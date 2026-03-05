Трагедия Ивана Грозного, или Почему иноагенты во все времена одинаковы | Андрей Школьников
Геостратег Андрей Школьников даёт свою оценку деятельности Ивана Грозного.
Ведущий: Роман Шахов
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Образ Ивана Грозного и источники - Современное массовое представление об Иване Грозном создано в значительной степени на основе сочинений князя Андрея Курбского — беглого приближённого царя, по сути «предателя и эмигранта». - Карамзин, опираясь на ограниченный корпус источников, многое оформил литературно; его труд следует понимать как продукт своей эпохи, а не как «окончательную истину». - Романовы были не заинтересованы возвеличивать первого царя, так как их собственная династическая легитимность была неоднозначной. Это усилило тенденцию к принижению роли Ивана Грозного. - Мифы (вроде истории об убийстве сына) и литературные образы сыграли ту же роль, что история «Моцарт и Сальери»: красивая легенда стала восприниматься как исторический факт. 2. Манипуляция историей и массовое сознание - Историческое сознание людей формируется в значительной степени не научными исследованиями, а литературой и особенно кино. - Западная мода на «инклюзивные» переделки истории (рыцари-негры, вымышленные короли-инвалиды и т.п.) приводит к тому, что у молодёжи формируется искажённая картина прошлого — уже не как художественный вымысел, а как «так и было». - Подобные практики названы «психоисторическими диверсиями»: для знающих людей это ерунда, но для тех, кто историю не изучал, — фундаментальное искажение реальности. 3. Реальные заслуги Ивана Грозного во внешней политике - Присоединение Казанского и Астраханского ханств, задание импульса движению в Сибирь. - Пресечение выхода Османской империи в Поволжье. - Разгром Ливонского ордена (хотя далее в эти земли вошли Польша и Швеция — но это уже логика их подъёма). - Формирование России из ещё довольно раздробленного пространства в расширяющуюся державу. - По уровню жестокости, если сравнивать с общеевропейским фоном эпохи (массовые резни, религиозные войны, Варфоломеевская ночь и т.д.), Иван Грозный выглядит скорее умеренным правителем, чем «кровавым монстром». 4. Главное: внутренняя политика и опричнина - Ключевой смысл опричнины — слом олигархии удельных князей и боярских родов, которые по факту были аналогами современных финансово-политических кланов. - До реформ Ивана Грозного Россия де-факто была федеративно-олигархическим образованием: сильные территориальные кланы с претензией на самостоятельность и равенство с верховной властью. - Опричнина: - перемешала, подавила иерархию удельных князей и бояр, - выстроила новую вертикаль, - сделала прежний формат «удельной раздробленности» структурно невозможным. - Царь не просто перераспределил собственность; он институционализировал новый порядок, превратив страну в по сути унитарное государство с сильным центром и ограниченными региональными элитами. 5. Связь с последующей историей: смута и Романовы - Несмотря на чудовищные испытания Смутного времени (интервенции, Лжедмитрии, Великий голод при Годунове, фактический коллапс власти), страна не распалась на отдельные княжества, построенные вокруг местных элит. - Это стало возможно именно благодаря тому, что Ивана Грозный: - заранее подавил наиболее опасные клановые центры силы, - лишил удельных князей инфраструктуры суверенного существования. - Романовы пришли к власти уже на фундамент, заложенный Грозным: система, хоть и потрёпанная, но выдержала исторический стресс-тест. 6. Проблема олигархии как вечного русской вызова - У России исторически один из ключевых циклов: - сильный центр → подавление олигархии; - несколько слабых правителей → возврат олигархии и территориальных кланов. - Примеры: - боярские кланы и удельные князья в эпоху до и во время Ивана Грозного; - Семибоярщина; - февраль 1917 года, когда часть Романовых и великие князья по сути выступили «олигархической оппозицией» Николаю II; - 1990-е: «берите суверенитета сколько сможете», семибанкирщина, региональные бароны. - Олигархат не стремится целенаправленно уничтожить государство — он хочет: - сохранить его как щит от внешних хищников, - но максимально ослабить, чтобы превратить страну в набор «уделов», где центр не вмешивается в их бизнес-империи и не требует налогов. - Бразилия приводится как пример страны с потенциалом великой державы, но парализованной силой местных «латифундистов» и кланов — государство там по сути не способно реализовать себя как единое целое. 