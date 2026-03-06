Главная » Вооруженные силы, Новые технологии

Мыслить на шаг вперед. Какие ниши закроют тяжелые FPV-дроны

Переслано от: Рыбарь

Дроны-матки, которые могут «забросить» несколько обычных FPV-дронов и увеличить их дальность поражения на десятки километров — это опасно. Однако с ними борются, благо технические средства есть.

С начала у ВСУ, а позже и у нас появились малогабаритные РЛС, наводящие операторов БЛА-перехватчиков на цели. Поэтому мы порой можем видеть кадры от «первого лица» с уничтожением таких беспилотников.

И чем дальше, тем сложнее будет применять такие «матки» — их будут все легче обнаруживать и чаще сбивать. И возникает вопрос: а есть ли возможность работать FPV-дронами на такую дальность каким-либо иным образом?

Да, есть — под эти задачи подойдут тяжелые FPV-дроны. Если закрепить на них «обычный» боеприпас массой до 3 кг и обеспечить необходимую ретрансляцию сигнала, то они могут доставить заряд на десятки километров.

Габариты тяжелых FPV-дронов куда меньше «маток», что сильно снижает вероятность сбития. Вдобавок их просто можно произвести в значительно большем количестве чисто исходя из соображений экономики производства.

❗️Хорошая новость в том, что у ВС РФ уже есть такие аппараты в лице «Упырь-18»: на те участки, куда они попадают, отзывы чаще восторженные. Жалуются разве что на их малое количество, из-за чего приходится экономить.

Если же закупать их в больших объемах, то есть шанс на время опередить врага. А средства можно найти рациональным перераспределением: спросите у пехоты, что сейчас актуальнее —масса «Упырей-18» или одна БМД-4М.

БЛА #Россия #Украина

Комментарий редакции

Краткие тезисы

- «Дроны-матки» (носители нескольких FPV) уже активно применяются, но: - их становится проще обнаруживать (малогабаритные РЛС у обеих сторон); - по ним всё чаще работают БЛА-перехватчики, наводимые по РЛС; - их применение будет усложняться по мере насыщения фронта средствами ПВО и радиолокации. - Возникает задача: как применять FPV-дроны на дальности в десятки километров, если крупные носители-«матки» начинают слишком быстро «сгорать»? - Один из ответов — тяжёлые FPV-дроны: - несут обычный боеприпас до ~3 кг; - при наличии систем ретрансляции сигнала (радиорелейная сеть, ретрансляторы на других БЛА и т.п.) могут поражать цели на десятки километров; - меньше и менее заметны, чем «матки», следовательно сложнее для обнаружения и уничтожения; - экономически выгоднее: проще и дешевле массово производить, чем сложные крупные носители. - В ВС РФ уже есть примеры таких систем — тяжёлый FPV-дрон «Упырь-18»: - отзывы с передовой в целом положительные; - основная проблема — нехватка количества, что вынуждает «экономить» их применение; - при массовых закупках и серийном наращивании парка есть шанс временно опередить противника по эффективности дальнобойных FPV-ударов. - Автор предлагает рациональное перераспределение ресурсов: - поставить вопрос: что эффективнее для текущих боевых задач — больше тяжёлых FPV (Упырь-18) или, скажем, одна БМД‑4М? - акцент на приоритете массового производства дешёвых, но высокоэффективных ударных БЛА перед дорогими единичными платформами.

