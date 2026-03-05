Владимир Винников: Гостюхин
В “лихие девяностые”, когда само слово “патриотизм” применительно к нашей стране и её народу почти официально считалось бранным, а государственная власть “новой России” заявляла своей целью вхождение — чуть ли не любой ценой! — в “мировое цивилизованное сообщество”, каждый человек, особенно из числа известных, знаковых, публично заявлявший о своём неприятии господствовавшего тогда в обществе “рыночно-демократического” выбора, выглядел даже не белой, а — куда хуже! — “красно-коричневой” вороной, которой не должно быть места в будущем, настоящем и даже в прошлом. Матрица того, что впоследствии стало известно под названием “культура отмены”, вовсю опробовалась на постсоветском пространстве, служившем своего рода испытательным полигоном для её внедрения уже в глобальном масштабе.
Владимир Васильевич Гостюхин (род. 10 марта 1946 года) всегда был и до сего дня остаётся одним из тех деятелей отечественной культуры, кто не купился и не продался за сладкие обещания “общечеловеческого” либерального рая, постоянно подчёркивая и утверждая непреходящую ценность нашей истории, включая и её советский период, с Победой 1945 года, полётом Юрия Гагарина и прорывом СССР в число ведущих мировых держав. “Я — державник”, “я — дитя Победы”, “участники Великой Отечественной войны для меня — святые”, — часто говорит он о себе. И это не просто слова. За ними ещё и огромный непрерывный труд: свыше ста сыгранных киноролей, в том числе таких памятных, как предатель Рыбак в ленте “Восхождение” режиссёра Ларисы Шепитько, старшина Кацуба в “Старшине” Николая Кошелева, Белов в “Охоте на лис” Вадима Абдрашитова, водитель Сергей в фильме “Урга — территория любви” Никиты Михалкова, Иваныч в популярном телесериале “Дальнобойщики” и другие.
Конечно, ставить знак равенства или даже приблизительного соответствия между актёром и воплощёнными им на экране или на сцене образами не следует, но в любой роли — положительной или отрицательной, главной или эпизодической — Гостюхин умел быть убедительным и “своим” для зрителей, отечественных и зарубежных. Его героям верили, им сопереживали. Это свидетельство не только профессионального мастерства, неоднократно отмеченного высокими наградами (Народный артист Беларуси, Заслуженный артист России, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии России, Государственной премии Белоруссии, премии Ленинского комсомола), но и внутреннего единства, цельности его человеческой судьбы. В которой важнейшую роль занимало стремление противостоять духовной экспансии Запада: “по капле точить камень и, честно делая своё дело, отстаивать Добро, Красоту, Честь, Свободу Отечества”, как сформулировал своё кредо Владимир Гостюхин почти тридцать лет назад в интервью газете “Завтра”. Этому кредо он неуклонно следует и в жизни, и в творчестве.
А Отечеством для него, уроженца Свердловска (ныне Екатеринбург), выходца из “театральной” семьи, подростка по прозвищу “Гостюха”, едва не угодившего в тюрьму (к шестнадцати годам у него было двадцать восемь приводов в милицию; “в уличных драках я сломал три челюсти”, — говорит сам актёр в документальном фильме Первого канала о себе), выпускника свердловского электротехникума и московского ГИТИСа, со второй половины 1970-х годов живущего в Белоруссии, всегда был и остаётся Русский Мир, безотносительно к разделяющим его ныне политическим и государственным границам. Поэтому не случайно он выступал и против “ельцинских реформ” в России, и против “евромайдана” в Киеве: “Как только я увидел то, что происходит на этом так называемом Майдане, для меня сразу ясно стало, куда это пойдёт, куда это понесётся. Что это пойдёт на уничтожение Украины, что Украину будут уводить от России, уводить от наших родственных взаимоотношений. Что она приговорена к тому, чтобы воспитать в ней врага”. В 2014 году поддержал воссоединение Крыма с Россией, легитимность Александра Лукашенко по итогам президентских выборов в Республике Беларусь 2020 года, а также проведение Россией Специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, хотя столь чётко определённая общественно-политическая позиция стала причиной не только введения против него западных санкций, но и ряда личных, в том числе семейных, конфликтов.
