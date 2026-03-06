“Имел ли отношение Хрущёв к краху Союза ССР”. Е.Ю.Спицын на канале Союзное вече “Послесловие
Эфир на канале Союзное Вече от 27 февраля 2026 г.
В новом выпуске «Послесловия» Евгений Давутов и историк Евгений Спицын разбирают закрытый доклад Хрущёва и то, почему он стал поворотной точкой для СССР. Как принималось решение о “тайном” выступлении, кто участвовал в подготовке текста, почему доклад прозвучал в закрытом формате и какие процессы он запустил внутри партии, государства и общества.
Обсуждаем последствия: идеологический перелом, раскол в элитах, изменение курса и цепочку событий, которые эхом отозвались на десятилетия вперёд — и почему споры вокруг этой темы не утихают до сих пор.
Таймкоды:
00:00 – Начало. Представление гостя.
00:52 – Кто называл себя детьми ХХ съезда КПСС?
02:47 – Яковлевские алгоритмы разрушения советского строя.
04:13 – Когда на самом деле прозвучал хрущёвский доклад ХХ съезда КПСС.
04:55 – Сколько на самом деле было реабилитированно осуждённых?
08:23 – Зачем Хрущёв принялся за осуждение культа Сталина?
09:24 – Роль Анастаса Микояна в подготовке доклада. За что нарком мстил Сталину.
12:20 – Кто и когда готовил Хрущёву доклад.
14:30 – Особая папка Политбюро: фамилии тех, кто выступал против подготовки антисталинского доклада.
15:37 – О чём В. Молотов предупреждал Хрущёва.
16:17 – Фамилии тех, кто переделывал Хрущёву доклад?
17:53 – Импровизация Хрущёва на ХХ съезде КПСС.
18:38 – Как на ХХ съезде сфальсифицировали "Дело врачей".
22:03 – "Инновации" Хрущёва. Первая: существует несколько путей строительства социализма.
24:37 – Вторая "инновация" – экономическая.
28:38 – Третья "инновация" о мирном сосуществовании.
36:10 – ХХ съезд заложил базу горбачёвской "Перестройки".
36:55 – Почему маршалы Победы промолчали на ХХ съезде КПСС. Кто из военных был за, а кто против.
40:10 – Система безопасности в Москве во время проведения ХХ съезда КПСС и волнения в Грузии.
40:58 – Причина жестокого подавления протестов в Грузии.
41:28 – Кого стоит/не стоит читать о Сталине. Спор Евгения Спицына и Юрия Жукова о последних годах жизни Сталина.
45:00 – Кто помогал Хрущёву подделывать документы?
47:08 – Устранение Берии – это подготовка к ХХ съезду КПСС?
48:10 – Заключение.
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. «Дети XX съезда» и истоки перестройки - Многие деятели перестройки (Горбачёв, Яковлев и др.) открыто называли себя «детьми XX съезда» и «шестидесятниками». - Сам Яковлев писал, что после доклада Хрущёва о «культе личности» узкая группа реформаторов разработала «простой, как кувалда» метод разрушения советского строя: 1) авторитетом Ленина бить по Сталину; 2) авторитетом «демократии» – по Ленину; 3) «общечеловеческими ценностями» – по коммунизму вообще. 2. Комиссии по «невинным жертвам» и провал поиска массовых фальсификаций - В 1954 г. создаётся комиссия Руденко по пересмотру дел «жертв сталинских репрессий» по политическим статьям. - За ~10 месяцев рассмотрено около 250 тыс. дел, реабилитировано: - всего 4 800 с небольшим человек (менее 2%); - в РСФСР – около 5,8%; - на Украине – менее 1%. - Вывод Спицына: большинство осуждённых были приговорены законно, комиссия не нашла того «масштаба беззакония», который от неё ждали. - Однако это не остановило Хрущёва: был взят курс на политическое, а не юридическое демонизирование сталинского периода. 