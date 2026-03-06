Ближневосточный кризис и Третий храм
На День ТВ беседа с дипломатом Вячеславом Николаевичем Матузовым о том, что поставило Большой Ближний Восток в центр мировой политики, почему кризис там не прекращается в течение многих десятилетий.
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- Ближний Восток десятилетиями — центральная тема мировой политики не из‑за нефти и не только из‑за беженцев: Матузов считает, что корень проблемы — религиозно‑идеологический, а не экономический или чисто политический. - В советское время Ближний Восток всегда находился под контролем высшего руководства: каждая встреча генсеков с американцами неизбежно включала палестинский вопрос. В Совбезе ООН палестинская тема — одна из самых постоянных с 1948 года. - Палестинско‑израильский конфликт долго понимали как «обычный» политический: территория, беженцы, границы, компромиссы. Но на практике, по мнению Матузова, он не решается именно потому, что упирается в сакральное — в вопрос святынь, прежде всего на Храмовой горе. - Приводится эпизод встречи 2001 года в Кэмп‑Дэвиде: Клинтон, Арафат, Эхуд Барак. По словам Матузова, Арафату якобы предложили: - признание палестинского государства; - границы, возвращение беженцев, компенсации; - де‑факто все политические требования палестинцев — в обмен на согласие построить Третий иудейский храм под фундаментом мечети Аль‑Акса, «подняв» исламский комплекс на уровне. - Арафат, по версии Матузова, отказался, заявив, что Аль‑Акса — не собственность палестинцев, а святыня всего исламского мира; согласие означало бы его личную политическую и физическую гибель. - Аль‑Акса для мусульман — третья святыня Ислама (после Мекки и Медины); для иудеев Храмовая гора — место разрушенного храма, где должен быть восстановлен Третий храм, связанный с пришествием Машиаха. - Для православия (и в ряде исламских толкований) строительство Третьего храма трактуется как необходимое условие явления Антихриста и апокалиптических событий. - В православной оптике Машиах и иудейский «Спаситель» — это и есть Антихрист. - В исламе присутствует фигура Даджаля (антихристоподобный персонаж). - Матузов утверждает, что: - значительная часть американских президентов — евангелисты; - евангелизм он трактует как христианскую ветвь, тесно ориентированную на иудейскую эсхатологию; - их вера влияет на политические решения по Ближнему Востоку. - Примеры: - Джордж Буш‑старший и младший публично увязывали свои решения по войнам с Ираком с религиозной мотивацией («советовался с Богом» и т.п.), посещали одну и ту же евангелическую церковь возле Белого дома. - Для таких кругов поддержка Израиля и подготовка условий для Третьего храма — часть религиозной картины мира. - Трамп: - не обязательно действует «как верующий», но: - его дочь, по открытым данным, прошла гиюр, её муж Кушнер — иудей; - именно Кушнер — главный архитектор «сделки века», и именно он ведёт контакты с Израилем и арабскими странами; - гиюр дочери Трампа, по словам Матузова, не был признан главным раввинатом Израиля, так как проходил через структуру Хабада. - Трамп резко продвинул сближение Израиля с арабскими монархиями (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и др.), фактически отодвинув «четвёрку» посредников (США, Россия, ЕС, ООН). - «Сделка века»: - её содержание официально не раскрыто ни России, ни Европе, ни даже палестинцам (по словам Матузова, Махмуд Аббас также не знает деталей); - Матузов предполагает, что в её основе — тот же религиозно‑территориальный вопрос статуса Храмовой горы и Аль‑Аксы. - Идеология «Большого (Нового) Ближнего Востока»: - Матузов связывает её с Кондолизой Райс (цитата: «в огне ливанской войны рождается новый Большой Ближний Восток») и с картой подполковника Роберта Норда (аналитик Пентагона, комментатор Fox News). - В этой концепции: - перекраиваются границы Ближнего Востока; - создаётся независимое курдское государство из частей Турции, Сирии, Ирака и Ирана; - это государство — потенциальный