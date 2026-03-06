Записаться на конференцию "Феномен советского человека": https://delib.ru/meetings/1708

Александр Иванович Колпакиди вместе с коллегами разбирает Кубу как точку, где блокада бьёт не по “режиму”, а по обычным людям — через энергетику, медицину и логистику. В выпуске обсуждаются причины, почему в России почти нет массовых акций солидарности, чем опасна “сдача” Кубы для международных позиций и доверия партнёров, какие формы поддержки выглядят реалистично (включая нефтепродукты, гуманитарные маршруты и горизонтальные связи), а также почему борьба за исторические смыслы снова становится частью большой политики.

00:00 — Куба: почему тема “горит”

01:31 — почему нет массовых акций солидарности

03:13 — «феномен советского человека»: зачем обсуждать

06:48 — что именно ломает Кубу: медицина, пошлины, блокада

10:07 — нужна ли России реальная помощь Кубе: риски и смысл

13:54 — нефть и энергетика: ключевая потребность Кубы

15:09 — молодёжь и фейки о Ленине: зачем сборник статей

20:56 — капитализм, идеология и интересы элит

25:02 — как США давят на Россию: люди, экономика, изоляция

30:08 — форум 4–5 апреля: что там будут разбирать

31:58 — «Куба — точка, которую нельзя терять»

36:52 — асимметричные ответы и цена слабости

44:42 — интернационализм и левое движение: что делать

59:24 — Сергей Скворцов: акции солидарности и практика

01:06:43 — помощь Кубе в реальности: слухи, ограничения, “теневой” маршрут

01:58:30 — реформы на Кубе и неравенство: что изменилось

02:05:07 — Куба глазами “народной дипломатии”: как помогать связями