Впрочем, Владимир Гостюхин всегда поступал так, как считал необходимым и правильным для себя, с какими бы сопутствующими сложностями и потерями это ни оказывалось сопряжено. Возможно, это качество является определяющим для его характера и таланта, главным “магнитом”, на протяжении более чем полувека неизменно притягивающим к нему внимание многочисленных зрителей.
Искренне поздравляем Владимира Васильевича Гостюхина с наступающим юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, сил, долголетия и новых творческих успехов!
Краткие тезисы- В 1990‑е годы в России патриотизм стигматизировали, а курс государства был направлен на «вхождение в цивилизованный мир» почти любой ценой; в это время закладывалась модель будущей «культуры отмены», обкатываемая на постсоветском пространстве. - Владимир Гостюхин представлен как один из немногих деятелей культуры, кто не принял доминирующую либерально‑рыночную идеологию и последовательно отстаивал ценность российской, включая советской, истории (Победа 1945 года, Гагарин, роль СССР как сверхдержавы). - Его самоопределение: «Я державник, я дитя Победы», участники Великой Отечественной войны для него — святые; это не декларация, а позиция, подкреплённая и творчеством, и личным выбором. - Гостюхин сыграл более ста ролей в кино, включая знаковые образы (Рыбак в «Восхождении», Кацуба в «Старшине», Белов в «Охоте на лис», водитель Сергей в «Урге», Иваныч в «Дальнобойщиках» и др.). - Хотя актёра нельзя отождествлять с его персонажами, в любой роли он оставался убедимым и «своим» для зрителя; это связывается не только с профессионализмом, но и с внутренней цельностью личности. - С юности его биография — путь от проблемного подростка с криминальными эпизодами и множественными приводами в милицию до выпускника ГИТИСа и признанного актёра, переехавшего в Белоруссию и связавшего свою жизнь с «Русским Миром» вне зависимости от границ. - Его кредо, сформулированное почти 30 лет назад в газете «Завтра»: отстаивать Добро, Красоту, Честь, Свободу Отечества и сопротивляться духовной экспансии Запада — через честный труд и верность своему делу. - В политическом смысле он выступал: - против ельцинских реформ в России; - против Евромайдана, видя в нём инструмент разрушения Украины и отрыва её от России; - за воссоединение Крыма с Россией (2014); - за легитимность Лукашенко на выборах 2020 года в Белоруссии; - в поддержку Специальной военной операции России на Украине. - За свою позицию он столкнулся как с западными санкциями, так и с личными и семейными конфликтами, но продолжает следовать собственному пониманию правильного. - Редакция газеты «Завтра» поздравляет Гостюхина с юбилеем, подчеркивая его многолетнее служение Отечеству и желая ему здоровья и дальнейших творческих свершений.
Подробный выводТекст строит образ Владимира Гостюхина как фигуры, в которой соединяются три слоя: 1) профессиональный актёр с большой фильмографией и признанным мастерством, 2) человек с непростой биографией и сильным характером, 3) носитель определённого мировоззрения — «державник», патриот, сторонник Русского Мира.
1. Культура, политика и «культура отмены»Автор проводит любопытную линию: 1990‑е описываются не только как время экономического слома, но и как период перенастройки смыслов. Патриотизм, особенно связанный с советским прошлым, интерпретировался как архаика или даже как угроза. Любая критика рыночно‑либерального курса автоматически записывалась в «красно‑коричневые» — это важное обозначение: речь о стигме, когда несогласие не обсуждается, а клеймится. Здесь появляется параллель с тем, что позже стали называть «культурой отмены» в глобальном масштабе: когда человек выталкивается из публичного поля за «неправильные» взгляды. Автор показывает постсоветское пространство как испытательный полигон для подобных практик: если в 1990‑е актёр с «неправильной» позицией оказывался почти маргиналом, то сегодня похожий механизм действует уже на мировом уровне. С философской точки зрения это отражает борьбу не просто идеологий, а конкурирующих «истин»: тот, кто удерживает монополию на то, что считать «цивилизацией», одновременно определяет, что считать «варварством» и кого лишать голоса.
