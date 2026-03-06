Главная » Видео, История

Допрос Геринга. Искусство лжи. Долгий Нюрнберг / Егор Яковлев

Новая серия проекта «Долгий Нюрнберг». Егор Яковлев рассказывает о главном подсудимом – рейхсмаршале авиации и официальном преемнике Гитлера – Германе Геринге.
Что Геринг рассказал о подготовке нападения на СССР? Какие фрагменты его допроса вырезала советская цензура? И где он явно врал советскому обвинителю Роману Руденко?

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео 1. Происхождение и формирование взглядов Геринга - Родился в известной баварской семье, отец — колониальный губернатор Германской Юго-Западной Африки. - С детства усвоил империалистический, расистский взгляд: право «великих держав» господствовать и истреблять «низшие народы». - На него влияли английские империалисты Сесил Родс и Джозеф Чемберлен; опыт англо-бурской войны и первых концлагерей для буров. - Вынес из этого несколько «уроков»: миром правит сила; милосердие — не обязательно благо; даже внутри «белой расы» могут быть «люди второго сорта». 2. Военная биография и рождение нациста № 2 - Геринг — герой Первой мировой, ас-лётчик, в конце войны возглавил эскадрилью «Красного Барона». - После поражения Германии — озлобление, жажда реванша и восстановления империи. - В 1922 году знакомится с Гитлером, быстро становится ближайшим соратником. - Возглавляет штурмовые отряды СА, превращает разрозненную толпу боевиков в организованную силу. - В Мюнхенском путче 1923 года тяжело ранен, ему помогает еврей Роберт Баллин, которого он позже вытащит из лагеря — частный эпизод на фоне общей антисемитской политики. - После ранения — проблемы с обменом веществ, ожирение, морфиновая зависимость. 3. Политический взлёт и создание машины террора - В конце 1920-х нацисты переходят к парламентской тактике, находят поддержку крупного капитала. - Геринг становится депутатом Рейхстага, затем его президентом, потом — министром внутренних дел Пруссии. - Подминает под себя полицию: - заменяет офицеров своими людьми, - включает штурмовиков в полицию, - запрещает демонстрации коммунистов, - легализует полицейское насилие («каждая пуля полицейского — моя пуля»). - Создаёт Гестапо и первые «дикие» концлагеря. Первые жертвы — немцы, политические противники. 4. Рейхсмаршал, хозяин экономики и воздушной войны - С 1933 года — рейхсминистр авиации, затем уполномоченный по четырёхлетнему плану: фактически руководитель экономики Третьего рейха. - Командует Люфтваффе, играет важную роль в кампаниях против Польши и Франции. - Вводится специально для него титул «рейхсмаршал»; с июня 1941 года — официальный преемник Гитлера. - Возглавляет экономический штаб «Ост» — структуру по ограблению оккупированных советских территорий: «Я намереваюсь грабить и грабить эффективно». - Руководит концерном «Hermann Göring Werke», присваивает имущество евреев и противников режима; активно обирает немецких и оккупированных евреев. 5. Личный стиль: гедонизм, жадность, коллекционирование - По мере развития войны влияние Геринга падает, против него играют Гиммлер и Борман. - Ему вменяют поражение в битве за Англию, провал снабжения Сталинградского котла, неспособность защитить Берлин от бомбардировок. - На фоне нарастающих неудач он всё больше предаётся роскоши, охоте, собирает гигантскую коллекцию искусства (около 4000 произведений, в т.ч. Рембрандт, Веласкес, Ван Гог). - Похищенные ценности с оккупированных территорий превращает в личное богатство, даже хвастается коллекцией американцам в плену. 6. Крах и попытка «спасти себя» в 1945 году - В апреле 1945 года предлагает Гитлеру передать ему функции главы правительства: Гитлер воспринимает это как предательство. - По приказу Бормана арестован СС, исключён из партии, лишён званий. - От смерти от рук своих спасает лишь стремительный конец режима. - Освобождён ЛЮФТВАФФЕ, уезжает в Австрию и сдаётся американцам. - Пытается представить войну как «футбольный матч», после которого соперники пожмут руки, и просит аудиенции у Эйзенхауэра — получает отказ. - С осени 1945 года — главный подсудимый Нюрнбергского процесса. 7. Линия обвинения и амбиции защиты - Обвинён по всем четырём пунктам: 1) заговор; 2) подготовка и ведение агрессивной войны; 3) военные преступления; 4) преступления против человечности. - Геринг, понимая безвыходность, выбирает активную оборону: - давит на других подсудимых, чтобы не признавались; - строит образ рационального, сильного государственного деятеля; - стремится не только спасти себя, но и максимально смягчить ответственность режима в целом. - На первых допросах (адвокат Штаммер) демонстрирует красноречие, остроумие, умение уходить от прямых признаний. 