Новый «Нюрнберг». Как сделать вид, что СССР не существует / Егор Яковлев
Можно ли считать фильм «Нюрнберг» худшим из всего, что снято на тему суда над преступлениями нацистов? Почему именно Советский Союз выступал за обязательный открытый суд над нацистами? В каких преступлениях на самом деле обвиняли Геринга? Как нацисты пытались пойти на сделку с американскими следователями, чтобы смягчить себе приговор? Кто из нацистских преступников Третьего рейха остался за кадром в фильме Вандербильта «Нюрнберг»? Почему американцы решили не освещать преступления нацистов против советского народа?
Об этом и не только в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.
*Книги А. Гитлера «Майн кампф» и А. Розенберга «Миф XX века» входят в Федеральный список экстремистских материалов, распространение которых на территории РФ запрещено.
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- Беседа посвящена Нюрнбергскому процессу и тому, как он искажается в современных западных фильмах, особенно в новом американском фильме «Nuremberg» Джеймса Вандербильта, не вышедшем в российский прокат. - Главная претензия к фильму: почти полное отсутствие советской стороны и радикальное обеднение реальной картины процесса. - В западных экранизациях сюжет строится вокруг противостояния американского обвинителя Роберта Джексона и Германа Геринга. - В реальности именно Джексон потерпел серьёзное поражение в перекрёстном допросе Геринга. - Настоящими звёздами обвинения были британец Дэвид Максвелл Файф и советский обвинитель Роман Руденко. - В одном из старых фильмов реплики Максвелла Файфа просто приписали Джексону, а Руденко вообще выкинули из истории. - Новый фильм тоже следует этой схеме: - Рассел Кроу играет Геринга (на взгляд Яковлева, очевидный мискаст – слишком «доброе» лицо для Геринга). - Главный герой – психиатр Дуглас Келли (Рами Малек), по книге которого поставлен фильм. - И Келли, и Густав Гильберт (другой тюремный психиатр) действительно оставили важные источники о психологии нацистских лидеров, но фокус на психиатре как на главном герое смещает центр тяжести с сути процесса – доказательства преступлений и роль государств-обвинителей. - Судьба Дугласа Келли трагична: сильная депрессия, алкоголизм, самоубийство при помощи цианида – явная, хотя и жуткая параллель с самоубийством Геринга. - В фильме Советский Союз: - фактически выталкивается на обочину, сводится к одной-двум репликам; - инициатива СССР в создании открытого суда и подготовка доказательств практически не показаны; - участие Сталина и реальная дипломатическая история (Ялта, переговоры со Рузвельтом, а не с Трумэном) искажены. - В реальности СССР: - был горячим сторонником публичного суда (Сталин прямо говорил: нужно не просто казнить побеждённых, а судить, чтобы никто не мог сказать, что «победители расправились с врагами без суда»); - уже в 1943–1944 гг. провёл собственные открытые процессы (Краснодар, Харьков и др.) с сильной доказательной базой; - первым показал миру душегубки / газвагены на Краснодарском процессе; - собирал и систематизировал огромный корпус документов по преступлениям на Востоке; - вносил ключевой вклад в юридической части: Арон Наумович Трайнин серьёзно повлиял на устав Международного Нюрнбергского трибунала. - Американцы действительно располагали огромным массивом документов Третьего рейха, в том числе потому, что многие высокопоставленные нацисты предпочитали сдаваться им вместе с архивами, рассчитывая на более мягкое обращение и сделки со следствием. - Пример: Бах-Зелевский, ответственный за массовые карательные операции против партизан и мирного населения на Востоке, избежал казни и дожил до 1970‑х. - Ключевая проблема западных фильмов: - выхолащивание реального состава подсудимых; - сведение содержания процесса почти исключительно к теме Холокоста и еврейского вопроса; - при этом реальные, наиболее значимые фигуры и их преступления часто остаются за кадром. - В рассматриваемом фильме полноценно показаны только: - Геринг, - Рудольф Гесс (к моменту основных преступлений фактически уже выбыл из игры – сидел в британском плену с 1941 года), - Кейтель и Дёниц лишь мельком, - Роберт Лей – эпизодически (он покончил с собой до начала процесса), - Юлиус Штрейхер – как главный «второй злодей» (антисемит-пропагандист, повешен по приговору). - За кадром остаются ключевые фигуры: - Вильгельм Кейтель – начальник верховного командования вермахта, подписавший преступный приказ о воинской подсудности в районе операции «Барбаросса», фактически развязавший руки солдатам для преступлений против гражданского населения СССР. - Альфред Розенберг – министр оккупированных восточных территорий и главный идеолог, автор «Мифа XX века». - Фриц Заукель – уполномоченный по использованию рабочей силы, фактический организатор системы рабского труда остарбайтеров. - Эрнст Кальтенбруннер – глава Главного управления имперской безопасности после Гейдриха, один из ключевых людей в системе лагерей и Холокоста. - Ещё одна подмена: - в фильме главный (и почти единственный) «смысл» суда – Холокост. - создаётся ощущение, что нацисты – это почти исключительно разрушители еврейского народа, а преступлений против других народов (и прежде всего против СССР) как будто не было или они второстепенны. - при этом применительно к Герингу именно тема Холокоста юридически была слабее всего доказана: - да, он участвовал в дискриминации и «вытеснении» евреев, подписывал приказы в мягкой формулировке («эвакуация», «эмиграция»), - но прямых приказов об уничтожении или о лагерях смерти с его подписью не найдено (они шли от Гиммлера и Гейдриха). - Реально наиболее твёрдо доказанная вина Геринга: - экономическое разграбление СССР, - организация системы принудительного и фактически рабского труда советских граждан. - Он руководил Четырёхлетним планом, был главой экономики Третьего рейха и курировал «Экономический штаб Ост» – структуру по высасыванию сырья и продовольствия с оккупированных восточных территорий. - Именно по этой линии выступал Роман Руденко: - он предъявил Герингу стенограмму совещания 16 июля 1941 года в ставке Гитлера, где обсуждались: - разделы и аннексии советских территорий (Украина, Белоруссия, Кольский полуостров и др.); - уничтожение Ленинграда («стереть с лица земли»); - программа экономического ограбления. - Геринг пытался отмахнуться, обвиняя Бормана в «преувеличении», но Руденко точным вопросом («какой у него был мотив преувеличивать?») загнал его в угол. - Руденко цитировал жёсткие высказывания Геринга – например, о том, что немецкий аппарат должен быть «как свора ищейк», выслеживающая всё полезное и вывозящая в Германию. - Оправдания «военной необходимостью» звучали чрезвычайно слабо – с точки зрения уже существовавшего международного права (Гаагские конвенции и др.) это были бесспорные военные преступления. - В фильме эта важнейшая линия советского обвинения просто вырезана: - Максвелл Файф показан как тот, кто «побеждает» Геринга, задавая эмоциональный вопрос: «зная об уничтожении евреев, вы всё ещё верны фюреру?» - Геринг отвечает «да», и это подаётся как грандиозная победа обвинения, хотя юридически это мало что доказывает: моральное осуждение – да, фактическая причастность – нет. - Без линии Руденко и экономических преступлений в фильме вообще неясно, почему Геринга приговорили к смертной казни. Он выглядит едва ли не выигравшим дуэль с обвинением. - Ещё одна ключевая замолченная тема – война против СССР как война на уничтожение, а не «обычный» конфликт: - почти ничего не говорится о специфике Восточного фронта; - не показаны массовые преступления против советских граждан и пленных; - фактически игнорируется один из центральных эпизодов реального процесса – показания фельдмаршала Паулюса. - Фридрих Паулюс на Нюрнберге: - самый высокопоставленный немецкий военный свидетель; - участник разработки плана «Барбаросса»; - его показания в сочетании с документами разрушили главную линию защиты нацистов: миф о «превентивной войне» против СССР. - Именно этот миф потом возродят и популяризируют разные «ревизионисты» вроде Виктора Суворова (Резуна). - По теме «плана голода» и уничтожения населения: - уже на Нюрнберге предъявлялись документы «экономического штаба Оста», «директивы по экономической политике» от 23 мая 1941 года. - Американский обвинитель Уитни Харрис справедливо назвал этот комплекс – планом массового убийства небывалых масштабов. - Альфред Розенберг в речи 20 июня 1941 г. фактически пересказывает логику этого плана: - весь surplus продовольствия с южных районов СССР забрать для Германии, - судьба населения нечернозёмной зоны – «тяжёлые времена» и «огромная эвакуация», что в документах прямо осознаётся как массовая гибель от голода. - Тогда ещё не было полной реконструкции схемы и фигуры Герберта Бакке (главного архитектора «плана голода»), но суть уже была понятна. - В фильме же: - про нападение на СССР, про колониальный характер войны на Востоке почти не говорится; - Аушвиц упоминается, но без ключевой фразы: его освободила Красная армия; - имена советских врачей, спасавших узников, и опыт Ленинграда по лечению истощения – за кадром. - При этом у самого Нюрнберга колоссальный драматургический потенциал: - свидетельства о блокаде Ленинграда (протоиерей Николай Ломакин) – эмоционально и морально предельно сильный материал; - рассказы крестьян с Псковщины о сожжённых деревнях и вырезанных семьях (Яков Григорьев) – живые «зарисовки геноцида», а не абстрактная статистика; - судьба Иосифа Арбели, директора Эрмитажа, который спасал коллекцию и людей, а затем выступал в Нюрнберге – готовый сценарий для исторической драмы. - Яковлев подчёркивает: - сейчас нет хорошего художественного фильма о Нюрнберге на русском языке; - если мы хотим противостоять западным нарративам, нужно не только возмущаться, но и создавать собственную качественную кинематографию – на основе стенограмм, документов и живых человеческих историй; - сами стенограммы процесса уже обладают высокой внутренней драматургией, нужно просто честно с ними работать.
