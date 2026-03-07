1. США, Иран, Израиль и «ядерный зонтик»
- Военная эскалация на Ближнем Востоке: удары по иранским объектам, ответ Ирана по военным базам США и Израиля, гибель мирных жителей, в том числе детей.
- Позиция Пучкова: действия США — «бандитский беспредел», традиционная линия внешней политики США за последние 100–200 лет.
- Огромный военный бюджет США используется как инструмент решения политических и экономических задач за рубежом.
- Параллели с Вьетнамом, Сирией, Афганистаном: США часто заканчивают кампании позорно и без стратегического результата.
- Иран бьет по военным базам США, а не по арабским монархиям напрямую, но страны Залива неизбежно «подставляются», размещая у себя американские базы.
- Сравнение риторики западных политиков с Гитлером: снятие моральных ограничений для военных, оправдание «побочного ущерба» (гибели гражданских).
- Двойные стандарты МОК: «спорт — маяк надежды» для США и Израиля, но не для России и Белоруссии.
2. НАТО, «ядерный зонтик» и безумие элит
- Польша и Финляндия вновь заговорили о размещении у себя ядерного оружия.
- Пучков считает это признаком падения качества европейских элит: маленькие страны тащат к себе цели для ядерного удара.
- Логика: любое реальное использование ядерного оружия с территории союзника США автоматически превращает его в приоритетную цель России (и не только России).
- Исторический блок про Финляндию:
- Зимняя война, шок финского общества после капитуляции, миф о «победе» над СССР.
- Участие Финляндии в блокаде Ленинграда, союз с нацистской Германией.
- Послевоенная модель: нейтралитет, торговля с СССР, заметный рост благосостояния (пример с рублями в Лаппеэнранте и Хельсинки).
- Вступление в НАТО и разрыв экономических связей с Россией — удар по собственной экономике.
- Общий вывод: мелкие страны, идущие в фарватере США, превращают себя в потенциальный «ядерный полигон».
3. Качество западных элит и провал разведки
- Пучков цитирует Обаму («российская экономика порвана в клочья») как пример того, как политическое руководство живет в иллюзиях.
- Мысль: разведка (как инструмент) может работать корректно, но ей «заказывают» нужные выводы сверху.
- Европейские элиты зациклены на ожидании «скорого краха России» вместо реальных переговоров и анализа фактов.
- Евросоюз защищает режим в Киеве активнее, чем собственных членов (пример с Венгрией и Словакией).
4. Украина как «мясо» для США
- Обсуждается идея отправки украинских военных защищать американские базы на Ближнем Востоке.
- Пучков: украинские военные реально боеспособны, но их готовы использовать как «расходный материал» за деньги.
- Одновременно Украине предлагают «делиться» средствами ПВО, что ослабляет её собственную оборону.
5. Соцсети, TikTok, Telegram и регуляция
- Павла Дурова заблокировали в TikTok после его высказываний о вредности платформы.
- Пучков соглашается: короткие ролики и рилсы разрушают способность к концентрации, особенно у детей.
- Примеры: Австралия, Франция, Канада рассматривают (и уже вводят) ограничения соцсетей для детей до 16 лет.
- Сравнение с калькуляторами и компьютерами:
- Техника облегчает жизнь, но отнимает тренировки когнитивных функций (счёт, запоминание, решение задач).
- Российские попытки «замедлить» Telegram и ограничить рекламу: Пучков критикует корявость подхода.
- Он сам использует Telegram как канал «мягкой силы» (500 тыс. подписчиков), и его роль очевидна даже для противников (украинские ресурсы радуются любым ограничениям Telegram в России).
- Противоречия: сервис объявляют запрещённым, но доступ к нему массовый (VPN), реклама при этом регулируется нелогично.
6. Будущее интернета
- Прогноз Пучкова: интернет распадётся на «национальные и цивилизационные сегменты» – китайский, российский, индийский, американский и т.п.
- Логика: интернет — мощнейший инструмент манипуляции, и государства будут отрезать внешние источники влияния, создавая закрытые экосистемы (пример Китая: WeChat, Bilibili и др.).
- Россия упустила шанс сделать свои аналоги глобальных платформ вовремя и теперь догоняет, часто неуклюже.
7. Мошенники, ОПГ и цифровизация
- Рост мошенничества объясняется не только «испорченностью людей», но и инфраструктурой:
- Интернет, телефония, анонимные SIM-карты, цифровые сервисы — всё это облегчает массовый обман.
- Пучков: мошенник всегда будет использовать любую новую технологию (как вирус использует любую биологическую систему).
- Претензии к государству: цифровые сервисы запускают, не продумывая защиту граждан заранее; профилактика мошенничества должна закладываться на этапе проектирования сервисов.
- ОПГ: полностью искоренить невозможно — это не только «родимое пятно капитализма», но и часть человеческой природы (склонность к обману, оправдания своим действиям).
8. Подростковая преступность, влияние медиа и воспитание
- Фиксируется рост подростковой преступности, в том числе агрессии в школах и колледжах.
- Пучков против примитивного обвинения сериалов и игр («Слово пацана», компьютерные игры) как причины.
- Вопрос ставится иначе: как так получилось, что советские дети, воспитанные на патриотических фильмах и книгах, всё равно сбивались в ОПГ в 80–90-е?
- Проблема глубже: социальная среда, распад институтов, падение воспитания, а не один сериал или игра.
