Мы нашли ветхозаветный жертвенник на горе
✔️ Беспрецедентная скидка 30% на курс процедур "РЕНЕРВАЦИЯ" и "РЕВАГУС" от сети клиник "MOZG" до конца марта 2026 по кодовому слову ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.
Записаться на диагностику «Нейромышечный чек-ап»:
https://clck.ru/3QPiBT
или тел.: 8-800-300-65-26 , 8-495-152-23-23
Сайт клиники MOZG:
https://mozg.center/
РЕНЕРВАЦИЯ гарантировано с первого сеанса разблокирует затылочный сустав, нормализует управление опорно-двигательным аппаратом, убирает перекос таза, улучшает кровоснабжение мозга, а также запускает процессы самовосстановления во многих органах и системах.
Новая методика РЕВАГУС заметно снижает уровень тревожности, стресса и депрессии, гармонизирует психику, улучшает качество сна. Клиники «MOZG» в Санкт-Петербурге и Москве.
Лицензия на медицинскую деятельность:
Л041-01137-77/00616932 от 20.09.2022
Реклама ООО «Спейс» ИНН 9705169429 erid 2VtzqvY5vyA
Красивая и удобная одежда http://russianapparel.com из натуральных и экологичных материалов в магазине Русская одежда(Предсельмаг)
Книгу "Три Рима" можно приобрести в издательстве: https://xn--80aaem4a5ack3j.xn--p1ai/products/kniga-ili-gerasimova-maksa-gaubeca-tri-rima-vechnyj-novyj-tretij
Яндекс Маркет: market.yandex.ru/cc/7T69Mm
Озон: ozon.ru/t/EcBNX3g
YouTube канал Максима Гаубеца "Забытые Руины" : https://youtube.com/@antik_ruins?si=b-GqJ516Ao33e7qa
Председатель в Яндекс Дзене : https://zen.yandex.ru/id/5c4afce16ddc...
В Рутубе : https://rutube.ru/channel/23757077/
В Телеграм : https://t.me/predsedatelprav
===============================
Если вам нравится канал и вы желаете помочь :
карта сбербанка МИР : 2202 2032 2919 0212
===============================
✆/✉ контакты для связи:
✉ почта - predsedata@gmail.com
Комментарий репостера
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Автор возвращается из поездки по Иордании (Гераса, Гадара, Петра) и связывает своё «везение» с тем, что вскоре после вылета регион закрыли из‑за военных действий. 2. Обсуждает ветхозаветные сюжеты: завет Бога с Авраамом через обрезание, жертвы, кровь как знак договора, роль жертвенника и вечного огня. 3. На вершине Петры автор подробно разбирает каменный жертвенник всесожжения: - вырублен прямо в скале, со ступенями, «бассейном» и двумя алтарями; - один, вероятно, для стока крови, другой – для всесожжения мяса; - имеются резервуары для воды/масел и канавки для отвода крови. 4. Он сопоставляет устройство жертвенника с ветхозаветными нормами: - Бог запрещал алтари из тёсанного камня и со ступенями; - здесь всё явно вырублено, со ступенями и обелисками – формально «нарушения» закона. 5. Делает вывод: этот жертвенник не подходит ни под: - до‑моисеевский период (противоречит образу «простого» жертвенника из камней), - ни под эпоху Моисея (тогда действовала только скиния), - ни под постройку храма Соломона (жертвы разрешены только в храме). 6. Официальная версия: жертвенник создали набатеи, поклоняясь своим богам (Душара, Альуза, Манат). 7. В музее Петры показаны «лица» и идолы набатеев: - идолы крайне примитивные (квадраты, прямоугольники вместо черт лица), - реконструкция лица набатейца по одному черепу – единственный пример. 8. Автор противопоставляет: - примитивный уровень работы по камню у жертвенника, обелисков и идолов, - и поразительную сложность и красоту фасадов Петры (Аль-Хазне и др.). 