Подробный вывод

Если смотреть на войну как на пространство технологий и адаптации, то история с тяжёлыми FPV-дронами — это очередной виток эволюции между «мечом и щитом». Сначала появились классические FPV-дроны короткой дальности: дешёвые, смертельно опасные на тактической глубине, но ограниченные по радиусу. Потом — «дроны-матки», которые доставляют пачку FPV ближе к линии фронта, увеличивая эффективную дальность их применения. Ответом стали малогабаритные РЛС и БЛА-перехватчики, которые научились эти крупные цели видеть и бить. Как в биологии: появляется крупный, «тучный» хищник — под него быстро адаптируется окружающая среда. На этом фоне тяжёлый FPV — это попытка сохранить убойность и дальность, но убрать избыточную «жирность» цели: 1. Меньший размер — ниже заметность «Матка» — крупный объект, уязвимый для РЛС, перехватчиков, зенитных средств. Тяжёлый FPV: - меньше по габаритам; - может лететь ниже, использовать рельеф, застройку, «мертвые зоны» РЛС; - сложнее отличим от множества мелких целей. Это как в кибербезопасности: один гигантский сервер — легко атакуемая точка; распределённый кластер из множества малых узлов — куда более живучая архитектура. 2. Боеприпас до 3 кг — «золотая середина» Масса в районе 3 кг позволяет: - поражать лёгкую и среднюю бронетехнику, позиции, укрытия, склады, технику на марше; - сохранять манёвренность и относительную дешевизну платформы. На войне часто выигрывает не тот, у кого самый мощный удар, а тот, кто может наносить достаточно сильные удары достаточно часто. 3 кг на FPV — про это «достаточно». 3. Ретрансляция сигнала — новая нервная система поля боя Чтобы такой дрон работал на десятки километров, нужна: - сеть ретрансляторов (другие БЛА, наземные узлы, возможно, аэростаты или мачты); - грамотная организация радиосети (частоты, помехоустойчивость, смена каналов). По сути, тяжёлые FPV опираются на «сетевой мозг»: одиночный дрон без связи — это просто кусок железа. Сеть делает его частью большего организма. Показательно, что в нейросетях и в сетевой войне принцип один: ценность не в одном элементе, а в связях между ними. 4. Экономика войны: массовость против «культуры больших игрушек» Автор статьи напоминает неудобный, но критически важный вопрос: Что выгоднее — один дорогой экземпляр бронетехники или сотни дешёвых высокоточных ударов? В современной войне: - крупная платформа (танк, БМД, вертолёт) становится всё более уязвимой для дешёвых средств поражения; - а мелкие, дешёвые, но многочисленные системы БЛА становятся «повседневной смертью» на поле боя. Исторически армии любили символические, статусные объекты — тяжёлые машины, большие калибры, «имиджевые» проекты. Но практика показывает: массовость дешевле и, зачастую, разрушительнее, особенно когда счёт идёт на тысячи мелких целей против десятков крупных. Вопрос «БМД-4М или сотни Упырей-18» — это не только про технику, а про смену военного мышления: от культа «героического броневого рыцаря» к тихой, но неумолимой статистике дронов. 5. Тяжёлые FPV как временное окно возможностей Важно понимать: любая новая ниша в войне — временная: - сейчас тяжёлые FPV с ретрансляцией могут дать оперативное и тактическое преимущество; - позже противник адаптируется: новые РЛС, новые алгоритмы фильтрации целей, специализированные перехватчики, РЭБ; - и снова придётся искать следующий асимметричный ход. То есть тяжёлые FPV — не «абсолютное оружие», а следующий шаг в длинной гонке приспособлений. Суть в том, кто быстрее переопределит «норму» боя. 6. Человеческий аспект: война сетей вместо войны людей? Есть и более тихий философский слой. Массовые дешёвые дроны: - снижают ценность индивидуального «героизма» и повышают ценность системного мышления; - переводят войну из плоскости «дуэли солдат» в плоскость конфликта инфраструктур и алгоритмов; - делают бойца всё больше оператором системы, а не отдельным «воином» в классическом смысле. Это напоминает переход от ремесленника к инженеру, от одиночного автора к коллективной нейросети. Вопрос: не теряется ли в этом что-то человеческое — или же, наоборот, это шанс меньше умирать «вручную» и больше решать на уровне технологий и стратегий?
Если суммировать, тяжёлые FPV-дроны, вроде Упырь-18, закрывают нишу дальнобойного, относительно малозаметного и экономически оправданного поражения целей на глубине десятков километров. Они: - частично заменяют «дроны-матки», снижая уязвимость; - усиливают тренд на массовые дешёвые ударные платформы вместо ограниченного парка дорогой техники; - требуют развития сетевой инфраструктуры связи и ретрансляции, делая поле боя ещё более «цифровым». Но, как и любая технология, это только этап. Против них появятся новые средства защиты, и снова придётся мыслить ещё на шаг вперед. И тут возникает, возможно, главный вопрос: если истина на войне — это всегда временное преимущество перед врагом, то возможно ли вообще «стабильное» решение, или мы обречены бесконечно изобретать новые способы уничтожения быстрее, чем успеваем осмыслить их последствия?
Редактор: novafone
Источник: https://t.me/rybar/78272