3. Мотивы Хрущёва и роль Микояна - Авторитет Сталина после его смерти, по оценке Спицына, только рос, и это мешало Хрущёву утвердиться как лидеру. - Цель Хрущёва – разрушить моральный авторитет Сталина, создать у людей отвращение и страх при одном упоминании его имени. - Важную роль играл Анастас Микоян: - имел личные обиды на Сталина (дело «Ленинградской группы», расстрел Кузнецова – родственника Микояна; конфликт по вопросу закона стоимости при социализме); - активно настраивал Хрущёва против Сталина, приводил к нему людей, которые «обрабатывали» его. 4. Подготовка доклада и сопротивление внутри партийной верхушки - Первая комиссия (Руденко) была распущена, создаётся новая комиссия под руководством Поспелова. - Изначально предполагалось упомянуть о «культе личности» лишь в отчётном докладе ЦК; затем Хрущёв решил готовить отдельный секретный доклад. - Вопрос о докладе обсуждался на Президиуме ЦК уже с лета 1955 г., а не «спонтанно на самом съезде». - Против отдельного доклада решительно выступали Молотов, Каганович, Ворошилов, в меньшей степени Маленков: - они предупреждали, что это нанесёт непоправимый удар по авторитету партии, СССР и международного коммунистического движения. - Текст доклада несколько раз переделывался; в финальной редакции участвовали Шепилов, помощники Хрущёва, глава КГБ Серов. Хрущёв часто отходил от текста и импровизировал. 5. Фальсификаторский характер доклада - Спицын ссылается на исследование (например, Фёдорова «Антисталинская подлость»): 61 ключевое утверждение в докладе Хрущёва носят фальсификационный характер. - Пример: «дело врачей». - Хрущёв объявил его «выдумкой Сталина и Берии», а Лидию Тимашук – доносчицей. - Современные исследования (А. Тюшков в «Вопросах истории») на основе архивов показывают, что: - Тимашук верно диагностировала состояние Жданова; - целый ряд кремлёвских врачей сознательно назначали неверное лечение, что привело к гибели нескольких руководителей (Жданов, Щербаков и др.); - «дело врачей» имело под собой реальные основания. - Спицын подчёркивает: значительная часть образа «сталинского террора» в докладе – конструирована и не подтверждается документально. 6. Три ключевые «новации» XX съезда (в отчётном, открытом докладе) 1) Разные пути к социализму - Хрущёв заявил о возможности прихода коммунистов к власти не только через революцию и гражданскую войну, но и парламентским путём. - При этом сохранялась установка на диктатуру пролетариата. - Спицын видит в этом внутреннее противоречие: - если в парламенте остаются классовые противники, то либо неизбежна новая форма гражданской войны, либо придётся превращать парламент в фактически однопартийный орган. 2) Спор о приоритетах экономики (отрасли А и Б) - После Сталина Маленков предлагал сместить приоритет с тяжёлой промышленности (отрасли А) на производство предметов потребления (отрасли Б). - Хрущёв сначала его поддерживал, пока не нужно было сместить самого Маленкова. - После смещения Маленкова Хрущёв на XX съезде объявил спор «надуманным» и вновь подтвердил приоритет развития отраслей А. 3) Мирное сосуществование - Хрущёв провозгласил возможность мирного сосуществования стран с разным общественным строем, что традиционно интерпретировалось как отход от ленинского тезиса о неизбежности войн при империализме. - Спицын, ссылаясь на Жукова и других историков, утверждает: - сам Сталин ещё во время войны и в начале 1950-х говорил о возможности мирных, торгово-экономических отношений с капиталистическими странами при взаимном невмешательстве; - тезис о мирном сосуществовании формировался ещё при Сталине (пример – позиция СССР по Корейской войне, деятельность Александра Малика в ООН). - Новизна XX съезда, по Спицыну, не в самом «мирном сосуществовании», а в фактическом провозглашении новой внешнеполитической доктрины: - активная опора на страны «третьего мира», поддержка антиколониальных движений, расширение советского влияния в Африке, Азии, Латинской Америке. - Это шло в явное противоречие с заявленным «мирным сосуществованием» и совпало с ужесточением курса США: переход от доктрины сдерживания к доктрине «отбрасывания коммунизма». 7. XX съезд как предтеча перестройки и распада СССР - С точки зрения Спицына, именно на XX съезде были заложены базовые идеологические и политические основы: - последующей героизации «разоблачения сталинизма»; - ревизии всего советского проекта; - появления поколения реформаторов, которые уже сознательно шли к демонтажу советского строя. - «Дети XX съезда» сами признавали свою идейную связь с хрущёвским поворотом. 8. Маршалы, генералы и «молчание» армии - Генералы и маршалы – выдающиеся военные, но далеко не всегда квалифицированные политики и уж тем более интриганы. - Многие становились жертвами аппаратных игр (примеры Жукова, Шапошникова, Родиона, Казакова и др.). - Открыто выступить против на съезде они не могли: регламент, структура власти, отсутствие публичной трибуны для альтернативной точки зрения. - Известно, что: - Рокоссовский, Василевский и некоторые другие отказывались публично говорить гадости о Сталине; - Жуков, Конев, Еременко, напротив, активно участвовали в критике Сталина, готовились даже доклады о якобы вредных военных решениях Сталина. - Но в условиях отсутствия независимой прессы и публичной дискуссии их несогласие не имело политического веса. 9. События в Грузии и вопрос о «прецеденте подавления» - После XX съезда в Грузии произошли массовые выступления и столкновения, которые были жёстко подавлены с применением войск. - Спицын не видит в этом «заранее продуманный прецедент» для запугивания других республик; - Скорее, это была типичная реакция власти на угрозу дестабилизации – демонстрация того, «кто хозяин в доме». 10. Берия, чистка органов и подготовка к XX съезду - Связь устранения Берии с подготовкой XX съезда, по мнению Спицына, – искусственная конструкция. - Убийство (расстрел) Берии объясняется: - борьбой за власть; - страхом членов Президиума ЦК перед возможной диктатурой Берии. - Тогда, по его словам, ещё не стояла на повестке дня идея отдельного доклада о культе личности. 11. Фальсификация архивов при Хрущёве - По свидетельствам ряда бывших сотрудников КГБ (Духучев, Величко и др.), при Хрущёве в партийных и госархивах работали специальные группы (до 200 человек), которые: - «чистили» архивы; - закладывали фальшивки, прежде всего по довоенному периоду и репрессиям. - Профессиональные историки распознают такие документы по «маячкам» – ошибкам в датах, формулярах, стиле, несоответствиям делопроизводства эпохи. - В этом контексте особенно критично отношение Спицына к современным публикациям, которые без критики используют «хрущёвские» документы против Сталина. 12. Кого читать о сталинской эпохе - Спицын принципиально не хочет «запрещать» кого-то читать, считая это навязыванием. - Считает, что человек с критическим мышлением сам разберётся, а человек, жаждущий сенсаций, всё равно потянется к жёлтым версиям. - Рекомендует: - Юрий Николаевич Жуков: «Иной Сталин», «Сталин. Тайна власти» – как пример серьёзного, источниковедчески обоснованного подхода (хотя и с дискуссионными моментами). - Резко отрицательно оценивает книги Холавняка (Хлевнюка) и ряд других «либеральных» авторов, считая их работы компиляциями и идеологическими памфлетами.
Подробный вывод и философский ракурсВ этом видео речь идёт не только о Хрущёве и XX съезде, но и о глубинном механизме исторических переломов: как меняется реальность, когда меняется интерпретация прошлого. Спицын выстраивает логическую линию: 1. XX съезд – не просто «разоблачение Сталина», а системный поворот всего проекта. Сначала меняется образ прошлого – затем под него начинают подгонять настоящее и будущее. Это очень похоже на перестройку: - сначала массовое «разоблачение сталинизма»; - затем – сомнение во всём советском опыте; - наконец – отказ от самой идеи социализма. Здесь можно провести аналогию с психотерапией или нейросетями: если вы радикально переписываете «обучающие данные» (биографию, базовые смыслы), то меняется и всё поведение системы. XX съезд стал такой массовой «перепрошивкой» исторической памяти. 2. Мотивы Хрущёва персональны, но последствия системны. Из описанного Спицыным вырисовывается довольно человеческая, но опасная картина: - Хрущёв, слабее Сталина по масштабу личности и управленческому таланту, чувствует себя в тени гиганта; - ближайшие соратники со своими обидами (Микоян и другие) подталкивают его к моральной «расправе» над прошлым вождём; - страх и амбиция превращаются в идеологию. Здесь видна типичная человеческая ловушка: чтобы возвыситься, проще не вырасти самому, а разрушить образ того, кто выше. В личной жизни мы делаем то же самое, когда оправдываем свои неудачи тем, что «родители всё испортили» или «этот начальник был тираном», вместо того чтобы трезво смотреть на собственную ответственность и пределы. 3. Фальсификация как технология власти Тезис о чистке архивов и забрасывании фальшивок показывает, как власть работает с памятью: - не только пересказывает прошлое, но и физически меняет документы; - потом следующему поколению говорят: «вот же написано в бумагах». С точки зрения философии истины это важный момент: - объективная правда о прошлом, возможно, существует, но доступ к ней опосредован слоями интерпретаций и манипуляций; - историк похож на криминалиста, который по косвенным признакам (ошибки в датах, стилистике, логике решений) восстанавливает, что было подлинным, а что – монтажом. В этом смысле история СССР – почти классический эксперимент: как несколько волн правящих элит (сталинская, хрущёвская, горбачёвская) поочерёдно перекраивают память под свои политические задачи. 4. Парадокс «мирного сосуществования» и экспансии Интересна мысль Спицына о том, что за риторикой мирного сосуществования стояла фактически новая экспансионистская доктрина – активное влияние в колониальном мире. Это напоминает современную геополитику: - любая держава говорит о «мире», «стабильности», «ценностях», параллельно продвигая свои интересы через союзы, кредиты, военные базы. - «Мирное сосуществование» превращается в конкуренцию за то, кто будет определять правила игры в третьих странах. Здесь снова проявляется относительность истины: одна и та же политика может подаваться как «освобождение от колониализма» или как «советская/американская экспансия», в зависимости от точки наблюдения. 5. Роль элиты и ответственность за распад Спицын подводит к тому, что Хрущёв, сам того не желая, стал идеологическим «крестным отцом» перестройки и распада СССР. Линия событий выглядит так: - XX съезд подрывает доверие к сталинскому периоду и части фундаментальных установок; - формируется поколение элиты, для которой «разоблачение прошлого» – ценный политический ресурс и форма личной идентичности («мы – дети XX съезда»); - к 1980-м это поколение приходит к власти и доводит логику «разоблачения» до конца – вплоть до демонтажа самого государства. В психологических терминах это напоминает семью, в которой родители начинают постоянно проклинать предков, а дети, впитав это, потом уже сами отрекаются от семьи целиком. То, что было задумано как частичная коррекция, становится общим саморазрушением. 6. Отбор источников и «права на ошибку» историка Спицын подчёркивает важную мысль: - нет безошибочных авторов; - серьёзный историк обязан быть готов пересматривать свои взгляды под влиянием новых документов. Это прямо противостоит догматизму – и со стороны «ортодоксальных сталинистов», и со стороны радикальных антисталинистов. Историческая истина оказывается движущейся мишенью: - мы приближаемся к ней через уточнения, критику, столкновение версий, - но никогда не можем сказать: «вот, теперь знаем абсолютно всё и навсегда». 7. Глубинный урок XX съезда Если отвлечься от конкретных фамилий, из рассказа Спицына вылезает более общий, практический вывод: - когда общество теряет уважение к собственному прошлому, оно теряет и устойчивость в настоящем; - но и слепое обожествление прошлого столь же опасно – оно не даёт исправлять ошибки и адаптироваться. Баланс между критикой и уважением к своей истории – то, что СССР, по версии Спицына, не сумел найти: - сталинская модель мало допускала открытой самокритики; - хрущёвская – превратила самокритику в саморазрушение; - горбачёвская – в самоотрицание. Можно сказать так: XX съезд задал «ось координат», в которой позднесоветская элита училась смотреть на свою страну через призму вины, деформаций, «культа личности» – и в итоге многие уже не верили в сам смысл советского проекта. А если элита не верит в проект, она его и не удержит.
И вот здесь встаёт вопрос, который уходит далеко за пределы спора о Хрущёве и Сталине: как отличить честное, хоть и болезненное разоблачение ошибок прошлого, от манипулятивного переписывания истории, которое подготавливает почву для разрушения самого общества?