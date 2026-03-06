Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Кадры решают всё: почему элита ломает страну | Владимир Лизун

13 0
Переслано от: Книжный День

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

Лизун Владимир Николаевич рассуждает о качестве элит и о том, почему кадровая политика напрямую определяет развитие государства: от сталинских принципов отбора, ротации и «карточек» с объективными показателями — до позднесоветской деградации управленцев и сегодняшнего разрыва между властью и реальной жизнью. В разговоре — примеры сталинской элиты, истории про обучение за границей без «духовного занавеса», кейсы Устинова и Тивасяна, личный опыт поступления в МГИМО из Тикси и тема социальных лифтов, а также тезис о том, как внешние игроки формируют элиты через образование и институции.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 Введение: элиты и судьба государства
01:05 «Кадры решают всё»: что отличает сильную элиту
02:04 Элита и народ: соцпроисхождение управленцев СССР
03:02 «Советский человек» и анонс форума
04:10 Поздний Брежнев: отрыв руководства от реальности
05:25 История писем, ЦК и конфликт с КГБ
07:11 Деградация элиты и достижения СССР
08:11 Сталинская элита: темпы роста и курс на уровень жизни
11:12 Как искали талантливых людей: комсомол, партии, профсоюзы
12:33 «Карточки» и ответственность за искажение данных
14:18 Тивасян: обучение в Германии и судьба специалиста
15:08 «Занавес» в идеологии, но не в науке: обучение за рубежом
17:02 Ротация кадров 5–6 лет и пример Устинова
23:24 Интересы элиты тогда и сейчас
24:41 Хрущёв: возможности и ущерб на вершине власти
27:45 Современные угрозы и внешнее влияние
28:45 Как формируют элиты через образование
30:12 Ещё раз про форум «Феномен советского человека»
32:28 МГИМО из Тикси: путь, рекомендации, английский
41:05 Блат и соцлифты: почему система начала буксовать
42:04 Как менялось госуправление и мотивация депутатов
45:17 Станция «Мир»: упущенные решения и логика элит
47:19 Почему дискуссии в Думе угасли
49:11 Разрыв между депутатами и людьми
53:08 Зарплата депутата «как по региону»: почему не проходит
55:39 Почему элита держится за статус-кво
58:17 «Убийство социализма» и выводы
59:43 «Артели друзей» и круговая порука
01:05:39 Что нужно для роста и смены курса

#Лизун #ВладимирЛизун #кадры #элиты #СССР #Сталин #Брежнев #Хрущёв #Госдума #политика #история

