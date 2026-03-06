В этом интервью — Александр — участник уникальной духовной общины, рассказывает, как заброшенный советский лагерь превратился в место, где люди живут одной большой семьей.

Узнайте, как устроен быт без частной собственности, зачем нужны ежедневные мужские советы и реально ли воспитать детей на принципах чистого альтруизма.

