Непрерывным свистопляскам вокруг понятия «патриотизм» уже лет под сорок. Уподобить эти "этно-хороводы" можно трудам евангельского осла, который «ходя вокруг мельничного камня, прошел сто миль (тысяч пар шагов римского легиона на марше). Когда его отвязали, он находился все на том же месте. Есть люди, которые много ходят и никуда не продвигаются», так и эти подъяремные не достигают ни «Гнозиса» (Знания), ни «Софии» (Мудрости), т. е. «Эпинойи Света» (Мысли Отца). «Когда вечер настал для них (то есть прошёл день, а «у Господа один день ка тысяча лет», – сообрази о чём сказано), они не увидели ни города, ни села, ни творения, ни природы, ни силы, ни ангела. Напрасно несчастные трудились» …

Эти люди, – «изделия властей» «левого», т. е. «несправедливого порядка», образуют собой понятие «земнородный человек (ἄνθρωπος [анфропос]; здесь в значении: «раб, слуга»)», который есть «животное в форме человека», ибо «рождается подобно дикому ослёнку». Ведь «животное являет то, что не имеет Разума». Оно «происходит из бытия связанного с женским», – т. е. земным, смертным началом. Что ни коим образом не противоречит тому положению вещей которое описывает дарвинизм.

Пришло, однако, время отвязать осла, т. е. показать людям уподобивших себя этому земнородному животному, имеющему, по факту, мать, т. е. родину, но не имеющему отечества, т. е. не знающему ни отца, ни того, что есть Отечество Человека.

В отличие от этих «подобий», «человек принял образ от сущности Бога», т. е. Разума, пославшего Семя Мысли Света, т. е. Слово (Логос), воплотившееся в «Сына Бога», т. е. «Логосородного человека». Поэтому и сказано: «… Бог был Слово. Это Слово было в Начале в Боге. Всё через него сделалось…».

Итак, Человеком, т. е. Логосородным, не рождаются, человеком становятся, ибо люди («все мы люди, да не все человеки») приходят в мир «будучи пустыми в незнании. Не знают они себя, т. е. кто они, как животные бессловесные». Но, при этом, такой земнородный, – «пустой человек (плотская, телесная оболочка, – глиняный сосуд в форме человека) мудрствует, хотя рождается подобно дикому осленку», – незнающим Отца, т. е. Разума.

Отцом же человека является «Отец Небесный, он же Разум Света». Он «берёт ключи от всех врат тела – врат, прежде открытых грёзам страсти, – чтобы принимать виде́ния вожделения, впитывать речи житейских забот, принимать вкусы разных скверных яств вместе с заключённым там грехом; кто уже получал это, всем сердцем тянется к нему. Но теперь ключи от тела человека справедливого находятся в руках Разума Света («Бог есть Свет»), поэтому он пребывает там и открывает их, чтобы принять всё, угодное Богу («Бог есть Любовь»); он открывает его, человека, глазам виде́ния (образ) Любви, и тот видит Любовь, Истину и Справедливость».

Образ, т. е. виде́ния Любви, – это Советский образ Жизни. Но образ ещё не сама Жизнь.

Итак, есть Отец человека и есть "отец" тела, его образ – фаллос. Но «тело не является частью человека». Земнородные, т. е. национальные, когда говорят "родина" или "отечество", говорят о «земле». Потому и сказано, что их «мужское место тела (фаллос) – подобно этой великой («обширной») земле» …

Поясняя, апостол Филипп говорит: «Когда мы были евреями (т. е. идентифицирующими себя по национальному признаку), мы были сиротами, у нас была только мать (родина, её образ – Египет, а Египет в свою очередь, есть образ, как царской, так и современной России). Но когда мы стали Христианами (т. е. помазанными, – омытыми, Мыслью Света), у нас появились Отец (Коммунистическое Отечество) и Мать (Социалистическая Родина)», находящиеся «в Великой Вышине, откуда вы пали. Вас бросили в эту яму» грязи мира сего, которая есть «пропасть незнания («неведения Отца», то есть Логоса), которая называется "Тьма внешняя (по отношению к Советскому человеку)", и "Хаос"(плотской мысли), и "Преисподняя («утроба ада»)", и "Бездна"», – как нечто, в теле, открывающееся книзу.

