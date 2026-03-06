Главная » Видео, Новости Ближнего востока, Политика

Как кровавый кризис на Ближнем Востоке аукнется в Европе? | Александр Песке и Руслан Сафаров

6 0
Переслано от: Геополитбюро

Как повлияла и как повлияет американо-израильская агрессия против Ирана на Европу и почему у "НАТО поехала крыша"? О том, ввяжутся ли европейские союзники Вашингтона в войну с Ираном, о неспешности хода авианосца "Шарль де Голль", о том состоится ли возвращение российских энергоресурсов на европейский рынок, об оттоке золота из Дубая в Лондон и угрозах физической расправы со стороны Зеленского в адрес Орбана говорят политик, журналист, со-издатель журнала "Русская Швейцария" Александр Песке и политолог Руслан Сафаров

Новое заседание Геополитбюро Live состоится в Москве 14 марта в 17:00. Гость: Александр Песке. Подробности: https://delib.ru/meetings/1744

Выступление Александра Песке в Санкт-Петербурге. Подробности: https://t.me/apeske/7001

Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:
на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo
на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/

Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:
Telegram — https://t.me/geopolitburo
Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео

1. Обострение на Ближнем Востоке - Израиль бомбит Ливан, звучат сообщения об атаках по Ираку, Азербайджану, ударах по базе Инджирлик (Турция), по британской базе на Кипре. - Иран официально отрицает часть атак, обвиняя Израиль в провокациях. - Турция на короткий момент поднимает вопрос 5-й статьи НАТО, но НАТО тут же делает шаг назад: ситуация якобы «не подпадает». 2. НАТО как «бумажный тигр» - Макрон ранее говорил о «смерти мозга НАТО», но сейчас фактически произносит формулу силы: «чтобы быть свободным, нужно, чтобы тебя боялись». - НАТО демонстративно дистанцируется: удары по Турции и Кипру не становятся поводом для коллективной обороны. - Европейские корабли уходят из района Персидского залива, прячутся в Красном море. - США публично стараются отделить свои действия от израильских: «мы бомбим военные цели, а школы, хомейни и т.д. – это Израиль». 3. Иран и двойные стандарты Запада - Иран критикуется за исламский строй и ограничения свобод, но при этом Саудовская Аравия и Катар, с еще более жесткими исламскими моделями, считаются «партнерами Запада». - Иран – древняя цивилизация, часть общего наследия человечества, а не «территория для перевоспитания». - Убийство иранских лидеров с семьями (эпизод с Хаменеи / Хаменеем, его окружением) воспринимается как цивилизационный тупик – переход к политике террора вместо политики права. - Иран, несмотря на потери, не ломается, а консолидируется и совершенствует тактику. 4. Экономика войны: нефть, газ, логистика - Армузский пролив – до ~20 % мировой нефти и более 30 % газа. Поставки нарушены или под угрозой. - Эмиратская Emirates якобы теряет до миллиона долларов в минуту из-за сбоев: грузы и золото не летают, цепочки доверия рушатся. - Газ и нефть в Европе подорожали не катастрофически: рост на 10–30 %, но спекулянты и налоговая нагрузка делают картину тяжелее. - Цена топлива в Германии – около 2 евро/литр, из них сама «сырьевая» составляющая ~0,83, остальное – налоги и сборы. - Цены все же ниже пиков 2022–2023 гг., когда были подорваны «Северные потоки». 5. Санкции, лицемерие и «дружба» по-европейски - Евросоюз требует от Венгрии и Словакии отказаться от нефти по трубопроводу «Дружба», а Германия тем временем добивается снятия санкций на поставку российской нефти на свой завод в Шведте (бывший актив «Роснефти», фактически экспроприированный). - Это подается как техническое решение, но демонстрирует двуличие: «вам отказать, а нам можно». - Санкций против России столько, что сами бюрократы путаются в «пакетах», а реальной стратегической цели не достигнуто. 