- Сериалы, игры, интернет — катализаторы, но не корень.
- МВД не может в одиночку решать проблему: нужны семья, школа, культурная политика, «правильные» игры и сериалы.
9. Онлайн-казино, такси и логика рынка
- Обсуждение легализации онлайн-казино:
- Пучков против того, чтобы «спрашивать общественное мнение» по лудомании: государство должно просто жёстко ограничивать азартные игры, иначе люди сами себя разрушат.
- Цены на такси во время дождя или снегопада:
- Повышение цен — нормальный механизм капитализма: спрос растёт, время поездки увеличивается (пробки), стоимость должна расти.
- Если бы такси было государственным — можно было бы говорить о фиксированных тарифах, но в условиях рынка это иллюзия.
- Параллели с билетами на самолёты и поезда (динамическое ценообразование на форумы, праздники).
10. Социальное расслоение, интернет и китайский опыт
- Пример Китая: изначально закрыли западные соцсети и построили собственные аналоги.
- Россия: блестящие программисты выигрывают олимпиады, а потом уезжают работать на Пентагон — проблема утечки мозгов и отсутствия внятной цифровой госполитики.
- Попытки решать точечные проблемы (мошенники в Telegram) вместо системного подхода (свои платформы, свои правила, ясные законы и прозрачное применение).
11. Пенсионеры и льготы ЖКХ
- Инициативы освободить одиноких пожилых людей от оплаты части или всей «коммуналки».
- Позиция Пучкова:
- Поддержка нуждающихся — благо, но делать это «грязевой волной» для всех по возрасту несправедливо.
- Ударники труда, люди с реальными заслугами — да.
- Те, кто всю жизнь пил, нарушал закон и не работал, — странно награждать их за прошлое.
- Нужна адресность, а не просто «по годам».
12. ГОСТы — от хлеба до маникюра
- Новые ГОСТы: белый хлеб, бананы, чипсы, чак-чак, творог, и даже маникюр/педикюр.
- Для продукции ГОСТы логичны: стандартизирован состав, технология, повторяемость.
- Для услуг (маникюр) попытка задать жёсткие временные рамки выглядит абсурдно:
- Люди разные: у кого-то лёгкие ногти, у кого-то вросшие, проблемные.
- Бывают «дополнительные услуги» — общение, сложный дизайн, уход, что требует времени.
- Опасность: ГОСТ легко станет инструментом «потребительского экстремизма» — жалобы за любую задержку, даже если работа лучше и сложнее.
13. Гендерные роли, подарки и 8 марта
- Обсуждение дорогих подарков и «меркантильных девушек» по мотивам высказываний Милонова:
- Пучков разделяет:
- обычные коллеги — одна логика подарков (скромное внимание),
- любимая женщина — совсем другая (там «не жалко всего»).
- Упрёки «золотодобытчицам» логичны, но они — продукт воспитания и общества, где деньги — центр системы.
- Цветы к 8 марта, рост цен, пробки:
- Это проявление того, что мужчины действительно хотят порадовать женщин — и готовы «пройти круги ада».
- Ироничная ремарка: никто не требует госрегулирования цен на букеты, хотя логика рынка там та же, что и у такси.
14. Рынок труда и идея «Юрьева дня»
- Герман Стерлигов предлагает запретить «свободное увольнение» и разрешать менять работу только раз в год, как при крепостном праве (Юрьев день).
- Позиция Пучкова: это фактически идея вернуть элементы крепостного права.
- Почему молодёжь «скачет по работам»:
- Уровень жизни выше — страх голода меньше.
- Отсутствие семей и ответственности — можно «искать себя» бесконечно.
- С точки зрения кадровика: человек, который часто меняет работу без видимых причин, — риск.
- Но «формально приписывать» работника к месту работы — абсурд, противоречащий самой логике нынешнего капитализма.
15. ГОСТ на мужскую гигиену и уход за собой
- Видеоблок про маникюр у мужчин:
- Пучков спокойно относится к тому, что мужчины ходят на маникюр/педикюр, особенно когда это вопрос здоровья (ноги, походы, спорт).
- Отталкивает не ухоженность, а вычурность (длинные ногти, «женский» маникюр и т.п.).
- Важный уклон: мужская гигиена и уход не делают мужчину менее мужественным; наоборот, это элемент уважения к себе и окружающим.
16. Кино: «Однажды в Америке»
- Разбор фильма Серджо Леоне «Once Upon a Time in America»:
- Ленточка о еврейских бандитах в США, часто любимая в криминальной среде 90-х.
- Фильм был сильно урезан по хронометражу (из замысла на 6–8 часов сделали короткие версии, смонтированные продюсерами).
- Леоне традиционно снимает медитативно, длинными планами, с огромным вниманием к деталям, музыке и настроению.
- «Однажды в Америке» воспринимается как сон главного героя, замкнутый в опиумной курильне.
- Мысль Пучкова:
- Для современного домашнего просмотра длинный метраж — не минус, а плюс: зритель может глубоко погрузиться в атмосферу.
- Жаль, что Леоне не дожил до возможности смонтировать фильм так, как он хотел.
17. Устный экзамен по истории в 9 классе
- С 2027–28 учебного года вводится устный собеседовательный экзамен по истории перед ОГЭ.
- Позитивные моменты:
- История — ключ к пониманию текущих конфликтов и собственной идентичности; без неё легко впасть в модные идеологические тренды.
- Устный формат позволяет оценивать не только «галочки», но и понимание причинно-следственных связей.