«Ныне же мир сей («яма грязи») – место неверности и место смерти». «И всякий дух, говорящий не на языке Иисуса (который есть образ, – давнее отражение Логосородного Советского человека) во плоти пришедшего от Бога (Высшего Разума пославшего Слово Истины) не есть, и это есть дух антихриста, который вы слышали, что приходит, и теперь в мире есть уже». «Он ужасен и бросает всякого в яму грязи».

Сброшенный в неё идёт «путями вожделения всех страстей, он плавает в похотях жизни. И он ушел в глубину (тонет во тьме заблуждения). Думая, что находит пользу, он творит всякие дела бесполезные. Несчастный человек, уходящий во все это, погибнет, поскольку нет у него Разума, руководителя, но он подобен кораблю, который ветер бросает из стороны в сторону, и вырвавшемуся коню, у которого нет всадника».

И вот, «сказал Иисус: Я встал (поднялся, как бы из мёртвых) посреди мира, и я явился им (вновь) во плоти (Советского Человека). Я нашел всех их (земнородных) пьяными, я не нашел никого из них жаждущим, и душа моя опечалилась за детей человеческих. Ибо они слепы в сердце своем, и они не видят, что они приходят в мир пустыми; они ищут снова уйти из мира пустыми. Но теперь они пьяны. Когда они отвергнут свое вино («ибо распутство – это вино»), тогда они покаются («переменят мысль»)».

Ибо у них есть Невидимый Отец Душ Логосородных – Разум Света, Сеятель, ниспославший в октябре 1917 г. своё Слово, подобное пшеничному семени. Поэтому возникшие от него, Логосородные, когда говорят об Отечестве, говорят – о грядущем «Небесном», Коммунистическом Царстве Любви, где «Новый Человек (Первородный Сын Сына Бога, т. е. Логоса) царит в своей Любви, в своей Верности, своём Совершенстве, своём Долготерпении и своей Мудрости. И его Царь, он же Разум Света, царствующий над Всем (т. е. «Союзом»), царствует также над ним по воле своей».

Ныне, Советский человек, – вот «Единственное Имя (которое,) не произносится (даже ИИ игнорит) в мире Имя, которое Отец дал Сыну. Оно превыше всего. Это – Имя Отца. Ибо Сын не стал бы Отцом, если бы он не облачился в имя Отца».

В этом Имени, «ныне (смысл буквальный)», «еще и в третий раз Я пошел, то есть Я, Свет, пребывающий в Свете (в Слове, «в нем была Жизнь, и Жизнь была Свет»), Я, Память Провидения, чтобы войти в середину тьмы и во внутренность ада. Я наполнил свое Лицо Светом завершения их эона (общественного строя, тьмы), и Я вошел в середину темницы, то есть темницы тела (земнородного, национального). И Я сказал: "Слышащий, пробудись от сна тяжелого!"– и он (слышащий) заплакал и пролил слезы. Слёзы тяжелые стер он с себя и сказал: "Кто – призывающий мое Имя (– Советский человек)? И откуда пришла ко мне эта надежда, когда я пребываю в узах темницы?". И Я сказал: "Я – Провидение Непорочного Света, Я – Мысль Девственного Духа (известная, как Идея Коммунизма), поднимающий тебя в место почётное. Пробудись и вспомни, что ты – услышавший, и следуй за своим Корнем (Отцом Света), то есть за Мной (Человеком Коммунистической Общности Вселенной), милосердным, и береги себя от ангелов нищеты («вожделения, ибо оно ненасытимо, а потому и всегда находится в нужде») и демонов бездны, и всех, кто удерживает тебя; и пробудись от сна тяжелого и от ограждения внутри ада"». Ибо, «ныне, силой Разума Света, который проник и поселился в теле (слушающего), смирив страсть, – богиню тела, мечтания страстные стали мерзостны человеку праведному («справедливому»)».

Итак, Логос определяет высокое понятие «Патриотизм (от др.-греч. лексемы πατριά [патриа], т. е. происхождение по отцовской линии)», как Верность Человека, своему грядущему Коммунистическому Отечеству из которого вышло Слово Предвозвестия, Образ Грядущего. Это Слово Истины, которое Сеятель в октябре 1917 г. посеял в «пашню Бога», Это Слово Истины, то есть образ его Мысли, – Семя Бога, воплотилось в Советского Логосородного человека, которого, в августе 1991 г. предали враги. «Враги человеку домашние его».

