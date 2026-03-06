Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Лизун Владимир Николаевич рассуждает о качестве элит и о том, почему кадровая политика напрямую определяет развитие государства: от сталинских принципов отбора, ротации и «карточек» с объективными показателями — до позднесоветской деградации управленцев и сегодняшнего разрыва между властью и реальной жизнью. В разговоре — примеры сталинской элиты, истории про обучение за границей без «духовного занавеса», кейсы Устинова и Тивасяна, личный опыт поступления в МГИМО из Тикси и тема социальных лифтов, а также тезис о том, как внешние игроки формируют элиты через образование и институции.

00:00 Введение: элиты и судьба государства

01:05 «Кадры решают всё»: что отличает сильную элиту

02:04 Элита и народ: соцпроисхождение управленцев СССР

03:02 «Советский человек» и анонс форума

04:10 Поздний Брежнев: отрыв руководства от реальности

05:25 История писем, ЦК и конфликт с КГБ

07:11 Деградация элиты и достижения СССР

08:11 Сталинская элита: темпы роста и курс на уровень жизни

11:12 Как искали талантливых людей: комсомол, партии, профсоюзы

12:33 «Карточки» и ответственность за искажение данных

14:18 Тивасян: обучение в Германии и судьба специалиста

15:08 «Занавес» в идеологии, но не в науке: обучение за рубежом

17:02 Ротация кадров 5–6 лет и пример Устинова

23:24 Интересы элиты тогда и сейчас

24:41 Хрущёв: возможности и ущерб на вершине власти

27:45 Современные угрозы и внешнее влияние

28:45 Как формируют элиты через образование

30:12 Ещё раз про форум «Феномен советского человека»

32:28 МГИМО из Тикси: путь, рекомендации, английский

41:05 Блат и соцлифты: почему система начала буксовать

42:04 Как менялось госуправление и мотивация депутатов

45:17 Станция «Мир»: упущенные решения и логика элит

47:19 Почему дискуссии в Думе угасли

49:11 Разрыв между депутатами и людьми

53:08 Зарплата депутата «как по региону»: почему не проходит

55:39 Почему элита держится за статус-кво

58:17 «Убийство социализма» и выводы

59:43 «Артели друзей» и круговая порука

01:05:39 Что нужно для роста и смены курса

