопрос о том, что если всё в Российской империи было так замечательно, то почему самая лучшая, самая отчаянная молодёжь шла в террористы? И каково это быть монархистом и кровным родственником цареубийцы: Софья Перовская, одна из лидеров «Народной воли», организатор убийства Александра II, происходила из боковой ветви рода Разумовских.
Да, не любят люди неудобных вопросов. И это я еще не стал иронизировать на счет основателя династии, малороссийского певчего, возможно, морганатического супруга императрицы Елизаветы Петровны. Не сомневаюсь, что он был человек с достоинствами, допускаю, что с большими достоинствами, но к служению Отечеству всё это имеет очень опосредованное отношение.
Вспомнилось некрасовское «Кому на Руси жить хорошо». Странники разговаривают с барином. Барин рассказывает, что его предок водил медведя перед Анной Иоанновной, за что ему и было пожаловано дворянство. Мужики не очень понимают причину гордости барина, но спорить с ним опасаются. «Их и поныне, шаромыжников, которые медведей водят».
Это очень инфантильная идея, что было бы всё тоже самое, только лучше. Титаническое напряжение, усилия всей страны, политический гений, везение, судьба, всё на грани, весы могли качнуться в другую сторону. Но им всё побоку, это само собой разумеется, а было бы совсем замечательно.
Может быть, в другой реальности, в небесном Иерусалиме из Апокалипсиса. Из своего житейского опыта знаю, когда что-то делаешь хорошо, всегда найдется критик, который скажет, что в этом нет ничего особенного.
Высказываешь оригинальную неожиданную мысль и слышишь в ответ — это всем известно, вроде как это банальность. Задаешь вопрос, а ты когда-нибудь об этом думал, пока я не сказал? Ведь это не банально, это просто верно.
Или делаешь за десять лет семь вариантов одного сочинения или за семь лет десять вариантов, а тебе потом говорят, а что ты, собственно, сделал. Там же по-другому никак, это же был единственно возможный вариант.
Подобная критика — верный признак профессиональной несостоятельности, это значит, что сам человек ничего в жизни не сделал. Чему его учили — знает, чему не учили — не знает. А сколько усилий вложено в работу, все подтексты — нет, он этого не понимает.
Цари собирали земли, а Ленин раздал и подложил бомбу. Но бомба — это вы, Ленин не мог прогнозировать, что к власти придут криворукие идиоты.
Сколько лет активной государственной деятельности было у Ленина? Пять? А сколько лет вам нужно, чтобы добиться аналогичного результата?
Окуджава сказал, что надо сорок лет, чтобы выросло поколение, которое не помнило рабства. Так уже почти прошло, немного осталось. Окуджава был человек невежественный и если бы он прочитал Библию, то не фантазировал, в Библии написано почему евреи 40 лет ходили по пустыне: в наказание за отпадение от веры.
С монархистами всё понятно, хочется быть значимым, выдающимся, избранным без борьбы, без усилий, а исключительно в силу рождения. Инфантильно, но объяснимо. Зачем это нужно нам и России — нет, непонятно. Захар Прилепин
Комментарий редакции
Краткие тезисы текста1. Критика монархистов и их мышления - Автор видит монархистов как людей с «вывернутым» сознанием. - Монархизм описывается как инфантильное желание значимости по праву рождения, без личных усилий и борьбы. 2. Противоречие идеализации Российской империи - Если в империи все было «так замечательно», почему лучшая и наиболее отчаянная молодежь шла в террористы? - Упоминается Софья Перовская, террористка и родственница монархиста Феликса Разумовского, как символ внутреннего конфликта внутри той же самой среды. 3. Критика идеализации царской династии - Основатель династии Разумовских — «малороссийский певчий», возможно, морганатический супруг Елизаветы Петровны. - Это ставится в ироничный контраст с пафосом «служения Отечеству» и аристократической гордости. 4. Образ «шаромыжников, водящих медведей» - Через сюжет Некрасова («Кому на Руси жить хорошо») высмеивается гордость потомков людей, получивших дворянство за пустяковую или случайную услугу (водил медведя перед Анной Иоанновной). - Современные «шаромыжники» — люди, чья «элитарность» и статус держатся на подобного рода «заслугах», а не на реальной ответственности и труде. 5. Критика позиции «всё то же самое, только лучше» - Монархическая ностальгия подается как инфантильная идея: будто бы можно взять все достижения России XX века, но без революций, войн и трагедий, просто «чуть лучше». - Игнорируется реальность: титаническое напряжение, риск, гений, стечение обстоятельств — всё было на грани и могло сложиться иначе. 