В этом интервью — Александр — участник уникальной духовной общины, рассказывает, как заброшенный советский лагерь превратился в место, где люди живут одной большой семьей.
Узнайте, как устроен быт без частной собственности, зачем нужны ежедневные мужские советы и реально ли воспитать детей на принципах чистого альтруизма.
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- Община сложилась не как проект «на бумаге», а из круга друзей и единомышленников, которые давно общались, мечтали и в какой‑то момент сказали себе: «Хватит болтать, пора действовать». - Место для поселения – заброшенный детский трудовой лагерь: полусломанные деревянные корпуса, выбитые стекла, мусор, отсутствие нормального отопления, клумб, садов. Всё благоустройство – дело рук самих жителей. - Внешние люди часто называют общину «сектой». Участник беседы говорит: если брать формальное определение (замкнутая группа людей с общими взглядами) – любая семья уже «секта». Опасная «секта» в массовом представлении – это про подавление воли и эксплуатацию. Никаких таких признаков он у себя не видит. - Внутри общины нет денежного обращения: деньги не используются как мера вклада и не являются основой взаимоотношений. Эта идея формировалась постепенно, но была заложена изначально как устремление – жить как семья. - Вопрос «кто сколько внёс, кто сколько сделал» не выходит на первый план. Логика такая же, как в нормальной семье: не измеряют вклад мамы, папы и детей рублём или часами. - Людей сюда не зазывают и не выгоняют. Если человек эгоистичен, не готов к компромиссам и действиям «на общее», жизнь сама его «выдавливает»: атмосфера становится для него невыносимой, и он уходит. - Граница «личное – общинное» решается мировоззрением человека: если он живёт в логике «моё, моё, моё», у него просто не получается вписаться. Если видит общину как большую семью – конфликт исчезает. - Жизнь без денег внутри – это естественное продолжение логики семьи: в нормальной семье не расплачиваются за помощь и не выстраивают отношения «за пятёрку – премия». - Человек из общины свободно контактирует с внешним миром: ездит в город, общается со знакомыми, пользуется связью. Не изолирован, не «отсталый». Часто замечает, что сам знает о происходящем больше, чем те, кто живут «в системе», но зажаты в круге «работа–зарплата». - К общинному быту (комнаты по 4 человека, общая столовая, общий труд) люди привыкают. Те, кого удерживает идея «моё личное пространство, моя ванна, моя кухня», как правило, здесь не задерживаются. - В его семье шестеро детей. Они живут в одной комнате – но это скорее «место для сна», а не замкнутое пространство жизни: дети гуляют, ходят в классы, играют, купаются, ходят в походы. - Сравнение: общежития, «гостинки» в городах, где люди спят на кухнях и в проходах, никого особо не смущают, потому что это «моё». А просторная общинная комната воспринимается как «барак». Здесь ключевая психологическая заноза – не в метрах, а в идее собственности. - Отказ от курения, алкоголя и брани принят сознательно и коллективно. Речь и поведение должны соответствовать тому, чему учат детей. Грубая брань воспринимается как серьёзная проблема, последствия которой общество недооценивает. - Труд организуется через вечерний круг мужчин: обсуждают, что нужно сделать завтра (починить, построить, съездить, накормить животных и т.д.), каждый берёт то, к чему расположен или умеет. Нет формата «смена–норма», это не работа «по часам», а забота о своём доме. - Если кто‑то делает своё дело быстро, он может помочь другим или взять ещё задачи – как хозяин дома, который всегда видит, что ещё нужно сделать. - Дети находятся в пространстве, где обучение, воспитание и «образование» в смысле формирование образа жизни слиты воедино: школа, садик рядом, взрослые постоянно включены, нет жёсткого разделения «мой ребёнок – не мой». Любой взрослый может стать наставником для любого ребёнка. - Основной мотив ухода из «того мира» в общину: усталость от товарно‑денежных отношений, растущий разрыв между поколениями, нежелание «работать на хозяина», страх за будущее детей и школу, где ценности быстро деградируют. Захотелось человеческого, тёплого, совестливого окружения. - Отношение к внешним людям: если человек ищет, интересуется, способен слушать – с ним есть о чём говорить. Если он живёт в соцсетях и ему больше ничего не нужно – разговаривать особенно не о чем. - Пожелание слушателям: мира, душевного равновесия, сотрудничества и доброжелательной совместной жизни – «солнца хватит всем».