2. Внутренняя цельность против конъюнктурыГостюхин изображён как человек, который отказался от соблазна приспособиться к доминирующей версии «успеха» и «нормальности». В тексте немало пафоса, но за ним читается простая идея: профессиональный успех для него не стал поводом отказываться от собственной системы координат. Его готовность получать санкции, конфликтовать с близкими и терять комфорт ради своих убеждений подаётся как признак цельности. В психологии это можно связать с понятием интегрированной идентичности: когда человек не разрывает свою биографию на части («тогда я верил в одно, сейчас в другое, а завтра — в третье»), а выстраивает линию внутренней непрерывности. Здесь интересно соотнести это с работой актёра. Парадокс: профессия предполагает постоянное перевоплощение, но зритель интуитивно считывает в нём некую стабильную «ось личности», некий характер за персонажами. Автор текста подчёркивает именно это: его верят не потому, что он «сливается» с любой ролью, а потому, что за ролями видна одна и та же человеческая серьёзность и честность. Можно провести аналогию с нейросетью: она учится на множестве данных и может выдавать разные ответы, но архитектура и веса остаются внутренней константой. У человека эта «архитектура» — характер и ценности. У Гостюхина, по мысли автора, эти «веса» не были обнулены перестройкой, рынком, давлением модных идеологий.
3. Биография как путь от хаоса к служениюОтдельный акцент — на его юности: уличные драки, приводы в милицию, почти тюремная перспектива. Это образ «диких» энергий, которые могли пойти по разрушительному сценарию. Переход к театру и кино — это как перенаправление этой энергии в форму, в дисциплину. История от бунтаря‑подростка до народного артиста, патриота и «светоча», как его обозначают теги, показывает классический путь трансформации: не отказ от силы, а её осмысленное подчинение более высокой цели. В терминах восточной духовной традиции — переход от хаотического эго к служению дхарме (пути, предназначению); в христианских категориях — обращение блудного сына, только не через внезапное покаяние, а через долгий труд и ответственность.
4. «Русский Мир» как надгосударственная идентичностьВажно, что Отечество Гостюхина не ограничено границами одной страны. Хотя он живёт в Белоруссии, его идентичность описывается как связанная с Русским Миром — культурно‑историческим пространством, где общие язык, память, мифы, герои (Победа, Гагарин, Великая Отечественная). Это надгосударственное понимание родины отличается и от советской, и от узконациональной модели. Здесь сочетается идея цивилизационной общности с личной верностью памяти своих предков и Победе как ключевому событию. Отсюда его позиция по Украине, Крыму и СВО: он видит происходящее не как частный политический эпизод, а как борьбу за судьбу этого пространства, за то, останется ли Украина частью единого культурно‑исторического поля или будет окончательно переориентирована и превращена во «врага». Можно не разделять эту позицию, но важно понять её внутреннюю логику: для человека с такой картиной мира она выглядит не агрессией, а попыткой отстоять целостность того, что он считает живым культурным организмом.
5. Цена убеждённости и вопрос свободыАвтор подчёркивает, что за свои взгляды Гостюхин платит реальную цену: санкции, конфликты, семейные проблемы. В этом есть горькая правда: любая подлинная позиция, выходящая за рамки социально безопасного консенсуса, почти неизбежно приводит к потерям. С точки зрения экзистенциальной философии здесь возникает вопрос: свобода ли это — следовать своим убеждениям, если они формируются коллективной памятью, воспитанием, культурой? Насколько его выбор — его собственный, а насколько он продолжает линию большой исторической роли (патриот, дитя Победы, наследник фронтового поколения), почти не оставляя себе альтернативы? Но именно человеческая сила в том, чтобы, осознавая влияние среды, всё равно говорить: «Я так считаю и беру за это ответственность». В этом смысле его путь — пример субъективной честности: он не притворяется, не сглаживает углы ради благополучия, и именно это делает его фигуру в глазах автора достойной уважения.
В целом статья создаёт почти монументальный образ: Гостюхин как актёр, гражданин и человек, который не изменил себе в эпоху быстрой смены смыслов и идеологий. Она не столько анализирует, сколько канонизирует — превращает личную биографию в символ сопротивления размыванию исторической памяти и национальной идентичности. Но за этой канонизацией остаётся живой вопрос, который неизбежно встаёт перед каждым из нас: какой «Русский Мир», какую историю, какую правду мы на самом деле защищаем — живую и сложную реальность или удобный идеализированный образ, в который так легко поверить, но так трудно не подменить им саму жизнь?
