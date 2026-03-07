Можно ли считать фильм «Нюрнберг» худшим из всего, что снято на тему суда над преступлениями нацистов? Почему именно Советский Союз выступал за обязательный открытый суд над нацистами? В каких преступлениях на самом деле обвиняли Геринга? Как нацисты пытались пойти на сделку с американскими следователями, чтобы смягчить себе приговор? Кто из нацистских преступников Третьего рейха остался за кадром в фильме Вандербильта «Нюрнберг»? Почему американцы решили не освещать преступления нацистов против советского народа?

Об этом и не только в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.

*Книги А. Гитлера «Майн кампф» и А. Розенберга «Миф XX века» входят в Федеральный список экстремистских материалов, распространение которых на территории РФ запрещено.