8. Стратегия Геринга: отрицание, смещение вины, «я не знал» - Гестапо и концлагеря — якобы «ответная мера» на террор коммунистов. - Об «окончательном решении» — «не знал», а выражение якобы означало лишь «изгнание» евреев, а не их истребление. - Агрессивные войны — решения Гитлера, он сам «ставился перед фактом»; нападение на СССР — не его инициатива, он даже якобы был против. - Преступления против гражданского населения — «эксцессы отдельных солдат». - При этом его показания по обсуждению войны против СССР важны: - из них видно, что Берлин не верил в «неминуемое нападение Сталина в июле 1941», - угрозу СССР рассматривали в перспективе после завершения перевооружения, - Гитлер видел задачу в том, чтобы упреждающим ударом разбить СССР до вступления США в войну и до серьёзной помощи Англии. 9. Разговоры о СССР: «угроза» как гипотеза, а не факт - Геринг признаёт: - конкретных данных о скором нападении СССР не имел; - советская угроза в его рассказе — гипотетическая, завязанная на сценарии затяжного конфликта с Англией; - он предлагал отложить войну с СССР, сначала добившись мира с Англией и разгромив её через операции в Гибралтаре и у Суэца. - В то же время он полностью умалчивает ключевые мотивы агрессии против СССР: - захват сырьевых ресурсов и продовольствия, - завоевание «жизненного пространства» на востоке. - Попытка представить себя «умеренным реалистом», возражавшим против Восточной кампании, — явное искажение. 10. Американский допрос (Джексон): почти провал обвинения - Роберт Джексон пытается строить допрос вокруг: - поджога Рейхстага 1933 года (версия о нацистской провокации, сейчас рассматривается как неподтверждённая); - якобы прямого признания Геринга (по слухам, переданным Гальдером). - Геринг легко отбивается: требует очной ставки с Гальдером, которую не проводят; демонстрирует уверенность, подрывает доверие к свидетелю. - Ошибка Джексона с документом о «реинской зоне» — он неверно интерпретирует текст о расчищении судоходства Рейна как план милитаризации; Геринг ловит его на этом на глазах у суда. - Джексон зачитывает ксенофобские, циничные высказывания Геринга (про евреев, отдельные вагоны, «хрустальную ночь»), но не может связать их с конкретной правовой ответственностью за уничтожение евреев. - Наблюдатели (Биркет, Лоуренс) констатируют: - в ходе допроса инициативой владеет Геринг; - если продолжать в таком стиле, его могли бы и не осудить. 11. Перелом: британский прокурор Максвелл-Файф - Строит допрос на противоречии: - Геринг изображает себя всесильным, создателем «великого рейха», преемником фюрера, - но одновременно утверждает, что о крупнейших преступлениях (лагеря смерти, опыты над людьми) ничего не знал. - По документам доказывает: - массовый принудительный труд — не исключение, а система; - из 5 млн иностранных рабочих только 200 тыс. приехали добровольно; остальные — угнаны и фактически порабощены; - Люфтваффе пользуется результатами опытов над людьми (погружение пленных в ледяную воду). - Показывает телеграмму Мильха Гиммлеру с благодарностью «от имени Геринга» за такие эксперименты. Геринг выкручивается, утверждая, что Мильх «использовал его имя без спроса» — явно неубедительно. 12. Советский удар: допрос Руденко - Руденко опирается на документы, подписанные самим Герингом и протоколы совещаний с его участием. - Два ключевых блока: 1) планирование и цели войны против СССР; 2) экономическое ограбление и сознательное доведение миллионов людей до голода. По войне против СССР и захватническим планам: - Геринг сперва отрицает наличие захватнических целей. - Руденко предъявляет стенограмму совещания 16 июля 1941 года (через три недели после нападения): - речь о присоединении Крыма, Кавказа, волжских районов, Прибалтики, Кольского полуострова; - о превращении этих территорий в части «империи» или в колонии; - о «сравнивании с землёй» Ленинграда. - Геринг пытается списать всё на Бормана («преувеличил», «написал неправильно»). - Руденко уточняет по пунктам: - Крым должен был стать частью империи? Геринг: «Крым хотел иметь фюрер». - Прибалтика? «Говорили». - Кавказ? «Только экономическое влияние». - Советский обвинитель подмечает главное: Геринг «возражал» лишь