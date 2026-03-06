Фильм рассказывает о методах вычисления сотрудниками ОБХСС нарушений в сфере торговли.
Киноотдел ВНИИ МВД СССР.
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео
- После заведения агентурного дела основной упор делается на документирование преступной деятельности: фиксация фактов хищений, установление схем, участников и связей.
- Преступления в торговле делятся на две группы:
1. Хищения, совершаемые только силами работников магазинов.
2. Хищения по предварительному сговору работников розничной торговли с работниками оптовых баз, заводов, транспортных организаций.
- Наиболее опасны схемы, где есть сговор между розницей и оптом/поставщиками (пример: завод «Эмальпосуды» – водитель Заварзин – магазин Савельевой).
- Схема с «левым товаром»:
- На заводе создаются неучтённые излишки продукции.
- Эти излишки нелегально вывозятся (водитель Заварзин) и попадают в магазин Савельевой.
- В магазине освобождается место на полках за счёт реализации части официального товара.
- На освободившееся место ставится «левый» товар, но в учёте он не отражается.
- Параллельно Савельева продаёт дефицитный товар «мимо прилавка» за наличные, деньги присваивает, а по сумме это совпадает с объёмом левого товара.
- В результате бухгалтерский баланс магазина «сходится», но часть оборота уходит в карман преступников.
- Организация наблюдения:
- Изучается объект: расположение магазина, окрестности, возможные точки наблюдения.
- Используются квартиры, помещения учреждений или открытые места (скверы, дворы).
- Наблюдение ведётся без перерывов, по возможности ежедневно меняются представители общественности.
- Все факты сразу фиксируются в актах наблюдения и письменных объяснениях.
- Этот метод признан эффективным: за 10 дней было зафиксировано более 20 доставок товара, в том числе неоднократные выгрузки Заварзина с расхождением между фактическим количеством коробок и данными накладных.
- Проверка данных:
- Сопоставление актов наблюдения с данными бухгалтерии торга и автобазы.
- Сопоставление накладных, товарных отчётов и фактических объёмов доставок.
- Схема реализации дефицитного товара (пример с крышками для стеклянных банок):
- Дефицитные крышки поступают в магазин Савельевой.
- Значительная их часть реализуется нелегально, вне нормального учёта.
- Товар перевозится с конспирацией (например, в ручном багаже, через камеры хранения).
- В камерах хранения и багажных отделениях обнаруживаются коробки с дефицитным товаром; по жетону багаж получает директор рынка небольшого города.
- На рынке через несколько палаток реализуется дефицитный товар, полученный от Савельевой.
- Способы хищений в продовольственной торговле:
1. Манипуляции при переоценке товара:
- При снижении цены завышается количество товара, якобы находящегося в наличии, чтобы увеличить сумму, подлежащую списанию, и тем самым создать «законную» разницу, которую можно похитить из выручки.
- При повышении цены — обратная схема.
2. «Экономия» на естественной убыли:
- Списывают естественную убыль по нормам не на фактически реализованный объём, а на больший, завышенный объём.
- Выручка также указывается по «норме», а не по фактическим продажам, разница присваивается.
- Предполагается, что с развитием системы полного хозрасчёта такие схемы будут затруднены и постепенно исчезнут.
3. Манипуляции с транспортировкой и накладными:
- Вывоз товара без документов.
- Двойной вывоз по одной и той же накладной.
- Вывоз более дорогого товара по документам на более дешёвый при совпадении веса.
- Возможен сговор с охраной, особенно там, где слабый контрольно-пропускной режим.
4. «Транзит» в системе продовольственной торговли:
- Автомашина с грузом прибывает на базу, но груз не разгружается.
- По документам плодоовощной конторы товар идёт «транзитом» прямо в магазин.
- В магазине товар реализуется без оприходования, деньги делятся между участниками.
- На бумаге товар оформляется как принятый базой, а позже «дыра» закрывается созданием неучтённых излишков или вывозом ранее созданных излишков.
- Дополнительные способы изъятия денежных средств:
- Выписка временных накладных с последующим уничтожением.
- Использование отделов «соки-воды», где нет кассовых аппаратов.
