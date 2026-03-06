Эфир на канале Союзное Вече от 27 февраля 2026 г.

В новом выпуске «Послесловия» Евгений Давутов и историк Евгений Спицын разбирают закрытый доклад Хрущёва и то, почему он стал поворотной точкой для СССР. Как принималось решение о “тайном” выступлении, кто участвовал в подготовке текста, почему доклад прозвучал в закрытом формате и какие процессы он запустил внутри партии, государства и общества.

Обсуждаем последствия: идеологический перелом, раскол в элитах, изменение курса и цепочку событий, которые эхом отозвались на десятилетия вперёд — и почему споры вокруг этой темы не утихают до сих пор.

Таймкоды:

00:00 – Начало. Представление гостя.

00:52 – Кто называл себя детьми ХХ съезда КПСС?

02:47 – Яковлевские алгоритмы разрушения советского строя.

04:13 – Когда на самом деле прозвучал хрущёвский доклад ХХ съезда КПСС.

04:55 – Сколько на самом деле было реабилитированно осуждённых?

08:23 – Зачем Хрущёв принялся за осуждение культа Сталина?

09:24 – Роль Анастаса Микояна в подготовке доклада. За что нарком мстил Сталину.

12:20 – Кто и когда готовил Хрущёву доклад.

14:30 – Особая папка Политбюро: фамилии тех, кто выступал против подготовки антисталинского доклада.

15:37 – О чём В. Молотов предупреждал Хрущёва.

16:17 – Фамилии тех, кто переделывал Хрущёву доклад?

17:53 – Импровизация Хрущёва на ХХ съезде КПСС.

18:38 – Как на ХХ съезде сфальсифицировали "Дело врачей".

22:03 – "Инновации" Хрущёва. Первая: существует несколько путей строительства социализма.

24:37 – Вторая "инновация" – экономическая.

28:38 – Третья "инновация" о мирном сосуществовании.

36:10 – ХХ съезд заложил базу горбачёвской "Перестройки".

36:55 – Почему маршалы Победы промолчали на ХХ съезде КПСС. Кто из военных был за, а кто против.

40:10 – Система безопасности в Москве во время проведения ХХ съезда КПСС и волнения в Грузии.

40:58 – Причина жестокого подавления протестов в Грузии.

41:28 – Кого стоит/не стоит читать о Сталине. Спор Евгения Спицына и Юрия Жукова о последних годах жизни Сталина.

45:00 – Кто помогал Хрущёву подделывать документы?

47:08 – Устранение Берии – это подготовка к ХХ съезду КПСС?

48:10 – Заключение.