в плане очередности (сначала хлеб, потом территория), а не по существу захвата. - «Медвежья» метафора Геринга — иллюстрация: он не спорит с правом делить добычу, только призывает не спешить «делить шкуру неубитого медведя». По назначению рейхскомиссаров: - Позднейшие записи Розенберга (найдены уже после суда) показывают, что Геринг активно делил будущее «добычи»: - продавил назначение Коха рейхскомиссаром Украины; - пытался протолкнуть своего человека на Кавказ (Нойбахер); - уже летом 1941 года делил власть на территориях, которые ещё даже не были окончательно завоёваны. - Это разрушает легенду Геринга о том, что он «не делил шкуру медведя». По экономическому ограблению и голоду: - Руденко предъявляет стенограмму совещания 6 августа 1942 года: - Геринг требует «выжимать» оккупированные территории, используя выражения «вытрести», «вытряхнуть»; - прямой цитатой: «Я намереваюсь грабить и грабить эффективно». - Геринг признаёт, что так говорил, оправдываясь стилем речи. - Из «зелёной папки» и других документов следует его логика: - поддерживать порядок и хозяйство лишь там, где есть значительные сельхоз- и нефтяные ресурсы; - остальные районы — использовать на остаточном принципе, довольствуясь имеющимися запасами; - открыто признаётся, что прокормить всех жителей оккупированных территорий невозможно и не нужно; - приоритет — рабочая сила, работающая «на нас». - В меморандуме экономического штаба «Ост» от 2 мая 1941 года: - если из страны выкачать всё нужное Рейху, «десятки миллионов людей обречены на голод». - В директивах от 23 мая (которые на процессе не использовали, но они известны историографии): - «многие десятки миллионов» должны умереть или уйти в Сибирь; - любые попытки спасти их за счёт ресурсов Черноземья ослабят Германию и Европу и потому недопустимы. - В разговоре с Чиано (1941) Геринг говорит о 20–30 млн голодных смертей в СССР как о чём-то почти «полезном», «некоторые народы нужно сокращать». 13. Астарбайтеры и «не рабство, а работа» - Руденко ставит прямой вопрос: «Вы не отрицаете, что это рабство?» - Геринг упирается в формулировку: «рабство» — нет, «принудительный труд» — да. - Документы показывают: - людей ловили рейдами на улицах, силой грузили в эшелоны, вывозили под охраной; - за отказ — расстрелы и репрессии; - минимальная оплата труда, жёсткие ограничения, дискриминация по признаку происхождения; - интимные связи с немцами карались смертной казнью для остарбайтера, концлагерем — для немца; - запреты посещать церковь, обращаться к врачам без сопровождения, обязанность носить знак «OST». - Это не просто эксплуатация побеждённых, а сознательно институционализированное, юридически оформленное рабство. 14. Истерика Геринга и неиспользованный потенциал обвинения - На показания Баха-Зелевского о цели уничтожения 30 млн человек Геринг реагирует истерически, обзывает его. - Вероятное объяснение: - цифра 30 млн, озвученная Гиммлером, коренится в расчётах экономического штаба «Ост», подчинённого Герингy; - голод как средство геноцида дополнял карательные операции СС. - Обвинение в Нюрнберге не успело (или не сумело) в полной мере связать экономические планы Геринга с геноцидом славян и евреев. 15. Ожидания Геринга и реальность приговора - После фултонской речи Черчилля Геринг рассчитывает на раскол союзников, надеется превратиться в фигуру «антисоветского борца», полезного Западу. - Это не срабатывает: трибунал един в намерении довести процесс до конца. - 1 октября 1946 года приговор: - признан виновным по всем пунктам; - описан как «движущая сила» агрессивной войны; - особо подчёркнута его роль в планировании разграбления СССР и использовании рабского труда; - отмечено, что он сам признавал отсутствие военной необходимости для нападения на СССР, при этом активно участвовал в подготовке. - Приговорён к повешению. - Подаёт прошение о расстреле вместо виселицы — отказано. - Накануне казни (15 октября 1946) принимает цианистый калий и умирает в камере. Источник яда не выяснен окончательно (версии: охранники, адвокат, жена, Фон Бах-Зелевский). - Тело кремировано, прах развеян. 16. Переход к теме Розенберга - Геринг был самым ярким и шумным подсудимым, но не единственным архитектором войны на уничтожение. - Значительную роль играл его соперник Альфред Розенберг — идеолог и планировщик «освоения восточных территорий», чьи наработки позже пригодились противникам СССР в холодной войне. - Далее в цикле предполагается разбор роли Розенберга.