союзник Израиля и опора для нового баланса сил. - Турецкие военные, изучая учебники НАТО, якобы увидели эту карту и поняли, что Восточная Турция «списывается». - Связь с реальными действиями: - поддержка курдских формирований в Сирии и Ираке; - желание США не допустить полного восстановления контроля Дамаска над территорией, особенно восточнее Евфрата; - турецкая оккупация Идлиба и манёвры вокруг курдского вопроса. - Роль России: - ввод войск в Сирию сорвал сценарий развала Сирии и окончательного триумфа ИГИЛ; - сохранена сирийская государственность, хотя курдский вопрос и оккупация части территории остаются нерешёнными; - через это Москва фактически вмешалась в реализацию проекта «Большого Ближнего Востока». - Внутренняя религиозная линия: - Матузов рассказывает, как, будучи ещё при СССР, читал православную литературу о втором пришествии Христа и увидел полное соответствие между православным неприятиями Третьего храма и исламской позицией по Аль‑Аксе; - в начале 2000‑х он дал интервью дагестанскому ресурсу, где рассуждал о том, что ислам своим сопротивлением, по сути, тормозит приход Антихриста. Заголовок журналистов: «Матузов: ислам спасает человечество от антихриста»; - это спровоцировало межконфессиональную дискуссию (по его словам, десятки страниц), в которой большинство конфессий, кроме православия и ислама, склонялись к поддержке строительства храма; - православный автор, подводя итог, сказал: всё по сути верно, но «спасёт человечество не ислам, а Иисус Христос», то есть вектор неприятия Антихриста — общий, но итог разный. - Политика США, по интерпретации Матузова: - не сводится к «израильскому лобби» и еврейскому влиянию в Вашингтоне; - движется более глубокой связкой: евангелистские (прозионистские) убеждения американской политической элиты + иудейская мессианская повестка в Израиле; - войны в Ираке, поддержка ИГИЛ (по его словам, при Обаме) и игра на переделе границ региона — звенья в одном процессе создания условий для Третьего храма. - Россия и православие: - ключевой вопрос для нас, по Матузову: будем ли мы «подтягиваться» к западным конфессиям, в том числе евангелическим, или сохраним собственную православную традицию, которая по вопросу Третьего храма ближе к исламу, чем к западному христианству? - вокруг этого, по его мнению, идёт борьба и внутри России: за вектор цивилизационной и духовной идентичности.
Подробный вывод и философский ракурсЕсли отбросить все внешние слои — нефть, трубы, военные базы, даже вопрос палестинских беженцев — Матузов выводит нас к довольно жёсткой мысли: Ближний Восток — это не просто регион конфликтов, а сцена, на которой разыгрывается эсхатологический сюжет разных религиозных традиций. 1. Политика как продолжение теологии Здесь мы видим интересный разворот классической формулы Клаузевица: война — продолжение политики иными средствами. Матузов фактически говорит: политика — продолжение религии иными средствами. - Для части иудеев Третий храм — высшая цель истории: место явления Машиаха, восстановления Израиля в его «полноте». - Для значительной части евангелистов — восстановление Израиля и храма — необходимый этап перед «вторым пришествием» и концом нынешнего мира. Отсюда их страстная поддержка Израиля не только как союзника, но как богословского инструмента. - Для православия и большого сегмента исламской мысли те же события — не приход Спасителя, а приход Антихриста / Даджаля, начало катастрофы. Одна и та же географическая точка — Храмовая гора / Аль‑Акса — приобретает смысл «кнопки конца мира». Отсюда и ощущение, что вокруг небольшой площади в Иерусалиме вращается непропорционально большая часть мировой политики. 