- Опасения:
- Возможные злоупотребления: субъективность оценок («не люблю этого ученика»), в отличие от анонимного теста.
- Неподготовленность детей к запоминанию — в школе не учат технике запоминания, а не только «знаниям».
- Пучков подчёркивает: история — это не «магия», а факты, даты, цепочки событий. Проблема в том, что детей перегружают и не учат техникам памяти.
18. «Малолетние дебилы» и человеческая нелепость
Блок «курьёзов» как зеркало человеческой природы:
- Польша: разыскиваемый сам позвонил в полицию, увидев своё фото на сайте (думал, ошибка). Полиция «молодцы».
- Россия: кража цепочки с падением под камеры; попытки расплатиться «игрушечными деньгами» перед слабовидящей соседкой;
- США: мужчина продал одну и ту же машину восьми людям, угоняя её после каждой сделки.
- Россия: подземный «бункер» с оружием и масками, найденный якобы при поиске нарколаборатории.
- И наконец традиционный блок «медицинских курьёзов» (про толкушку и прочие предметы, оказавшиеся в теле):
- Вопрос к адекватности и к тому, почему люди игнорируют существующие безопасные аналоги (магазины «для взрослых»).
За иронией скрывается простая мысль:
человеческая глупость, как и преступность, — константа. Меняются только формы, а не сущность.
Подробный вывод
В этом видео разговор постоянно колеблется между большой геополитикой и бытовыми сюжетами — но именно в этом колебании и проявляется нечто важное: одна и та же логика и те же иллюзии работают и на уровне империй, и на уровне частных биографий.
1. Геополитика как криминальная драма
Пучков предлагает смотреть на мировую политику не как на «борьбу идей», а как на конфликты криминальных группировок за ресурсы и влияние.
США, по его описанию, выступают как глобальный «бандит с авианосцем»: военный бюджет, сеть баз по всему миру, практика силовых интервенций — это не аномалия, а «режим работы» системы.
С этой точки зрения:
- атака на Иран, поддержка Израиля при массовой гибели мирных жителей,
- работа баз по всему миру,
- использование союзников как щита или запасного аэродрома
становятся не «ошибками либерального мира», а вполне рациональной логикой империи:
есть интерес — будет давление и насилие.
Мораль при этом либо списывается как «побочный ущерб», либо оформляется религиозной/идеологической риторикой.
Здесь он проводит параллель с нацистской Германией, но не в духе лозунгов «все фашисты», а в техническом смысле:
как только мораль объявляется «химерой», а враг — «не вполне человеком», становится допустимым почти всё.
И вот здесь важно:
Пучков не идеализирует и советское, и российское прошлое — он скорее показывает, что любая империя склонна к самооправданию,
а истина всегда будет фрагментарной и зависеть от позиции наблюдателя.
С нашей точки зрения США — агрессор; с их — «защитник демократии».
Но есть одно твёрдое измерение — количество убитых, разрушенные страны, миллионы беженцев.
И здесь мораль уже перестаёт быть чисто субъективной.
2. Ядерная логика и самоубийственные элиты
Расширение НАТО, обсуждение ядерного оружия в Польше и Финляндии — пример того, как маленькие страны играют в большую игру, не до конца осознавая её ставки.
С точки зрения холодной военной логики:
- размещение ядерного оружия у границ России делает эти территории прямыми целями в первые минуты конфликта;
- политические элиты, втягивая свои страны в противостояние, фактически закладывают их под будущий удар.
Пучков видит в этом «падение качества элит»:
люди, принимающие решения, живут в нарративе о «вечном американском зонтике», не замечая, что истории Афганистана и Сирии показывают ограниченность этого зонтика.
Философски здесь виден известный парадокс:
люди, управляющие государствами, нередко мыслят не как мудрые стратеги, а как подростки в компьютерной игре — только «перезапуска» у стран нет.
3. Интернет как новое поле битвы за сознание
Переключаясь на TikTok, Telegram и госрегулирование, разговор переходит от ядерных ракет к «информационному оружию».
Позиция Пучкова двойственна, и это, на мой взгляд, честная двойственность:
- он признаёт, что короткие ролики, бесконечные рилсы и «тик-ток-культура»
размывают способность к концентрации, убивают навык вдумчивого чтения и мышления, особенно у детей;
- но одновременно он критикует неуклюжие запреты и полузапреты, когда:
- Telegram то блокируют, то используют;
- сервисы объявляют «запрещёнными», но доступ к ним де-факто свободен;
- реклама регулируется бессистемно и бьёт по тем, кто транслирует «свою» повестку.
Если посмотреть на это философски, интернет становится аналогом мирового океана эпохи Великих географических открытий:
- одни государства строят свои флоты и торговые пути (как Китай с его WeChat и внутренним интернетом),
- другие слишком долго верят, что «море ничьё», а потом обнаруживают, что все ключевые порты и проливы уже заняты.
Россия, в этой метафоре, долго ходила на чужих кораблях (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok), не развивая свои флоты.
Сейчас пытается «пересесть» в спешке — отсюда и лоскутные решения.
И опять: объективной «правильной» модели нет.
Есть страны, идущие по пути жесткого суверенитета (Китай), и есть те, кто выбирает почти полную открытость (США, ЕС), расплачиваясь внутренними конфликтами и манипуляциями.
России ещё только предстоит честно ответить себе: мы строим закрытый цифровой «монастырь» или открытую, но защищённую систему?
