Допрос Геринга. Искусство лжи. Долгий Нюрнберг / Егор Яковлев
Новая серия проекта «Долгий Нюрнберг». Егор Яковлев рассказывает о главном подсудимом – рейхсмаршале авиации и официальном преемнике Гитлера – Германе Геринге.
Что Геринг рассказал о подготовке нападения на СССР? Какие фрагменты его допроса вырезала советская цензура? И где он явно врал советскому обвинителю Роману Руденко?
Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!
Концерт «Цифровой истории» в Санкт-Петербурге: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3796947/
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ДолгийНюрнбергЦИ
Комментарий редакции
Подробный вывод: искусство лжи и пределы «сильной позиции»Если попытаться вычленить одну сквозную линию этой лекции, она, пожалуй, о том, как один человек, обладавший и реальной властью, и незаурядным умом, выстраивал свою ложь так, чтобы прикрыть то, что уже невозможно было прикрыть. Геринг — не случайный винтик. Он не «заблудший военный», не просто карьерист, втянутый в систему. Его биография — почти учебник по тому, как из империалистического мировоззрения логически вырастает нацистский проект: - Сначала идея «естественного права» сильных народов править и истреблять слабых. - Затем травма поражения и жажда реванша. - Потом — политическая организация насилия внутри собственной страны: полиция, концлагеря, запреты, убийства. - И, наконец, перенос этого насилия вовне: оккупации, грабёж, голод как орудие политики, планирование уничтожения десятков миллионов людей. В этом смысле Геринг — не только политик, но и своего рода «дизайнер» тоталитарной системы. Как архитектор распределённых вычислений строит масштабируемый кластер, так он упрочивал связку: партийные боевики → полиция → спецслужбы → лагеря → оккупационная администрация → экономический штаб. На Нюрнберге он попытался сделать то же самое, только в обратном направлении: разобрать систему на куски и сказать: «Вот за это я отвечал, но оно законно; вот это делал кто-то другой; а про самое страшное я не знал».
Три уровня его защиты1. Ложь по фактам Здесь всё довольно грубо: «я не знал о газовых камерах», «окончательное решение — это депортация, а не убийство», «агрессии не планировали, лишь реагировали на угрозу». Документы, стенограммы, приказы, экономические планы — всё это постепенно разрушает такую линию. 2. Манипуляция понятиями - Не «рабство», а «принудительный труд». - Не «ограбление», а «рациональная экономическая политика во время войны». - Не «геноцид», а «неизбежные последствия тотальной войны и нехватки ресурсов». Это уже не просто ложь, а попытка переписать моральные и правовые рамки. Подобные ходы очень характерны для любого авторитарного дискурса: реальность не отрицают, но переименовывают. 3. Смысловая инверсия - Он пытается представить себя не архитектором преступлений, а «сдерживающим фактором», человеком, который якобы предостерегал от крайностей (война с СССР, убийства евреев) и заботился о «правильной» экономике. - Ненависть к СССР и страх перед коммунизмом подаются как рациональная оборонительная позиция, а не как идеологическая основа войны на уничтожение. Фактически Геринг использует философский приём, знакомый и в современном мире: если нельзя оправдать действия по общечеловеческим нормам, нужно либо подменить сами нормы, либо объявить ситуацию «исключительной» и вывести её за рамки морали. Отсюда его финальная цитата Черчилля: «В борьбе не на жизнь, а на смерть нет законности». Это не просто фраза, а попытка легитимировать тотальный отказ от права, когда «ставки высоки». Схожую логику мы видим и в некоторых современных оправданиях политического насилия: «иначе — гибель нации», «борьба с терроризмом/фашизмом/врагом цивилизации», и потому будто бы «всё позволено».
Руденко против Геринга: документ как противоядие лжиИнтересно, что сломать Геринга удалось не блестящими риторическими приёмами, а почти «сухой» демонстрацией его собственных же слов и подписанных бумаг: - Когда опирались на слухи (как Джексон с поджогом Рейхстага) — он выигрывал. - Когда опирались на его протоколы, совещания, приказы, — он оказывался загнан в угол. Это во многом отражает и более общую истину: идеологическая ложь почти всегда сильнее, когда обсуждение ведётся в поле абстракций («угроза», «интересы нации», «жизненное пространство»). Как только разговор уходит в конкретику — сколько людей вы вывезли, сколько умерло, какие распоряжения вы подписали, — конструкции начинают рушиться. Руденко действовал как строгий программист, который не спорит о «красоте архитектуры», а открывает лог-файлы: «Вот входные данные, вот ваши функции, вот результат — десятки миллионов обречённых на голод. Вы утверждаете, что не знали, но ваш лог этого не подтверждает».
Парадокс субъективной истиныИнтерес в том, что с субъективной точки зрения Геринг, вполне возможно, действительно считал себя не чудовищем, а государственным деятелем, решавшим «трудные задачи» суровыми методами. С его позиции: - мир — поле борьбы больших сил; - мораль — роскошь, допустимая, пока не затронуты «высшие интересы»; - «низшие народы» — ресурс, а не автономные субъекты. Внутри этой рамки он мог ощущать себя даже относительно «умеренным», иногда — «рационализирующим» преступления других (Гиммлера, Бормана, Геббельса). Но когда мы выходим из его рамки и смотрим на факты, возникает другая картина: человек, который сознательно конструировал систему голода, рабства и массовой смерти, а затем пытался представить всё это техническими деталями «управления ресурсами». Философски это ставит вопрос: где проходит граница между «субъективным видением» и сознательной ложью? Сколько раз нужно переписать свои ценности под удобную картину мира, чтобы перестать быть просто заблуждающимся и стать лжецом — даже в собственных глазах?
Практический смысл этого разбораИстория Геринга — не только о прошлом, но и о том, как опасно сочетание трёх вещей: 1. Империалистического/расистского мировоззрения — когда одни люди объявляются материалом, «ресурсом», а не личностями. 2. Технократической рациональности без этики — когда разговор о голоде миллионов идёт в категориях «баланса поставок» и «стойкости экономики». 3. Риторического таланта — умение красиво говорить позволяет оправдывать почти что угодно, пока не предъявлены голые факты. На уровне индивидуальной жизни это тоже работает в миниатюре. Мы часто рационализируем собственные поступки: «такова ситуация», «я не мог иначе», «все так делают», и постепенно пересобираем свою картину мира так, чтобы не видеть собственной ответственности. На уровне государств и элит эти механизмы становятся смертельно опасными. И здесь возникает вопрос, в котором не может быть простой, окончательной истины: как отличить искреннее заблуждение от сознательной лжи — в себе, в политике, в истории — и где для нас проходит та внутренняя граница, после которой оправдание превращается в соучастие?