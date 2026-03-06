Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

После удара США–Израиля по Ирану “дожмут” Кубу? Конференция в поддержку Кубы | Александр Колпакиди

9 0
Переслано от: Книжный День

Записаться на конференцию "Феномен советского человека": https://delib.ru/meetings/1708

Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Александр Иванович Колпакиди вместе с коллегами разбирает Кубу как точку, где блокада бьёт не по “режиму”, а по обычным людям — через энергетику, медицину и логистику. В выпуске обсуждаются причины, почему в России почти нет массовых акций солидарности, чем опасна “сдача” Кубы для международных позиций и доверия партнёров, какие формы поддержки выглядят реалистично (включая нефтепродукты, гуманитарные маршруты и горизонтальные связи), а также почему борьба за исторические смыслы снова становится частью большой политики.

00:00 — Куба: почему тема “горит”
01:31 — почему нет массовых акций солидарности
03:13 — «феномен советского человека»: зачем обсуждать
06:48 — что именно ломает Кубу: медицина, пошлины, блокада
10:07 — нужна ли России реальная помощь Кубе: риски и смысл
13:54 — нефть и энергетика: ключевая потребность Кубы
15:09 — молодёжь и фейки о Ленине: зачем сборник статей
20:56 — капитализм, идеология и интересы элит
25:02 — как США давят на Россию: люди, экономика, изоляция
30:08 — форум 4–5 апреля: что там будут разбирать
31:58 — «Куба — точка, которую нельзя терять»
36:52 — асимметричные ответы и цена слабости
44:42 — интернационализм и левое движение: что делать
59:24 — Сергей Скворцов: акции солидарности и практика
01:06:43 — помощь Кубе в реальности: слухи, ограничения, “теневой” маршрут
01:58:30 — реформы на Кубе и неравенство: что изменилось
02:05:07 — Куба глазами “народной дипломатии”: как помогать связями

Комментарий редакции

Краткие тезисы

1. Куба, Палестина и пассивность российского общества - Колпакиди возмущён: в России нет многотысячных акций в поддержку Палестины и Кубы, тогда как в Англии, Италии, Испании, Австралии протесты были массовыми. - Левые в РФ в значительной степени декоративны: по команде могут выйти с плакатами к посольству ЕС, но не способны самостоятельно организовать массовое движение солидарности. - Любовь к Кубе в России — реальна и широка: от коммунистов до ЛДПР и антикоммунистов, но это в основном любовь на словах и в телестудиях. 2. Куба как «Визит дамы» Дюрренматта - Колпакиди сравнивает нынешнюю ситуацию с сюжетом пьесы Фридриха Дюрренматта «Визит дамы»: город за деньги соглашается убить человека. - В его интерпретации — капиталистическая система в целом: ради денег допускается всё, вплоть до массовой смерти больных на Кубе из‑за блокад и пошлин. - Решения США и их союзников, которые ведут к смерти онкобольных кубинцев (из-за отсутствия лекарств, оборудования, электричества), описываются как убийство за деньги на глазах у всего мира. 3. Куба и операция «Анадырь»: потерянный дух риска - В советское время операция «Анадырь» (размещение ракет на Кубе в 1962 г.) была символом решительности и стратегического риска ради союзника. - Сейчас, когда Куба снова в тяжелейшем положении (нефтяная блокада, энергетический кризис), Россия ограничивается «осуждением» и заявлениями, но не реальными шагами прорыва блокады. - Колпакиди подчёркивает дефицит политической воли в нынешнем руководстве РФ: военный, экономический и политический потенциал есть, духа — всё меньше. 4. Вопрос, который ставит Сивков: «Стоит ли риск ради Кубы?» Военный аналитик Андрей Сивков формулирует циничный, но важный вопрос: Стоит ли России реально рисковать ради помощи Кубе — не словами, а делом (включая прорыв морской блокады и конфронтацию с США)? Он рассматривает вопрос с двух сторон:

4.1. Исходя из нынешнего состояния России

- Россия фактически строит не просто капитализм, а финансово‑олигархический капитализм. - Правящий слой озабочен сверхприбылью и вписан в мировую капиталистическую систему; интересы долгосрочной стратегии и союзников — вторичны. - Куба — социалистическое государство, строящее общество относительной справедливости в условиях бедности и блокады, тогда как Россия официально живёт без идеологии, но де‑факто обслуживает интересы богатого меньшинства. - Экономически Куба для РФ «невыгодна»: - товарооборот около 250 млн долларов, в основном поставки из РФ; - нет колоссальных запасов нефти, как в Венесуэле; - не является элитным курортом для богатых россиян. - Вывод на уровне циничного расчёта: рисковать ради Кубы «нет смысла», сверхприбыль это не приносит.