9. Сомневается в официальной истории: - как полукочевые набатеи, с примитивными богами и грубой работой по камню, смогли выйти на уровень фасадов эллинского качества? - почему другие кочевники (включая монголов) не повторили такого скачка, даже контролируя торговые пути? 10. Отмечает странности: - Петра похожа на огромный карьер: горы стёсаны, масса следов добычи, но нет следов массового строительства из этого камня; - водопровод и гидротехника Петры слишком примитивны по сравнению с великими фасадами и с римскими акведуками. 11. Проводит параллель между ветхозаветным жертвенником всесожжения и современным «вечным огнём»: - в Левите: «Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает»; - современный вечный огонь – та же идея: постоянный огонь как символ присутствия и памяти. 12. Критикует религиозные институты: - отмечает противоречия в Ветхом Завете (Илья строит/восстанавливает жертвенник вне храма, хотя жертвы должны быть только в храме); - говорит о лазейках в законах – как начале юриспруденции: если бы это были «законы Бога», лазеек не было бы; - делает вывод: тексты писали люди для управления людьми. 13. Сравнивает три авраамические традиции: - Иудаизм: после разрушения храма жертвоприношения прекращены, их заменяет молитва; жертва возможна только при храме, жреческие касты (левиты, коины). - Христианство: жертву за всех принёс Христос; институт священников как продолжение «паразитирующей» каста жрецов. - Ислам: сохраняет ритуал жертвоприношения (Курбан-байрам), не требуя храма и специальных жертвенников – можно хоть «на детской площадке», соблюдая халяль. 14. Проводит линию от древних идолов к современным иконам и культам: - называет Яхве «злым богом», противостоящим золотому тельцу; - замечает, что нынешние храмы полны золота, хотя Ветхий Завет призывает к простоте алтаря; - параллелит вечный огонь, мавзолей, неугасимые лампады, красный угол с лампадкой и иконами с древними обрядами и жертвоприношениями. 15. В конце задаётся вопросом: - следы огня на жертвеннике не обнаружены; - ветры и пески могли стереть многое, но почему тогда почти не стёрли роскошные фасады Петры? 16. Видео заканчивается просьбой к зрителям быть активными, а также рекламным блоком одежды из натуральных тканей как продолжением темы «натурального» и «здорового».
Подробный вывод и философское осмыслениеВ этом видео разные линии – археология, Библия, техника, религия и современная символика – сплетены в одну тему: жертва и память о жертве, и то, как через них людьми управляют.
1. Жертвенник как «устройство» для общения с сакральнымАвтор вначале подходит к жертвеннику как инженер и дачник: - где стоял жрец; - где стекала кровь; - где могли быть масла для благовоний; - как удобнее поднимать тушу на алтарь; - где «мангал» для мяса и «мангал» для овощей; - где «раковина» для шампуров. Это очень приземлённый, почти бытовой взгляд на сакральное: вместо мистики – функциональность. Жертвенник – не только «место общения с Богом», но и очень конкретный каменный агрегат, рассчитанный под рост человека, под вес туши, под сток крови и доступ к воде. Параллель с современным человеком очевидна: мы склонны романтизировать «священное», забывая, что за ним почти всегда стоит утренняя рутинная работа: - поддерживать огонь; - приносить дрова или масло; - убирать кровь и остатки; - проверять трубы, резервуары, водостоки. Сакральное всегда опирается на бытовое. И наоборот: бытовое, будучи обрамлено ритуалом, становится сакральным. Шашлык и «мангал» на даче – это такой же ритуал, только «обесцерковленный», без богов, но с тем же структурным рисунком: огонь, мясо, община, особое место и особое время. Возникает вопрос: в какой момент простое приготовление пищи превращается в жертву, а костёр – в алтарь? Не здесь ли граница между «просто жизнью» и «религией»?