7. Параллели с современной Россией - После 1990-х Россия пошла по пути обратному ельцинской формуле: - усиление федерального центра, - ломка местных олигархических кланов, - сокращение числа регионов, живущих только «на своих» — основная масса налогов собирается в центре и перераспределяется обратно. - Кадровая политика: - силовики (полиция, прокуратура, ФСБ и др.) не могут сделать карьеру генерала, оставаясь в своём регионе — их ротационно перебрасывают по стране, что разрывает связь с местными кланами. - только к концу карьеры человек может вернуться жить в родной регион уже как пенсионер, не будучи встроенным в местную иерархию. - При всей декларативной «федеративности» Россия фактически стала жёстко унитарным государством, где: - уважение к национальным особенностям и культурам сохраняется, - но русские и русский язык закреплены как государствообразующая основа, - сепаратизм и попытки возрождения кланов отслеживаются и гасятся. - При этом оставлены «образцово-показательные» регионы, где демонстрируется модель «как делать не надо» — олигархия там уже не опасна для целостности, но служит предупреждением. 8. Три ключевые фигуры русской истории - Выделяются три правителя, заложивших системные фундаменты выживания России: 1. Александр Невский — обеспечение стратегии выживания Руси в окружении более сильных внешних сил, выбор «меньшего зла» и сохранение ядра. 2. Иван Грозный — переход от княжеско-олигархической федерации к централизованной державе-империи, слом удельной раздробленности и подавление олигархии. 3. Иосиф Сталин — индустриальный рывок, создание системы, позволившей выдержать Вторую мировую войну и сформировать сверхдержаву. - Вопрос, открытый автором: появится ли «четвёртый» лидер, который создаст систему, способную удержать Россию в грядущей мировой турбулентности. 9. Философские и методологические моменты - Критика «глубокомысленного» поиска скрытых смыслов там, где их нет (например, в детских сказках). - Детские сказки несут простые, но важные модели поведения для ребёнка; сложные конструкции туда домысливают уже взрослые, проецируя свои фантазии. - Взрослая культура всегда имела свои формы (фольклор «для взрослых», часто весьма грубый), и не стоит смешивать детское и взрослое уровни. - Аналогично и с историей: вместо мифологизации и «эзотерических толкований» нужно смотреть на фундаментальные структурные изменения — как изменились институты власти, экономики, управления.
Подробный вывод: трагедия Ивана Грозного и «иноагенты во все времена»Если отойти от бытового образа «кровавого тирана» и присмотреться к логике эпохи, картина Ивана Грозного оказывается довольно неуютной для привычных штампов. Перед нами не чудовище из школьного анекдота, а реформатор жёсткого, сломанного пространства, которое легко могло превратиться в нечто вроде позднесредневековой Бразилии: архипелаг местных князей-магнатов под слабеющим зонтиком центральной власти.
1. Кем были «иноагенты» XVI векаФигура Андрея Курбского в этой логике перестаёт быть просто обиженным вельможей. Он — архетипичен: - представитель элиты, который видит, что центральная власть собирается урезать его «естественные» привилегии; - решает, что надвигается репрессия, - бежит к врагам своего государства, - пишет тексты, в которых: - обеляет себя, - демонизирует власть, - описывает страну как пространство произвола и ужаса. Сегодня мы бы это описали языком XXI века: эмигрировавший оппозиционный элитарий, пишущий разоблачения о «режиме» для внешней аудитории. В логике интервью это прямая параллель с современными «иноагентами» — людьми, которые: - не просто критикуют власть, - но осознанно работают на информационные и политические интересы противников страны, - при этом подают свои материалы как единственно честное описание происходящего. Как и сейчас, так и тогда, у внешних игроков был соблазн принять точку зрения обиженной элиты за истину о стране целиком. Поэтому в качестве главного источника по эпохе Грозного оказалось принято именно «свидетельство Курбского», усиленное литературой и политическими интересами позднейших династий. Трагедия Ивана Грозного во многом в том, что исторический нарратив о нём писали и тиражировали во многом его враги — внутренние и внешние. Причём их мотивация была вполне земной: сохранить удельные права, обосновать своё бегство, делегитимировать реформу. И отсюда философский вывод: любое государство в моменты, когда оно пытается перейти от феодальной «раздробленности элит» к централизованной системе, неизбежно рождает слой людей, которые: - теряют власть и ресурсы, - объявляют себя борцами за свободу и «старые порядки», - вступают в союз с внешними силами, - а потом на столетия вперёд становятся «голосом эпохи» в глазах иностранного читателя. Можно ли после этого считать любой одиночный источник — тем более от человека, вставшего на сторону противника — нейтральным описанием реальности?
2. Опричнина как хирургия против олигархииЕсли убрать эмоциональный ореол, опричнина — это: - политико-военная спецоперация, направленная на демонтаж олигархической федерации и строительство унитарной державы; - замена «княжеской» феодальной логики на государственную: - не «я князь в своём уделе», а «я чиновник/служилый человек в вертикали». - создаётся новая опора власти — «опричники», не связанные кровно и имущественно с местными кланами. Да, это сопровождалось насилием, конфискациями, переселениями, казнями. Но если сравнивать с уровнем жестокости эпохи, это было не исключением, а правилом. Разница была в направленности насилия: - не ради прихоти монарха, - а ради демонтажа специфической политической системы — олигархического княжеского строя. В этом смысле Иван Грозный, при всей жесткости, ближе к политическому хирургу, чем к «маньяку»: он вырезал опухоль, не очень заботясь о косметике, потому что альтернативой было медленное перерождение страны в латинскоамериканский вариант — с раздробленностью, внешним управлением и вечным внутренним феодальным бардаком. Интересный парадокс: чем жёстче и успешнее правитель бьёт по интересам внутренних олигархов, тем выше шанс, что через сто–двести лет именно о нём будут рассказывать как о монстре — потому что тексты пишут часто потомки тех, кого он ломал.
3. Истина, кино и миф: кто на самом деле формирует прошлоеТема с «неграми-рыцарями» и вымышленными королями — не про расизм, а про источник исторической памяти. В эпоху, когда: - люди мало читают монографии, - при этом массово смотрят сериалы и фильмы, кино становится новой летописью. Но: - летопись, написанная победителями; - летопись, где коммерция и идеология часто важнее фактов. С Ивана Грозного лепят карикатуру так же, как сегодня лепят сознательно-искажённые исторические картины на Западе. Только тогда инструментом была литература (Карамзин, художественные описания), а сейчас — массовое кино. И если мы принимаем такой фильм за «правду», то: - сознательно отказываемся от труда различения, - соглашаемся жить в чужой интерпретации истории, - а вместе с ней — и в чужой системе ценностей. Именно поэтому разговор о Грозном в этом видео — не столько про XVI век, сколько про механизмы и сегодня действующие: как обиженная элита плюс внешние силы плюс массовая культура формируют картину, которая потом подаётся как «объективное прошлое».
4. Российский цикл: от раздробленности к централизацииИстория России в изложении лектора выглядит как повторяющийся сценарий: 1. Появляется сильная фигура, которая: - собирает страну, - ломает олигархические кланы, - строит вертикаль. 2. Через поколение-два приходят более слабые правители: - элиты начинают «отрастать» обратно, - центральная власть старается «не ссориться с сильными», - растут удельные интересы. 3. Наступает кризис: - смута, революция или внешнее поражение, - часть элиты переходит на сторону внешних сил, - начинается борьба, где вновь встаёт вопрос: кто в этой стране хозяин — государство или олигархия? 4. Появляется новый «собиратель» (Невский, Грозный, Сталин — и потенциально кто-то в XXI веке), который: - снова ломает кланы, - формирует длинный контур выживания страны. Этот цикл можно видеть и как трагедию, и как ресурс: - трагедия — потому что Россия регулярно платит кровью за то, что центр ослабляет контроль над элитами; - ресурс — потому что в моменты «собирания» рождаются решения, обеспечивающие выживание в экстремальных условиях (монгольское нашествие, смута, Вторая мировая). И вопрос, который сегодня встаёт с новой силой: удалось ли современной России построить такую систему сдержек и противовесов (ротация кадров, налоговая централизация, правовой статус русского народа, подавление сепаратизма), которая: - позволит не входить снова в радикальную фазу «опричнины», - но при этом не даст олигархии и региональным баронам снова разорвать страну?
5. Личный, субъективный слой: как относиться к «тёмным правителям»Если признать, что истина о прошлом всегда восстанавливается через: - обрывочные источники, - субъективные описания (часто от проигравших или обиженных), - художественные переработки, то образ любого сильного правителя — это суперпозиция: он одновременно и тиран, и спаситель, и реформатор, и палач. Для живого человека, который думает сегодня, практический вопрос такой: - Что нам важнее в оценке такой фигуры — субъективное ощущение «ужаса» от жёстких мер или понимание, какую системную задачу он решал? - Какой ценой мы готовы платить за целостность государства, за историческую субъектность? И наоборот: какую цену мы заплатим, если позволим элитам снова превратить страну в набор удельных бизнес-уделов? Иван Грозный, Сталин и подобные ему фигуры каждый раз возвращают нас к одной и той же неудобной дилемме: И если нет, то как очертить тот предел жесткости, который: - с одной стороны, защищает страну от распада и внешнего порабощения, - а с другой — не разрушает человеческое достоинство и не превращает государство в машину тотального страха? Возможно, главный урок истории Ивана Грозного не в том, чтобы «реабилитировать» его или «осудить окончательно», а в другом: научиться смотреть на исторические фигуры не глазами бежавших «Курбских» и не глазами официозной пропаганды, а через призму системных задач, которые они решали, и последствий этих решений через столетия. И тогда возникает вопрос уже к нам: если истина о прошлом всегда частична и зависима от того, кто её рассказывает, готовы ли мы сами брать на себя труд различения — отделять миф от структуры, эмоцию от института, легенду о тиране от реального вопроса: что бы стало со страной, если бы он ничего не сделал?