Подробный вывод: искусство лжи и пределы «сильной позиции»

Если попытаться вычленить одну сквозную линию этой лекции, она, пожалуй, о том, как один человек, обладавший и реальной властью, и незаурядным умом, выстраивал свою ложь так, чтобы прикрыть то, что уже невозможно было прикрыть. Геринг — не случайный винтик. Он не «заблудший военный», не просто карьерист, втянутый в систему. Его биография — почти учебник по тому, как из империалистического мировоззрения логически вырастает нацистский проект: - Сначала идея «естественного права» сильных народов править и истреблять слабых. - Затем травма поражения и жажда реванша. - Потом — политическая организация насилия внутри собственной страны: полиция, концлагеря, запреты, убийства. - И, наконец, перенос этого насилия вовне: оккупации, грабёж, голод как орудие политики, планирование уничтожения десятков миллионов людей. В этом смысле Геринг — не только политик, но и своего рода «дизайнер» тоталитарной системы. Как архитектор распределённых вычислений строит масштабируемый кластер, так он упрочивал связку: партийные боевики → полиция → спецслужбы → лагеря → оккупационная администрация → экономический штаб. На Нюрнберге он попытался сделать то же самое, только в обратном направлении: разобрать систему на куски и сказать: «Вот за это я отвечал, но оно законно; вот это делал кто-то другой; а про самое страшное я не знал».

Три уровня его защиты

1. Ложь по фактам Здесь всё довольно грубо: «я не знал о газовых камерах», «окончательное решение — это депортация, а не убийство», «агрессии не планировали, лишь реагировали на угрозу». Документы, стенограммы, приказы, экономические планы — всё это постепенно разрушает такую линию. 2. Манипуляция понятиями - Не «рабство», а «принудительный труд». - Не «ограбление», а «рациональная экономическая политика во время войны». - Не «геноцид», а «неизбежные последствия тотальной войны и нехватки ресурсов». Это уже не просто ложь, а попытка переписать моральные и правовые рамки. Подобные ходы очень характерны для любого авторитарного дискурса: реальность не отрицают, но переименовывают. 3. Смысловая инверсия - Он пытается представить себя не архитектором преступлений, а «сдерживающим фактором», человеком, который якобы предостерегал от крайностей (война с СССР, убийства евреев) и заботился о «правильной» экономике. - Ненависть к СССР и страх перед коммунизмом подаются как рациональная оборонительная позиция, а не как идеологическая основа войны на уничтожение. Фактически Геринг использует философский приём, знакомый и в современном мире: если нельзя оправдать действия по общечеловеческим нормам, нужно либо подменить сами нормы, либо объявить ситуацию «исключительной» и вывести её за рамки морали. Отсюда его финальная цитата Черчилля: «В борьбе не на жизнь, а на смерть нет законности». Это не просто фраза, а попытка легитимировать тотальный отказ от права, когда «ставки высоки». Схожую логику мы видим и в некоторых современных оправданиях политического насилия: «иначе — гибель нации», «борьба с терроризмом/фашизмом/врагом цивилизации», и потому будто бы «всё позволено».

Руденко против Геринга: документ как противоядие лжи

Интересно, что сломать Геринга удалось не блестящими риторическими приёмами, а почти «сухой» демонстрацией его собственных же слов и подписанных бумаг: - Когда опирались на слухи (как Джексон с поджогом Рейхстага) — он выигрывал. - Когда опирались на его протоколы, совещания, приказы, — он оказывался загнан в угол. Это во многом отражает и более общую истину: идеологическая ложь почти всегда сильнее, когда обсуждение ведётся в поле абстракций («угроза», «интересы нации», «жизненное пространство»). Как только разговор уходит в конкретику — сколько людей вы вывезли, сколько умерло, какие распоряжения вы подписали, — конструкции начинают рушиться. Руденко действовал как строгий программист, который не спорит о «красоте архитектуры», а открывает лог-файлы: «Вот входные данные, вот ваши функции, вот результат — десятки миллионов обречённых на голод. Вы утверждаете, что не знали, но ваш лог этого не подтверждает».

Парадокс субъективной истины

Интерес в том, что с субъективной точки зрения Геринг, вполне возможно, действительно считал себя не чудовищем, а государственным деятелем, решавшим «трудные задачи» суровыми методами. С его позиции: - мир — поле борьбы больших сил; - мораль — роскошь, допустимая, пока не затронуты «высшие интересы»; - «низшие народы» — ресурс, а не автономные субъекты. Внутри этой рамки он мог ощущать себя даже относительно «умеренным», иногда — «рационализирующим» преступления других (Гиммлера, Бормана, Геббельса). Но когда мы выходим из его рамки и смотрим на факты, возникает другая картина: человек, который сознательно конструировал систему голода, рабства и массовой смерти, а затем пытался представить всё это техническими деталями «управления ресурсами». Философски это ставит вопрос: где проходит граница между «субъективным видением» и сознательной ложью? Сколько раз нужно переписать свои ценности под удобную картину мира, чтобы перестать быть просто заблуждающимся и стать лжецом — даже в собственных глазах?

Практический смысл этого разбора

История Геринга — не только о прошлом, но и о том, как опасно сочетание трёх вещей: 1. Империалистического/расистского мировоззрения — когда одни люди объявляются материалом, «ресурсом», а не личностями. 2. Технократической рациональности без этики — когда разговор о голоде миллионов идёт в категориях «баланса поставок» и «стойкости экономики». 3. Риторического таланта — умение красиво говорить позволяет оправдывать почти что угодно, пока не предъявлены голые факты. На уровне индивидуальной жизни это тоже работает в миниатюре. Мы часто рационализируем собственные поступки: «такова ситуация», «я не мог иначе», «все так делают», и постепенно пересобираем свою картину мира так, чтобы не видеть собственной ответственности. На уровне государств и элит эти механизмы становятся смертельно опасными. И здесь возникает вопрос, в котором не может быть простой, окончательной истины: как отличить искреннее заблуждение от сознательной лжи — в себе, в политике, в истории — и где для нас проходит та внутренняя граница, после которой оправдание превращается в соучастие?
