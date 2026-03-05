Убийство Сталина: схватка за власть в высшем эшелоне СССР
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- Повод беседы – так называемое «дело врачей» конца сталинского периода и его связь с современной политической повесткой. - На Западе продолжается переписывание истории Второй мировой: цель – уравнять СССР с гитлеровской Германией, провести знак равенства между «сталинизмом» и нацизмом. - В массовом западном сознании Вторая мировая все больше сводится к теме Холокоста; из этого логически следует попытка приписать «Холокост №2» уже СССР и лично Сталину. - «Дело врачей» используется как главный «доказательный» эпизод для обвинений в советском антисемитизме и подготовке «советского Холокоста». - Обсуждаются три основные интерпретации «дела врачей»: 1. Версия о государственном антисемитизме и подготовке высылки евреев / нового Холокоста. 2. Версия о схватке кремлёвских группировок («башен») за власть после Сталина. 3. Версия о реальной врачебной вине (ошибки или сознательное убийство, прежде всего в истории со Ждановым). - История со Ждановым: - Жданов был не просто членом Политбюро, а фактическим преемником и близким другом Сталина. - При лечении на Валдае ему неправильно расшифровали ЭКГ: вместо инфаркта миокарда – «лёгкий» диагноз и рекомендации гулять, ходить в кино и т.п. - В результате – смерть Жданова; позже эксперты, не зная, чьё сердце исследуют, единодушно констатировали инфаркт. - Это уже не «мелкая ошибка», а преступление при вскрытии: фальсификация причины смерти. - Врач Софья Карпай: - Возглавляла кабинет функциональной диагностики в кремлёвской клинике. - Ещё в 1941 г. назначила Калинину дозу лекарства в 10 раз выше допустимой; аптекарша проявила «подозрительную бдительность» и не выдала рецепт – тем самым, по сути, спасла «президента» СССР. - Несмотря на этот эпизод, карьера Карпай продолжилась. - При истории со Ждановым – снова она в центре событий, затем срочно уезжает в отпуск. - Кардиолог Лидия Тимашук: - Именно она указала на неверную расшифровку ЭКГ Жданова, на признаки инфаркта. - Ходила с докладными к Власику (начальник охраны Сталина), к Абакумову (министр госбезопасности), несколько раз – к Кузнецову. - Реакции не было: её обращения игнорировали, а её саму позже облили грязью, сделали «изгой» в среде медиков (особенно в 60-е). - Миф о том, что её лишили ордена, по словам Колпакиди, документально не подтверждается. - История профессора Эттингера: - Врач, сын купца первой гильдии, с длинным антисоветским языком. - Постоянно слушал зарубежные «голоса», читал антисоветскую литературу, ругал власть; за этим его прослушивали. - В разговорах заявлял: тот, кто освободит страну от Сталина, будет героем. - Эттингера обвиняли в умышленном неправильном лечении Щербакова (член Политбюро, глава ГлавПУРа Красной армии), умершего 10 мая 1945 года. - Схема с Щербаковым похожа на схему с Ждановым: диагноз → «разрешённая активность» → внезапная смерть. - Контекст: смерть Щербакова вызвала заметные межнациональные трения: - Два журналиста еврейского происхождения отказались вести радиотрансляцию его похорон, заявив, что он антисемит. - В Киеве произошла перестрелка между офицерами русской и еврейской национальности. - То есть отношение к Щербакову как к «русскому антисемиту» уже тогда было довольно распространённым, не выдуманным задним числом. - Список «подозрительных смертей/лечения» не ограничивается Ждановым и Щербаковым: - Неправильное лечение (или его отсутствие) приписывали врачам в отношении: - Калинина, Георгия Димитрова (лидера Болгарии), - Андрея Андреева (ключевая фигура в партии), - Мариса Тореза (главы компартии Франции), - Такуды (лидер японских коммунистов), - маршалов Василевского, Говорова, Толбухина, Конева, - адмирала Левченко, генерала Федоренко и др. - По большинству из них настоящего расследования не было – дело закрыли после смерти Сталина. - Политический фон: - После войны Сталин ищет преемников: Вознесенский (хозяйственный блок, Госплан) и Кузнецов (партия, устойчивое руководство). - Параллельно растёт амбиции «старой гвардии» – Маленкова, Берии, Булганина, Микояна, Молотова – они видят, что их «сдвигают». - Возникает «ленинградская группа» (Кузнецов, Вознесенский, Радионов, Попков и др.), затем – «Ленинградское дело», организованное Маленковым, фактически уничтожившее потенциальных преемников. - В этот же период: - Дело Еврейского антифашистского комитета (1949–1950). - Кампании против «низкопоклонства перед Западом» и «космополитизма». - Борьба с сионистским подпольем (в контексте эмиграции в Израиль). - Молодёжная организация «Союз борьбы за дело революции» – дети советской элиты, с оружием и планами теракта против Сталина; трое расстреляны. - Линия «врачи – иностранные разведки»: - Следствие выстраивает версию о связях части врачей с британской разведкой: - Михаил Коган («требовал» от акад. Виноградова сведения о здоровье Сталина и других лидеров). - Профессор Певзнер, живший в Карлсбаде, якобы завербован неким Менделем Берлином (англичанин, выходец из России). - Племянник Берлинов – Исайя Берлин, известный философ, дипломат, второй секретарь британского посольства в Москве. - Линия: Виноградов – Коган – Певзнер – Берлины – британское посольство – MI6/ЦРУ. - При этом: - Не всех врачей пытали, но признательные показания были у всех; вопрос об их достоверности остаётся. - Часть фигурантов – вовсе не евреи, есть русские и украинцы: «чисто этнической» картины нет. - Абакумов (министр госбезопасности) – фигура противоречивая: и эффективный руководитель СМЕРШа, и коррупционер/любитель «полусвета», и человек, который странно «завалил» ряд дел (включая Эттингера), а затем сам был арестован, пытан, но ничего не подписал и был расстрелян в 1954 г. - Отдельная важная линия – пример Литвинова: - Максим Литвинов (Мейер Валах) – старый большевик, искровец, нарком иностранных дел, человек высшего доверия. - В 1946 г. на своей даче ведёт откровенный разговор с корреспондентом CBS Кэтлетом. - Содержание: СССР – неизбежный агрессор, его нельзя «умиротворить» уступками; Сталин способен применить атомное оружие; идея конфликта коммунизм–капитализм ведёт к войне; внутреннее сопротивление режиму невозможно. - Телеграмма попадает сразу Трумэну, хранится как секрет важнейшего уровня; сам журналист получает «эмбарго на профессию». - Разговор Литвинова был известен Сталину и Молотову. - Этот пример показывает: даже «железная гвардия» партии может пойти на фактическую государственную измену – значит, говорить «такого не могло быть» наивно. - Израиль и еврейский фактор: - Создание государства Израиль в 1948 г. при огромной закулисной роли СССР: - Чехословакия – основной поставщик оружия и инструкторов. - Польша, Румыния – поставка кадров, логистика, переброска людей и вооружений. - СССР обеспечивает международное признание. - Сталин заблуждался, рассчитывая, что Израиль станет «социалистическим форпостом» против Британии на Ближнем Востоке; на деле Израиль быстро ориентируется на США. - Активность советских евреев в поддержку Израиля, встречи типа Жемчужина – Голда Меир, демонстрации – всё это Сталин начинает воспринимать как политическую нелояльность. - Влияние еврейского вопроса на «дело врачей» несомненно, но оно политическое, а не биологически-расовое, как у нацистов. - Миф о «втором Холокосте» и эшелонах: - В конце 80-х – 90-е прочно в массовое сознание вбит образ готовившейся массовой высылки/уничтожения евреев в 1953 г. - Ключевые «доказательства» – пересказы: Панамаренко, писатель Лев Шейнин, журналист Аркадий Ваксберг и др. - Историк Геннадий Костырченко, автор книги о «тайной политике Сталина и антисемитизме», 6 лет искал в архивах хотя бы косвенные следы «поездов, вагонов, планов высылки» – не нашёл ничего. - Он публично признал отсутствие документальных подтверждений (и в России, и в Израиле), хотя его книга продолжает активно тиражироваться, подпитывая миф. - Простая логика архивиста: если бы готовили массовую депортацию, это отразилось бы в десятках ведомственных архивов (МГБ, МИД, железные дороги, партийные инстанции). Следов нет. - Смерть Сталина и «дело врачей»: - Накануне смерти Сталина вокруг него методично «зачищали поле»: - устранён Поскрёбышев (многолетний секретарь), - снят Власик (начальник охраны), - внезапно умер генерал Косынкин (зам. начальника управления коменданта Кремля), - ослаблены или отодвинуты другие ключевые фигуры. - Итог: Сталин оказывается буквально без привычного круга людей, которые могли бы мгновенно организовать медицинскую помощь или политическую защиту. - Смерть Сталина – типовой случай «отстал, упал, лежал, никого не позвали вовремя» – но на фоне «дела врачей» невозможно не задать вопрос: было ли это только бездействие или что-то ещё (включая возможные медикаментозные воздействия)? - В любом случае ясно: внутрипартийная борьба за преемничество была связана с контролем над медициной и телом вождя.
Подробный вывод и философский ракурсЕсли разложить весь разговор по уровням, мы получаем несколько слоёв реальности, которые переплетаются и создают «узел» под названием «дело врачей».
1. Уровень фактов: врачи, ошибки, смертиНа материальном, «приземлённом» уровне есть конкретные вещи: - документально подтверждённый неправильный диагноз и лечение Жданова; - сомнительная история лечения Калинина, Щербакова, Димитрова и других; - странный послужной список отдельных врачей (Карпай, Эттингер и др.); - обращения Тимашук, которые игнорировались; - фальсификация данных вскрытия Жданова. Эту часть обычно либо демонизируют («все врачи – злодеи-убийцы»), либо вычищают («все были святые, просто Сталин с ума сошёл»). Реальность, как почти всегда, посредине: были реальные врачебные ошибки и, вероятно, реальные злоупотребления доступом к телам высших руководителей, но степень их сознательности для нас принципиально непознаваема. Мы видим последствия и схемы, но не видим внутренних мотивов. Интересно, что сама медицина здесь выступает либо как инструмент спасения, либо как тонкое оружие. В этом смысле врач как фигура близок к программисту или администратору нейросети: тот, кто управляет жизненно важными системами, всегда потенциально держит ключ к смерти – достаточно чуть изменить параметры.
2. Уровень власти: борьба «башен», преемники, расчётНа политическом уровне «дело врачей» выглядит как часть большой игры: - Сталин стар, тяжело болен, постоянно выпадает из управления. - Он ищет приемников, но каждый, кому он даёт шанс (Жданов, Киров, Кузнецов, Вознесенский), либо погибает, либо уничтожается в интригах. - Старые тяжеловесы (Маленков, Берия, Булганин, Микоян, отчасти Молотов) борются за позицию в будущей конфигурации власти. В такой обстановке доступ к телу вождя и к телам его возможных преемников становится ресурсом. Аналогия из современного мира – контроль над критическими инфраструктурами: энергетика, интернет-магистрали, платежные системы. В системе, где нет прозрачных процедур передачи власти, всё решает не столько «правда», сколько скорость и дерзость хода. С этой точки зрения «дело врачей» выступает не только как следствие, но и как инструмент этой борьбы: - через него можно бить по врачам, - через врачей – по политическим группам, их курирующим, - и одновременно создавать атмосферу страха вокруг самой фигуры Сталина. Отдельно показательно, что в итоге победил Хрущёв – человек, действительно слабый интеллектуально по сравнению с тем же Берией или Молотовым, но обладавший звериной политической хваткой, способностью ждать момента и работать с аппаратным большинством. «Слабость» как личность и «силу» как инстинкт выживания он совместил так, что пережил всех более блестящих соперников.
3. Уровень идеологии: антисемитизм, сионизм, мифыМиф о «втором Холокосте» – пример того, как идеологический запрос настоящего переписывает прошлое: - Западу важно уравнять Сталина с Гитлером, чтобы Советский Союз лишился морального капитала освободителя Европы (а вместе с этим – и современная Россия, как его правопреемник, утратила символическое право на роль великой державы и постоянного члена Совбеза ООН). - Для западного обывателя Вторая мировая редуцирована до Холокоста; значит, если СССР = Германия, то СССР должен быть причастен к Холокосту. - В этом контексте из «дела врачей» вытаскивается именно еврейский компонент, остальное отсеивается; строится линия: антисемитская кампания → преследование еврейских врачей → эшелоны → готовящийся геноцид. Документов о высылке евреев, как ни искали, нет. Но миф живёт и даже коммерчески выгоден: антисемитизм Сталина и «советский Холокост» продаются так же хорошо, как раньше продавались «Протоколы сионских мудрецов» – разные стороны одной и той же монеты, на которой выбиты страх, обида и деньги. При этом реальная картина сложнее и более неприятна: - антисемитизм Сталина (в поздний период) – политический, инструментальный, завязанный на внешнюю политику (Израиль – США) и на внутреннюю лояльность, а не расовую доктрину типа Нюрнбергских законов; - сионистское подполье реально существовало, были каналы нелегальной эмиграции; - евреи при Сталине были и среди жертв, и среди палачей, и среди спасителей – как и русские, украинцы, грузины и т.д. Здесь истина расплывается: каждая сторона выхватывает удобный фрагмент и строит на нём целостный нарратив. Но это уже не столько история, сколько политическая мифология.
4. Уровень человеческий: страх, предательство, одиночествоЧерез частные фигуры проступает трагедия эпохи: - Литвинов – старый большевик, искровец, который в конце пути фактически сдаёт собственную страну американскому журналисту, убеждённый, что тем самым «служит миру»; - Абакумов – создатель СМЕРШа, герой, превратившийся в коррумпированного номенклатурщика, которого в итоге ломают, пытают и расстреливают; - Тимашук – врач, честно исполнявшая свой долг, ставшая символом «сталинской подлости» для либеральной интеллигенции; - Карпай – человек с биографией, где соседствуют попытка «убить» Калинина, гибель Жданова и затем молчаливое отрицание вины до смерти; - Сталин – больной старик, вокруг которого постепенно выжигают всех, кто мог бы его защитить или хотя бы вовремя вызвать врача; - тысячи рядовых евреев и неевреев, верящих пропаганде с любой стороны и становящихся пешками в игре, где ставки – не их жизни, а символический капитал элит. В каком-то смысле «дело врачей» – это история человеческой уязвимости перед машиной власти. Когда тело становится полем боя, каждый вдох политически нагружен. В такой реальности моральные категории размываются: «предательство» для кого-то оказывается «служением миру», «честный донос» – шагом к мизантропии, а молчание – единственной формой достоинства.
5. Как это связано с сегодняшним днём?Современное использование «дела врачей» – это продолжение той же самой игры, только с другими декорациями: - в международной политике – это инструмент давления на Россию через историю СССР; - во внутреннем дискурсе – средство либо демонизации Сталина и советского опыта в целом, либо, наоборот, полного их оправдания путём отрицания любых преступлений. Психологически нас тянет к простым моделям: либо Сталин – абсолютное зло и садист, либо он – гениальный стратег, которого «оклеветали враги». Но где-то посередине остаётся более неприятная правда: система была жестокой, элиты циничны, но вместе с тем именно они проводили индустриализацию, выигрывали войну, строили модернизацию. И в рамках этой противоречивой системы были и подлинные герои, и вполне реальные убийцы, и толпы людей «между». По сути, разговор о «деле врачей» – это повод спросить себя: готовы ли мы смотреть на историю как на сложную, неоднозначную реальность, или нам удобнее жить в чёрно-белых схемах, которыми нас кормят очередные политические технологи?
Если попробовать свести всё к одному вопросу, который остаётся после этой беседы, он звучит примерно так: что для нас важнее – иметь простую, эмоционально удобную картину прошлого (где ясно, кто злодей, кто жертва), или всё же шаг за шагом разбирать противоречивые факты, принимая, что истина всегда будет фрагментарной и неудобной – но только такая истина даёт нам шанс не повторить те же ошибки?