2. Почему политические «компромиссы» не работают Если конфликт был бы только: - о нефти, - о границах, - о распределении ресурсов, то его, как показывает история, можно было бы решить пакетами уступок, деньгами, гарантиями. Но когда речь идёт о месте, где разные традиции видят: - либо престол Машиаха, - либо трон Антихриста, политический компромисс превращается в теологическое предательство. Именно поэтому история с Арафатом (как её рассказывает Матузов) выглядит логично: - ему предлагают всё, к чему он шёл как политик; - но цена — согласие на символический акт, который сотни миллионов мусульман воспримут как капитуляцию перед «концом мира» в их интерпретации; - в такой рамке отказ становится не вопросом тактики, а вопросом духовного выживания. То же объясняет и хроническую нерешаемость: любая формула статуса Храмовой горы упирается не в юристов и дипломатов, а в представления о судьбе мира — а они, по определению, не подлежат «компромиссу». 3. Большой Ближний Восток: геополитика как подготовка сцены Проект «Большого Ближнего Востока», если смотреть в логике Матузова, — это не самостоятельная цель, а: - попытка подчистить, переразметить регион так, чтобы: - ослабить традиционные арабские государства; - создать новые «опорные точки» — дружественное курдское государство, более контролируемые режимы; - обеспечить максимальную безопасность и манёвренность Израиля; - и, в конечном счёте, упростить политическое решение вопроса по Храмовой горе. С этой точки зрения: - «арабская весна», - разрушение Ирака и Ливии, - война в Сирии и феномен ИГИЛ, - курдский проект, выглядят не как набор хаотичных кризисов, а как серия шагов по ослаблению прежних центров силы и изменению «геополитической защиты» Иерусалима. Интересно, что здесь сталкиваются два типа идеализма: - религиозный — вера в эсхатологический план; - и «ценностный» западный — вера в право «переделать» мир ради «демократии», безопасности, прогресса. И в обоих случаях реальными жертвами становятся живые люди и их судьбы. 4. Россия как «третья линия»: между исламо‑ и иудео‑христианскими сценариями С точки зрения Матузова, Россия стоит перед выбором не только политическим, но и цивилизационным: - либо встраиваться в западный, евангелический по сути, проект — где Израиль и Третий храм вписаны в «график истории» как позитивная, богоугодная цель; - либо оставаться в православной парадигме, где: - христианство отказывается видеть в Третьем храме триумф добра; - а в исламе находит не врага «цивилизации», а союзника в неприятии Антихриста, пусть и с разными богословскими ответами на вопрос «кто и как спасает». Во внешней политике это парадоксально даёт: - с одной стороны — жёсткое неприятие радикального ислама и терроризма; - с другой — понимание, что исламский протест против изменения статуса Аль‑Аксы несёт в себе не только политическую, но и духовную составляющую, частично резонирующую с православным чувством. Отсюда вопрос: может ли Россия занимать по Ближнему Востоку позицию не «приложения» к чьей‑то эсхатологии, а собственный, самостоятельный путь, где святость не превращается в инструмент для игры сверхдержав? 5. Личный выбор и глобальное поле Интересный момент в рассказе Матузова — это его собственный путь: от партийного функционера, курирующего Ближний Восток, до человека, который читает православные тексты об Апокалипсисе и видит в них ключ к пониманию того, что он десятилетиями наблюдал как дипломат. Это напоминает, что иногда: - люди сначала живут внутри системы (политической, идеологической), - а потом, пройдя через личные кризисы, начинают видеть её связи с более глубокими смыслами — религиозными, философскими, экзистенциальными. В этом смысле его вывод звучит почти как предупреждение: если мы смотрим на Ближний Восток как на простой «политический кейс», мы не видим того уровня мотивации игроков, на котором они действительно действуют.
В итоге вся беседа сводится к довольно жёсткому тезису: Ближний Восток — это точка, где разные представления о конце истории конфликтуют в режиме реального времени, а мировая политика лишь маскирует духовный спор под язык нефти, прав человека и безопасности. И тогда неизбежный вопрос к нам с вами: если истинная ставка в этой игре — не только территория и ресурсы, а образ будущего мира, в котором мы хотим жить, — насколько осознанно мы выбираем свою позицию: мы просто повторяем готовые идеологические схемы или пытаемся сами понять, какой «конец истории» для нас приемлем, а какой — нет?