4.2. Исходя из долгосрочных национальных интересов РФ

- Россия участвует в глобальном переделе мира: борьба за многополярность против американской однополярности. - США стремятся устранить Россию как самостоятельную мировую державу, действуя по трём направлениям: 1. Людской и военный потенциал — прокси‑война на Украине, уничтожение людей и инфраструктуры. 2. Экономическое удушение — санкции, вытеснение с рынков, удар по российскому танкерному флоту, энергетике. 3. Политическая изоляция — давление на партнёров РФ, шантаж, силовое воздействие; Куба вписывается в это третье направление. - Потеря Кубы станет не просто утратой ещё одного «союзника», а символической капитуляцией: - народ Латинской Америки окончательно разочаруется в России как в опоре; - страны по периметру РФ (Казахстан, Армения, Азербайджан, Средняя Азия) сделают вывод: Россия своих бросает — и ускорят уход к Западу или к другим центрам силы. - Закон перехода количества в качество: каждое «сдавание» союзника — шаг к окончательной маргинализации России как великой державы.

4.3. Может ли Россия технически помочь Кубе?

- В 1962 г. СССР пошёл на колоссальный риск при явном ядерном и военном отставании, и в итоге получил около 30 лет относительного стратегического баланса и мира. - Сейчас РФ обладает: - ядерным потенциалом сдерживания; - возможностями организации конвоев и прорыва блокады. - Сивков указывает на проблему ответа на эскалацию: - США действуют по нарастающей, внимательно отслеживая реакцию Москвы. - Если реакции нет или она сугубо вербальная, они поднимают уровень давления. - Каждый пропущенный шаг делает последующую деэскалацию дороже и сложнее. - Он приводит пример: если бы Россия жёстко отреагировала на первые «пробные шары» (например, на заход британского самолёта в наше воздушное пространство, на поставки снарядов с обеднённым ураном), нынешний уровень эскалации был бы ниже. - Поэтому помощь Кубе — потенциально сильный, асимметричный ответ, способный: - остановить дальнейшую наглость США; - показать, что у РФ есть «красные линии», за которые она готова выходить действиями, а не резолюциями. 5. Ленин, память и идеологический фронт - Параллельно Колпакиди говорит о другой войне — идеологической: - идёт массированная кампания дискредитации Ленина, вбрасываются мифы об «австрийском шпионе»; - конечная цель — идеологическое обезоруживание, закрытие Мавзолея, разрыв с советским наследием. - Он и единомышленники готовят сборник статей о Ленине: - разоблачение фальсификаций; - показ реального масштаба фигуры Ленина; - аргумент: либо человечество идёт по пути, обозначенному марксизмом и Лениным, к социализму и коммунизму, либо к цифровому фашизму и концлагерю, к гибели миллиардов. - Деньги никто не даёт, проект держится на добровольной поддержке; акцент: «мы до сих пор живём за счёт запасов, созданных Лениным, Сталиным и большевиками». 6. Украина, война и кризис левого движения - Павел Волков (левый активист с Украины) даёт трезвую и болезненную картину: - первоначальный замысел Москвы: быстрая операция, «парадная колонна» с новым правительством, ставка на внутренний переворот. - В реальности — военное поражение в Киевской области, отход войск, провал сценария «быстрого освобождения». - Дальше — попытка добиться более выгодного мирного договора; но в условиях, когда: - Украина стала мощнее в военном отношении; - территория под контролем Киева сохраняет полную свободу для репрессий, невзирая на формальные обязательства. - Демилитаризация и «защита русскоязычных» в таком формате фактически не достигнуты: - репрессии против всего русского, посадки, штрафы, преследование любых симпатий к России; - левое движение на Украине практически разгромлено: КПУ как партия выборов исчезла, её активисты сидят в тюрьмах, под надзором, или в эмиграции. - Павел подчёркивает: - продолжение войны в нынешней логике лишь усиливает США и их союзников, которые получают ресурсы, активы российских компаний, политические дивиденды; - объективная потребность — искать мирное соглашение, не идеализируя ни США, ни Киев, но исходя из реального баланса и предела ресурсов РФ; - без чёткого образа будущей Украины (социалистической, федеративной и т.