6. Европейский раскол и фигура Орбана - Венгрия и Словакия системно сопротивляются линии ЕС по Украине и по энергетике. - Орбан упрямо отстаивает собственный курс, апеллирует к референдуму и к «национальным интересам». - Даже его главный конкурент П. Мадьяр уже вынужден говорить, что по вопросам Украины решения без референдума не будет – это признак глубинного раскола в ЕС. - Зеленский грозит послать «солдат, которые поговорят с Орбаном», что в контексте убийств иранских лидеров звучит как полу-прямая угроза ликвидации: Будапешт отвечает, что готов защищаться силой. 7. Роль США и Трампа - Трамп ругает Испанию, Британию, Германию за сдержанность в участии в войне против Ирана, угрожает торговыми мерами. - При этом же хвастается, что США в случае чего будут использовать базы «без спроса». - Испанский премьер Санчес, политический «зомби» с коррупционными скандалами, внезапно получает рост рейтингов просто за то, что хоть в чем-то сказал «нет» США. - Простые европейцы начинают видеть в «своих подлецах» всё же меньшую угрозу, чем в тотальной подчиненности Вашингтону. 8. Макрон, Шарль де Голль и британские кульбиты - Франция отправляет авианосец «Шарль де Голль» к Восточному Средиземноморью и заявляет: американцы могут использовать французские базы. - Но Песке подчеркивает: это запоздалая поза. Пока авианосец доплывет, фаза острого конфликта, скорее всего, уже завершится. - Британия сначала отказывается предоставлять базы, после ударов по своей базе на Кипре быстро переобувается. - Логика: все пытаются «успеть в историю» и не сгореть вместе с американским планом. 9. Миграция как будущий шок - Наихудший сценарий – гражданская война в Иране. Это может запустить миллионы беженцев. - 10 % иранцев – это около 9 млн человек; большинство пойдет через Турцию. Анкара тут же заявит себя «коридором» без обязательств содержать этот поток. - Европейские общества уже не понимают, как переваривать миграцию: новый шок разнесет политический ландшафт, приведет к власти гораздо более жестких фигур. 10. Глобализация и «сдвиг плит» - Глобальные цепочки уже били пандемией, теперь – войной в ключевом энергетическом узле. - Снова рушится доверие к логистике, контрактам, биржам. - Подчеркивается образ тектонических плит: ползущие сдвиги под земной корой проявляются на поверхности в виде вулканов. Так же и в политике: истинные противоречия копились десятилетиями, а война лишь оголяет их. 11. Кризис Запада и потребность в «ресете» - Варшавского договора нет, НАТО не распущено и расширилось, но оказалось неспособным вести войну высокой интенсивности дольше нескольких дней. - Современная западная коалиция выдыхается: слишком много фронтов, слишком длинные цепочки интересов, слишком мало реальной экономической и военной «плотности». - Песке говорит о необходимости подлинной «перезагрузки» – не той смешной кнопки, что Хиллари Клинтон вручала Лаврову с ошибочной надписью, а возврате к базовым ценностям: - уважай ближнего; - строй нормальные человеческие связи; - создай семью и продолжай жизнь; - не заменяй реальную этику рекламой «новых ценностей». - Ни одна конституция США или Франции, по его мысли, не дала человечеству чего-то более глубокого, чем уже дано Библией, Кораном, Торой. 12. Украина как «деревянный клин» в трещину - Зеленский уподобляется деревянному клину, который забивают в скалу, затем поливают водой – клин расширяется, пласт камня откалывается. - Украина стала инструментом раскола не только России и Запада, но и внутри самого Запада: старой и новой Европы, континента и США. - После окончания украинского конфликта, по прогнозу Песке, ни НАТО, ни Евросоюз не останутся прежними – слишком много накопленных противоречий. 13. Фигура Орбана и историческая память - Орбан уже вписал свое имя в историю Венгрии, нравится он кому-то или нет. - Проводится параллель: королева Виктория, Сталин, Хмельницкий, Мазепа – фигуры, оцениваемые неоднозначно, но определившие эпоху. - Зеленский, по его мнению, попадет в учебники как разрушитель – как Мазепа, а не как созидатель.

