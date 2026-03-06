Мыслить на шаг вперед Какие ниши закроют тяжелые FPV-дроны

Дроны-матки, которые могут «забросить» несколько обычных FPV-дронов и увеличить их дальность поражения на десятки километров — это опасно. Однако с ними борются, благо технические средства есть.

С начала у ВСУ, а позже и у нас появились малогабаритные РЛС, наводящие операторов БЛА-перехватчиков на цели. Поэтому мы порой можем видеть кадры от «первого лица» с уничтожением таких беспилотников.

И чем дальше, тем сложнее будет применять такие «матки» — их будут все легче обнаруживать и чаще сбивать. И возникает вопрос: а есть ли возможность работать FPV-дронами на такую дальность каким-либо иным образом?

Да, есть — под эти задачи подойдут тяжелые FPV-дроны. Если закрепить на них «обычный» боеприпас массой до 3 кг и обеспечить необходимую ретрансляцию сигнала, то они могут доставить заряд на десятки километров.

Габариты тяжелых FPV-дронов куда меньше «маток», что сильно снижает вероятность сбития. Вдобавок их просто можно произвести в значительно большем количестве чисто исходя из соображений экономики производства.

❗️Хорошая новость в том, что у ВС РФ уже есть такие аппараты в лице «Упырь-18»: на те участки, куда они попадают, отзывы чаще восторженные. Жалуются разве что на их малое количество, из-за чего приходится экономить.

Если же закупать их в больших объемах, то есть шанс на время опередить врага. А средства можно найти рациональным перераспределением: спросите у пехоты, что сейчас актуальнее —масса «Упырей-18» или одна БМД-4М.

БЛА #Россия #Украина

✈ RU | ✈ EN | ✉ MAX

✉ VK | ✉ RuTube | ✉ ОК | ✉ Дзен

Поддержать нас