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео

- Кадровый вопрос как ядро политики. Сталинская формула «кадры решают всё» рассматривается как реальный принцип, а не лозунг. Качество элиты определяет судьбу государства: созидательная элита поднимает страну, коррумпированная и эгоистичная – разрушает. - Социальный состав и «приземлённость» советской элиты. Около 70% партийно‑государственного руководства СССР были выходцами из рабоче‑крестьянской среды. Это обеспечивало связь с реальной жизнью и ориентацию на интересы большинства, особенно в сталинский период и ранние послевоенные десятилетия. - Сталинский подход к отбору кадров. - Чёткий принцип отбора: продвигали только по деловым и профессиональным качествам плюс политическая лояльность. - Создавалась картотека талантливых людей по всей стране (Маленков – один из организаторов), где фиксировались реальные результаты работы на каждом уровне. - За искажение данных о человеке строго наказывали. - НКВД добавляло оценку «преданности советской власти», но не за любой инакомыслящий взгляд карали — ценили искренность. - Сталин лично опирался на эти карточки, выбирая министров и руководителей. - Пример Устинова как «идеального сталинского кадровика». - Путь снизу: рабочий → мастер → начальник цеха → главный инженер → директор → министр. - На каждом уровне – фиксируемый рост эффективности. - Как министр обороны и организатор ВПК обеспечил технологическое опережение Запада на 10–15 лет. - Настаивал, чтобы новые вооружения были: 1) экономически доступными для массового производства, 2) безопасными при испытаниях. - Многие виды вооружений, используемые Россией сегодня, базируются на заделе, созданном при Устинове. - Ротация кадров по-сталински. - На посту – не более 5–6 лет: дальше либо вверх, либо на другую ответственную должность. - Это препятствовало «окукливанию» в кругу родственников, друзей и земляков и рождению «тёплых болот» ведомств. - Постоянное перемещение по вертикали и горизонтали поддерживало динамику и ответственность. - Экономические итоги сталинского периода (по оценке Лизуна). - 1929–1955 гг. – самые высокие в мире темпы роста (около 14% в год). - Жизненный уровень рабочих вырос, по его словам, примерно в 4,5 раза, крестьян – в 5 раз. - СССР вышел на 2-е место в мире по экономическому и военному потенциалу. - Подъём уровня жизни сочетался с индустриализацией, при всех жестокостях и издержках. - Связь элиты с народом и механизм обратной связи. - В сталинский и раннепослевоенный период решения власти в целом соответствовали настроениям народа; открытого игнорирования массового мнения (как, скажем, при современной пенсионной реформе) Лизун не помнит. - Высокая доля выходцев из низов + партийный контроль + реальная ответственность делали элиту, по оценке автора, «государственнической». - Начало деградации: поздний Брежнев и Хрущёв. - В брежневские годы началось «размягчение» элиты: рост привилегий, отрыв от жизни, ритуализация. - Лизун приводит личный опыт: критические записки в ЦК о застойных явлениях → вызовы в ЦК и КГБ → попытка вербовки как информатора, от которой он отказался. Спустя годы Кручков при нём признал, что его прогнозы оправдались, а меры не были приняты. - При Хрущёве, по его оценке, произошёл перелом: - к власти поднялся человек с потолком уровня «обкома», без системного государственного мышления; - началось разрушение сталинской системы планомерного развития, курс на «утопический» социализм, отрыв от науки и строгой теории; - кампания развенчания Сталина, целина, передача Крыма и другие решения Лизун трактует как стратегические ошибки. - Принцип «артели личных друзей» как ядро разложения. - Сталин прямо предупреждал: если хотите погубить управление, построите его по принципу артели друзей и родственников. - После его смерти именно это и начало происходить: руководитель обрастает кругом «своих», избавляясь от требовательных и сильных. - Возникает круговая порука и безответственность: никто не хочет требовать от «своего человека», чтобы не услышать то же в ответ. - Советский парламентаризм vs нынешняя Госдума. - В СССР депутаты не освобождались от основной работы: они были врачами, рабочими, учёными, учителями и реально жили среди людей. - В Госдуме РФ Лизун видит иную картину: - в 90-е – заметное присутствие криминальных элементов; - постепенно Дума превращается в «придаток администрации