Итак, Логосородный Советский человек, Сын Бога т. е. «Первый человек в образе Человека», есть Отец, грядущей Коммунистической Общности («Всеобщности», «Единства»), которая и есть Отечество, Корень Логосородных. «Ибо то Место, в которое послали они Мысль (вар.: Замысел) свою, то Место, их Корень – это то, что возносит их во все Вышины, к Отцу», пославшему Семя, «ибо Слово подобно пшеничному зерну». Ведь «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Поэтому и Плоды его, т. е. Логосородные Дети на гербе СССР изображены в Небесах.

Образ Предвозвестия Советского человека – Иисус. «Сам человек же начал быть посредством Слова». «Я хочу, чтобы ты знал, что Первый человек назван Родителем, Само-Усовершенствованным Разумом. Он задумал с Великой Софией, его супругой, и явил своего Перворожденного, Андрогинного Сына. Его мужское имя обозначено (как) "Прародитель, Сын Божий", а его женское имя (как) "Прародительница София, Мать Вселенной". Некоторые зовут её Любовью. Ныне же Перворожденный назван Христом».

Христос («его имя по-сирийски – Мессия, а по-гречески Христос», от χριστός [христос] – служащий для натирания; помазанный), т. е. Сын Сына Слова, т. е. Первородный, Наследник, Верный Сын Первого человека (Сын человеческий), т. е. Сын Логосородного Советского человека, Первого человека в образе Человека Коммунистической Общности, он, т. е. помазанный Мыслью Света (Софией) и есть Спаситель погибающих.

Коммунистическая Общность, называемая «Единство», т. е. «Монада», «Плерома», т. е. «Полнота» или «Всеобщность», есть его «Наследство», т. е. Отечество «Нового (Советского) Человека», которое приготовил ему его Отец. И это он сам – Советский Человек. «Это Всесовершенный, и это – Человек Божий, который Сам – Бог. И незримый это», – т. е. Разум.

Но, вернёмся к нашим ослам, точнее, – падшим ныне в скотство… И если кто обращался к Слову и знает, что Иисус «севший на ослицу и на ослёнка (в её утробе), сына подъяремного» на них в Иерусалим въехал, тому следует подумать и о том, – что говорит эта аллегория, и о каком времени…

И ещё, что такое родина земнородных, чему уподоблена. За пояснением обратимся к Ветхому же Завету. Эта земля – «Агарь Египтянка», служанка в доме Авраама. Египет, в этой аллегории, – это «великий город, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш (Советский человек) распят» – нынешняя Россия.

«Сыновья Агари искали земного знания, … но (Социалистического) Пути Премудрости (Софии) не познали и не заметили стезей ее», ведущих в Коммунистическое Отечество…

«Скажите мне вы, желающие быть под законом («если же духом водитесь, не есть вы под законом»): разве вы не слушаете закона? Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного (Измаила) от рабы (служанки Агари), а другого (Исаака) от свободной (жены его Сары). Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию (по Слову). В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве; а вышний Иерусалим (грядущая Коммунистическая Общность) свободен: он – матерь всем нам. Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерождающая (по плоти); воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что у оставленной (Агари) гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братия, дети обетования по Исааку. Но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по Духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони (из себя) рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной».

Люди, земнородного типа, – рабы, узники тела плоти, идентифицируют себя по национальному признаку, и это они называют "патриотизмом", что есть «любовь к отеческим гробам». Там их корни… В земле. Отсюда и "патриотизм" их, по сути, есть – «матриотизм».

Когда протагонист Христианского Нарратива Иисус сказал: «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов», – он говорил об этом "патриотизме" мертвецов, не знающих его, т. е. Отца. «Ибо то, что мертво, (и) есть неведение». «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на Небесах».

«Небеса же – это Невидимое Слово Отца; но, когда вы познаете все это, вы низвергнете Небеса. Чтобы поднять землю до Небес, я покажу вам, что она такое, чтобы вы могли познать ее: отправить землю на Небеса – это значит, что слышащий Слово Гнозиса (Знания) перестал иметь понимающий ум приземленного человека (раба) земли, но стал Человеком Небес. Его Понимающий Разум перестал быть земным, но стал Небесным. В силу этого вы и будете спасены от Архонта (бога плоти, – брюха, которому в жертву принесли Советского человека, «но то были не боги, которым приносили жертву») этого эона (общественного строя), и он (эон) станет серединой (между тем что было, – Социализмом и тем, что будет, – Коммунизмом), ибо он – ничто».

«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух».