- Манипуляции с кассой:
- Повторная выдача чеков.
- Пробивание нулевых чеков, дописки от руки.
- В магазинах самообслуживания — пробивание меньшей суммы, чем получено с покупателя, с присвоением разницы.
- Ещё один блок схем Савельевой — уценённый товар (на примере пылесосов):
- В магазине уценённых товаров сотрудник Госпожнадзора проверяет наличие и состояние товаров.
- От агента поступило сообщение, что Савельева предложила сотруднице торга пылесос по уценённой цене, при этом партия уценённых пылесосов, скорее всего, не попадёт в реальный магазин уценённых товаров, а будет продана по старой (более высокой) цене.
- Подозрение усиливается тем, что пылесос предложили именно Кудряшовой, которая должна подписать акт об уценке.
- Варианты, как директор (например, Савельева) может получить подпись представителя торга на акте уценки:
- Подписание уже заранее подготовленных документов без тщательной проверки.
- Многократное предъявление одного и того же товара, если представитель торга не сверяет номера.
- Взятка или «ценный подарок».
- Реализация уценённого товара:
- По сообщению агента, возможна схема: директор магазина уценённых товаров и Савельева договариваются; Савельева привозит полную сумму выручки и пробивает её по кассе, при этом реальные поставки и движение товара расходятся с документами.
- В ходе зашифрованного осмотра было установлено главное: уценённые пылесосы физически отсутствуют в магазине.
- Как и в случае с крышками, пылесосы в итоге Савельева через Булкина передаёт директору рынка, который уже ранее реализовывал полученные от неё дефицитные товары.
- Дополнительные оперативные мероприятия:
- Зашифрованный опрос водителя, который, согласно накладной, должен был доставить товар в магазин уценённых товаров.
- Выясняется, что водитель в этот магазин не ездил; получены его письменные объяснения.
- Таким образом, формируется круг свидетелей, которые позднее смогут подтвердить обстоятельства дела, а текущая информация сохраняется до момента возбуждения уголовного дела.
- На этом этапе:
- Достаточно ясно установлена преступная деятельность Савельевой, Булкина, директора рынка, директора магазина уценённых товаров, водителя Заварзина, а также их роль в схеме вывоза и реализации неучтённых товаров.
- Но отсутствуют твёрдые доказательства преступной связи Савельевой с заместителем директора торга Шпырёвым — есть лишь агентурные данные.
- Появление новой фигуры — Смирнова Неля Васильевна, директор специализированного магазина «Обои»:
- В торге известно, что поступила крупная партия импортных обоев повышенного спроса.
- Основная их часть должна была поступить в магазин Смирновой, но туда так и не попадает.
- Смирнова дважды вызывалась к Шпрёву; ходят разговоры, что её пытаются вовлечь в какую-то сомнительную операцию с обоями.
- Есть важные нюансы:
- Шпрёв и Смирнова учились в одном институте и в одной группе, но близких отношений не поддерживают.
- Смирнова известна как женщина с характером, а её магазин уже квартал не выполняет план, что создаёт почву для давления.
- План оперативной комбинации:
- Цель — с одной стороны, разоблачить Шпрёва, с другой — предотвратить вовлечение Смирновой в преступную деятельность.
- Выбор опорной фигуры — муж Смирновой, Борис Данилович: заместитель директора автобазы, член партии, принципиальный, уважаемый, хорошо относящийся к семье.
- По данным агента, два года назад его видели в кабинете Шпрёва, разговоры носили интимный, личный характер, но в последние два года Смирнов у Шпрёва не появлялся.
- На основании собранных материалов принято решение:
1. Подготовить план оперативной комбинации по предотвращению втягивания Смирновой в преступную деятельность и по выводу на Шпрёва через неё и через агента Сверчкову.
2. Реализовывать разработку преступной группы (связка Каблуков – Заварзин – Савельева – Булкин – директор рынка Трунов) сразу после получения сигнала о вывозе очередных неучтённых излишков с завода «Эмальпосуды».
- Дальнейшее развитие событий обещано в следующей части фильма.