президента»; - фракционная дисциплина важнее личного мнения и интересов избирателей; - законы принимаются десятками и сотнями, но реальная эффективность невелика; - фраза Грызлова «Дума не место для дискуссий» для него – символ деградации парламентаризма. - Исключением, по его оценке, в большей степени остаётся фракция КПРФ, которая продолжает выражать социально ориентированную повестку. - Разрыв образа жизни элиты и народа. - Сравнение дачи Суслова и дворца Касьянова в Петрово-Дальном: скромный, почти казённый дом партийного функционера vs роскошный современный особняк премьера начала 2000-х. - Партийные пайки и льготы советской номенклатуры выглядят, по мнению Лизуна, скромно по сравнению с уровнем потребления нынешних элитных страт. - В то же время советские руководители работали в режиме постоянной перегрузки, часто без выходных, и часть привилегий воспринималась как компенсация за фактический график «24/7». - Социальные лифты и личная история Лизуна. - Он подробно рассказывает, как из полярного посёлка Тикси, будучи золотым медалистом, попал в МГИМО: - нужна была реальная характеристика от комсомола, вплоть до подписи в республиканском обкоме; - конкурс был серьёзным, блата хватало, но всё же способный человек мог пробиться; - за счёт упорной подготовки и некоторой смелости на экзамене он поступил, несмотря на скепсис знакомых. - Это для него пример того, что в советской системе, даже при наличии блата, социальные лифты работали гораздо лучше, чем сейчас. - Феномен «выращивания элит» Западом. - Обсуждается модель, при которой США и их союзники сознательно формируют управленческие кадры других стран (пример: Эпштейн и «выращивание» Макрона, Санду с охраной в Гарварде). - Российские реформаторы 90‑х (Гайдар, Чубайс и др.) рассматриваются как люди, в значительной степени впитавшие западные подходы и проводившие реформы в интересах запада, а не России. - Текущее состояние российской элиты. - По оценке Лизуна, значительная часть нынешнего правящего слоя: - ориентирована на личное обогащение и защиту зарубежных активов; - слабо связана с народом и реальными проблемами; - готова к «сделкам» и компромиссам с Западом на условиях, невыгодных России. - Он признаёт, что Путин регулярно говорит о необходимости «очищения элиты» и опоры на участников СВО, но подчёркивает: - военный героизм ≠ компетентность в управлении; - управление государством – сложная дисциплина, требующая иной подготовки. - Парламентские зарплаты и реальное представительство. - Обсуждается идея привязки зарплаты депутата к средней по региону. - Лизун поддерживает её по сути, но считает нереализуемой при нынешней конфигурации власти: - сложилась фактическая «каста», для которой нынешние привилегии естественны и которые заинтересованы в сохранении статус-кво. - С его точки зрения, большинство нынешних депутатов живут интересами собственной карьерной и материальной стабильности, а не реального представительства народа. - Почему удар пришёлся по России, а не по Китаю. - Запад, по его мнению, атакует Россию (через Украину и санкции), а не Китай, потому что: - Россия экономически слабее; - она до сих пор сильно сырьевая и зависима от внешних рынков и технологий; - есть ожидание, что санкции обрушат уровень жизни, вызовут внутренние протесты и разрушение государства. - При этом он уверен, что характер русского народа недооценён: общество готово терпеть и сопротивляться, но это не отменяет необходимости экономического укрепления. - Военное производство как «островок социализма». - В оборонке уже действуют элементы плановой системы: - льготные кредиты, - госзаказ, - планирование и координация. - Лизун надеется, что логика военной мобилизационной экономики постепенно «просочится» в гражданский сектор, вернув элементы планирования и развития производства. - Предлагаемый выход: возвращение к социализму сталинского типа. - В книге «Убийство социализма» и в беседе он формулирует ключевую мысль: - не к «застойному» социализму Хрущёва–Брежнева, - а к «живому, творческому» сталинскому социализму, - где есть план, ответственность, мобилизация ресурсов и приоритет общественных интересов над частными. - По его логике: - капитализм (особенно олигархический) стимулирует худшее в человеке – жадность, цинизм, индивидуализм любой ценой; - социализм стимулирует лучшее – чувство справедливости, солидарность, готовность к усилию ради общего блага.