2. Библейский закон как ранняя «юриспруденция»Автор демонстративно читает отрывки из Бытия, Левита, Исхода и Третьей книги Царств, а затем показывает: - запрет на тёсаный камень и ступени, - единственность места жертвы (скиния, потом храм), - и параллельно пример Ильи, который вне храма восстанавливает жертвенник, поливает его водой и получает «огонь с неба». Возникает внутреннее противоречие: если закон так чёток – почему в рамках того же канона мы видим его нарушение и одобрение этого нарушения Богом? Автор предлагает рационалистическое объяснение: если бы это были законы, написанные «природой» или абсолютной силой (как гравитация или электричество), они не допускали бы лазеек. А здесь лазейки есть – значит, это человеческие тексты для управления людьми. Это жёсткое, но логичное наблюдение. Религиозный закон в этом прочтении очень похож на современный уголовный или гражданский кодекс: формально абсолютен, но фактически гибок, допускает толкование, обходит сам себя через исключения и особые случаи. И именно здесь начинается «профессия жреца» и позже «профессия юриста». Сакральный текст превращается в поле для интерпретации, а интерпретация – в источник влияния и дохода. Не случайно автор связывает это с появлением касты левитов, коинов и затем христианского духовенства как профессиональных посредников между текстом и людьми. Вопрос, который отсюда вырастает: если истина была бы абсолютно однозначной, нужна ли была бы кому‑то профессия «толкователя истины»?
3. Набатеи, Петра и «скачок сложности»Очень важный мотив видео – несоответствие уровней: - грубый, почти кустарный жертвенник, простые обелиски, примитивные идолы; - и внезапно – грандиозные фасады Петры эллинского уровня сложности. Официальная версия истории это объясняет так: 1. Набатеи стали богатыми за счёт караванной торговли. 2. Наняли эллинских/римских мастеров. 3. Затем, научившись у них, начали сами строить сложные фасады. Автор указывает на слабые места такой схемы: - почему другие кочевники торговых путей, включая монголов, не совершили такого «архитектурного скачка», имея ещё большую мощь и доступ к миру? - почему инженерия воды (жизненно важная для пустыни) устроена явно более примитивно, чем художественные фасады? - почему вся Петра выглядит как гигантский карьер, где следы добычи камня везде, а следы массового строительства из этого камня – почти нигде? Он не предлагает твёрдой альтернативной версии, но фиксирует главное: есть диссонанс между сложностью форм и простотой инфраструктуры. В терминах науки это можно назвать «аномалией в данных». В терминах философии – лакуной, трещиной в принятом нарративе. При этом он не уходит в мистику и не говорит «значит, это инопланетяне» или «древняя суперцивилизация». Он остаётся на уровне: «вопрос открыт, версия официальная выглядит упрощённой». Эта позиция хороша тем, что остаётся подвижной: она не заменяет один догмат другим, а признаёт ограниченность нашего знания. В каком-то смысле он честнее, чем как «ортодокс» истории, так и как радикальный альтернативщик. Ключевой вопрос здесь: почему нам так важно закрыть любую загадку «хотя бы какой‑то» версией, вместо того чтобы признать: мы чего-то серьёзно не понимаем?