6. Отношение к поверхностной критике и ретроспективному всезнанию - Автор делится опытом: когда делаешь сложную работу, всегда появляются критики, говорящие, что «в этом нет ничего особенного» или «так и должно было быть, другого варианта не было». - Такая критика рассматривается как признак профессиональной несостоятельности: человек не понимает ни сложности выбора, ни объема вложенных усилий, ни альтернатив, которые не осуществились. 7. Исторические параллели: цари vs Ленин - Цари «собирали земли», Ленин «раздал» и «подложил бомбу». - Но автор переворачивает этот штамп: «бомба — это вы» (общество, потомки), а не один Ленин; он не мог предвидеть, что к власти придут «криворукие идиоты». - У Ленина было всего около пяти лет активной государственной деятельности, и автор задает риторический вопрос: сколько лет нужно вам, чтобы добиться аналогичного по масштабу результата? 8. Ссылка на Окуджаву и 40 лет «без рабства» - Окуджава говорил, что нужно 40 лет, чтобы выросло поколение, не помнившее рабства. - Автор отмечает, что этот срок почти прошел. - Одновременно он называет Окуджаву «невежественным», указывая, что в Библии 40 лет странствования — не психологическая цифра, а наказание за отступление от веры. 9. Диагноз монархизму как социально-психологическому феномену - Монархизм объясняется желанием быть избранным и значимым без личных заслуг — только по рождению, принадлежности к «правильному» лагерю. - Это инфантильное, но психологически понятное стремление. - Однако автор не видит, чем это полезно для России и для нас сегодня.
Подробный вывод и философско-практический разборВ основе текста лежит не просто политическая антипатия к монархизму, а более глубокое недоверие к любой идеализации прошлого, основанной на чувстве избранности без ответственности. Это не только про царей и гербы — это про человеческую склонность оправдывать нынешние желания вымышленным «золотым веком», который якобы был, «если бы не…».
1. Монархизм как психология, а не только идеологияАвтор фактически говорит: монархизм — это не столько проект будущего, сколько компенсация внутреннего дефицита. - Желание быть значимым «по праву рождения» — это очень похоже на детскую фантазию: «если бы я родился принцем, всё было бы по-другому». - В современном виде это может выражаться не только в прямом монархизме, но и в идеях «мы — особый народ», «мы — наследники империи», «мы — потомки героев / дворян / воинов», значит, уже этим оправданы наши притязания. Это напоминает, как в психологии человек часто строит самооценку не на реальных действиях и ответственности, а на идентификациях: с нацией, классом, прошлой цивилизацией, кровью, родословной. В религиозном языке это похоже на попытку присвоить себе «избранность» без личного внутреннего труда. Здесь полезно вспомнить и науку, и нейронные сети: модель нельзя назвать «выдающейся» только потому, что она «принадлежит великой архитектуре». Ее ценность измеряется результатом — точностью, устойчивостью, способностью учиться. Так и с людьми: титулы, династии, «духовные родословные» — это лишь начальные условия, а не доказательство смысла и качества.
2. Иллюзия: «было бы всё то же самое, только лучше»Одна из ключевых мыслей текста — разоблачение ретроспективного максимализма: когда люди говорят: «если бы не революция / не Ленин / не большевики / не… — Россия развивалась бы так же, но мягче, богаче, гуманнее», они мыслят, как зритель, досматривающий фильм и уверенный, что сюжет можно было переписать без боли, сохранив все удачные повороты. Автор напоминает: история — не меню, где можно убрать “страдания” и оставить “промышленный рост, победы и космос”. - Каждое крупное историческое достижение — результат страшного напряжения, риска и борьбы интересов. - В точках бифуркации (революции, войны, реформы) не существует «спокойной» версии истории с тем же результатом. Это сродни тому, как мы иногда хотим развития без кризиса — в психике, в обществе, в технологиях. Но скачок сложности почти всегда сопровождается болевыми зонами, ломкой старых структур. Попытка вообразить «царизм + индустриализация + победа в войне + космос, но без революции и террора» — это уже не история, а утопический сценарий, вроде «альтернативной ветки мира» из фантастики. Отсюда важный практический вывод: ностальгию по «идеальному прошлому» стоит рассматривать с подозрением. Чаще всего это не знание истории, а эмоциональная защита от боли настоящего.