«Сказали ему ученики его: В какой день Царство (царя Справедливости, – Мелхиседека) приходит? Сказал Иисус: Оно не приходит, когда высматривают вовне. Они не скажут: "Смотрите, здесь! " – или: "Смотрите, там! " – Но Царство Отца распространяется по земле, и люди не видят его».

«Сказали ему ученики его: " … в какой день Новый Мир приходит? " Он сказал им: "Тот, которого вы ожидаете, пришел, но вы не познали его"».

«Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь Путь, и Истина, и Жизнь; никто не приходит к Отцу (в Коммунистическое Отечество), как только через Меня (Советского Человека)».

«Знание Истины» называют «Покоем» или «Брачным Чертогом» «из-за Согласия и Неделимого Состояния знающих о том, что они познали его», т. е. Единство Разума (Отца) и Мысли Света (Матери Всего), «когда благословенные Отец и Мать, чья милость велика, воплотились в их семени», – Человеке.

Это Единство (Триединство – Отец, Мать, Сын; «Я – отец, я – мать и я – сын»), называемое «Человек» – «Сын человека», происходит в Чертоге Разума, который «не для животных («в форме человека»), и не для рабов (брюха), и не для женщин (плотских мыслей) оскверненных, но для мужей свободных и дев». Оно «в Знании Истины («Я есть Истина», – говорит Иисус)»; «это собственное Место Покоя Отца – это Его Полнота (Плерома)». «Место же, (в) котором Единство, – это Полнота». «Его Голова (т. е. Сын) у Отпрысков («Детей Света»), как Покой для них». Этот Покой и есть их «Отечество». Ведь «о Господе всего по Истине не говорят "Отец", но "Праотец", ибо Отец – начало того, что явится (т. е. Советский человек идущий по Социалистическому Пути Истины), Он же – безначальный Праотец» – Коммунистическая Общность Вселенной.

Итак, Небесное Отечество (Разум) Логосородного человека, – это, то из которого, в октябре 1917 г. (когда «Час искупленья пробил!» и «среди людей, которые существуют во плоти (земнородных), Он начал давать Искупление»), в «пашню Бога», т. е. в земнородную тварь было посеяно Слово Истины (несущее, научное предвозвестие т. е. образ Грядущего).

«Этот же (Логосородный Сын Бога, т. е. Слова, – Первый человек в образе Человека, Самородный Отец), когда Он получил Искупление сначала от Слова, которое снизошло на Него, все остальные получили Искупление от Него (Самородного, Советского), те, которые приняли Его себе (т. е. Логос символизируемый Хлебом причастия, ибо «какова его Плоть? – Логос, а его Кровь – Дух Святой»), ибо те, которые приняли Того, Который получил (Искупление в 1917 г.), получили также то, что находится в Нем (в Логосородном человеке)», т. е. получили усыновление, образовали собой Собрание, Союз Верных Сынов Советского человека, которые есть «его Перворожденный и его Любовь, Сын, который воплотился», в «Нового Человека», «Наследника» не по закону смерти, а по Завещанию (Завету), «частичкой которого они обладают, чтобы вернуться к нему, то есть совершить то, что названо Искуплением».

«А Христос (Голова, т. е. Человек помазанный Любовью, т. е. Мыслью Света, – Светлой Идеей Коммунизма) – как Сын в доме Его (Отца); дом же Его – мы (Верные), если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до Конца».

«Христос назван из-за помазания, ибо Отец помазал Сына, Сын же помазал апостолов, апостолы же помазали нас. Помазанный обладает всем: есть у него Воскресение, Свет, Крест (не сухая деревяшка, а Крест Света, т. е. Душа Живая, Дерево Жизни…), Дух Святой (Идея Коммунизма). Отец дал ему это в Чертоге Брачном, он принял».

Из сказанного следует, что представления земнородных тварей противоречат самому понятию «Патриотизм», истинный смысл которого раскрывает Слово Христианского Нарратива. Ведь он говорит не о земном отце, «и Господь не сказал бы: "Отец мой, который на Небесах", – если бы у него не было другого отца (земнородного), но он сказал бы просто: "Отец мой"». Поэтому истинный Патриотизм, – это «Любовь» и «Верность» «Пред-Сущему», «Неземному», «Небесному Отцу», т. е. Отечеству, ниспославшему «Семя Жизни», т. е. «Слово», которое «стало плотию, и обитало с нами, полное Благодати и Истины; и мы видели Славу его, Славу (Совершенство Мысли, называемой «Любовь»), как Единородного от Отца», то есть Коммунистического Отечества Советского человека, «который был порождён не через нечистое соприкосновение, но Первым, кто был послан («Логосом Истины»), ибо он (Советский) Бессмертный в сердцевине смертных людей»…

«Его Разум» – «это великий Отец Света». Ведь «сама сущность Отца, есть Мышление». А существующий без него есть зверь, т. е. «человек по подобию сотворившего его», т. е. фаллоса, который и называется «бог плоти», «слепой бог слепых», возомнивший себя «Демиургом» («Творцом», «Создателем» …) и «Господом» (букв.: «господином»).