4. Вечный огонь: от Левита до мемориалов XX векаСвязь жертвенника с вечным огнём – один из самых сильных ходов видео. В Левите говорится:
«Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает».Огонь – это: - знак постоянного присутствия Бога, - знак непрерывного служения, - напоминание о жертве. Современный «вечный огонь» у мемориалов павшим во многом повторяет ту же конструкцию: - постоянный огонь как символ памяти, - сакральное место, куда приходят «на поклон», - ритуал (возложения венков, минута молчания, почётный караул). Религиозная оболочка изменилась, но структура ритуала осталась почти прежней. Если вместо слов «Бог Израиля» подставить «отечество», «народ», «павшие герои», то функционально это тот же смысл: жертва ради высшего целого, которую надо постоянно вспоминать, подтверждать и освящать. Автор добавляет ещё один слой: мавзолеи, мумии, неугасимые лампады в храмах, красные углы с лампадой в русской избе. Всё это – разные варианты той же идеи: - есть некий «центр», к которому обращён наш взгляд; - есть огонь/свет, который символизирует присутствие высшего; - есть ритуал, поддерживающий этот свет. На уровне психики это работает как постоянный якорь: «здесь что-то важное, сюда нужно возвращаться, это нельзя забывать». И, как следствие, это мощный инструмент управления коллективной памятью. Выходит, что вечный огонь – это не только про «уважение к погибшим», но и про определённую дисциплину памяти: нам заранее задали, кого именно и как именно помнить. Вопрос: где кончается искреннее почтение к памяти, и начинается выстроенная, управляемая ритуальность, поддерживающая нужный образ прошлого?
5. Яхве, золото и современное христианствоАвтор проводит ещё одну жесткую линию: между заповедями Ветхого Завета и современным видом храмов. - Яхве требует простого жертвенника из натуральных камней, без тесла, без ступеней. - Нынешние храмы – золото, мрамор, иконостасы, богатство форм. Он видит в этом возвращение к «золотому тельцу», против которого, по тексту, боролся тот же Яхве. То есть религия, которая когда-то критиковала идолопоклонство и пышность языческих культов, сама с годами приняла их язык: золото, пышность, архитектурный восторг. Парадокс: Бог, который, по Ветхому Завету, ревнив, требователен, суров, призывает к суровой простоте жертвенника. А христианство, в котором центральный образ – кроткий Христос, проповедующий смирение, окружено пышностью храмов и богатством ритуала. Это можно прочитать двояко: - либо как лицемерие институций, присвоивших имя Бога для управления людьми; - либо как неизбежную человеческую тягу к красоте и величию, которая прорастает даже там, где изначально проповедовали простоту. Здесь виден постоянный конфликт формы и содержания: содержание как будто про аскезу, смирение и внутреннюю правду, а форма – про золото, архитектуру и богатство. С точки зрения автора, жреческие институты (в иудаизме и христианстве) паразитируют на этом несоответствии: говорят о внутреннем, но торгуют внешним. Но можно задаться и другим вопросом: всегда ли внешняя пышность – это ложь, или иногда через форму человек действительно идёт к содержанию?
6. Ислам и «до‑моисеевская» религияИнтересная мысль – что ислам в обряде жертвоприношения ближе к «древней» религии Авраама, чем иудаизм и христианство. - Не нужен храм. - Не нужен особый алтарь. - Есть лишь совокупность правил (халяль) и намерение. То есть вместо монополии жертвы через один центр (храм, скиния, жертвенник в Иерусалиме) – «распределённая» жертва, доступная любому верующему, почти где угодно. В социальном смысле это более «демократичная» модель сакрального: богослужение распределено по телу общества, а не сосредоточено в одной точке, контролируемой отдельной кастой. Но при этом жертва остаётся: всё та же овца, всё то же напоминание о готовности Авраама принести самое дорогое. Получается, что религии расходятся не в признании самой идеи жертвы, а в том, кто контролирует её символическое выражение: централизованная каста (храм), или децентрализованный обряд (Курбан-байрам в любом дворе). Можно ли сказать, что распределённая сакральность в чём-то защищает от злоупотребления властью посредников, или просто создаёт другую форму власти – через общину?
