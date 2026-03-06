Конференция "Феномен Советского Человека": https://delib.ru/meetings/1708

Константин Сивков подводит итоги первых двух дней войны США и Израиля против Ирана и разбирает её через реальные оперативные возможности сторон: как переговоры могли использоваться как прикрытие удара по руководству Ирана, почему система управления быстро восстановилась, чем ответ Ирана ударил по логистике и центрам управления США (включая версию о тяжёлых последствиях на базе в Бахрейне), и главное — сколько на самом деле “тянут” авианосцы, заправщики и ракетный залп, где уязвимы F-35 и палубная авиация, почему борьба с БПЛА выжигает запасы ПВО, и что означает для конфликта наличие у Ирана дальнобойных ракет и ограничений по целеуказанию.

00:00 — формат выпуска: упор на оперативные возможности

00:48 — итоги 2 дней и политические цели войны

01:35 — переговоры перед ударом: «ширма» и договорённости

02:26 — ликвидация верхушки и почему система не “сыпется”

04:19 — Иран: восстановление управления и мобилизация общества

06:59 — ответ Ирана: темп, масштаб, сомнения по “500 целям”

12:27 — ПВО/С-400: спорные версии и «три самолёта»

15:17 — почему пауза между ударами критична (4–5 часов)

17:12 — массированный ответ Ирана: база/центр управления 5-го флота

18:10 — пожар и топливо: как режется ресурс США на “длинную” войну

24:59 — авиация Израиля: радиусы, дозаправка, дефицит танкеров

39:11 — удар по базе в Бахрейне: что даёт выгорание топлива

39:39 — авианосцы США: состав авиагруппы и реальные вылеты

01:07:58 — запасы топлива/боеприпасов на авианосце: 5–7 дней

01:10:41 — ракетный потенциал Ирана и точность ударов

01:33:17 — ПВО США против БПЛА: почему “Пэтриот” плох в этой роли

01:37:52 — финал: чем может закончиться война без ядерной эскалации