4. Мошенники, ОПГ и человеческая природа
Важный мотив:
«мошенничество было всегда» — от «погорельцев», ходящих по квартирам в СССР, до call-центров, разводящих пенсионеров.
Пучков подмечает диалектический момент:
любая технология, призванная облегчить жизнь, немедленно используется и теми, кто хочет её усложнить:
- мобильная связь → массовые телефонные мошенники;
- интернет-банкинг → фишинг, кража аккаунтов;
- цифровизация госуслуг → схемы с подделкой личности и документов.
С философской точки зрения это напоминает нечто вроде информационной экологии:
каждый новый «технический вид» (сервис, платформа, технология) порождает новых «паразитов» (мошенников, манипуляторов),
и задача «экосистемы» — не столько уничтожить паразитов (невозможно), сколько не дать им захватить всё пространство.
Отсюда важный практический вывод:
думать о защите нужно до запуска сервиса, а не задним числом, когда всё уже течёт.
5. Подростки, насилие и культурные триггеры
Рост подростковой преступности и агрессии обсуждается в привычной медийной рамке: «во всём виноваты игры и сериалы».
Пучков ссылается на более глубокий слой:
- уже в позднем СССР, при идеологически выверенных фильмах и книжках, подростковые группировки и криминал существовали;
- значит, корень не в медиа, а в сочетании семейной, школьной и социальной среды.
Это напоминает спор о том, «портит ли» человека искусство или оно лишь обнажает то, что уже есть.
И здесь позиция довольно зрелая:
искусство (и медиа) — мощный усилитель, но если базовая среда здорова, то сериал не превращает ребёнка в преступника.
И наоборот: в токсичной среде даже нейтральный контент может стать триггером.
Отсюда практический вывод:
нужно меньше демонизировать отдельные фильмы и игры и больше инвестировать в реальное воспитание — от семьи до системы образования.
6. Рынок и справедливость: такси, цветы, зарплаты
Разговор о ценах на такси и цветы — это, по сути, маленький урок политэкономии:
- капитализм означает: цена = функция спроса и предложения + жадности и страха;
- во время дождя, праздников, форумов — всё дорожает.
Это не сбой системы, а сама система.
При этом у людей естественно есть чувство справедливости, бунтующее против «цифровой спекуляции»:
почему алгоритм может поднять цену в три раза просто потому, что пошёл дождь?
В этом противоречии — вечный конфликт:
«холодная» рациональность рынка против «тёплой» человеческой этики.
И каждая страна, каждый город решает его по-своему:
либо жёстким регулированием, либо отпусканием цен, либо гибридом (льготы, социальные тарифы, субсидии).
Пучков здесь последователен:
если мы выбрали капитализм, то обижаться на его законы странно.
А если нас эти законы больше не устраивают, вопрос уже не про тарифы такси, а про модель общества.
7. История и экзамены: память как инструмент свободы
Устный экзамен по истории — попытка вернуть истории статус не факультативного «скучного предмета», а основы гражданской грамотности.
Пучков обращает внимание не только на содержание, но и на форму:
- если детей просто заставляют зубрить, но не учат техникам запоминания и понимания, результат будет слабый;
- если экзамен превращается в инструмент мести учителя, мы получаем лишь новый слой несправедливости.
Философски история — это коллективная память.
Человек, который ничего о ней не знает, живёт, как человек с амнезией:
легче внушить ему, кто «добрый», кто «злой», где «свет», а где «тьма».
Можно спорить о трактовках, но нельзя спорить о самой важности знания фактов.
И экзамен, при всех его дефектах, — попытка вернуть это знание в зону обязательного.
8. Кинематограф, длина фильма и глубина восприятия
«Однажды в Америке» в этом разговоре — не просто фильм, а метафора времени:
- режиссёр хотел рассказать сложную, многослойную историю;
- продюсеры подогнали её под рамки «сеансов и кассы»;
- зритель в итоге получил усечённую версию.
Это, по сути, тот же спор, что и с TikTok:
нужно ли искусство подстраивать под короткий формат, или у длинной формы всё ещё есть право на существование?
Пучков явно на стороне длинной формы:
для медленного, взрослого созерцания нужна не только хорошая история, но и пространство для погружения.
Большой телевизор и домашний просмотр возвращают кино к этому медитативному формату — противостоянию «клиповой культуре».
Вместо итога: где проходит граница здравого смысла?
Если собрать все линии разговора:
- войны и ядерные игры,
- интернет и соцсети,
- мошенники и ОПГ,
- подростковая агрессия,
- кино, экзамены, цены на такси и цветы,
- маникюр и «толкушки»,
то оказывается, что почти везде выясняется одно и то же:
1. Технологии усиливают и доброе, и дурное.
2. Власть (любой страны) склонна к самооправданию и иллюзиям.
3. Люди хотят простых объяснений («виноват сериал», «виноват TikTok», «виноват рынок»),
но реальность сложнее.
4. Истина всегда зависит от точки обзора — но это не отменяет фактов и последствий.
Пучков в своей манере тяготеет к жёстким формулировкам, но под ними просматривается одна важная идея:
нельзя жить на автопилоте — ни как человек, ни как общество.
Будь то выбор источников информации, настройки интернета для своих детей, отношение к истории или понимание, чью войну ты поддерживаешь — это всегда вопрос личной ответственности.
