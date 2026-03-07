Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

В этом выпуске Максим Невенчанный беседует с юристом-международником и историком Ахматом Глашевым о том, как война вокруг Ирана ускоряет перекройку мирового порядка и почему Ближний Восток снова стал центром новой мировой архитектуры. Обсуждаются “перезагрузка” иранского руководства после трагических событий, роль КСИР в экономике и возможные бенефициары кризиса, сценарии изменения режима и альтернативные версии происходящего, а также позиция России, тактика США и фактор Китая, который рассматривает Иран как стратегический плацдарм, но избегает прямого вмешательства. Отдельный блок — “медленная смерть” международного права, расслоение в арабском мире и прогноз по переговорам в ближайшие дни.

00:00 — кто в студии и о чём разговор

00:38 — трагические события в Иране: смена верхушки

01:52 — историческое наследие Ирана: “длинная память” наций

03:33 — Иран vs США: что сравнивают на самом деле

05:06 — новый мировой порядок: почему катализатор именно здесь

07:39 — экономика войны: кому “нужен” Иран

10:00 — 1979 и исламская революция: от шаха к республике

14:03 — “расконсервация” Ирана: реформы, санкции, сценарии

16:11 — КСИР и экономика: контроль, торговля, выгоды

19:27 — инфраструктура цела: “разведка боем”?

20:19 — новые фигуры в руководстве и радикальный фактор

24:08 — альтернативные версии: план на случай Хаменеи

26:55 — Израиль и пределы сдерживания США

27:22 — Турция и тюркоязычный фактор внутри Ирана

28:53 — позиция России: поддержка без прямого вмешательства

31:04 — Китай в Иране: инвестиции и стратегический плацдарм

34:41 — цена нефти и риски для экономики Китая

40:36 — международное право: “медленная смерть” и игнор норм

42:14 — арабский мир: народ vs элиты, почему молчат

45:56 — переговоры: кто их просил и кто отказал

46:33 — прогноз: 4–5 дней до снижения градуса