Подробный вывод

В этом видео разговор идёт не просто о ближневосточной эскалации, а о распаде прежней архитектуры мира и Европы. Ближний Восток – не «где-то там», это 3–4 часа лёта для большинства европейцев, и удары дронов по базам НАТО – не телевизионная картинка, а прямое вовлечение альянса в пространство, где он внезапно обнаруживает свою ограниченность. Ключевой нерв беседы – чувство, что Запад потерял монополию и на силу, и на мораль. Иран, каким бы неудобным он ни был с точки зрения либеральной оптики, показал не только устойчивость, но и способность расширять поле борьбы: удары по базам НАТО, по инфраструктуре союзников, давление на проливы и логистику. Это демонстрация: «Если нас пытаются вычеркнуть с ближневосточной карты, мы будем писать поверх всей карты региона». На этом фоне НАТО обнаруживает, что 5-я статья – не догма, а политическая опция. Турция получает ударом по Инджирлику почти тестовый сигнал: готов ли альянс умирать за турецкий аэродром с американским ядерным оружием? Ответ – «нет, не готов». Это принципиальный символический обвал: если коллективная оборона не срабатывает там, где под ударом формально и США, и Турция, то где она вообще сработает? Дальше включается старый европейский рефлекс – гибкое двуличие. Германия, громко требовавшая «отвязаться от российской нефти», тихо добивается снятия санкций на поставку сырья на завод в Шведте – тот самый, который раньше принадлежал «Роснефти» и был отжат под благородным предлогом. Венгрии и Словакии при этом говорят: «вам нельзя, это же зависимость от России». То есть реальная ценность – не «принцип», а возможность самому иметь доступ к ресурсу, не давая его другим. Параллельно США ведут себя как всегда: Трамп, олицетворяющий американский эгоизм без прикрас, объявляет, что может использовать испанские базы без разрешения Испании. Этим он фактически проговаривает то, что деликатно скрывали под словом «союзничество»: для Вашингтона Европа – расширенный полигон и ресурсным придатком, а не субъект. Неудивительно, что в этой атмосфере даже политический «утопленник» вроде Санчеса внезапно всплывает с новыми рейтингами – достаточно один раз не прогнуться. Люди устали быть расходным материалом, и это открывает нишу для тех, кто, как Орбан, говорит: «наш интерес – первый, все остальное – потом». Можно спорить с его линией, но трудно отрицать ее внутреннюю логику: если коллективная структура перестаёт гарантировать безопасность и процветание, центробежные силы неизбежны. На этом фоне европейский миграционный страх становится не просто ксенофобией, а инстинктивной реакцией на постоянные взрывы в зонах, откуда поток беженцев почти неизбежен. Гражданская война в Иране – худший сценарий не только для Ирана, но и для Европы. Миллионы людей, идущих через Турцию, где экономика трещит, – это не гуманитарная задача, а фактор, который может обнулить любые текущие политические конфигурации в ЕС. И здесь разговор о традиционных ценностях уже перестаёт быть морализаторством и превращается в вопрос элементарной выживаемости общества: какая идентичность выдержит такой поток? Важный элемент беседы – критика западного идеализма и реального поведения Запада. Под флагами прав человека и прав меньшинств прикрываются действия, которые в чистом виде противоречат хоть какой-либо этике: убийства лидеров с семьями, ковровые бомбардировки, разрушение государств (Ирак, Ливия, Сирия, Югославия, Сомали). Это не «ошибки цивилизации», а закономерность, когда мораль используется как инструмент, а не как рамка для собственного поведения. На этом фоне Песке выдвигает почти парадоксальный тезис: нам нужен не прогресс в смысле новых деклараций, а возврат к базовым человеческим основаниям. Не к «средневековью» как буквальной форме, а к тем интуитивным истинам, которые уже выражены в религиозных и культурных традициях: - человек не средство; - убийство ради выгоды – не норма; - семья и сообщество – не архаика, а основа устойчивости; - уважение к инаковости укладов (Иран, Россия, другие цивилизации) – не слабость, а единственный способ избежать постоянных войн до последнего вассала. Парадоксально, но в этом споре примером неподконтрольного субъекта становится не либеральная демократия, а исламская республика Иран: она неприятна Западу, но именно неспособность поставить ее на колени показывает предел власти глобального «гегемона». Мы видим, как «уходящий гегемон», по выражению автора, пытается задержаться любой ценой – войнами, санкциями, переносом издержек на Европу, на Ближний Восток, на Украину. Но именно чрезмерное усилие ломает систему: глобализация, построенная как односторонний выигрыш, расползается под собственным весом. В финале ведущий называет происходящее родами нового многополярного мира. Кровавыми, болезненными, несправедливыми к простым людям, но, возможно, неизбежными: слишком долго мир держался на фикции, что «кто-то один знает, как правильно жить всем остальным». Сейчас Иран, Россия, Турция, Китай, страны Персидского залива, даже небольшие европейские игроки вроде Венгрии, Бельгии или Испании – каждый по-своему – говорят: «мы не хотим больше жить по чужому сценарию». Что важно, обе стороны беседы подчеркивают риск: уходящий гегемон может задержаться. Любая перезагрузка может превратиться в перегрузку – когда вместо нового баланса мы получаем только расширение хаоса: больше войн, больше беженцев, больше разрушенных связей. И тогда на волне страха к власти придут не мудрые, а просто более жесткие. По сути, разговор упирается в старый, но обострившийся вопрос: если мир действительно движется к полицентричности, кто и на основе каких ценностей будет задавать рамки игры, чтобы многополярность не превратилась в многополярный хаос, где каждый силой навязывает «свою правду»?
Редактор: novafone
Источник: https://rutube.ru/video/5c0ad76d02c358d5a9ee5150a0923c8a/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ ОБОРЗЕВШЕМУ ИЗРАИЛЮ... Северная Корея: "Израиль - нарушитель мира на Ближнем Востоке"
Церемония открытия в Египте крупнейшей военной базы на Ближнем Востоке и в Африке
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 октября 2019
Как США подожгли Ближний Восток
Россия хранит технологию "Кузькиной Матери" и закрыла для США доступ на рынок урана и плутония на Ближнем Востоке
В ходе операций США на Ближнем Востоке убито 2 миллиона человек, — международная организация врачей
Кризис не случаен
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 июля 2019

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru