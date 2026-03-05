В “лихие девяностые”, когда само слово “патриотизм” применительно к нашей стране и её народу почти официально считалось бранным, а государственная власть “новой России” заявляла своей целью вхождение — чуть ли не любой ценой! — в “мировое цивилизованное сообщество”, каждый человек, особенно из числа известных, знаковых, публично заявлявший о своём неприятии господствовавшего тогда в обществе “рыночно-демократического” выбора, выглядел даже не белой, а — куда хуже! — “красно-коричневой” вороной, которой не должно быть места в будущем, настоящем и даже в прошлом. Матрица того, что впоследствии стало известно под названием “культура отмены”, вовсю опробовалась на постсоветском пространстве, служившем своего рода испытательным полигоном для её внедрения уже в глобальном масштабе.

Владимир Васильевич Гостюхин (род. 10 марта 1946 года) всегда был и до сего дня остаётся одним из тех деятелей отечественной культуры, кто не купился и не продался за сладкие обещания “общечеловеческого” либерального рая, постоянно подчёркивая и утверждая непреходящую ценность нашей истории, включая и её советский период, с Победой 1945 года, полётом Юрия Гагарина и прорывом СССР в число ведущих мировых держав. “Я — державник”, “я — дитя Победы”, “участники Великой Отечественной войны для меня — святые”, — часто говорит он о себе. И это не просто слова. За ними ещё и огромный непрерывный труд: свыше ста сыгранных киноролей, в том числе таких памятных, как предатель Рыбак в ленте “Восхождение” режиссёра Ларисы Шепитько, старшина Кацуба в “Старшине” Николая Кошелева, Белов в “Охоте на лис” Вадима Абдрашитова, водитель Сергей в фильме “Урга — территория любви” Никиты Михалкова, Иваныч в популярном телесериале “Дальнобойщики” и другие.

Конечно, ставить знак равенства или даже приблизительного соответствия между актёром и воплощёнными им на экране или на сцене образами не следует, но в любой роли — положительной или отрицательной, главной или эпизодической — Гостюхин умел быть убедительным и “своим” для зрителей, отечественных и зарубежных. Его героям верили, им сопереживали. Это свидетельство не только профессионального мастерства, неоднократно отмеченного высокими наградами (Народный артист Беларуси, Заслуженный артист России, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии России, Государственной премии Белоруссии, премии Ленинского комсомола), но и внутреннего единства, цельности его человеческой судьбы. В которой важнейшую роль занимало стремление противостоять духовной экспансии Запада: “по капле точить камень и, честно делая своё дело, отстаивать Добро, Красоту, Честь, Свободу Отечества”, как сформулировал своё кредо Владимир Гостюхин почти тридцать лет назад в интервью газете “Завтра”. Этому кредо он неуклонно следует и в жизни, и в творчестве.

А Отечеством для него, уроженца Свердловска (ныне Екатеринбург), выходца из “театральной” семьи, подростка по прозвищу “Гостюха”, едва не угодившего в тюрьму (к шестнадцати годам у него было двадцать восемь приводов в милицию; “в уличных драках я сломал три челюсти”, — говорит сам актёр в документальном фильме Первого канала о себе), выпускника свердловского электротехникума и московского ГИТИСа, со второй половины 1970-х годов живущего в Белоруссии, всегда был и остаётся Русский Мир, безотносительно к разделяющим его ныне политическим и государственным границам. Поэтому не случайно он выступал и против “ельцинских реформ” в России, и против “евромайдана” в Киеве: “Как только я увидел то, что происходит на этом так называемом Майдане, для меня сразу ясно стало, куда это пойдёт, куда это понесётся. Что это пойдёт на уничтожение Украины, что Украину будут уводить от России, уводить от наших родственных взаимоотношений. Что она приговорена к тому, чтобы воспитать в ней врага”. В 2014 году поддержал воссоединение Крыма с Россией, легитимность Александра Лукашенко по итогам президентских выборов в Республике Беларусь 2020 года, а также проведение Россией Специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, хотя столь чётко определённая общественно-политическая позиция стала причиной не только введения против него западных санкций, но и ряда личных, в том числе семейных, конфликтов.

Впрочем, Владимир Гостюхин всегда поступал так, как считал необходимым и правильным для себя, с какими бы сопутствующими сложностями и потерями это ни оказывалось сопряжено. Возможно, это качество является определяющим для его характера и таланта, главным “магнитом”, на протяжении более чем полувека неизменно притягивающим к нему внимание многочисленных зрителей.

Искренне поздравляем Владимира Васильевича Гостюхина с наступающим юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, сил, долголетия и новых творческих успехов!

Редакция газеты “Завтра”