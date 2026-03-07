Иран “перезагрузили” за сутки? Кто реально собрал власть в Тегеране | Ахмат Глашев
В этом выпуске Максим Невенчанный беседует с юристом-международником и историком Ахматом Глашевым о том, как война вокруг Ирана ускоряет перекройку мирового порядка и почему Ближний Восток снова стал центром новой мировой архитектуры. Обсуждаются “перезагрузка” иранского руководства после трагических событий, роль КСИР в экономике и возможные бенефициары кризиса, сценарии изменения режима и альтернативные версии происходящего, а также позиция России, тактика США и фактор Китая, который рассматривает Иран как стратегический плацдарм, но избегает прямого вмешательства. Отдельный блок — “медленная смерть” международного права, расслоение в арабском мире и прогноз по переговорам в ближайшие дни.
00:00 — кто в студии и о чём разговор
00:38 — трагические события в Иране: смена верхушки
01:52 — историческое наследие Ирана: “длинная память” наций
03:33 — Иран vs США: что сравнивают на самом деле
05:06 — новый мировой порядок: почему катализатор именно здесь
07:39 — экономика войны: кому “нужен” Иран
10:00 — 1979 и исламская революция: от шаха к республике
14:03 — “расконсервация” Ирана: реформы, санкции, сценарии
16:11 — КСИР и экономика: контроль, торговля, выгоды
19:27 — инфраструктура цела: “разведка боем”?
20:19 — новые фигуры в руководстве и радикальный фактор
24:08 — альтернативные версии: план на случай Хаменеи
26:55 — Израиль и пределы сдерживания США
27:22 — Турция и тюркоязычный фактор внутри Ирана
28:53 — позиция России: поддержка без прямого вмешательства
31:04 — Китай в Иране: инвестиции и стратегический плацдарм
34:41 — цена нефти и риски для экономики Китая
40:36 — международное право: “медленная смерть” и игнор норм
42:14 — арабский мир: народ vs элиты, почему молчат
45:56 — переговоры: кто их просил и кто отказал
46:33 — прогноз: 4–5 дней до снижения градуса
Краткие тезисы видео- Иран продемонстрировал уникальную устойчивость: после гибели духовного лидера и значительной части высшего руководства власть и управляемость были восстановлены буквально за сутки за счёт заранее отработанного механизма передачи полномочий и «второго эшелона» элит. - Иран – древняя цивилизация с глубочайшими историческими корнями (ахемениды, сасаниды, Элам и др.), что формирует очень устойчивый «психологический каркас» общества и элит. Это важно в противостоянии с США – молодой страной с короткой историей. - Запуск «нового мирового порядка» уже идет, Ближний Восток – ключевой узел этой архитектуры. От конфигурации сил на Ближнем Востоке зависит скорость и форма становления новой глобальной системы (условно к 2030 году). - Мотивы США и их союзников в истории с Ираном носят прежде всего экономический характер, а не «ядерный» или сугубо идеологический. - В Иране значительная часть экономики (35–50%, возможно и больше) контролируется Корпусом стражей исламской революции (КСИР): нефть, полезные ископаемые, внешняя торговля. Это фактически параллельная, «глубинная» экономика. - До исламской революции 1979 года Иран был динамично развивающимся, глубоко интегрированным в западную экономику государством, с растущей валютой и перспективой стать крупным финансовым центром. - Исламская революция во многом выглядела как изначально управляемый Западом проект по смене режима шаха Пехлеви (который начал проводить более самостоятельную политику, сближаться с СССР, работать над ядерными программами), но затем процесс вышел из-под контроля — как в России в 1917 году. - Хомейни до возвращения в Иран жил во Франции под охраной французских спецслужб, что наводит на мысли о сложной игре западных элит вокруг смены режима. - Нынешняя «расконсервация» Ирана (вывод из изоляции и санкций) возможна через внутреннюю трансформацию режима: формально исламская республика сохраняется, но фактически приходит команда КСИР, начинает либерализацию и вписывание в американскую архитектуру, при снятии санкций. - В таком сценарии главным выгодоприобретателем становится именно КСИР как контролёр ключевых отраслей: снятие санкций = резкий рост доходов, усиление влияния. - События с гибелью высшего руководства Ирана могут объективно играть на руку КСИР: - создаётся образ мученической жертвы (духовный лидер как шахид); - появляется оправдание для ужесточения курса и одновременно – для переформатирования элит; - в мутной воде кризиса КСИР может усилить свои позиции. - Внешний нарратив США/Израиля о «превентивных ударах» из-за якобы немедленной ядерной угрозы Ирана собеседники считают пропагандистским прикрытием. Базовый мотив – передел экономического пространства и контроль над ресурсами и логистикой. - Текущие боевые действия вокруг Ирана и Израиля пока больше напоминают «разведку боем» и политический театр: - есть реальные жертвы; - но ни у одной из участвующих сторон не уничтожена стратегическая инфраструктура; - удары носят ограниченный характер, как будто актеры прощупывают друг друга, не переходя критический порог. - По версии Глашева, может идти тайная игра по мягкой смене режима в Иране (или его внутренней трансформации) при сохранении исламской оболочки, но с иным, более договороспособным содержанием. - Фигура Арифи (новый влиятельный духовный и политический игрок) – парадоксальна: - яркий шиит, условно «радикальный» исламский мыслитель; - но очень образован, с международным опытом, десятками научных работ; - его появление в высших структурах может быть как сигналом ужесточения, так и чисто политическим жестом: показать, что Иран не ослаб, а усилил элитный состав. - В Иране заранее существовали планы на случай естественной смерти Али Хаменеи (болезнь, преклонный возраст). Его гибель «мученической смертью» придаёт ему ореол святого борца и может использоваться для консолидации общества и мягкой легитимации смены элит. - Собеседники обсуждают и более конспирологический сценарий: - возможные скрытые договорённости части американских элит (вокруг Трампа, Кушнера и др.) с иранскими структурами; - использование Ирана и КСИР как инструмента для «решения израильского вопроса» (с учётом старых высказываний Киссинджера о будущем Израиля); - но всё это подаётся как гипотеза, требующая осторожного отношения. - Прогноз Глашева: если в течение 4–5 дней США не добьются перелома, им станет крайне тяжело удерживать ситуацию, и Иран фактически станет «хозяином положения» на Ближнем Востоке. - При этом Россия и Китай действуют сдержанно: - Россия формально соблюдает рамочный договор с Ираном, не влезает в прямой конфликт, ограничивается дипломатическими жестами и, возможно, негласным военным сотрудничеством (но об этом нет официальных фактов); - России выгодны высокие цены на нефть и ослабление конкурентов (Венесуэла, Иран), однако при этом она остаётся формальным союзником Ирана; - Китай, будучи крупнейшим инвестором в Иран, парадоксально оказывается в самой уязвимой позиции: любое резкое вовлечение в конфликт бьёт по его экономике и энергетике, поэтому Пекин старается не вмешиваться напрямую. - Китай ранее выстраивал дугу влияния: Иран – Пакистан – Саудовская Аравия – Турция, но реальные договоры (например, о взаимной обороне) легко обходятся политической целесообразностью: элиты не готовы жертвовать спокойствием ради буквы соглашений. - Глашев подчёркивает: мы живём в эпоху постепенной «смерти международного права» – договоры всё меньше соблюдаются, право силы вытесняет «классическое» международное право. СССР был почти единственным государством, реально пытавшимся следовать ООН и нормам, США же традиционно опирались на «право сильного». - В арабских странах наблюдается глубокий разрыв: - элиты – лояльны США и Израилю, живут в изобилии и не заинтересованы в войне; - народы – часто ненавидят американское присутствие и искренне радуются ударам по базам США, даже если это происходит на их территории. - Удары Ирана по базам США в арабских странах не вызывают у местных режимов ответной агрессии против Ирана: - им «кишка тонка» связываться с Ираном; - они боятся переноса удара на свои дворцы и инфраструктуру; - и в общем предпочитают сохранять сытое статус-кво, пока можно списывать всё на «игру больших». - Ожидаемый ближайший сценарий (по оценке Глашева): - ещё несколько дней ограниченной эскалации; - затем снижение градуса и переход к переговорам под лозунгом деэскалации и «ответственной дипломатии»; - параллельно – продолжение негласной борьбы за переформатирование режима в Иране, с усилением КСИР как ключевого бенефициара.