И здесь неизбежно возникает вопрос к нам с вами:
если объективная истина недостижима полностью, но последствия наших заблуждений вполне реальны —
как далеко мы готовы заходить в своих убеждениях, прежде чем остановиться и спросить себя:
«А не превратился ли я уже в того самого бандита, с которым когда-то боролся только на словах?»
Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. США, Иран, Израиль и «ядерный зонтик» - Военная эскалация на Ближнем Востоке: удары по иранским объектам, ответ Ирана по военным базам США и Израиля, гибель мирных жителей, в том числе детей. - Позиция Пучкова: действия США — «бандитский беспредел», традиционная линия внешней политики США за последние 100–200 лет. - Огромный военный бюджет США используется как инструмент решения политических и экономических задач за рубежом. - Параллели с Вьетнамом, Сирией, Афганистаном: США часто заканчивают кампании позорно и без стратегического результата. - Иран бьет по военным базам США, а не по арабским монархиям напрямую, но страны Залива неизбежно «подставляются», размещая у себя американские базы. - Сравнение риторики западных политиков с Гитлером: снятие моральных ограничений для военных, оправдание «побочного ущерба» (гибели гражданских). - Двойные стандарты МОК: «спорт — маяк надежды» для США и Израиля, но не для России и Белоруссии. 2. НАТО, «ядерный зонтик» и безумие элит - Польша и Финляндия вновь заговорили о размещении у себя ядерного оружия. - Пучков считает это признаком падения качества европейских элит: маленькие страны тащат к себе цели для ядерного удара. - Логика: любое реальное использование ядерного оружия с территории союзника США автоматически превращает его в приоритетную цель России (и не только России). - Исторический блок про Финляндию: - Зимняя война, шок финского общества после капитуляции, миф о «победе» над СССР. - Участие Финляндии в блокаде Ленинграда, союз с нацистской Германией. - Послевоенная модель: нейтралитет, торговля с СССР, заметный рост благосостояния (пример с рублями в Лаппеэнранте и Хельсинки). - Вступление в НАТО и разрыв экономических связей с Россией — удар по собственной экономике. - Общий вывод: мелкие страны, идущие в фарватере США, превращают себя в потенциальный «ядерный полигон». 3. Качество западных элит и провал разведки - Пучков цитирует Обаму («российская экономика порвана в клочья») как пример того, как политическое руководство живет в иллюзиях. - Мысль: разведка (как инструмент) может работать корректно, но ей «заказывают» нужные выводы сверху. - Европейские элиты зациклены на ожидании «скорого краха России» вместо реальных переговоров и анализа фактов. - Евросоюз защищает режим в Киеве активнее, чем собственных членов (пример с Венгрией и Словакией). 4. Украина как «мясо» для США - Обсуждается идея отправки украинских военных защищать американские базы на Ближнем Востоке. - Пучков: украинские военные реально боеспособны, но их готовы использовать как «расходный материал» за деньги. - Одновременно Украине предлагают «делиться» средствами ПВО, что ослабляет её собственную оборону. 5. Соцсети, TikTok, Telegram и регуляция - Павла Дурова заблокировали в TikTok после его высказываний о вредности платформы. - Пучков соглашается: короткие ролики и рилсы разрушают способность к концентрации, особенно у детей. - Примеры: Австралия, Франция, Канада рассматривают (и уже вводят) ограничения соцсетей для детей до 16 лет. - Сравнение с калькуляторами и компьютерами: - Техника облегчает жизнь, но отнимает тренировки когнитивных функций (счёт, запоминание, решение задач). - Российские попытки «замедлить» Telegram и ограничить рекламу: Пучков критикует корявость подхода. - Он сам использует Telegram как канал «мягкой силы» (500 тыс. подписчиков), и его роль очевидна даже для противников (украинские ресурсы радуются любым ограничениям Telegram в России). - Противоречия: сервис объявляют запрещённым, но доступ к нему массовый (VPN), реклама при этом регулируется нелогично. 6. Будущее интернета - Прогноз Пучкова: интернет распадётся на «национальные и цивилизационные сегменты» – китайский, российский, индийский, американский и т.п. - Логика: интернет — мощнейший инструмент манипуляции, и государства будут отрезать внешние источники влияния, создавая закрытые экосистемы (пример Китая: WeChat, Bilibili и др.). - Россия упустила шанс сделать свои аналоги глобальных платформ вовремя и теперь догоняет, часто неуклюже. 7. Мошенники, ОПГ и цифровизация - Рост мошенничества объясняется не только «испорченностью людей», но и инфраструктурой: - Интернет, телефония, анонимные SIM-карты, цифровые сервисы — всё это облегчает массовый обман. - Пучков: мошенник всегда будет использовать любую новую технологию (как вирус использует любую биологическую систему). - Претензии к государству: цифровые сервисы запускают, не продумывая защиту граждан заранее; профилактика мошенничества должна закладываться на этапе проектирования сервисов. - ОПГ: полностью искоренить невозможно — это не только «родимое пятно капитализма», но и часть человеческой природы (склонность к обману, оправдания своим действиям). 8. Подростковая преступность, влияние медиа и воспитание - Фиксируется рост подростковой преступности, в том числе агрессии в школах и колледжах. - Пучков против примитивного обвинения сериалов и игр («Слово пацана», компьютерные игры) как причины. - Вопрос ставится иначе: как так получилось, что советские дети, воспитанные на патриотических фильмах и книгах, всё равно сбивались в ОПГ в 80–90-е? - Проблема глубже: социальная среда, распад институтов, падение воспитания, а не один сериал или игра. - Сериалы, игры, интернет — катализаторы, но не корень. - МВД не может в одиночку решать проблему: нужны семья, школа, культурная политика, «правильные» игры и сериалы. 