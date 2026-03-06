Почему нельзя забыть о «снежном человеке»
А теперь д̶о̶р̶о̶г̶и̶е̶ ̶д̶е̶т̶и̶ уважаемые взрослые любители тайн, мы с вами вынем ещё один камень из фундамента эзотерики, заложенный туда самой Блаватской и Рерихами и ставший потом комерчески успешным и кормивший не одно поколение журналистов, но как и многие другие, в прошлом комерчески успешные городские легенды, почти исчезнувший с появлением смартфонов с камерами ох, сейчас будет страшно - миф о Снежном человеке. Впоследствии планирую рассмотреть миф о затонувших континентах: Блаватская не знала, а Учителя почему то не подсказали, что с точки зрения науки Геологии океаническая и материковая кора имеют разную природу и не могут менятся местами, хотя материки и могут менять очертания. Материковая кора практически вечна, в пределах миллиардов лет. Затоплена может быть полоска шельфа, или возникать мелководные моря-океаны посреди материка из-за таяния в ледниковый период. Океаническая кора, как уже написал имеет другую природу и постоянно обновляется и там не может быть никаких затонувших континентов.(это был коментарий от разместившего публикацию)
Если коротко, то потому что на канале есть раздел «Городские легенды», собирающий статьи о современной мифологии. И странно было бы, упомянув об аномальных зонах и полтергейсте, пропустить снежных людей. «Людей», ибо есть мнение, что криптозоологи безуспешно ищут в горах и лесах не один, а два разных вида гоминид. Это моё мнение. К нему я пришёл, основательно проанализировав материалы.
...Начать стоит с йети, упоминающемуся ещё древних легендах Тибета. Причём, упоминающегося часто. Ведь, по-тибетски м’йети — гималайский медведь. Так что, когда изумлённые европейские путешественники обнаруживали на снегу следы босых ног, верные проводники честно пытались объяснить, кто их оставил. Но даже предъявление монахами подлинного скальпа йети — медвежьего, то есть, — белых людей ни в чём не убедило. Таким образом, — в результате лингвистически-трассологического недоразумения — и возник миф о «гималайском снежном человеке». И… это ничуть не удивительно, если вспомнить, что кенгуру переводится с одного из языков австралийских аборигенов, как «не понимаю».
Как и принято, однажды родившись, миф вступил в пору развития. Европейцы верили, что жители Гималаев верят в «снежных людей», а местные-то должны всё знать точно, не так ли? И вполне закономерно в некий момент вера вылилась в свидетельства. Снежных людей в Гималаях начали видеть. Первым йети увидел лично (с конца XIX веке речь шла только о следах и охотничьих байках туземцев) в 1922 году итальянский путешественник Томбази.
Но тут интересно, кого увидел Томбази. Увидел же он покрытое шерстью антропоморфное существо высотой около 4 футов (120 см). Не считая слишком маленькой головы, сложение йети казалось вполне человеческим. Внимание же, однако, следует обратить на рост. Классический, — азиатский — снежный человек не бывает выше полутора метров.
«Не бывает» — значит, что вслед за Томбази «снежного человека», сначала в Гималаях, а позже на Памире, на Алтае и в других горных регионах Азии увидели и описали многие. Причём, уже не только выходцы из стран западной Европы. Немало снежных людей в процессе борьбы с басмачами перебили, например, красноармейцы. И описания совпадали. Канон сложился. Йети — невысокое, всюду, кроме лица, покрытое густой бурой шерстью прямоходящее существо с маленькой головой и «полуобезьяньими» чертами лица. В таком виде азиатский снежный человек мозолил глаза очевидцам до 70-80 годов прошлого века.
О надёжности свидетельств очевидцев исчерпывающе говорит абхазский миф о «лесной волосатой женщине Зане», сложившийся в конце XIX века. Вскрытие могилы Заны, а также исследование ДНК её потомков, показало, что была она негритянкой, причём даже местной. В пяти сёлах Абхазии до сих пор живут «чёрные абхазы» — потомки завезённых турками африканских рабов. Остальные (то есть, вообще все) подробности мифа, записанного со слов множества людей лично Зану знавших и участвовавших в её поимке, оказались полностью вымышленными.
