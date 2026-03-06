С.В. Савельев – Молдавское слияние
Желающим помочь лаборатории С.В. Савельева материально:
Карта Сбербанк: 5369610002896132
Яндекс Деньги: 410015778221744
Купить книги в Москве: http://vedimed.ru/sale.htm
Rutube: https://rutube.ru/channel/54666700/
ВКонтакте: https://vk.com/savelyevmozg
Телеграм: https://t.me/saveliev_mozg
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор начинает с ироничного вступления о френологии: бюст с «областями мозга», идеи Галля и Шпурцгейма как пример псевдонауки и зарабатывания денег на людской доверчивости. - Переход к теме «церебрального сортинга» — как одни «идиоты» во власти заменяются другими, и какие механизмы для этого используются в современных политических системах. - В центре внимания — Мая Санду как политический проект, связанный, по мнению автора, с Ричардом Муром (бывшим главой MI6), и как символ общего тренда в Европе. - Санду представляется как фигура, созданная внешними кураторами, номинированная на Нобелевскую премию мира скорее как политический жест или утешительный приз, чем за реальные заслуги. - Описывается её стремление пробиться в структуры Евросоюза, занять высокий пост, и разочарование, когда этого не происходит: не берут в ЕС, не дают роль в европейской номенклатуре, при этом публично все улыбаются и обнимаются. - Автор саркастически комментирует европейскую бюрократию: они «ничего не решают, только тратят и воруют», поэтому и без Санду там конкуренция за статус и ресурсы. - Визит Санду к Стормеру в Великобританию и её заявление о готовности объединиться с Румынией трактуется как крайне рискованный шаг: - В Румынии и Молдове есть свои спецслужбы и элиты, контролирующие финансовые потоки. - Объединение означало бы перераспределение потоков, что смертельно опасно для всех, кто «сидит на кормушке». - Автор подчёркивает: такие попытки трогать чужие денежные потоки могут закончиться «внезапной смертью» или несчастным случаем — это логика любого коррумпированного государства. - Президент Румынии, по словам автора, сам отшатнулся от идеи слияния — он тоже хочет жить и понимает риски. - Проект Санду, как «проект Мура», как будто «проседает»: - Французов («лягушатники») из региона частично переориентировали к Пашиняну. - Англо-американское влияние урезано. - В ЕС не берут, к Румынии не присоединяют — политическое будущее Санду туманно. - На фоне этого обсуждается Украина: - С иронией упоминается мифическая «побеждающая» сторона, которая якобы уже измотана «выкапыванием Чёрного моря и строительством египетских пирамид». - Проводится мысль, что рытьё окопов и противотанковых рвов вокруг Одессы — ещё один способ «освоить» европейские деньги (как история с забором, как побег с самолётами антиквариата). - Автор убеждён, что это не спасёт Одессу и Николаев, а стратегическая цель — отрезать Украину от моря. - Особое внимание — фигуре Ричарда Мура: - Автор называет его «врагом, но хорошим и понятным», даже рекомендует его в премьеры Великобритании, как единственного вменяемого на фоне остальных. - На этом фоне предлагается «гениальный ход» для спасения карьеры Санду: - Не присоединяться к Румынии, а присоединиться к Приднестровью. - Сделать это, когда российские войска возьмут Одессу — тогда такой поворот даст ей особую «броню» и авторитет. - Гипотетический сценарий: - Создание новой структуры — «Молдавско-приднестровская республика». - Новая валюта, новые выборы, новые формулы манипуляций властью. - Возможность для Санду продлить своё пребывание у власти под видом нового государства, новых циклов, новых легитимаций. - В финале автор с иронией, но и с долей предостережения говорит, что Санду нужно найти «правильное решение», иначе её может постигнуть судьба некоторых неугодных лидеров Венесуэлы или Ирана.