3. Ленин, «бомба» и коллективная ответственностьИнтересный поворот текста — фраза: «бомба — это вы». Автор отказывается от привычного образа Ленина как демонического инженера катастрофы и переносит акцент на общество, на потомков. Это созвучно современной социальной философии и даже системному подходу: - Ни один лидер не действует в пустоте: он — функция эпохи, структуры, накопленных противоречий. - Революция — не только заговор, но и симптом того, что огромный массив людей ощущает тупик. Когда автор спрашивает: «сколько лет вам нужно, чтобы добиться аналогичного результата?», он ставит под сомнение лёгкость ретроспективной морали. Судить легче, чем создавать. Это относится не только к Ленину, но и ко всем крупным фигурам истории, к любому реформатору, программисту, художнику, родителю — к тем, кто принимает решения в условиях неопределенности. Здесь всплывает важная мысль: критика без моделирования альтернативы — это интеллектуальная леность. Сказать «он всё разрушил» мало; нужно честно ответить: а как бы выглядела реальная, осуществимая, а не идеальная альтернатива в тех условиях?
4. 40 лет пустыни: Библия, Окуджава и «вызревание» нового сознанияАвтор полемизирует с Окуджавой: поэту видится 40 лет как психологический срок для смены поколений; Библия же трактует эти 40 лет как духовное наказание за отступление от веры. В обоих вариантах присутствует одна идея: чтобы изменилось сознание, нужно время, сопоставимое с человеческой жизнью. - Нельзя за одно поколение «вытащить» людей из рабства — будь то социальное, ментальное или духовное. - Нужно, чтобы «умерли» (или отошли) носители старой привычки покорности, страха, поклонения идолам — или поклонения «монархии» как форме удобной инфантильности. И здесь любопытно сближение с обучением нейросети: модель нельзя «перевоспитать» за один шаг, если она миллионы итераций училась одному паттерну. Нужны эпохи переобучения, смена датасета, возможно — изменение самой архитектуры. Аналогично обществу нужно не только новое поколение людей, но и новые социальные институты, привычки, повседневные ритуалы.
5. Иллюзия заслуг по рождению и реальность трудаЛиния с «шаромыжниками, водящими медведей» — это метафора: - Люди гордятся тем, что их предок когда-то попал в благосклонность власти по случайному поводу — и это становится фундаментом их статуса. - Но реальная ценность — не в этом случайном акте, а в том, что ты сам делаешь сегодня. Автор проводит параллель со своей собственной работой: десятилетия усилий, многократные варианты одного сочинения — и после этого слышать: «ну а чего ты такого сделал?» Это очень типично для нашей культуры: обесценивание труда задним числом, когда результат кажется «само собой разумеющимся». Так и с историей: «ну, Россия и так бы дошла до XX века индустриальной, могучей — это ж естественно» — игнорируется факт, что ничего «естественного» в историческом развитии нет. Прагматичный вывод здесь такой: если мы хотим взрослого общественного сознания, нужно: - перестать опираться на воображаемые заслуги предков; - и начать уважать реальный труд, долгий и часто незаметный — в науке, культуре, государстве, да хоть в семье.
6. Монархизм как симптом страха перед свободойЕсли обобщить: автор видит в монархизме не только ностальгию по «порядку», но и страх перед личной свободой и ответственностью. Монархия в этом смысле — как религиозный культ, лишенный подлинной духовной глубины: - есть фигура «отца»; - есть структура, где «всё решено наверху»; - есть возможность гордиться «своим царем», не делая при этом внутренней работы над собой. Таким образом, монархизм предстаёт как форма духовного инфантилизма: желание иметь внешнюю, сакрализованную опору вместо внутренней зрелости. Но при этом автор признает: это объяснимо психологически. Людям тяжело мириться с хаосом, неопределенностью, с осознанием, что «мы сами — бомба», что от нас зависит, как развернётся история. Гораздо приятнее сказать: «когда-то был порядок, были настоящие, помазанники, вот это было время — а сейчас всё не то».
Практический итогЕсли свести текст к одному внутреннему посланию, оно примерно такое: - Не стоит превращать историю в утешительную сказку о «золотом веке». - Не стоит прятаться за родословные, идеологии и величие предков. - Не стоит критиковать прошлое и людей в нём, не предлагая реалистичных альтернатив и не понимая предельной сложности их задач. - Монархизм (как и многие другие формы ностальгического идеализма) — это часто способ уйти от личной зрелости, от необходимости самому становиться субъектом истории, а не «подданным». И одновременно: - Понимание этой инфантильности не должно вести к презрению — скорее к осознанности. Это человечески понятно: мы все время от времени хотим «царя», «Учителя», «сильную руку», «великую традицию», которая решит за нас главные вопросы. Возможно, главный практический вопрос к каждому из нас здесь такой: в каких своих убеждениях я веду себя как «монархист» — оправдываю свою избранность, правоту или значимость не реальными действиями, а принадлежностью к «правильной» традиции, нации, вере или «славному прошлому»?