Подробный вывод и философский слой

Если снять эмоциональные оценки, в этом разговоре центральная линия довольно ясна: кадровая политика – это способ, которым государство разговаривает с реальностью. Через кого оно смотрит на мир – через тех оно и действует. У Сталина, в интерпретации Лизуна, было три ключевых принципа: 1. Результат важнее лозунга. Неважно, кто ты по происхождению, важно, что ты реально сделал: - поднял выпуск стали, - улучшил работу цеха, - наладил производство вооружений, - поднял колхоз. Карточка фиксирует дела, а не красивую биографию. 2. Лояльность – но не раболепие. НКВД оценивало преданность власти, но при этом система ещё допускала искренние, иногда критические ответы вроде «к советской власти отношусь отрицательно». Это любопытный парадокс: авторитарное государство, но внутри него на каком‑то этапе ещё сохраняется интерес к подлинной, а не декоративной обратной связи. 3. Ротация как защита от касты. Человек не должен долго сидеть на одной должности, чтобы не превратить управление в семейно‑дружеский клуб. Есть в этом почти биологический смысл: как в организме нужна постоянная смена клеток, иначе орган перерождается в опухоль. Лизун описывает, как со временем эти принципы были отодвинуты: на смену “служению делу” пришло “обслуживание своих”. И здесь мы снова видим одну и ту же закономерность, знакомую и по психологии, и по истории, и по устройству корпораций:
Там, где долгие годы никого по‑настоящему не спрашивают за результат, возникает особый тип элиты – элита комфорта, а не элита ответственности.
В этом смысле его критика Хрущёва, позднего Брежнева, Горбачёва, реформаторов 90‑х выстраивается в цепочку: каждый последующий виток – это шаг от «жёсткой связки с реальностью» к всё большей символической политике, к управлению образами, а не процессами. Интересно, что он довольно трезво смотрит и на нынешнюю ситуацию: - признаёт мужество участников СВО, - видит попытки Путина говорить о «чистке элиты», но при этом настаивает: героизм на фронте сам по себе не делает человека эффективным управленцем. Управление – это ремесло, требующее учёбы, системного мышления, понимания экономики и долгосрочных последствий решений. С одной стороны, его позицию легко назвать «сталинской ностальгией»: желание вернуться к эпохе, где есть ясные цели, жесткая иерархия, понятные критерии успеха, резкий рост и чувство исторической правоты. С другой – если отвлечься от идеологических ярлыков, он фиксирует важную структурную вещь: любая система, от семьи до государства, разлагается с того момента, когда место компетентности занимают “свои”. Эта логика совершенно не обязана быть «лево» или «право» ориентированной. Мы видим то же самое в корпорациях, где СЕО окружает себя преданными, но слабыми людьми; в религиозных организациях, где духовное развитие подменяется культами личности; в университетах, где научный уровень падает в пользу административной лояльности. С точки зрения практики, в его словах есть несколько рабочих принципов, которые не обязательно «сталинские», они вполне универсальны: 1. Разделение личного и функционального. Когда ключевой критерий – «свой/чужой», всё остальное неизбежно гниёт. Когда критерий – «справился/не справился с задачей», система живёт, даже если она идеологически далека от социализма. 2. Наличие честной базы данных о людях. Картотека – это аналог современной системы performance management в корпорации или репутационных механизмов в научном сообществе. Вопрос не в самой карточке, а в честности записей. Если за ложь наказывают – система может работать; если «рисуют показатели» – картотека превращается в декор. 3. Ротация как антитело к клановости. Ротация не гарантирует мудрости элиты, но она ломает замкнутые клубы интересов – а это уже немало. 4. Обязательное пребывание части элиты “в поле”. Советский депутат, совмещающий работу и мандат, в чём-то логичнее, чем профессиональный политик, чья жизнь сведена к аппаратным интригам и ток‑шоу. Без прямого контакта с реальностью любая власть превращается в кабинетное самовоспроизводство. Философски за этим спором о социализме и капитализме стоит более глубокий вопрос: что считать мерой успешности элиты – своё благополучие или состояние общества? - Если успех – это личные счета, особняки и безопасность семьи, то «кадровая политика» превращается в искусство удерживать доступ к потокам. - Если успех – это уровень жизни, устойчивость, культурное и научное развитие страны, то элите неизбежно приходится быть требовательной к себе и другим, жить в режиме напряжения. Лизун утверждает, что без поворота к «социалистическому» типу мотивации (где общественное выше личного) Россия обречена оставаться слабой сырьевой периферией, вызывающей у Запада соблазн «добить» и разделить. Можно спорить с его лечением, но диагноз слабых мест он ставит довольно внятный: – зависимость от сырья, – разрушенные социальные лифты, – клановый характер принятия решений, – подмена реальной эффективности управлением образами и пропагандой. В каком-то смысле это перекликается и с психологией отдельного человека: пока человек измеряет успех только уровнем личного комфорта, он редко растёт глубоко. Рост начинается там, где появляется то, что больше его самой кожи: ответственность за семью, команду, город, страну. И здесь встаёт открытый вопрос, который выходит за рамки любой идеологии: какой тип правды о себе и своей стране мы готовы выдержать – и какой тип элиты из этой правды неизбежно родится?
Редактор: novafone
Источник: https://rutube.ru/video/adb4c21dbc008d942e4530eb3d181a5b/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Кадры решают всё. Какая элита нужна России?
Алло! А ищем ли мы кадры?
Кадровый резерв – залог успешного развития страны
Кадры решают всё. Как попадают в элиту РФ
Бэкграунд, выпуск-258 за 26 мая 2012
Вардан Багдасарян: Государство-цивилизация Сталина
Наша путеводная звезда – славянский социализм (1 часть)
ЛИБО ПРОРЫВ, Либо эти кадры порешат нас всех

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru