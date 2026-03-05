США уже слили на Иран $400 млдр. —больше, чем за 4 года на Украину. Николай Сорокин
В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Также смотрите:
Военный потенциал Ирана. Контр-адмирал Ерёмин
https://dentv.ru/programs/geopolitika/voennyy-potentsial-irana-kontr-admiral-eremin.html
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Канал «Век» https://rutube.ru/channel/72605160/videos/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Каналы Николая Сорокина
Дзен https://dzen.ru/id/65a8393d311732772a78adc0
Rutube https://rutube.ru/u/Sovinformburo
Телеграм https://t.me/SovinformburoSNO
#Николай_Сорокин #США_Иран #Иран #война_в_Иране #СВО
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. «Пять уроков» от Китая (через призму позиции автора) Китайская НОАК формулирует выводы из войны США / Израиля против Ирана — фактически совпадающие с тем, что гость называл ранее: 1. Самая опасная угроза — внутренняя, «пятая колонна». 2. Самый дорогой просчёт — слепая вера в мир и отказ готовиться к войне. 3. Самая суровая реальность — логика превосходящей огневой мощи: кто может навязать свои условия силой, тот и диктует повестку. 4. Самый жестокий парадокс — иллюзия победы (пример Украины после успехов 2022 года). 5. Самая надёжная опора — самодостаточность (автаркия в оборонке, энергетике, связи и пр.). Автор подчёркивает: - Россия к высокой самодостаточности в оборонном комплексе уже почти пришла (90% по его оценке). - Китай пока сильно зависит от импорта энергоносителей (в том числе из Ирана), поэтому удары по Ирану — скрытый удар по КНР.
2. Война США и Израиля против Ирана: военные и политические итоги первой фазы - По версии спикера, Иран: - нанес массированные удары по американским базам, посольствам, консульствам, гостиницам, где размещались военные; - вынудил США отвести морпехов, корабли и эвакуировать ряд баз; - фактически «выполнил план» по ключевым целям, поэтому сегодня уменьшение интенсивности ударов он объясняет не истощением ракет, а рациональностью: бить по пустым площадкам смысла нет. - США, по его словам, столкнулись с неожиданным темпом и масштабом иранских ударов: - острый дефицит ракет ПВО Patriot и THAAD; - дорогие ракеты Patriot PAC-3 (около 4 млн долларов за штуку) тратятся на дешёвые дроны Shahed (20 тыс. долларов и меньше); - ежегодное производство ракет Patriot — около 300–600 шт., THAAD — около 30 шт., при том что сейчас «каждую ночь» приходится расходовать десятки и сотни. - Иран использует тактику «тысячи укусов» — постоянное давление малыми по стоимости, но частыми ударами с целью истощения ПВО. - Сообщается (по кувейтским источникам), что за несколько дней: - США потеряли около 180 военнослужащих, более 400 ранены; - сбито 5 самолётов F‑15 (2 — огнём Ирана, 3 — «дружественным огнём» кувейтской ПВО); - ударный авианосец «Авраам Линкольн» отведён из зоны досягаемости иранских ракет (до 3000 км). - Утверждается, что первые дни войны обошлись США примерно в 400 млрд долларов — больше, чем суммарные американские вливания на Украину за 4 года, что спикер трактует как демонстрацию реальных приоритетов Вашингтона.
3. Внутриполитическая ситуация в США - В окружении Трампа — «непонятки», но не открытый раскол. - Представители «мага»-крыла (Венс, Тулси Габбард и др.) хранят demonstrative молчание, дистанцируясь от операции. - Часть республиканцев и многие демократы критикуют войну, подчёркивая: - отсутствие чёткого плана, - ложь о ракетно-ядерном потенциале Ирана, - риск «ещё одной бесконечной войны на Ближнем Востоке». - Сенатор Эд Марки публично заявляет, что Трамп лжёт о возможностях Ирана и втягивает США в войну. - Элизабет Уоррен после закрытого брифинга говорит: «Всё намного хуже, чем вы думаете». - По словам спикера, Трамп: - рассчитывал на блицкриг и быстрый запрос капитуляции из Тегерана за 5 дней; - пытается переложить ответственность на советников и окружение, - якобы (по неподтверждённым данным) через Италию пробует нащупать канал для переговоров о прекращении огня, но Иран не доверяет США, считая, что был обманут и застигнут врасплох первым ударом. - Опросы (включая Fox News): - около 60% американцев негативно восприняли начало операции; - только 29% считают, что безопасность США увеличилась; - потери, рост расходов и истощение запасов ПВО делают войну всё менее популярной.
4. Внешнеполитические последствия: Европа, Китай, Испания, Британия - Европа в целом крайне осторожна: - первоначально многие страны выступили против, затем, под давлением глобалистских элит, риторика смягчилась; - открыто операцию де-факто поддерживает в основном Германия. - Испания: - отказалась увеличить военные расходы НАТО до 5% ВВП и даже 2% толком не выполняет; - отказала США в использовании своей базы для ударов по Ирану; - заявила о неприсоединении к войне. - Трамп в ответ угрожает разрывом торговых отношений с Испанией. - Бельгия и Макрон (Франция) официально заявляют, что удары по Ирану нарушают международное право. Французский авианосец «Шарль де Голль» отправляется в регион «для защиты французского контингента», а не для атаки Ирана. - Великобритания: Стармер сначала отказал США в передаче островной базы в Индийском океане для ударов по Ирану, затем якобы «отыграл назад», но Трамп из принципа демонстративно не воспользовался этим. Он обвиняет Лондон в подрыве «особых отношений». - Китай: - помимо упомянутых «пяти уроков», сильно страдает от удорожания нефти и газа, а также от рисков блокировки Ормузского пролива; - Пекин резко осуждает удары США и Израиля; - в США и медиа (Bloomberg и др.) обсуждается риск срыва «торгового перемирия» между США и КНР из-за иранского фактора. - Трамп критикует европейцев, покупающих у Китая ветрогенераторы, называя их «сосунками» (по сути, зависимыми и наивными), и отказывается субсидировать ветроэнергетику, так как это усиливает Китай.
5. Кибер- и техноизмерение конфликта - Говорится о том, что Иран якобы наносит удары по дата-центрам Amazon в Бахрейне и Дубае, что приводит к коллапсу инфраструктуры в регионе — сбои банков, интернета. - Отмечается принципиальный момент: - для нанесения удара по глобальной цифровой инфраструктуре необязательно иметь «суперхакеров» — достаточно уничтожить физические узлы, где хранятся данные и работают сервисы. - Россия, по словам ведущего, за счёт большей автономности своей сетевой инфраструктуры рискует меньше.
6. Оценка перспектив наземной операции США против Ирана - Формально, по конституции, у президента США есть 60 дней на военную операцию без одобрения Конгресса; после этого требуются специальные решения. Попытки ограничить полномочия Трампа идут, но пока не успешны. - Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливит резко критикует «глупого» Байдена за передачу лучшего оружия Украине, из-за чего сейчас его не хватает против Ирана. - Наземную операцию формально не исключают, но: - спикер подчёркивает, что у США нет необходимого ресурса: - для успешного вторжения в Иран и победы нужен примерно год подготовки, - требуется контингент не менее 1–1,5 млн человек с колоссальным количеством артиллерии и бронетехники; - одновременно завязаны ресурсы в других регионах (Украина, Ливан, Эквадор и т.д.). Вывод: разговоры о наземной операции воспринимаются как психологическая подготовка общественного мнения, но реальных условий для её начала сейчас нет.
7. Украина: военная динамика по версии спикера На фоне ближневосточной войны автор подчёркивает: ресурсы и внимание США смещены, Украина утрачивает «центр мирового сюжета». Заявляется: - Россия расширяет «зону безопасности» вдоль границы в Сумской и Харьковской областях: - взяты под контроль Бобыливка (Сумщина) и населённый пункт Круглое (Харьковская область); - это объясняется задачей снизить обстрелы Белгородской области и проникновение ДРГ. - В Донбассе: - в районе Красноармейска (Покровска) почти полностью взято Гришино (95%), остатки обороны — силы терробороны; - под контролем РФ оказываются Дробышево и Резниковка; - ведутся активные наступательные боевые действия по линии «центр» и «юг». - На Запорожском направлении (группировка «Днепр»): - сообщается об освобождении Весёлянки и полного контроля над Приморским; - взятие переправы через реку Конка открывает путь к дальнейшему продвижению; - по словам спикера, Запорожье уже в досягаемости артиллерии и FPV-дронов (15 км по прямой). - Речь Зеленского о «зоне безопасности» в Харьковской области после «освобождения» территории трактуется как оторванная от реальности и произносимая уже в ситуации осознания стратегического поражения.
8. Другие очаги напряжения - Эквадор: США, по словам автора, ведут операцию «чужими руками» — опираются на местных коллаборационистов для смены власти. - Ливан: Израиль проводит ограниченную наземную операцию; «Хезболла» уничтожает до 10 танков «Меркава-4», но страдает от отсутствия собственного прикрытия с воздуха. При этом руководство Ливана, по оценке гостя, фактически заняло пророссийско-прозападную линию и сдерживает «Хезболлу», выступая как внутренняя «пятая колонна».
Подробный вывод и философское осмыслениеЕсли отойти на шаг от конкретных фамилий, дат и названий баз, в этом видео прослеживается несколько крупным планом важных линий: 1. Мир перестал быть «монополярным театром» США. Даже если допустить, что многие цифры и оценки здесь даны с пророссийским уклоном, заметно главное: - у США нет уже ни «волшебной кнопки», ни ресурса безболезненно вести блицкриги; - каждый новый конфликт вскрывает ограниченность производства вооружений, технологические уязвимости, зависимость от логистики и союзников. На уровне образа: Америка всё ещё обладает огромной массой и инерцией, но её «имперский автопилот» всё чаще даёт сбои — от Афганистана до Украины и Ирана. 2. Самодостаточность и автономия действительно становятся ключевой валютой XXI века. И Россия, и Китай, и Иран, и даже европейские страны — все вдруг обнаруживают, насколько они зависимы: - от чужих энергоресурсов, - от чужой электроники, - от чужих морских проливов, - от чужих облачных сервисов. В этом смысле идея Китая о «самодостаточности» и советский (а теперь российский) акцент на автономность в оборонке — не идеология, а почти вопрос выживания. Это ведь не только про танки и ракеты, но и про то, кто хранит твои данные, чьи маршрутизаторы стоят в твоих сетях, чьей валютой ты рассчитываешься за хлеб. 3. Иллюзия победы как политико-психологическая ловушка. Украинский пример, который приводит спикер («победные крики» после Харькова и Херсона), — лишь один частный случай. Почти все стороны в современных войнах склонны путать: - информационную картинку с реальным балансом сил, - локальную операционную удачу с долгосрочным исходом войны. И тут интересна параллель с психологией человека и с нейросетями: - модель (или психика) переобучается на локальном успехе, - ей начинает казаться, что выявленная «паттерн-победа» описывает весь мир, - потом приходит новая, более сложная реальность, и прежняя стратегия обрушивается. Так и страны оказываются заложниками собственной пропаганды: элиты уже не могут честно признать своим же гражданам, что «наш триумф был иллюзией». 4. Внутренний враг как главный риск. И Китай, и автор подчёркивают: самая разрушительная угроза — не внешняя армия, а внутренняя «пятая колонна». Это понятие в политическом смысле острое и легко превращается в инструмент охоты на ведьм. Но в мягкой формулировке суть проста: - любая система гибнет не столько от внешнего удара, сколько от утраты внутренней согласованности, - когда элиты играют «на другую сторону», - когда общество расколото до такой степени, что враг использует эти трещины, как лом. На уровне личности это похоже на внутренний саботаж — когда человек теоретически хочет чего-то (здоровья, развития, смысла), но его ежедневные действия работают против него. И тогда не столько враги, сколько его собственные привычки разрушают жизнь. 5. Экономика войны: всё ценнее становится «дешёвый удар по дорогой цели». Дроны-шахиды по 20 тысяч долларов против ракет Patriot по 4 млн — это почти идеальная иллюстрация асимметрии. Модель будущих конфликтов: - не всегда победит тот, у кого самый мощный и дорогой удар, - часто победит тот, кто вынудит противника тратить самые дорогие ресурсы на нейтрализацию самых дешёвых угроз. В широком смысле это и про информационную войну: одна удачно запущенная «дешёвая» ложь может стоить противнику миллиардов на контрпропаганду и безопасность. 6. Украина как «побочный фронт» в глазах США. Сдвиг акцента с Украины на Иран в финансах и политической повестке показывает неприятную для Киева правду: - сверхдержавы часто видят в региональных войнах не «борьбу добра и зла», а инструменты давить конкурентов и удерживать систему; - когда появляется более приоритетный узел (Персидский залив, Ормузский пролив, Китай), предыдущий конфликт быстро обесценивается в глазах метрополии. Это болезненный урок не только для Украины, но и для всех малых и средних стран: ставка на «старшего партнёра» всегда рискованна, если у тебя нет собственной, внутренне выстроенной опоры. 7. Многополярность как усиление хаоса, а не гармонии. В видео сквозит мотив: - США увязли сразу на нескольких направлениях, - Европа расколота и в чём-то деморализована, - Китай в тисках энергетической зависимости, - региональные игроки (Иран, Израиль, Турция, Хезболла) играют свои, не всегда предсказуемые партии. В теории многополярность должна была бы привести к равновесию, но пока на практике мы видим скорее «многоцентровой хаос», где каждый новый конфликт отражается эхом сразу в нескольких точках — от Ливана до Запорожья и дата-центров Amazon.
Практический итогЕсли попытаться перевести весь этот плотный геополитический разговор в плоскость практического смысла для обычного человека, вырисовывается несколько линий: - Не полагаться на «большого защитника» — ни в политике, ни в личной жизни. Как государству опасно жить за счёт чужой воли, так и человеку — за счёт чужих решений и «спасителей». - Строить свою маленькую самодостаточность. В мире, где инфраструктура, банки, сети и даже реальность легко оказываются под ударом, ценность приобретают: - навыки, которые нельзя «отключить санкцией», - локальные связи и сообщества, - умение критически отсекать информационный шум. - Помнить об иллюзии победы и не поддаваться ей. Локальный успех — не гарантия устойчивости. Важно не то, кто выиграл один информационный или экономический «раунд», а кто способен выдержать долгий, затяжной период турбулентности. - Следить за внутренней целостностью — страны и своей собственной. Внешние удары часто лишь добивают то, что давно подточили внутренние противоречия, коррумпированные элиты, инфантильность или апатия общества. На уровне личности — это про честность с собой: не жить в режиме постоянной самодезинформации.
В этом смысле видео — не только об Иране, США и Украине, но и о более общем законе: в эпоху, когда «объективная истина» о войнах, цифрах и виноватых всё более скрыта туманом пропаганд, особенно важно увидеть, на что мы реально опираемся — как люди, как общество, как страна. И вот здесь открытый вопрос к вам: если отбросить официальные версии и лозунги, на чём лично вы строите свою внутреннюю самодостаточность — что останется вашим опорным пунктом, если «внешний покровитель» (политический, экономический или даже личностный) вдруг исчезнет?