Этот господствующий, – «первый архонт» и есть собирательный образ правителей, – архонтов «нижних частей» тела (которое является подобием мира сего), т. е. похотей (демонов, бесов …) обитающих в нём, «которые суть Египет, потому что они материя». «Правители (эти), сговорившись, сказали так: "Создадим человека («раба» себе) из части праха земного"». «Они вылепили своё творение, человека целиком перстного (земнородного, т. е. национального). Архонты же, тело у них двуполое (срамными частями, – похотью, вовне), звероподобное».

Эти, «ревнители отеческих преданий», замесили своих людей, как «глину горшечную», и вылепили им из того же вещества свою Еву (евр.: «жизнь»), – «мысль подражательную», «обманчивую», «материальную», «слепую», «приземлённую», которая есть «дух заблуждения», т. е. «мрак», который и есть их "патриотизм", т. е. национальное чувство к земле, из которой они взяты. «Тело (же) произошло из земли, из земной сущности».

«И, кроме того, тот, кто во плоти неправедности («несправедливости»), не пребывает в Царстве Отца моего, а еще тот, кто связан с плотью, не верен Царству Бога-Отца». «Отец Небесный, он же Разум Света».

Итак, «Разум света называется Отец; его Величие – это Святое Собрание, ибо он живёт и пребывает в нём, а оно живёт и действует в нём по его Воле Единой; они обитают в Свете». «И Слово, выходящее из их (т. е. Собрания) уст, это Жизнь вечная».

«Разум, по сущности, находится в некоем месте, т. е. в Теле («Телом Разума должно считать разумную Душу»), а по отношению к Мысли Разум не имеет места. Ибо как он может пребывать в определенном месте, когда он созерцает всякое место (и прошлое, и грядущее)? Однако мы можем сказать еще более возвышенное, чем это. Ведь не думай в своем сердце (душе), что Бог (Человек, т. е. Сын человека, который есть – Единство Разума и Мысли Света) обитает в некоем месте. Если ты помещаешь Господа всего в некое место, тогда тебе надлежит говорить, что это место более возвышенно, чем тот, который обитает в этом месте. Ибо то, что содержит, более велико, чем то, что в нем содержится. Ибо нет места, которое называли бы бестелесным».

Человек же (Единство множества в Разуме и Мысли Света, ведь «именно внутри Единства каждый достигнет самого себя»), которого называют «Единственным Первым, человеком Отца (т. е. Логосородным), то есть тем, кого зовут Формой бесформенного, Телом бестелесного («хотя он вошел в плоть»), Ликом невидимого, …», – это внутренний Советский человек, «который воплотился» в тело народа который принял Форму его Тела. Поэтому «архонты борются против внутреннего человека», ибо Человек – это «то (множество), коего род именуют как "Поколение, которое не имеет царства над собой". То (множество), которое явило вас посредством себя же через людей тех, что из Места, которое не имеет царства над собой. Именует их Нерожденный Бог и Спаситель "Детьми Бога"».

Именно ради спасения её «к душе, облачённой в тело, приходит Разум Света в силе Мудрости и Слуха своего, чистит, омывает её и делает Нового Человека». «И я («Мысль Отца, т. е. Барбело») дала ему от Воды Жизни (которая есть «Вода Бессмертия», т. е. Свет), которая смывает с него хаос, что в полной тьме, существующей в сплошной пропасти, т.е. мысль материального и психического. Я во всех них. И я освободила его от этого, и я поместила в него сияющий Свет, т.е. знание Мысли Отцовства».

«Теперь, о сыновья Мысли, слушайте меня, голос Матери вашей Милости («познания Отца», которая есть: «Мазь («Помазание»)», «Любовь», «Истолкование» …), ибо вы стали достойными Тайны, скрытой от эонов, так, чтобы вы могли получить это. И завершение этого эона и этой злой жизни приблизилось, и идет рассвет наступающего Эона, который никогда не изменяется» …