д.) любые военные успехи не превращаются в стройный политический проект. - Он отмечает ещё одну опасность: - внутри России мобилизационный нарратив «мы воюем с нацистами-украинцами» поднимает праворадикальное движение и национализм, размывая интернационалистскую повестку. 7. Разрушение интернационализма и стравливание народов - Колпакиди и другие спикеры подчёркивают: - идёт сознательное стравливание народов — миф о том, что «русские всех кормили», а остальные республики «жили за счёт России»; - сейчас в сети активно распространяются фальшивые схемы о том, как «русские жили в нищете, пока другие процветали» в СССР. - Это повторение сценария конца 80‑х – начала 90‑х: национальный эгоизм как инструмент разрушения общего поля. - Авторы встречи видят задачу левых: - удерживать интернационализм; - защищать образ Украины как братской страны, народа, а не абстрактного «врага»; - одновременно бороться за Кубу, Палестину, другие народы — как часть единой антиимпериалистической линии. 8. О попытках левых самоорганизоваться и действовать - Прозвучали несколько направлений практической работы: 8.1. Солидарность с Кубой и другими странами - Движение «Венсеремос» и профсоюзные структуры регулярно проводят пикеты у посольства США с требованием прекратить блокаду Кубы. - Даже одиночные пикеты отмечаются в отчётах дипломатов и попадают в госдеп: «капля камень точит». - Куба остаётся символом сопротивления империализму, поэтому её защищают не только коммунисты, но и часть «буржуазных» политиков Латинской Америки. 8.2. Защита украинских коммунистов - Левый фронт поднимает тему братьев Кононовичей — украинских коммунистов, которые уже несколько лет находятся под давлением и судом на Украине. - Были обращения к российским и белорусским властям (включая Лукашенко) с просьбой содействовать их обмену и освобождению. - Идёт поиск новых каналов давления и механизмов, чтобы не допустить их гибели или «тихой» расправы. 8.3. Создание народных советов и горизонтальных структур - Левый фронт и другие группы пытаются организовывать народные советы на местах (в городах Подмосковья и др.), защищая скверы, решая локальные проблемы. - Это попытка вернуть людям ощущение коллективной силы и самоорганизации, а не только участие «через выборы». - Власть реагирует на это нервно: создаются спойлеры (как партия «Коммунисты России»), продвигаются клоны и двойники на выборах, используется мягкая дискредитация. 8.4. Международные акции и бригады солидарности - Елена Янчук рассказывает о Международной бригаде Первого мая на Кубе — форме живой солидарности, популярной среди молодёжи разных стран. - Важно не ограничиваться туристическим Варадеро, а видеть реальную Кубу, её бедность, солидарность, медицину, образование, культуру. 9. Куба внутри: реформы, неравенство, надежды и риски - На Кубе после 90‑х идёт вынужденный «нэп»: туризм, малый частный бизнес, совместные предприятия. - Это спасает от голода, но порождает неравенство: доступ к валюте, к туристам, к ресурсам. - Энергетический сектор, промышленность, инфраструктура долгое время были завязаны на СССР, и после его исчезновения Куба пережила катастрофический «особый период». - Сегодня кубинское руководство лавирует: - небольшие реформы и осторожное допущение рынка; - попытка не дать сложиться «золотой молодёжи» и криминальной элите; - поиск помощи у России, Китая, Венесуэлы, других стран. - Молодёжь всё меньше помнит СССР и всё больше смотрит на США и глобальную культуру, что делает задачу солидарности и «мягкой силы» сложнее, но не бессмысленной. 10. Белоруссия, Европа и память о Кубе - Белорусский левый активист подчёркивает: - в белорусском обществе к Кубе преобладает симпатия, связанная в том числе с бесплатным лечением детей после Чернобыля. - даже среди умеренной буржуазии Латинской Америки Куба воспринимается как живой символ того, что можно сопротивляться США. - В Европе же тема Кубы во многом ушла в тень, её заслонили Палестина, Чиапас, Венесуэла, другие очаги борьбы. - Тем не менее, Куба остаётся точкой притяжения для части европейских левых, и в случае открытой агрессии возможна новая волна солидарности.