Подробный вывод и философский разборВ этом видео община описывается не как «проект альтернативного общества», а как расширенная семья, которая постепенно сложилась из круга близких людей. Сначала была дружба, совместные мечты и разговоры, потом усталость от разговоров без действий, и только после этого – шаг в реальность: взять заброшенное и сделать живое.
1. Община как семья: от идеи к практикеЗдесь общину не строили по уставу сверху вниз. Скорее, люди жили как семья ещё до формального оформления: знали друг друга, доверяли, разделяли ценности. Юридическая и бытовая форма лишь догнала уже сложившееся внутреннее содержание. Это интересный контраст с тем, как многие пытаются создавать «общины»: сначала пишут устав, расписывают обязанности, потом уже под это пытаются подтянуть людей. Здесь наоборот: сначала люди, потом форма. Психологически это ближе к тому, как рождается семья, а не корпорация. Важный момент: они не считают общину чем‑то «сверхъестественным» по сравнению с обычной семьёй. Семья – это ячейка, община – та же ячейка, но увеличенная по масштабам. Логика: Община просто переносит этот базовый паттерн на большее количество людей.
2. «Секта» как страх перед чужой моделью жизниОбщество часто лепит ярлык «секта» на всё, что выходит за пределы привычной модели «работа–зарплата–ипотека». Собеседник не отмахивается от термина, а разворачивает его: - Если секта – «замкнутая группа с особым укладом», тогда обычная семья – тоже секта. - Если секта – «место, где ломают волю, выкачивают деньги, разрушают семьи», то это не про них. Интересна сама логика: он не начинает оправдываться, а меняет точку зрения. Страхи вокруг «сект» часто связаны не с фактами, а с ощущением: «там люди живут как‑то иначе, значит, там обязательно что‑то страшное». Это форма коллективной психологической защиты: если признать, что другой образ жизни может быть осмысленным, придётся задаться вопросом о собственном. В этом смысле община как зеркало показывает горожанину: – У тебя есть личная кухня и ванна, но нет времени и сил на детей. – У них нет «личной кухни», но есть время, дети, совместность и ощущение дома. Каждый выбирает, что для него ценнее, но ярлык «секта» помогает не задумываться.
3. Деньги внутри общины: почему отказалисьОтказ от внутренних денег – не романтическая идея, а попытка быть честными с собой: если мы семья, то зачем нам превращать отношения в маленький рынок? В городе деньги нужны как универсальный эквивалент: я не знаю и не доверяю всех лично, поэтому плачу. В семье деньги не являются мерой любви, доверия или справедливости. В общине участник говорит о трёх уровнях: 1. Мир денег вовне – с ним они взаимодействуют, потому что реальность такова. 2. Внутренние отношения как семьи – здесь деньги убраны как посредник между людьми. 3. Переходный период – когда люди только переезжали и ещё не до конца вышли из логики «кто больше внёс». Видно, что это не решилось мгновенно, но направление было ясно с самого начала. Психологически это очень важный разрыв: Когда исчезают деньги между «своими», человек либо взрослеет (начинает действовать из совести и участия), либо ломается (не понимая, ради чего делать, если нет прямой выгоды).
4. Личное и общее: где граница?Здесь звучит ключевой тезис: Граница между «моим» и «нашим» находится в голове человека. - Если кто-то остаётся в логике «моё пространство, моя кухня, мой душ», он не видит общину как продолжение себя. - Для собеседника община – это его большая семья. Комната – не тюрьма и не «барак», а спальня, место отдыха, точка входа в более широкую жизнь. Интересно, как он разоблачает двойные стандарты: Жить семьёй в гостинке, спать на кухне и разделять шесть человек одну комнату – для городского сознания «нормально, временные трудности». Жить в просторной общинной комнате, потому что так организована общность, – «ужас, барак, где же личное пространство?» Не метры пугают людей, а идея, что они могут не быть одиноким центром вселенной.