...Стоит отметить, что каждый городской миф содержит и вторичный внутренний миф о своём древнем происхождении. Так к созданному Томбази канону «снежного человека» подтягивались легенды народов Азии. Главным образом, легенды о горных духах (обычно, антропоморфных, но описываемых совершенно иначе, чем йети). Но далеко не только горных. Исторические свидетельства встреч людей с реликтовыми гоминидами обнаружились в русских сказках об авдошках (вид русалок) и сибирских легендах об алмасты (одетые в шкуры, вооружённые луками дикие люди, общающиеся свистом). Собственно, легенды о неких «горных» или «лесных людях» с неизбежностью должны быть у каждого племени. Так что, «снежных людей» начали находить даже в Парагвае и на Суматре.
Но это — азиатский снежный человек. Низкорослый, — безобидный (во всех случаях при поимке йети не оказывали сопротивления), но способный внушать иррациональный страх. Другой вид — американский сасквоч или бигфут. Название которого происходит от чинукского се’сксак — «дикарь». Предположительно, как и «алмасты» или «чучуна» у якутов, служившего для обозначения представителей отсталых, сохранявших мезолитический образ жизни племён.
Легенды о бигфуте древнее, — появляются сразу после заселения европейцами Британской Колумбии, и отмечены с 1811 года. Как следствие, обстоятельства рождения мифа и пути его развития в данном случае проследить трудно. Важно, однако, что до середины прошлого века миф этот был сугубо американским, и описывал совершенно другое по приметам существо. Поскольку в основе лежали следы не чёрного, а бурого медведя, бигфут получился большим, — 2.5 метра ростом. Причём, ни строением черепа — с гребнем, как у горилл, — ни сложением, включавшим ноги с другим соотношением бёдер и голеней, человека он не напоминал. Плюс, питался сасквоч хвоей и ветками (йети — мясом грызунов, кореньями и фруктами) и дистанционно пугать не умел. Зато уж если дело доходило до рукопашной, мог легко разорвать человека, — примерно так, как это сделал бы медведь.
Да! Внезапно, сасквоч был вооружён длинными когтями. Что исключает не только его родство с человеком, но просто принадлежность к приматам.
...В европейскую и в том числе российскую массовую культуру миф о бигфуте, быстро сливаясь с мифом о йети, стал проникать на волне общемирового американского влияния. Так что, с конца прошлого века можно говорить уже о гибридном мифе. Криптозоологи изменили канон описания йети так, чтобы казалось будто евразийские и американские современные сказки говорят об одном существе.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи1. Причина интереса к снежному человеку Тема снежного человека логично вписывается в раздел «Городские легенды» как часть современной мифологии наряду с аномальными зонами и полтергейстом. 2. Не один, а два «вида» снежных людей Автор предполагает, что криптозоологи фактически ищут не одно существо, а два разных типа гоминид: - азиатский йети; - американский бигфут (сасквоч). 3. Лингвистическое недоразумение и рождение мифа о йети - В тибетском языке мйети — это гималайский медведь. - Европейцы, видя следы и слушая местных проводников, неправильно поняли слово и решили, что речь о неком «снежном человеке». - Даже демонстрация монахами «скальпа йети» (медвежьего) не изменила европейскую веру. - Так из языкового и трассологического (следы на снегу) недоразумения родился миф о гималайском снежном человеке. - Параллель: название «кенгуру» как якобы результат фразы «не понимаю» на языке аборигенов. 4. Развитие мифа: от веры к «свидетельствам» - Европейцы были уверены: если местные верят в снежного человека — значит, это древнее и точное знание. - В 1922 году Томбази первым «видит» йети: - рост примерно 120 см; - антропоморфное, покрытое шерстью существо; - маленькая голова, но человеческое сложение. - Постепенно складывается канон азиатского снежного человека: - рост до 1,5 м; - густая бурая шерсть по всему телу, кроме лица; - маленькая голова; - полуобезьяньи черты лица; - прямоходящее. - Сообщения о йети распространены по горным регионам Азии (Гималаи, Памир, Алтай и др.), описания сходны. - В XX веке даже красноармейцы «перебили немало снежных людей» во время борьбы с басмачами — по крайней мере, так говорили легенды. 