Подробный вывод и философско-политический разборЕсли отойти от новостного слоя и посмотреть на происходящее через более широкий, почти «цивилизационный» ракурс, вырисовывается интересная картина: древняя держава с тысячелетней историей, со своей жёсткой, но цельной системой ценностей и элит, сталкивается с империей позднего модерна — США, чья сила основана не на памяти веков, а на финансово-технологической инфраструктуре и военной мощи. Именно это столкновение разных типов «времени» и разных типов легитимности делает ситуацию вокруг Ирана настолько многослойной.
1. Иран как цивилизационный «носитель памяти»Глашев подчёркивает: Иран – не просто государство с исламской республикой, а наследник империй уровня Ахеменидов и Сасанидов, земли Элама и соседства с шумерской цивилизацией. В практическом смысле это проявляется в трёх вещах: 1. Структурная устойчивость: Государство, прошедшее через смены империй, нашествия, революции, вырабатывает «иммунитет» к шокам. То, что для многих стран стало бы концом (гибель почти всего верхнего эшелона власти), для Ирана оказалось сильным, но не смертельным ударом: включился заранее отработанный механизм. Это похоже на распределённую нейросеть: убери часть узлов – остальные перестраиваются, и функция сохраняется. 2. Идейная связность: Исламская республика опирается не только на силовой аппарат, но и на специфическое шиитское понимание мученичества, справедливости, борьбы с «угнетателями». Гибель лидеров придаёт системе не только травму, но и мощный символический капитал. В западной политике смерть лидера — чаще проблема. В шиитской традиции мученическая гибель – ресурс легитимации. 3. Длинная логика времени: Для Ирана десятилетия санкций и войн – неприятность, но не конец истории. Для США любой серьёзный провал в регионе может быть экзистенциальным ударом по образу глобального гегемона. Отсюда разная чувствительность к риску.
2. КСИР как «глубинная экономика» и скрытый выгодоприобретательКСИР в логике Глашева – это не просто силовая структура. Это: - параллельная экономическая система, контролирующая ядро экономики (ресурсы, нефть, логистику); - политический «двигатель» режима и ядро возможной его трансформации. Если санкции будут сняты, Иран вернётся на уровень хотя бы похожий на 1960–70-е годы — крупнейший игрок в регионе, мощная экономика, растущая валюта, огромный рынок. И кто станет главным бенефициаром? Именно КСИР, которому принадлежит больше всего рычагов. В этом смысле парадоксально: то, что выглядит как удар по Ирану и его элитам, в долгосрочной перспективе может оказаться стимулом к переходу режима в новую фазу — регулируемо «открытую», с сохранением исламской оболочки, но с инкорпорацией в глобальную (читай: американскую) архитектуру. Это похоже на то, как корпорацию «наказывают» реформой, а в итоге топ-менеджеры получают новые бюджеты и полномочия.
3. Театр и реальность: жертвы есть, но «нервы системы» не тронутыВажное наблюдение: пока не уничтожены: - электростанции, - крупные порты, - магистральные нефтегазовые объекты, - критическая транспортная и военная инфраструктура, — мы имеем дело не с тотальной войной, а с управляемой эскалацией. Можно вспомнить психологию конфликтов: часто стороны поднимают ставки через «контролируемые удары», чтобы изменить условия переговоров, но стараются не переходить порог, за которым включается уже инстинкт выживания и обрушивается всё. И здесь мы видим: - реальные жертвы, разрушения, трагедии; - но при этом — явное стремление всех крупных игроков (США, Иран, Израиль, окружающие монархии, Турция, Китай, Россия) не допустить точку невозврата. То есть мир одновременно и воюет, и играет. Это неприятная правда поздней геополитики: жизнь людей становится частью «театральной экономики» войны, где ограниченная кровь — валюта для перераспределения влияния.