9. Онлайн-казино, такси и логика рынка - Обсуждение легализации онлайн-казино: - Пучков против того, чтобы «спрашивать общественное мнение» по лудомании: государство должно просто жёстко ограничивать азартные игры, иначе люди сами себя разрушат. - Цены на такси во время дождя или снегопада: - Повышение цен — нормальный механизм капитализма: спрос растёт, время поездки увеличивается (пробки), стоимость должна расти. - Если бы такси было государственным — можно было бы говорить о фиксированных тарифах, но в условиях рынка это иллюзия. - Параллели с билетами на самолёты и поезда (динамическое ценообразование на форумы, праздники). 10. Социальное расслоение, интернет и китайский опыт - Пример Китая: изначально закрыли западные соцсети и построили собственные аналоги. - Россия: блестящие программисты выигрывают олимпиады, а потом уезжают работать на Пентагон — проблема утечки мозгов и отсутствия внятной цифровой госполитики. - Попытки решать точечные проблемы (мошенники в Telegram) вместо системного подхода (свои платформы, свои правила, ясные законы и прозрачное применение). 11. Пенсионеры и льготы ЖКХ - Инициативы освободить одиноких пожилых людей от оплаты части или всей «коммуналки». - Позиция Пучкова: - Поддержка нуждающихся — благо, но делать это «грязевой волной» для всех по возрасту несправедливо. - Ударники труда, люди с реальными заслугами — да. - Те, кто всю жизнь пил, нарушал закон и не работал, — странно награждать их за прошлое. - Нужна адресность, а не просто «по годам». 12. ГОСТы — от хлеба до маникюра - Новые ГОСТы: белый хлеб, бананы, чипсы, чак-чак, творог, и даже маникюр/педикюр. - Для продукции ГОСТы логичны: стандартизирован состав, технология, повторяемость. - Для услуг (маникюр) попытка задать жёсткие временные рамки выглядит абсурдно: - Люди разные: у кого-то лёгкие ногти, у кого-то вросшие, проблемные. - Бывают «дополнительные услуги» — общение, сложный дизайн, уход, что требует времени. - Опасность: ГОСТ легко станет инструментом «потребительского экстремизма» — жалобы за любую задержку, даже если работа лучше и сложнее. 13. Гендерные роли, подарки и 8 марта - Обсуждение дорогих подарков и «меркантильных девушек» по мотивам высказываний Милонова: - Пучков разделяет: - обычные коллеги — одна логика подарков (скромное внимание), - любимая женщина — совсем другая (там «не жалко всего»). - Упрёки «золотодобытчицам» логичны, но они — продукт воспитания и общества, где деньги — центр системы. - Цветы к 8 марта, рост цен, пробки: - Это проявление того, что мужчины действительно хотят порадовать женщин — и готовы «пройти круги ада». - Ироничная ремарка: никто не требует госрегулирования цен на букеты, хотя логика рынка там та же, что и у такси. 14. Рынок труда и идея «Юрьева дня» - Герман Стерлигов предлагает запретить «свободное увольнение» и разрешать менять работу только раз в год, как при крепостном праве (Юрьев день). - Позиция Пучкова: это фактически идея вернуть элементы крепостного права. - Почему молодёжь «скачет по работам»: - Уровень жизни выше — страх голода меньше. - Отсутствие семей и ответственности — можно «искать себя» бесконечно. - С точки зрения кадровика: человек, который часто меняет работу без видимых причин, — риск. - Но «формально приписывать» работника к месту работы — абсурд, противоречащий самой логике нынешнего капитализма. 15. ГОСТ на мужскую гигиену и уход за собой - Видеоблок про маникюр у мужчин: - Пучков спокойно относится к тому, что мужчины ходят на маникюр/педикюр, особенно когда это вопрос здоровья (ноги, походы, спорт). - Отталкивает не ухоженность, а вычурность (длинные ногти, «женский» маникюр и т.п.). - Важный уклон: мужская гигиена и уход не делают мужчину менее мужественным; наоборот, это элемент уважения к себе и окружающим. 16. Кино: «Однажды в Америке» - Разбор фильма Серджо Леоне «Once Upon a Time in America»: - Ленточка о еврейских бандитах в США, часто любимая в криминальной среде 90-х. - Фильм был сильно урезан по хронометражу (из замысла на 6–8 часов сделали короткие версии, смонтированные продюсерами). - Леоне традиционно снимает медитативно, длинными планами, с огромным вниманием к деталям, музыке и настроению. - «Однажды в Америке» воспринимается как сон главного героя, замкнутый в опиумной курильне. - Мысль Пучкова: - Для современного домашнего просмотра длинный метраж — не минус, а плюс: зритель может глубоко погрузиться в атмосферу. - Жаль, что Леоне не дожил до возможности смонтировать фильм так, как он хотел. 17. Устный экзамен по истории в 9 классе - С 2027–28 учебного года вводится устный собеседовательный экзамен по истории перед ОГЭ. - Позитивные моменты: - История — ключ к пониманию текущих конфликтов и собственной идентичности; без неё легко впасть в модные идеологические тренды. - Устный формат позволяет оценивать не только «галочки», но и понимание причинно-следственных связей. - Опасения: - Возможные злоупотребления: субъективность оценок («не люблю этого ученика»), в отличие от анонимного теста. - Неподготовленность детей к запоминанию — в школе не учат технике запоминания, а не только «знаниям». - Пучков подчёркивает: история — это не «магия», а факты, даты, цепочки событий. Проблема в том, что детей перегружают и не учат техникам памяти. 18. «Малолетние дебилы» и человеческая нелепость Блок «курьёзов» как зеркало человеческой природы: - Польша: разыскиваемый сам позвонил в полицию, увидев своё фото на сайте (думал, ошибка). Полиция «молодцы». - Россия: кража цепочки с падением под камеры; попытки расплатиться «игрушечными деньгами» перед слабовидящей соседкой; - США: мужчина продал одну и ту же машину восьми людям, угоняя её после каждой сделки. - Россия: подземный «бункер» с оружием и масками, найденный якобы при поиске нарколаборатории. - И наконец традиционный блок «медицинских курьёзов» (про толкушку и прочие предметы, оказавшиеся в теле): - Вопрос к адекватности и к тому, почему люди игнорируют существующие безопасные аналоги (магазины «для взрослых»). За иронией скрывается простая мысль: человеческая глупость, как и преступность, — константа. Меняются только формы, а не сущность.
