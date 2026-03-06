В США официально выдана первая лицензия на строительство инновационного ядерного реактора Natrium от компании TerraPower, за которой стоит Билл Гейтс. В этом выпуске Борис Марцинкевич детально разбирает технические особенности американского проекта и сравнивает его с передовыми российскими реакторами серии РИТМ-200 и ВВЭР. Эксперт объясняет, почему амбициозный проект США столкнулся с критической нехваткой обогащенного урана (HALEU), который производит только Росатом. Подробнее в новом видео

00:00 Реактор Билла Гейтса: США выдали первую лицензию на ММР

00:42 Лицензия для TerraPower: Что на самом деле разрешили?

01:53 Инновация Natrium: Реактор с солевой батареей

02:45 Ответ Росатома: Проект в Узбекистане (ВВЭР + РИТМ-200)

04:50 Экономика проекта: Почему реактор Гейтса такой дорогой?

06:07 Спрос на энергию: Как ИИ и дата-центры меняют игру

07:40 Топливный кризис: США нужен уран, который делает только Россия

08:36 Политический тупик: Санкции Байдена против своего же проекта

14:17 Стройка в Вайоминге: Почему выбрали площадку угольной станции?

16:44 Гонка технологий: Путь Росатома к реакторам на быстрых нейтронах

19:23 Итоги и поддержка канала

