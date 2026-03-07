Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Андрей Буровский разбирает династию Меровингов как “первый фундамент” Франции — от племени франков и солических традиций до расширения империи после Хлодвига. В выпуске — версии происхождения рода (от морского чудовища до “священной крови”), культ длинных волос, легенды о золотых пчёлах и волчьих черепах-охранниках, крещение Хлодвига и его жёсткая политика, а также то, как майордомы и папский престол помогли Каролингам убрать последнего Меровинга и перепрошить саму логику власти.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 — о голосе и тема: Меровинги

00:47 — зачем изучать династии

02:10 — откуда “Франция” и кто такие франки

05:13 — солические франки: жрецы, воины, общинники

07:32 — как расширилась франкская держава

11:16 — версии происхождения Меровингов

14:01 — легенда о морском чудовище

18:41 — Каталаунские поля: Меровей в большой войне

20:09 — гробница Хильдерика и золотые пчёлы

21:31 — “магия” Меровингов: исцеление и предвидение

24:26 — Хлодвиг и завоевания

27:56 — крещение Хлодвига: почему решился

31:56 — Хлодвиг против родни: цена власти

35:02 — “священная кровь”: почему её избегали проливать

37:05 — майордомы и рост Каролингов

41:32 — папа и принцип: власть у того, у кого войско

43:01 — конец Меровингов: расстрижение и монастырь

46:43 — кровь Меровингов в поздних династиях

48:37 — “королевские способности”: мистика или медицина?

#Буровский #история #Франция #Меровинги #Хлодвиг #Каролинги #средниевека #легенды #династии