5. Миф о Зане как демонстрация ненадёжности очевидцев - Абхазская легенда о волосатой лесной женщине Зане конца XIX века. - Исследование её останков и ДНК потомков показало: - Зана была негритянкой, не мифическим существом. - В Абхазии живут чёрные абхазы — потомки африканских рабов, завезённых турками. - Все прочие «подробности» мифа, записанного со слов многих свидетелей, оказались выдумкой. → Вывод: коллективные свидетельства и «личное знакомство» не спасают от полных искажений реальности. 6. Встроенный миф о древности любой легенды - У каждого городского мифа появляется вторичное утверждение о его «древнем происхождении». - К образу, созданному Томбази, стали подтягивать местные азиатские легенды: - о горных духах (антропоморфных, но описываемых иначе, чем йети); - о лесных людях, «дикарях» и пр. - В русской и сибирской традиции нашли «исторические» свидетельства: - русские сказки об авдошках (вид русалок); - сибирские легенды об алмасты — дикие люди в шкурах, с луками, общающиеся свистом. - Легенды о лесных или горных людях встречаются почти у каждого племени, потому вскоре «снежных людей» начали «обнаруживать» повсюду — вплоть до Парагвая и Суматры. 7. Азиатский снежный человек: его «профиль» - Низкого роста. - В целом безобидный, при поимке не сопротивляется. - Способен вызывать иррациональный страх. - Питается мясом грызунов, кореньями и фруктами. 8. Американский вариант: сасквоч / бигфут - Название «сасквоч» происходит от чинукского слова сесксак — «дикарь», использовавшегося для обозначения отсталых племён, живущих в мезолите (аналогично алмасты, чучуна у якутов). - Легенды о бигфуте появляются вскоре после заселения Британской Колумбии европейцами; с 1811 года есть зафиксированные упоминания. - Рождение и развитие американского мифа проследить труднее; до середины XX века он оставался локальным, сугубо американским. Облик классического бигфута: - Рост около 2,5 метров. - Скорее похож на медведя, чем на человека: - череп с гребнем, как у горилл; - иное соотношение бёдер и голеней; - питается хвоей и ветками. - Агрессивен и опасен: - способен разорвать человека, как медведь. - Имеет длинные когти: - это противоречит не только родству с человеком, но и вообще принадлежности к приматам. - Изначально связан не с чёрным, а с бурым медведем — по следам и внешним признакам. 9. Слияние мифов и гибридный образ снежного человека - Во второй половине XX века, на волне американского культурного влияния, миф о бигфуте стал проникать в Европу и Россию. - Постепенно он слился c образом йети, образовав гибридную фигуру «единого снежного человека». - Криптозоологи начали корректировать описание йети, подгоняя его под концепцию, что евразийские и американские истории рассказывают об одном и том же существе.
Подробный выводСтатья, по сути, показывает, что снежный человек — не столько биологический вид, сколько культурный конструкт, рождающийся на стыке: - лингвистических ошибок, - неверной интерпретации следов и природных явлений, - человеческой склонности к мифотворчеству, - потребности в «древности» и «сакральности» своих страхов и сказок.
1. Йети как продукт недоразуменияАзиатский йети вырастает из одного большого «слухового бага». Тибетское мйети — это просто медведь. Европейцы, столкнувшись с: - непривычной природой (снег, горы, странные следы), - чужим языком, - собственными ожиданиями «тайн Востока», создали новый образ: «снежного человека», будто бы существующего в верованиях местных. Далее схема уже знакома психологам: 1. Сначала — ошибочное понимание. 2. Потом — доверие к этому заблуждению. 3. Затем — подгонка реальности под ожидания. 4. Наконец — появляются «очевидцы», которые уже видят не мир, а миф, живущий в их сознании. Йети — это пример того, как язык и ожидания формируют «онтологию»: нечто становится «существующим» потому, что мы так интерпретируем свои наблюдения.