Подробный выводЕсли отбросить кинематографическую оболочку, в этом видео обсуждается не столько конкретный фильм, сколько принципиальный вопрос: кто имеет право формировать образ истории и какой ценой это делается. Нюрнбергский процесс интересен не только как суд над нацистской верхушкой, но и как момент, когда человечество попыталось впервые юридически зафиксировать само понятие «преступление против человечности» и «агрессивная война». Когда мы искажаем эту историю, мы искажаем саму идею ответственности. В западных фильмах о Нюрнберге происходит характерная вещь: они не просто подчеркивают вклад США (это естественно и даже нормально), они из радикально многосторонней истории делают моноцентричную: «Америка против зла». Всё остальное – либо фон, либо лишнее. Советский Союз в такой картине мира становится неудобным элементом. Почему? 1. СССР ломает простую моральную схему. Не получается показать Вторую мировую как чисто «демократии против тоталитаризма». Приходится признавать, что именно «тоталитарный» СССР: - понёс наибольшие потери, - стал главной мишенью плана уничтожения целого народа, - внёс решающий вклад в военную победу и в юридическое осмысление нацистских преступлений. Для политики «холодной войны» и постхолодной риторики это неудобная правда. 2. Экономическая и колониальная сущность войны против СССР обнажает не только нацистов. Если честно показать грабёж Востока, рабский труд, план голода, то война предстаёт не только как «идеологический» конфликт, но как радикальный пример колониальной логики: - есть «цивилизованный центр» (Германия), - есть «низшая периферия» (славянские и другие народы Востока), - задача – высосать ресурсы, оставить «излишнее население» умирать. Эта логика болезненно перекликается с практиками многих империй – не только германской. Легче сузить всё до Холокоста: признать одно уникальное, чудовищное преступление и отвлечь внимание от другого: последовательного плана уничтожения огромных масс «неподходящих» людей на Востоке – русских, белорусов, украинцев, поляков, сербов. 3. Роль СССР как инициатора публичного суда противоречит устойчивому стереотипу. В массовом западном сознании СССР – это страна «закрытых репрессий», тайной полиции, внесудебных расправ. Но факты: - именно советская сторона с 1942–1943 гг. системно собирает доказательства нацистских преступлений; - устраивает открытые процессы в Краснодаре, Харькове; - настаивает на открытом международном суде, а не на тихих расстрелах «по результатам войны». Это ломает черно-белую картинку. Проще её не показывать. В этом смысле современная западная кинотрадиция о Нюрнберге – это не просто «ошибки» или «художественные допущения». Это последовательная выработка нарратива, в котором: - СССР – периферия или вообще отсутствующий фон; - главный конфликт – «умный американский юрист против циничного нациста»; - основное преступление – исключительно Холокост, без равной по значимости линии войны на уничтожение против народов СССР и Восточной Европы; - экономическая, колониальная и расовая логика войны на Востоке либо вынесена за скобки, либо редуцирована до пары реплик. Яковлев подчёркивает, что это не только вопрос «обиды» за СССР. Это вопрос полноты исторической правды: - Если убрать из Нюрнберга советскую линию, исчезает логика войны как колониального похода за «жизненным пространством». - Если выкинуть Кейтеля, Розенберга, Заукеля, Кальтенбруннера, остаётся почти карикатурный набор злодеев: харизматичный Геринг, фанатичный антисемит Штрейхер и парочка статистов. Исчезает целая система – юридическая, административная, экономическая – которая соткала реальную структуру зла. - Если не показать Паулюса, рушится понимание того, как на самом деле на Нюрнберге была опровергнута легенда о «превентивной войне». Тогда на сцену легко выходят послевоенные «ревизионисты» и заполняют вакуум собственными мифами. Интересно, что Яковлев, критикуя западное кино, не сводит всё к конспирологии. Он говорит более трезво: часть искажений продиктована идеологией, часть – коммерческой и жанровой логикой. - Американскому зрителю проще сопереживать американскому обвинителю и американским пленным. - Для американского сценариста естественен фокус на Холокосте – это мощная этическая тема, давно интегрированная в западный дискурс. - Советская история, лагеря Востока, блокада Ленинграда, Мина Карбушева и Псковских крестьян – это уже другой мир, требующий работы, эмпатии, перевода культурных кодов. Но то, что понятно с точки зрения рынка и массовой культуры, создаёт опасный эффект: мир постепенно привыкает к «облегчённой версии» Нюрнберга, где: - агрессивная война истребления против СССР – лишь фон; - роль СССР и иных союзников (например, Югославии, Польши) растворяется; - ответственность за нацизм персонализируется в нескольких «чудовищах», а не в системе и идеологии, опирающейся на множество институтов и миллионы людей. Отсюда – практический вывод Яковлева: бороться с этим можно не только критикой, но и созданием собственных фильмов, опирающихся на документы. Он обращает внимание на то, что: - стенограмма процесса сама по себе драматургически сильна; - судьбы свидетелей и обвинителей – полноценные человеческие истории; - особенно интересны фигуры вроде Арбели, Ломакина, Григорьева, Руденко – это живые люди, не менее кинематографичные, чем условный «герой-юрист» из Голливуда. Здесь возникает важный философский момент: история – не просто набор фактов, а пространство борьбы за интерпретацию. Каждая крупная держава пишет свою версию, отбирая детали, сглаживая неудобное. Вопрос в том, можем ли мы признать это и при этом не раствориться в релятивизме. Яковлев, по сути, предлагает баланс: - Есть пространство субъективных нарративов (фильмы, книги, национальные мифы). - Но есть и то, что можно назвать минимумом неснимаемой ответственности: - факты газвагенов, расстрелов, планов голода, концлагерей; - документы о войне на уничтожение; - юридически зафиксированная преступность нацистского режима. Этот минимум и стал сердцевиной Нюрнберга. Он не исчерпывает всей сложности войны, но создаёт нижний порог: есть вещи, по которым нельзя «согласиться не соглашаться». В таком прочтении Нюрнберг – это не только процесс над нацистами, но и процесс над самим человечеством: способ признать, что есть границы допустимого даже во имя победы, репрессии, идеологии, «национальных интересов». Именно поэтому Яковлев подчёркивает: оценка нацизма, данная в Нюрнберге, не устарела и не может устареть. Если мы допустим её размывание, мы рискуем потерять ориентиры – в том числе и в сегодняшней реальности. Здесь можно сделать ещё один шаг. Каждая новая экранизация, каждый новый учебник и статья – это маленький «повторный Нюрнберг», только уже над памятью: мы снова и снова судим, кого включать, кого вырезать, что считать «важным», а что – «лишними подробностями». Вопрос, который встаёт перед нами: будем ли мы смотреть только ту версию, где нас самих почти нет, или же рискнём предъявить миру и свою правду – не идеализированную, но полную, с учётом боли, вины, побед и поражений? И тогда уже не только к американцам, но и к нам самим возникает зеркало: готовы ли мы снимать фильм о Нюрнберге, в котором покажем не только подвиг и правду о нацистском геноциде, но и сложные, неоднозначные стороны собственной войны, собственной системы?
Если отбросить привычные национальные нарративы и встать в позицию отстранённого наблюдателя, какой критерий правды в истории для вас важнее: юридически зафиксированные документы (как в Нюрнберге) или живые человеческие свидетельства, которые всегда неизбежно субъективны, но передают подлинную ауру пережитого?