Подробный выводВ этом видео политическая сатира переплетается с довольно мрачным взглядом на природу власти и элит — будь то в Молдавии, Румынии, Украине или в структуре Евросоюза. 1. От френологии к политике: псевдонаука как метафора управления Начальная сцена с бюстом френолога Галля — не просто шутка. Это образ: когда-то люди верили, что по шишкам на черепе можно «научно» определить характер и способности. Сегодня похожая логика иногда применяется к политикам: не через шишки, а через заранее придуманные роли и клише. Френология была удобным бизнесом: красивая теория, которая оправдывала нужные заключения. И автор намекает, что и современные политические проекты — тоже вид такого «френологического шоу»: под задачу подбирается нужный «типаж» лидера, который должен соответствовать ожиданиям куратора. 2. «Церебральный сортинг» элит: смена лиц без смены сути Термин «церебральный сортинг» в устах автора звучит почти как чёрный юмор: не как отбор лучших мозгов, а как циркуляция одинаково слабых, зависимых и управляемых фигур. Он описывает механизм: - элиты, спецслужбы, внешние центры влияния создают и продвигают удобных персонажей; - таких людей легко заменить, если они перестают устраивать «режиссёров»; - результат — бесконечная ротация одних и тех же по качеству людей, не меняющих систему, а только обслуживающих её. По сути, это критика того, что выборы и «демократические процедуры» часто превращаются в ритуал перераспределения ролей между схожими по интересам группами, а не в реальный выбор курса. 3. Мая Санду как символ проекта извне Автор рисует Санду как: - продукт внешнего конструирования (связь с Ричардом Муром, MI6); - фигуру, которая должна была стать «образцовой» прозападной лидершей маленькой страны; - человека, стремящегося не столько реформировать Молдавию, сколько встроиться в надгосударственную иерархию — Евросоюз, посты, комитеты, статус. Номинация на Нобелевскую премию мира интерпретируется не как признание достижений, а как политический спектакль, моральная конфетка для лояльного проекта, и в то же время — девальвация самой премии. В этом чувствуется более широкий тезис: мировые символы (Нобель, ЕС, «ценности») всё чаще используются как инструменты политической поддержки или наказания, а не как строгий моральный критерий. 4. Деньги, спецслужбы, границы: реальная инфраструктура власти Самый прагматичный слой — обсуждение финансовых потоков и спецслужб: - и в Молдавии, и в Румынии есть свои структуры, которые контролируют коррупционные схемы, бюджет, внешние гранты; - любые разговоры об объединении стран в реальности означают: кто будет контролировать деньги, доступ к кредитам, помощь, схемам; - политик, который наивно или амбициозно лезет в чужие финансовые трубы, начинает играть с собственной безопасностью. Когда Санду говорит о слиянии с Румынией, автор воспринимает это как жесткое непонимание реальной природы власти. Тут нет романтики «объединения народа», есть столкновение кланов — и это довольно точная, хоть и циничная, политическая социология. 5. Украина, окопы и деньги: война как поле для освоения ресурсов Украинская тема подаётся максимально саркастично, но под сарказмом — простой мотив: - огромные европейские деньги идут на оборонительные сооружения, фортификацию, логистику; - любая крупная стройка даёт возможность «распилить» ресурсы; - выкопать 1000+ км окопов — это не только военная логика, но и гарантия работы для коррупционной машины. Здесь автор не столько спорит о справедливости войны, сколько показывает, что даже трагедия войны быстро обрастает знакомыми схемами обогащения для определённых групп — как в любой крупной инфраструктурной теме. 6. Ричард Мур: «хороший враг» Интересный момент — уважительное отношение к Муру: - он «враг», но «понятный и достойный»; - автор ценит в нём рациональность и стратегическое мышление — в отличие от многих других политиков, которых он видит как случайных и слабых. С философской точки зрения здесь проявляется парадокс: уважение к врагу, который честно играет в свою игру, часто оказывается выше, чем к «своим», которые разрушают собственную страну ради краткосрочных выгод. Это напоминает древнюю идею: лучше сильный и принципиальный противник, чем слабый и беспринципный союзник. 7. «Гениальный ход» — присоединение к Приднестровью как политический гротеск Предложение Санду «присоединиться к Приднестровью» — конечно, гипербола и политический троллинг. Но в нём есть логика: - отказаться от курса на ЕС и Румынию и развернуться к России через Приднестровье; - стать лидером новой конфигурации — «Молдавско-приднестровской республики»; - использовать смену статуса для продления власти, переигрывания конституционных ограничений и придания себе нового веса. С точки зрения автора, это парадоксально более реалистичный путь выживания для Санду, чем её нынешние фантазии о большой роли в Евросоюзе, где её не ждут. Философски здесь вскрывается важная вещь: политическое выживание часто требует не верности первоначальным лозунгам, а готовности к радикальному развороту — и не всегда в морально приемлемую сторону. Вопрос лишь в том, останется ли от первоначальной «идеи» хоть что-то, кроме вывески. 8. Цинизм как защитный механизм и как диагноз эпохи Общий тон — жёстко ироничный, местами грубый, но за этим стоит попытка описать реальность без прикрас: - политика редуцирована к управлению потоками денег и влияния; - символы (Нобель, ЕС, «реформы», «единство») — часто риторическая ширма; - лидеры малых государств — пешки, которые часто даже не понимают всей структуры игры, в которую втянуты. Такой взгляд мрачен, но в нём есть и терапевтический эффект: он отрезвляет, снимает романтический туман и предлагает смотреть на геополитику как на совокупность интересов, а не лозунгов. При этом остаётся открытый вопрос: если мы понимаем, что «церебральный сортинг» меняет одних слабых фигур на других, где вообще место для подлинного лидерства — того, которое не сводится к обслуживанию потоков и чужих сценариев? И есть ли у малых стран шанс на субъектность, если вся их элита встроена в эту воронку внешнего управления и внутренних кормушек?