2. Бигфут как отражение американского ландшафта и страховСасквоч или бигфут — другой пласт мифологии. В его основе: - следы бурого медведя; - образ «дикаря», связанный с реально существовавшими отсталыми племенами; - страх перед дикой, неосвоенной природой Северной Америки. Из этого рождается громадное, сильное, опасное существо — не мелкий пугливый азиатский йети, а воплощённая мощь леса, способная разорвать человека. В нём много от медведя и почти ничего от человека; даже его когти рушат любые попытки выдать его за гоминида. Если йети — скорее странный, пугающий, но почти безобидный «лесной сосед», то бигфут — это архетип хищного Хаоса, леса, который может тебя съесть. Два разных культурных ландшафта — две разные фигуры «снежного человека».
3. Зана и иллюзия надёжных свидетельствИстория Заны обнажает болезненную истину: даже многочисленные очевидцы, даже прямые участники событий могут коллективно создать миф, который имеет с реальностью минимум общего. - Женщина-негритянка становится лесной «полузвериной» существом. - Повседневное и исторически объяснимое (работорговля, переселение рабов) мифологизируется как «древний реликтовый вид». Это — прекрасная иллюстрация того, как работает человеческое восприятие: - непривычное → чужое → пугающее → «нечеловеческое» → «мифическое». На этом фоне все рассказы о пойманных йети, их поведении, привычках и прочих «деталях» выглядят не доказательствами, а вариациями одной и той же психологической схемы.
4. Механика мифа: потребность в древности и универсальностиПрактически любой городской или околонаучный миф стремится доказать собственную древность. Это придаёт ему авторитет: - Если «так говорили предки», значит, это «близко к истине». - Поэтому к образу йети начинают притягивать: - горных духов из азиатских традиций; - авдошек из русских сказок; - алмасты, диких людей Сибири; - различные лесные существа из всех регионов мира. В итоге происходит обратная подмена: - не йети вырастает из легенд, - а легенды насильно объясняются через йети. Это уже не научный поиск, а идеологическая компиляция: за любым туманным образом начинают видеть «подтверждение» существования единого снежного человека. Криптозоология здесь ведёт себя как религиозная догматика: факты подгоняются под заранее заданное верование.
5. Гибридный снежный человек как глобальный миф XX векаСлияние образа йети и бигфута во второй половине XX века — пример того, как глобализация стирает различия не только между культурами, но и между их чудовищами. Под влиянием американской массовой культуры: - европейский йети становится выше, мощнее, более «голливудским»; - американский бигфут обретает черты «таинственного гуманоидного существа», а не просто монстра. Появляется единый, удобный для массового воображения персонаж: высокий, волосатый, человекоподобный, таинственный, живущий в глухих местах на любой широте и долготе. Универсальное чудовище, пригодное и для фильмов, и для псевдонаучных передач, и для туристических легенд.
6. Зачем вообще помнить о снежном человеке?Фактически, снежный человек важен не как объект охоты криптозоологов, а как зеркало человеческого сознания: - Он показывает, как мы создаём реальность из ожиданий, страхов и неверно понятых слов. - Он демонстрирует, как легко миф начинает жить своей жизнью, поглощая фольклор, науку, историю, психику свидетелей. - Он напоминает, что человеческому уму нужна тайна — не только духовная, но и «зоологическая», воплощённая в фигуре «существ, которых наука пока не признала». В более философском смысле снежный человек — это концентрат нескольких человеческих потребностей: 1. Потребность в инаком — существе на границе человека и зверя, которое одновременно пугает и притягивает. 2. Потребность в тайне природы — в вере, что мир ещё не исчерпан каталогами и справочниками. 3. Потребность в древности и корнях — через легенды мы как бы подключаемся к цепочке поколений, которые тоже чего‑то боялись в лесу. Поэтому «забыть» о снежном человеке нельзя не потому, что он, возможно, существует в горах, а потому, что он уже наверняка существует в нашей культуре и психике. Это феномен не биологии, а сознания. И уничтожить его можно только вместе с одной из базовых функций фантазии — а это уже цена, которую едва ли стоит платить.
Если снежный человек — это в первую очередь продукт нашего восприятия и воображения, то не означает ли это, что главная «аномальная зона» расположена не в горах и лесах, а внутри самого человеческого сознания?