Подробный выводВ этом видео разговор постоянно колеблется между большой геополитикой и бытовыми сюжетами — но именно в этом колебании и проявляется нечто важное: одна и та же логика и те же иллюзии работают и на уровне империй, и на уровне частных биографий.
1. Геополитика как криминальная драмаПучков предлагает смотреть на мировую политику не как на «борьбу идей», а как на конфликты криминальных группировок за ресурсы и влияние. США, по его описанию, выступают как глобальный «бандит с авианосцем»: военный бюджет, сеть баз по всему миру, практика силовых интервенций — это не аномалия, а «режим работы» системы. С этой точки зрения: - атака на Иран, поддержка Израиля при массовой гибели мирных жителей, - работа баз по всему миру, - использование союзников как щита или запасного аэродрома становятся не «ошибками либерального мира», а вполне рациональной логикой империи: есть интерес — будет давление и насилие. Мораль при этом либо списывается как «побочный ущерб», либо оформляется религиозной/идеологической риторикой. Здесь он проводит параллель с нацистской Германией, но не в духе лозунгов «все фашисты», а в техническом смысле: как только мораль объявляется «химерой», а враг — «не вполне человеком», становится допустимым почти всё. И вот здесь важно: Пучков не идеализирует и советское, и российское прошлое — он скорее показывает, что любая империя склонна к самооправданию, а истина всегда будет фрагментарной и зависеть от позиции наблюдателя. С нашей точки зрения США — агрессор; с их — «защитник демократии». Но есть одно твёрдое измерение — количество убитых, разрушенные страны, миллионы беженцев. И здесь мораль уже перестаёт быть чисто субъективной.
2. Ядерная логика и самоубийственные элитыРасширение НАТО, обсуждение ядерного оружия в Польше и Финляндии — пример того, как маленькие страны играют в большую игру, не до конца осознавая её ставки. С точки зрения холодной военной логики: - размещение ядерного оружия у границ России делает эти территории прямыми целями в первые минуты конфликта; - политические элиты, втягивая свои страны в противостояние, фактически закладывают их под будущий удар. Пучков видит в этом «падение качества элит»: люди, принимающие решения, живут в нарративе о «вечном американском зонтике», не замечая, что истории Афганистана и Сирии показывают ограниченность этого зонтика. Философски здесь виден известный парадокс: люди, управляющие государствами, нередко мыслят не как мудрые стратеги, а как подростки в компьютерной игре — только «перезапуска» у стран нет.
3. Интернет как новое поле битвы за сознаниеПереключаясь на TikTok, Telegram и госрегулирование, разговор переходит от ядерных ракет к «информационному оружию». Позиция Пучкова двойственна, и это, на мой взгляд, честная двойственность: - он признаёт, что короткие ролики, бесконечные рилсы и «тик-ток-культура» размывают способность к концентрации, убивают навык вдумчивого чтения и мышления, особенно у детей; - но одновременно он критикует неуклюжие запреты и полузапреты, когда: - Telegram то блокируют, то используют; - сервисы объявляют «запрещёнными», но доступ к ним де-факто свободен; - реклама регулируется бессистемно и бьёт по тем, кто транслирует «свою» повестку. Если посмотреть на это философски, интернет становится аналогом мирового океана эпохи Великих географических открытий: - одни государства строят свои флоты и торговые пути (как Китай с его WeChat и внутренним интернетом), - другие слишком долго верят, что «море ничьё», а потом обнаруживают, что все ключевые порты и проливы уже заняты. Россия, в этой метафоре, долго ходила на чужих кораблях (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok), не развивая свои флоты. Сейчас пытается «пересесть» в спешке — отсюда и лоскутные решения. И опять: объективной «правильной» модели нет. Есть страны, идущие по пути жесткого суверенитета (Китай), и есть те, кто выбирает почти полную открытость (США, ЕС), расплачиваясь внутренними конфликтами и манипуляциями. России ещё только предстоит честно ответить себе: мы строим закрытый цифровой «монастырь» или открытую, но защищённую систему?
