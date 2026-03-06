Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам

А теперь д̶о̶р̶о̶г̶и̶е̶ ̶д̶е̶т̶и̶ уважаемые взрослые любители тайн, мы с вами вынем ещё один камень из фундамента эзотерики, заложенный туда самой Блаватской и Рерихами и ставший потом комерчески успешным и кормивший не одно поколение журналистов, но как и многие другие, в прошлом комерчески успешные городские легенды, почти исчезнувший с появлением смартфонов с камерами ох, сейчас будет страшно - миф о Снежном человеке. Впоследствии планирую рассмотреть миф о затонувших континентах: Блаватская не знала, а Учителя почему то не подсказали, что с точки зрения науки Геологии океаническая и материковая кора имеют разную природу и не могут менятся местами, хотя материки и могут менять очертания. Материковая кора практически вечна, в пределах миллиардов лет. Затоплена может быть полоска шельфа, или возникать мелководные моря-океаны посреди материка из-за таяния в ледниковый период. Океаническая кора, как уже написал имеет другую природу и постоянно обновляется и там не может быть никаких затонувших континентов.(это был коментарий от разместившего публикацию)

Если коротко, то потому что на канале есть раздел «Городские легенды», собирающий статьи о современной мифологии. И странно было бы, упомянув об аномальных зонах и полтергейсте, пропустить снежных людей. «Людей», ибо есть мнение, что криптозоологи безуспешно ищут в горах и лесах не один, а два разных вида гоминид. Это моё мнение. К нему я пришёл, основательно проанализировав материалы.

...Начать стоит с йети, упоминающемуся ещё древних легендах Тибета. Причём, упоминающегося часто. Ведь, по-тибетски м’йети — гималайский медведь. Так что, когда изумлённые европейские путешественники обнаруживали на снегу следы босых ног, верные проводники честно пытались объяснить, кто их оставил. Но даже предъявление монахами подлинного скальпа йети — медвежьего, то есть, — белых людей ни в чём не убедило. Таким образом, — в результате лингвистически-трассологического недоразумения — и возник миф о «гималайском снежном человеке». И… это ничуть не удивительно, если вспомнить, что кенгуру переводится с одного из языков австралийских аборигенов, как «не понимаю».

Как и принято, однажды родившись, миф вступил в пору развития. Европейцы верили, что жители Гималаев верят в «снежных людей», а местные-то должны всё знать точно, не так ли? И вполне закономерно в некий момент вера вылилась в свидетельства. Снежных людей в Гималаях начали видеть. Первым йети увидел лично (с конца XIX веке речь шла только о следах и охотничьих байках туземцев) в 1922 году итальянский путешественник Томбази.

Но тут интересно, кого увидел Томбази. Увидел же он покрытое шерстью антропоморфное существо высотой около 4 футов (120 см). Не считая слишком маленькой головы, сложение йети казалось вполне человеческим. Внимание же, однако, следует обратить на рост. Классический, — азиатский — снежный человек не бывает выше полутора метров.

«Не бывает» — значит, что вслед за Томбази «снежного человека», сначала в Гималаях, а позже на Памире, на Алтае и в других горных регионах Азии увидели и описали многие. Причём, уже не только выходцы из стран западной Европы. Немало снежных людей в процессе борьбы с басмачами перебили, например, красноармейцы. И описания совпадали. Канон сложился. Йети — невысокое, всюду, кроме лица, покрытое густой бурой шерстью прямоходящее существо с маленькой головой и «полуобезьяньими» чертами лица. В таком виде азиатский снежный человек мозолил глаза очевидцам до 70-80 годов прошлого века.

О надёжности свидетельств очевидцев исчерпывающе говорит абхазский миф о «лесной волосатой женщине Зане», сложившийся в конце XIX века. Вскрытие могилы Заны, а также исследование ДНК её потомков, показало, что была она негритянкой, причём даже местной. В пяти сёлах Абхазии до сих пор живут «чёрные абхазы» — потомки завезённых турками африканских рабов. Остальные (то есть, вообще все) подробности мифа, записанного со слов множества людей лично Зану знавших и участвовавших в её поимке, оказались полностью вымышленными.

...Стоит отметить, что каждый городской миф содержит и вторичный внутренний миф о своём древнем происхождении. Так к созданному Томбази канону «снежного человека» подтягивались легенды народов Азии. Главным образом, легенды о горных духах (обычно, антропоморфных, но описываемых совершенно иначе, чем йети). Но далеко не только горных. Исторические свидетельства встреч людей с реликтовыми гоминидами обнаружились в русских сказках об авдошках (вид русалок) и сибирских легендах об алмасты (одетые в шкуры, вооружённые луками дикие люди, общающиеся свистом). Собственно, легенды о неких «горных» или «лесных людях» с неизбежностью должны быть у каждого племени. Так что, «снежных людей» начали находить даже в Парагвае и на Суматре.

Но это — азиатский снежный человек. Низкорослый, — безобидный (во всех случаях при поимке йети не оказывали сопротивления), но способный внушать иррациональный страх. Другой вид — американский сасквоч или бигфут. Название которого происходит от чинукского се’сксак — «дикарь». Предположительно, как и «алмасты» или «чучуна» у якутов, служившего для обозначения представителей отсталых, сохранявших мезолитический образ жизни племён.

Легенды о бигфуте древнее, — появляются сразу после заселения европейцами Британской Колумбии, и отмечены с 1811 года. Как следствие, обстоятельства рождения мифа и пути его развития в данном случае проследить трудно. Важно, однако, что до середины прошлого века миф этот был сугубо американским, и описывал совершенно другое по приметам существо. Поскольку в основе лежали следы не чёрного, а бурого медведя, бигфут получился большим, — 2.5 метра ростом. Причём, ни строением черепа — с гребнем, как у горилл, — ни сложением, включавшим ноги с другим соотношением бёдер и голеней, человека он не напоминал. Плюс, питался сасквоч хвоей и ветками (йети — мясом грызунов, кореньями и фруктами) и дистанционно пугать не умел. Зато уж если дело доходило до рукопашной, мог легко разорвать человека, — примерно так, как это сделал бы медведь.

Да! Внезапно, сасквоч был вооружён длинными когтями. Что исключает не только его родство с человеком, но просто принадлежность к приматам.

...В европейскую и в том числе российскую массовую культуру миф о бигфуте, быстро сливаясь с мифом о йети, стал проникать на волне общемирового американского влияния. Так что, с конца прошлого века можно говорить уже о гибридном мифе. Криптозоологи изменили канон описания йети так, чтобы казалось будто евразийские и американские современные сказки говорят об одном существе.