5. Труд как форма жизни, а не «смена»Труд в общине напоминает сочетание сельского уклада и гибкой самоорганизации: - Вечером мужчины собираются, обсуждают насущные задачи. - Каждый берёт то, к чему готов или что умеет. - Нет фигуры «начальника смены»; есть хозяева своего дома. Когда он говорит: «Я не воспринимаю занятия здесь как труд по норме, я у себя дома занимаюсь домашними делами», – это принципиально другое отношение, чем наёмный труд. Материалист скажет: это тоже труд, просто неоплачиваемый. Но на уровне психики это иной режим: не «я продаю часы жизни», а «я поддерживаю пространство, в котором живу и которое люблю». Интересно, что здесь хорошо видна аналогия с нейросетями и с психикой: Если система обучена на парадигму «делать только за вознаграждение», убери вознаграждение – и она замирает. Если система выучила парадигму «делать, потому что это продолжение меня», стимул внешне не нужен, он внутри.
6. Дети, наставничество и три «об-» – обучение, образование, воспитаниеСобеседник не теоретизирует, но по факту описывает учебно-жизненную среду: - Дети рядом со школой и садом, рядом с родителями, рядом с общиной. - Нет разделения на «моего ребёнка» и «чужого»: любой взрослый может взять детей и обучать чему-то как своих. - Обучение (знания), воспитание (воля, поведение) и образование (формирование образа) идут параллельно, на одном поле. Это ближе к традиционной деревенской модели, где ребёнок впитывает не только слова, но и образ действий: видит, как мужчины решают вопросы, как женщины заботятся, как взрослые обсуждают труд, как конфликтуют и мирятся. Если мы вспоминаем различие трёх слов: - Обучение – навыки, факты (читать, считать). - Образование – формирование целостного внутреннего образа мира и себя в нём. - Воспитание – выстраивание оси, стержня, способности действовать в соответствии со смыслом. У них все три слоя связаны через общий образ жизни. Это не идеальная схема, но вектор понятен: ребёнок не живёт параллельной жизнью «школа отдельно, семья отдельно, улица отдельно».
7. Мотивация ухода из «того мира»Личные причины собеседника: - Работа «на хозяина» не привлекала. - Он видел разрыв поколений и деградацию школьной среды, уже будучи студентом. - Его пугал вопрос: «Как я буду отдавать детей в такую школу?» - Его утомляло, что даже в семье и отношениях растёт приоритет денег над человеческим. Фактически, он ушёл не только от конкретных условий (зарплаты, расписания), а от модели отношений, где человек – прежде всего потребитель, а отношения – сделка. Он искал человеческого тепла, совести, взаимовыручки – и нашёл это в попытке жить общиной. Не как совершенной формой, а как движением в эту сторону.
8. Речь, брань и внутренняя экологияОчень показателен момент про отказ от брани. Это не «моральный запрет», а понимание, что: - Нельзя учить ребёнка одному, а демонстрировать другое. - Речь формирует среду, в которой мы живём – психически, эмоционально, а если угодно и духовно. Он не уходит в мистику, но явно чувствует, что слова – не пустой звук, а инструмент программирования среды. Как код в программе: внешне это просто текст, но он определяет, как будет вести себя система. То, как мы говорим, постепенно превращает нас в тех, кто мы есть. Если язык заполнен презрением, агрессией, пошлостью – не удивительно, что общество начинает пожинать соответствующие плоды.
9. Свобода выхода и отсутствие прозелитизмаВажно, что: - В общину никого не тянут. - Никого не выгоняют – жизнь сама расставляет. - Нет желания «обратить всех» или кого-то переубеждать. В этом есть уважение к пути каждого: если человек живёт в логике TikTok–работа–зарплата–развлечения, и его это устраивает, навязывать другую модель бессмысленно. Общинник не претендует на абсолютную истину, он просто выбрал для себя такой путь. Можно сказать, они живут идеей: «Нам важно делать то, что мы считаем правильным и живым. Кто откликается – тот наш. Кто нет – тому дорога в другом направлении».
Всё сказанное не делает общину ни идеальным проектом, ни универсальным рецептом. Но она даёт живой пример: возможно существование уклада, где: - Деньги между «своими» уходят на второй план. - Труд – не наём, а забота о доме. - Дети растут внутри постоянно действующего поля наставничества. - Личные границы не размываются, но и не превращаются в культ «моё, моё, моё». - Внешний мир не отвергается, но и не становится конечной инстанцией истины. Вопрос, который остаётся открытым для каждого, кто смотрит на такой опыт: Что для тебя лично важнее: максимальный контроль над «своим» пространством или участие в чём-то большем, где часть контроля неизбежно уступается в пользу доверия и совместности?