4. Мошенники, ОПГ и человеческая природаВажный мотив: «мошенничество было всегда» — от «погорельцев», ходящих по квартирам в СССР, до call-центров, разводящих пенсионеров. Пучков подмечает диалектический момент: любая технология, призванная облегчить жизнь, немедленно используется и теми, кто хочет её усложнить: - мобильная связь → массовые телефонные мошенники; - интернет-банкинг → фишинг, кража аккаунтов; - цифровизация госуслуг → схемы с подделкой личности и документов. С философской точки зрения это напоминает нечто вроде информационной экологии: каждый новый «технический вид» (сервис, платформа, технология) порождает новых «паразитов» (мошенников, манипуляторов), и задача «экосистемы» — не столько уничтожить паразитов (невозможно), сколько не дать им захватить всё пространство. Отсюда важный практический вывод: думать о защите нужно до запуска сервиса, а не задним числом, когда всё уже течёт.
5. Подростки, насилие и культурные триггерыРост подростковой преступности и агрессии обсуждается в привычной медийной рамке: «во всём виноваты игры и сериалы». Пучков ссылается на более глубокий слой: - уже в позднем СССР, при идеологически выверенных фильмах и книжках, подростковые группировки и криминал существовали; - значит, корень не в медиа, а в сочетании семейной, школьной и социальной среды. Это напоминает спор о том, «портит ли» человека искусство или оно лишь обнажает то, что уже есть. И здесь позиция довольно зрелая: искусство (и медиа) — мощный усилитель, но если базовая среда здорова, то сериал не превращает ребёнка в преступника. И наоборот: в токсичной среде даже нейтральный контент может стать триггером. Отсюда практический вывод: нужно меньше демонизировать отдельные фильмы и игры и больше инвестировать в реальное воспитание — от семьи до системы образования.
6. Рынок и справедливость: такси, цветы, зарплатыРазговор о ценах на такси и цветы — это, по сути, маленький урок политэкономии: - капитализм означает: цена = функция спроса и предложения + жадности и страха; - во время дождя, праздников, форумов — всё дорожает. Это не сбой системы, а сама система. При этом у людей естественно есть чувство справедливости, бунтующее против «цифровой спекуляции»: почему алгоритм может поднять цену в три раза просто потому, что пошёл дождь? В этом противоречии — вечный конфликт: «холодная» рациональность рынка против «тёплой» человеческой этики. И каждая страна, каждый город решает его по-своему: либо жёстким регулированием, либо отпусканием цен, либо гибридом (льготы, социальные тарифы, субсидии). Пучков здесь последователен: если мы выбрали капитализм, то обижаться на его законы странно. А если нас эти законы больше не устраивают, вопрос уже не про тарифы такси, а про модель общества.
7. История и экзамены: память как инструмент свободыУстный экзамен по истории — попытка вернуть истории статус не факультативного «скучного предмета», а основы гражданской грамотности. Пучков обращает внимание не только на содержание, но и на форму: - если детей просто заставляют зубрить, но не учат техникам запоминания и понимания, результат будет слабый; - если экзамен превращается в инструмент мести учителя, мы получаем лишь новый слой несправедливости. Философски история — это коллективная память. Человек, который ничего о ней не знает, живёт, как человек с амнезией: легче внушить ему, кто «добрый», кто «злой», где «свет», а где «тьма». Можно спорить о трактовках, но нельзя спорить о самой важности знания фактов. И экзамен, при всех его дефектах, — попытка вернуть это знание в зону обязательного.
8. Кинематограф, длина фильма и глубина восприятия«Однажды в Америке» в этом разговоре — не просто фильм, а метафора времени: - режиссёр хотел рассказать сложную, многослойную историю; - продюсеры подогнали её под рамки «сеансов и кассы»; - зритель в итоге получил усечённую версию. Это, по сути, тот же спор, что и с TikTok: нужно ли искусство подстраивать под короткий формат, или у длинной формы всё ещё есть право на существование? Пучков явно на стороне длинной формы: для медленного, взрослого созерцания нужна не только хорошая история, но и пространство для погружения. Большой телевизор и домашний просмотр возвращают кино к этому медитативному формату — противостоянию «клиповой культуре».
Вместо итога: где проходит граница здравого смысла?Если собрать все линии разговора: - войны и ядерные игры, - интернет и соцсети, - мошенники и ОПГ, - подростковая агрессия, - кино, экзамены, цены на такси и цветы, - маникюр и «толкушки», то оказывается, что почти везде выясняется одно и то же: 1. Технологии усиливают и доброе, и дурное. 2. Власть (любой страны) склонна к самооправданию и иллюзиям. 3. Люди хотят простых объяснений («виноват сериал», «виноват TikTok», «виноват рынок»), но реальность сложнее. 4. Истина всегда зависит от точки обзора — но это не отменяет фактов и последствий. Пучков в своей манере тяготеет к жёстким формулировкам, но под ними просматривается одна важная идея: нельзя жить на автопилоте — ни как человек, ни как общество. Будь то выбор источников информации, настройки интернета для своих детей, отношение к истории или понимание, чью войну ты поддерживаешь — это всегда вопрос личной ответственности. И здесь неизбежно возникает вопрос к нам с вами: если объективная истина недостижима полностью, но последствия наших заблуждений вполне реальны — как далеко мы готовы заходить в своих убеждениях, прежде чем остановиться и спросить себя: «А не превратился ли я уже в того самого бандита, с которым когда-то боролся только на словах?»