Подробный вывод и аналитическое осмысление
В этом видео мир торговли показан не как «нейтральное» пространство купли-продажи, а как поле столкновения интересов, где граница между нормальной хозяйственной деятельностью и преступлением постоянно размывается. Интересно, что почти все схемы хищений строятся не на грубом насилии, а на манипуляции формой — документами, накладными, актами, цифрами, а также на доверии и привычках людей.
Если смотреть на происходящее шире, можно выделить несколько ключевых смысловых линий.
1. Системность преступлений: это не «плохой человек», а «плохая связка»
Почти каждый описанный способ хищения требует:
- нескольких участников (магазин – база – завод – транспорт – торг – рынок);
- «стыковки» их действий через документы и согласованные легенды;
- благоприятной среды — слабый контроль, формальный подход, доверие по привычке.
То, что в уголовном праве описывается как «преступная группа», в логике системного анализа похоже на устойчивую сеть, которая использует «дыры» в структуре:
- если есть момент, когда товар и бумага «расходятся» — там рождается возможность хищения;
- если есть человек, чья подпись формальна или продаётся, — это превращается в узловую точку схемы.
С точки зрения психологии и даже нейросетей — это напоминает «обучение на ошибках системы»: люди подмечают, где система слаба, и оптимизируют свой «градиент» не к правде и добросовестности, а к извлечению максимальной личной выгоды. Система как бы сама «подсказывает» им, где её можно обмануть.
2. Документирование как попытка вернуть реальность в мир фикций
Любая преступная схема, о которой идёт речь, основана на расхождении:
- факта (сколько реально привезли, что реально продали);
- и записи (что указано в накладных, актах, отчётах).
Документирование преступлений — это, по сути, обратно направленный процесс:
оперативники пытаются восстановить совпадение между реальностью и бумагой.
- Наблюдение, акты, объяснения — это попытка схватить реальное течение событий, пока оно не растворилось в искажённой отчётности.
- Чем ближе фиксация к моменту события, тем меньше искажений (как в науке — меньше шума в измерении).
Философски это напоминает борьбу двух типов «истины»:
- удобной (учёт «сходится», план «выполнен», всё «по документам»);
- и фактической (товар ушёл налево, деньги осели в карманах).
Причём удобная истина поддерживается системой сама: план, отчётность, показатели — всё это мотивирует и руководство, и исполнителей сглаживать острые углы. А оперативная работа — это попытка ввести третью силу, которая не играет по этим негласным правилам.
3. Роль дефицита: где появляется жажда — там растёт тень
Особое место в беседе занимает дефицитный товар — крышки для банок, импортные обои, пылесосы. Дефицит превращает обычную вещь в своего рода символ доступа к привилегии.
С точки зрения экономики и психологии здесь важно:
- Дефицитный товар создаёт повышенную мотивацию для всех сторон:
- покупатели готовы идти на неформальные схемы;
- продавцы — на риск и преступление;
- чиновники — на злоупотребление полномочиями.
- Дефицит становится «валютой доверия»: «достать» что-то — значит «быть своим» в определённом кругу.
По сути, мы видим, как товар из материальной вещи превращается в социальный ресурс, почти в «духовный знак» — показатель статуса, связей, власти. Это странный параллелизм: материалистическая экономика рождает почти мистическое отношение к предметам — как к талисманам, кодифицирующим включённость в закрытые сети.
Именно поэтому всё, что связано с дефицитом, искажается сильнее всего:
там не просто торгуют вещами — там торгуют возможностями, доступом, даже будущими благодарностями и зависимостями.
4. Хищение как игра с цифрами и границами нормы
Интересны схемы с переоценкой, естественной убылью, транзитом, временными накладными. Везде одно и то же ядро:
- берётся легитимный, законный механизм (переоценка, нормы естественной убыли, транзитные перевозки);
- в нём находят «серую зону» — место, где сложно сразу проверить соответствие факта и бумаги;
- эта серая зона начинает использоваться как «карман пространства» для хищения.
Это очень похоже на то, как люди используют формальные пробелы в законе, лазейки в налоговых правилах или неопределённость в формулировках контрактов.