Подробный вывод

В этом видео разворачивается не просто «конференция в поддержку Кубы», а попытка осмыслить сразу несколько слоёв реальности: 1. Геополитика: Куба снова под жёстким давлением США — экономическим, энергетическим, медицинским. Удар по поставкам нефти и энергоресурсов означает реальную смерть людей, невозможность лечения, обрушение бытовой инфраструктуры. В этом смысле «удар по Кубе» — не метафора, а очень конкретный способ войны: без ракет, но с тем же результатом для больниц и домов. 2. Россия и её выбор: Перед Россией встаёт неудобный вопрос: Хочет ли она быть великой державой с союзниками — или сырьевым придатком и бензоколонкой, которая «ни за кого не вписывается»? В логике олигархического капитализма — Куба бесполезна: мало рынка, мало прибыли, одни риски. В логике исторической России — имперской и советской — Куба это: - символ боевого братства; - точка опоры в Западном полушарии; - индикатор: русские своих бросают или нет? Сивков показывает: попытка «ничего не делать» — тоже действие. Каждый отказ от реальной поддержки делает слово «многополярность» пустым, а Россию — всё более одиночной и уязвимой фигурой на глобальной доске. 3. Капитализм как «Визит дамы»: Колпакиди использует сильную метафору: пьеса Дюрренматта о городе, который за деньги идёт на убийство, стала реальностью мирового порядка. Экономические пошлины, санкции и блокада — это не «абстрактная экономика», а политический заказ на смерть «ненужных» людей: больных, бедных, не вписавшихся в нужный блок. Куба в этом сюжете — город, обречённый на наказание за несогласие с глобальной системой, а США и их союзники — та самая «мировая миллиардерша», покупающая совесть у целых правительств. 4. Идеологический фронт: Ленин, память и направление развития В параллель с Кубой идёт обсуждение атаки на Ленина. Здесь логика та же: лишить общество памяти о том, что возможна другая социальная система, в которой: - здравоохранение и образование не зависят от кошелька; - труд имеет приоритет над капиталом; - лозунг «человек — не товар» хотя бы частично воплощён. Если Ленин — «шпион» и «злодей», если СССР — «сплошной ГУЛАГ и нищета», тогда Куба и другие сопротивляющиеся страны автоматически превращаются в «аномалию», которую легко морально уничтожить. В этом смысле защита Ленина и советского опыта — не культ личности и не музейная ностальгия, а борьба за право вообще мыслить вне рамок дикого рынка. 5. Украина как зеркало для России и Кубы Ситуация на Украине, как её описывает Павел Волков, показывает, что: - неправильные, иллюзорные ожидания («нас там ждут с цветами») приводят к тяжёлым военным и политическим последствиям; - отсутствие чёткого образа будущего (какой должна быть Украина после войны) делает любую военную стратегию внутренне пустой; - национализм и демонизация «другого народа» убивают интернационализм и оставляют на поле только правых радикалов. Для Кубы это предупреждение: если Россия снова поведёт себя как в 90‑е (Ливия, Югославия, часть постсоветских стран), то остров свободы станет ещё одним аргументом в пользу того, что Москва больше не готова ни к риску, ни к стратегии, ни к верности. 6. Кризис левых и попытка выхода Встреча честно признаёт: левое движение в России, на Украине, в Европе — в кризисе. — Раздробленность, ориентация на выборы без реальной работы с массами, потеря теоретического уровня. — Спойлеры, клоны, провластные проекты, призванные размыть и дискредитировать левых. Но одновременно намечаются пути выхода: - работа снизу через народные советы и локальные инициативы; - солидарные акции с Кубой, Палестиной, узниками вроде братьев Кононовичей; - восстановление теоретической базы (книги о Ленине, анализ советского опыта, форумы типа «Феномен советского человека»); - международные горизонтальные связи (бригады солидарности, профсоюзы, общие кампании). 7. Куба как тест на человечность В более глубоком, философском смысле, Куба сегодня — лакмусовая бумажка сразу по нескольким вопросам: - Готово ли государство жертвовать текущей выгодой ради исторического выбора и солидарности? - Готовы ли люди в богатых и относительно богатых странах выйти на улицу не ради собственного уровня потребления, а ради тех, кого никогда не увидят? - Готово ли левое движение перестать быть клубом обиженных и превратиться в сеть конкретных действий — пусть маленьких, но повседневных? Если Куба — всего лишь «ещё один дальний остров», который можно сдать без последствий, тогда все разговоры о справедливости, интернационализме и памяти о Ленине оказываются пустой риторикой. Если же Куба — это часть нашего собственного мира, нашей собственной истории и нашей потенциальной будущей альтернативы капитализму, тогда защита Кубы — это защита нас самих, только немного смещённая по географии.
Всё, что звучит в этой беседе, вращается вокруг одного и того же, хотя участники говорят о разных вещах: Россия, Куба, Украина, Ленин, левые движения, Конституция, блокада, санкции — это разные поверхности одной и той же борьбы за то, в какую сторону пойдёт человечество: к ещё более отточенному рынку убийств и блокад или к попытке построить общество, в котором жизнь человека выше интересов капитала. И здесь возникает вопрос, с которым, по сути, и оставляет нас эта лекция: когда мы говорим «мы за Кубу», «мы за справедливость», «мы за Ленина» — это только жест слов и памяти, или мы готовы нечто реальное поставить на карту ради этих слов, пусть даже в малом масштабе собственной жизни?
Редактор: novafone
Источник: https://rutube.ru/video/f607fd2c37cb9d60077d6eb34ed788ca/
