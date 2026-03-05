Кто и зачем отводил Украину от альянса с Россией? Как Украина стала феодальным государством? И в чьих руках сейчас основные ресурсы этой территории?

Вместе с политическим экспертом Михаилом Павлив мы разобрали политическое устройство Украины, выяснили, кто определяет политику и принимает ключевые решения и почему власть Украины не способна к стратегическому планированию.

Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.

Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.