Системы, стремящиеся быть универсальными, всегда оставляют зазоры — и именно туда устремляется человеческая изобретательность.
Есть ещё одна тонкая линия:
оперативники сами пользуются правовыми и процедурными возможностями (зашифрованный осмотр, агентура, опросы, акты) — тоже играют документами. Но принципиальное различие в том, что они стараются приближать бумагу к реальности, а преступники — отделять бумагу от реальности, создавая иллюзорную картину.
5. Смирнова и Шпрёв: точка выбора и моральный узел
История со Смирновой — это уже не просто схема хищений, а сюжет о человеческом выборе:
- есть давление сверху (Шпрёв, власть торга, неслучайные вызовы в кабинет);
- есть соблазн: невыполнение плана, дефицитные обои — идеальная почва для «комбинаций»;
- есть личные связи (общий институт, прошлые контакты с мужем Смирновой).
На этом фоне оперативники делают этически интересный ход:
они не просто хотят разоблачить, они хотят предотвратить втягивание Смирновой в преступную цепочку. Это уже переход от чисто карательной логики к превентивной, где ценность — не только в поимке преступника, но и в защите ещё не преступившего грань.
С точки зрения философии ответственности здесь возникает важный мотив:
человек оказывается между системой, которая подталкивает к нарушению (план, дефицит, давление начальства), и внутренними опорами (принципиальность, семейные отношения, репутация).
Смирнова — пример «пограничной» фигуры: её ещё можно спасти или сломать, и от этого выбора меняется не только её судьба, но и сама конфигурация преступной сети.
Если сравнивать с религиозными и духовными образами, это похоже на понятие искушения:
внешние обстоятельства создают сильную мотивацию свернуть, но внутренняя позиция ещё не определена. Оперативный план, в котором участвует и её муж, — попытка укрепить именно эту внутреннюю сторону, не дать ей раствориться в системе неформальных «правил игры».
6. Общество как совокупность наблюдающих и закрывающих глаза
Отдельно примечательно участие «представителей общественности» в наблюдениях и фиксации фактов. Это напоминает идею, что борьба с искажением реальности невозможна только силами «специальных органов»; нужно, чтобы на стороне правды были и обычные люди.
Но тут возникает двусмысленность:
- те же «обычные люди» — покупатели, работники торга, сотрудники магазинов — часто и являются частью серых схем (тихая перепродажа «по знакомству», закрывание глаз, «все так делают»);
- общественность раскалывается на тех, кто готов помогать прояснять реальность, и тех, кто привык в ней подстраиваться под тень.
По сути, речь идёт о том, что истина о хозяйственных процессах не является чем-то объективно данным — её нужно коллективно восстанавливать. И каждый либо встраивается в коллективную ложь, либо — в коллективное прояснение.
Практический смысл лекции
Если снять слой советской специфики — названия торга, базы, дефицит, плодоовощные конторы — то остаётся довольно современная картина:
- В любой сложной системе (бизнес, государство, корпорация) всегда есть разрыв между реальностью и отчётностью.
- Всякий раз, когда:
- цифры важнее фактов,
- план важнее реального спроса,
- «бумага важнее жизни»,
появляются зоны, где выгодно лгать и воровать.
И противодействие этому — тоже всегда многослойно:
- технический уровень: контроль документов, наблюдение, аудиты;
- человеческий уровень: характер людей, их принципы, их способность сказать «нет» даже под давлением;
- средовой уровень: культура организации, в которой либо считается нормой «подкрутить», либо нет.
Лекция показывает, что без чёткого, последовательного документирования фактов любые разговоры о справедливости и законности остаются абстракцией. Но в то же время сами по себе документы — нейтральны: ими можно как скрывать истину, так и выявлять её. Всё упирается в то, кто и с какой установкой их заполняет, проверяет и сопоставляет.
Если свести это к более личному и философскому уровню, возникает вопрос:
в нашей повседневной жизни — на работе, в отношениях, в собственных самоотчётах — где мы позволяем «бумаге» расходиться с реальностью? И что для нас становится тем «агентом наблюдения», который возвращает нас к фактам — совесть, другие люди, внутренние принципы, страх наказания или что-то ещё?