7. Кровь, душа и «приватизация» сакрального ресурсаКровь в Левите описана как душа тела:
«Ибо душа тела в крови… кровь сия душу очищает».Отсюда запрет: - кровь нельзя есть, - кровь нельзя присваивать – она «принадлежит Богу» и должна быть вылита на землю. На жертвеннике Петры кровь также сливается по канавкам, уходит вниз, в землю. В деревнях, как вспоминает автор, кровью поливали землю «на урожай» – то же сочетание жертвы и земного прагматизма. Интересно, что здесь возникает идея «приватизации» сакрального ресурса: кровь как субстанция, которая: - опасна (её нельзя употреблять), - священна (в ней душа), - и полностью принадлежит Богу. Власть над распределением того, что «принадлежит Богу», оказывается в руках жрецов. То же мы видим позже с иконой, мощами, благодатью, прощением грехов: всё это «ресурсы», которыми распоряжается некий институт. В современном мире похожие схемы возникают вокруг нематериальных вещей: смысла, идентичности, памяти. Кто владеет символическими ресурсами – владеет и людьми. Можно ли сказать, что любую «священную субстанцию» (будь то кровь, благодать или «память павших») рано или поздно кто-то пытается монополизировать?
8. Материализм автора и наша склонность к «ауре»Автор честно называет себя материалистом: «ауру не чувствую» и сравнивает «жуткость» древнего жертвенника с современными бойнями и производствами мяса. По количеству убитых существ современные предприятия многократно превосходят любые древние алтари, но мы не ощущаем их как «жуткие» – они скрыты, облагорожены упаковкой и маркетингом. Это сильный разворот: - то, что мы называем «мраком древности», количественно может быть намного гуманнее современного индустриального мира; - «плохая аура» чаще возникает там, где наши культурные коды включаются (кровь, жертвенник, древность), чем там, где страдания скрыты (забой на фабрике, война в другой стране, производство фарма, коммунальные катастрофы). Сознание реагирует не столько на реальность, сколько на образ и контекст. И это ещё раз показывает, как наши оценочные реакции управляются культурой, а значит – поддаются манипуляции. Можно ли доверять собственной интуиции «жуткости» места, если она зачастую больше отвечает на культурные штампы, чем на реальное количество боли и смерти?
Практический срез: что эта лекция даёт в повседневной жизни?1. Скепсис к «готовым историям». И о Петре, и о Библии, и о любом «официальном» нарративе. Не для того, чтобы всё отрицать, а чтобы удерживать пространство вопросов. Там, где остаётся вопрос, остаётся и свобода мысли. 2. Внимание к структуре ритуалов. Вечный огонь, храм, мавзолей, красный угол, мемориал, даже бытовые привычки – часто это одна и та же схема: центр – огонь/свет – жертва – память. Понимая структуру, легче видеть, когда ритуал служит человеку, а когда человек служит ритуалу. 3. Сознательное отношение к жертве. Мы все постоянно что-то приносим в жертву: время, здоровье, нервы, отношения, деньги. Вопрос не в том, жертвуем ли мы, а кому и ради чего. Древние жертвенники делают этот вопрос более явным: «что я положу на свой алтарь сегодня – и оправдана ли эта жертва?» 4. Разводить веру и институции. Вера (как внутренняя доверенность миру, Богу или смыслу) не тождественна институтам, которые её «обслуживают». Это не отменяет церковь/мечеть/храм, но возвращает человеку право задавать вопросы этим структурам, а не принимать всё безоговорочно. 5. Осознавать собственные «вечные огни». У каждого есть что-то, что мы поддерживаем в себе «неугасимо»: чувство обиды, идеал, образ Родины, личный миф. Иногда мы сами становимся жрецами этих внутренних жертвенников, подкидывая туда дрова. Стоит ли тот огонь того топлива, которое мы в него бросаем?
И в конце, по традиции, не ответ, а вопрос: если истина, как и огонь на древнем жертвеннике, – это процесс, который нужно постоянно поддерживать усилием, то перед каким именно «алтарём» вам действительно не жаль поставить свои силы, время и внимание – и кто решил, что именно этот алтарь достоин ваших жертв?
Смотри , КТ, гость продолжил. По одной звезде.
А ведь тема то актуальная !
Он даже не смотрит,сразу минусует любой материал,кроме растений.ХЗ что там в голове.