4. «Смерть международного права» и возвращение «права силы»Глашев довольно жёстко формулирует: мы живём в эпоху медленной смерти международного права. - Договоры всё реже соблюдаются, - их трактуют «творчески» в пользу политической целесообразности, - организации типа ООН утрачивают способность быть арбитрами. Историческая ирония: СССР, который Запад любил обвинять в идеологичности, был едва ли не единственным, кто пытался относиться к Уставу ООН всерьёз. США же последовательно исходили и исходят из «права силы». Это напоминает распад любого большого «кода норм»: когда общество перестаёт верить в смысл законов, всё возвращается к неформальным правилам, личным договорам и силе. В глобальном масштабе мы сейчас в такой же фазе. Отсюда: договоры Китая с Пакистаном, Саудовской Аравией, формальные союзничества — всё это на деле является лишь опцией, а не обязательством. Элиты не пойдут на самоубийство ради красивой бумаги.
5. Китай и Россия: выгодная сдержанность- Россия: - формально исполняет договоры, но не спешит влезать в прямое военное противостояние; - экономически выигрывает от высоких цен на нефть и ослабления конкурентов; - в то же время вынуждена балансировать между имиджем союзника Ирана и собственным прагматическим интересом. Здесь проявляется типичный конфликт между идеей «цивилизационного союзничества» и голым экономическим реализмом: поставки беспилотников, энергорынки, санкции — всё это делает отношения и близкими, и уязвимыми. - Китай: - максимально избегает прямого втягивания в конфликт, ибо любая эскалация — удар по его энергетике и экспорту; - попытки США втянуть Китай в открытую игру (через цепочки союзов и провокаций) пока не слишком успешны: Пекин предпочитает стратегическое терпение; - в то же время Китай постепенно теряет плацдармы (Венесуэла, теперь под вопросом и Иран), если не сумеет гибко переиграть американскую стратегию. В результате Москва и Пекин действуют скорее как осторожные шахматисты, играющие на длинную дистанцию, в то время как Вашингтон и Тегеран ведут быструю, нервную партию с высоким риском просчёта.
6. Разрыв между народами и элитами в арабском миреКадры радостных арабов, снимающих удары по базам США на своих территориях, — симптом более общего процесса: - Народы устали от унизительной зависимости от внешних сил, от американских баз, от ощущаемой несправедливости по отношению к палестинцам и мусульманам вообще. - Элиты — сытые, богатые, интегрированные в западные финансовые и политические сети – не хотят сгорать в настоящей войне. Для них Иран – одновременно и угроза, и удобное пугало. Отсюда парадокс: на уровне улицы Иран часто воспринимается как «освободитель», даже если его удары происходят на чужой территории. А на уровне верхов — он остаётся нежелательным фактором, чьё усиление может стоить монархиям трона.
7. Куда это ведёт: война, театр или управляемая перестройка?Глашев склоняется к версии, что: - Текущая волна эскалации через несколько дней начнёт спадать. - Начнётся фаза переговоров, в ходе которых Иран попытаются мягко втянуть в новую архитектуру мирового порядка. - Внутри Ирана, при всём ритуальном радикализме, может происходить смена качества элит: не столько отказ от исламской риторики, сколько её переупаковка в более «операбельный» формат. Тогда гибель высшего руководства, усиление КСИР, появление таких фигур, как Арифи — всё это станет частью не хаоса, а болезненной, но направленной перестройки. В терминах психологии можно сказать: система переживает кризис идентичности. Вопрос лишь в том, это будет кризис роста или разрушения.
Практичный срез: что это значит «для земли», не для абстрактной геополитики- Цены на энергоносители будут и дальше оставаться фактором глобальной нестабильности, что бьёт по экономически уязвимым странам и одновременно обогащает экспортеров нефти и газа. - Международное право будет слабеть, а вес двусторонних договорённостей, закрытых клубов и неформальных альянсов — расти. - Регион Ближнего Востока всё больше превращается в «полигон» для отработки моделей будущего мирового порядка: кто и как будет управлять ресурсами, логистикой, финансовыми потоками, идеологическим пространством. И здесь Иран – не просто объект давления, а один из тех узлов, от развязки которого зависит вся конструкция: станет ли новый мировой порядок открытым и многополярным или мы увидим обновлённую форму иерархической, неоколониальной архитектуры под более тонкими лозунгами.
Вся эта картина подводит к более глубокому вопросу: если даже такие фундаментальные вещи, как международное право и суверенитет, оказались во многом инструментальны и относительны, то на чём в современном мире вообще может держаться подлинная, не только силовая, легитимность — государств, союзов, ценностей?