Чистота понимания: Как украинские олигархи кинули Москву
Кто и зачем отводил Украину от альянса с Россией? Как Украина стала феодальным государством? И в чьих руках сейчас основные ресурсы этой территории?
Вместе с политическим экспертом Михаилом Павлив мы разобрали политическое устройство Украины, выяснили, кто определяет политику и принимает ключевые решения и почему власть Украины не способна к стратегическому планированию.
Краткие тезисы- Термин «олигарх» в постсоветской реальности: - В классической политологии – «олигархия» как форма правления (Аристотель). - В 1990‑е в России слово стало пропагандистским клеймом для «семибанкирщины» – людей с деньгами, властью, медиа и силовым ресурсом. - На постсоветском пространстве это слово быстро стало «почётным» самоназванием – от московских миллиардеров до «микроолигархов» в регионах и райцентрах. - Появились термины: псевдоолигарх, микроолигарх, недоолигарх, олигаршик, «олигарша». - Особенности формирования украинского олигархата: - Приватизация на Украине шла через региональные фонды госимущества, а не через единый центр, как в России. - В каждой области формировались свои кланы: донецкий, днепропетровский, киевский, одесский, львовский, закарпатский, черновицкий и др. - Базовый сплав: позднесоветская партхоз-номенклатура + комсомольские активисты + криминал/«бандосы». - Газ и нефть – главный источник первоначального капитала: - Газовые трейдеры, поставки энергоносителей на предприятия. - Долги Украины России за энергоносители, перекладываемые на государство, а прибыль – в частные руки. - Давальческие схемы: заводы и шахты на бумаге в долгах, фактически – ресурс под бесплатный захват. - Первая волна крупнейших состояний: газ, нефть, продуктопроводы, аммиакопровод – именно отсюда выросли ключевые фигуры. - Встраивание в российский и западный контекст: - Практически все крупные украинские бизнесмены 1990‑х имели «российский период»: жили в Москве, вели здесь бизнес, работали через общие схемы с российскими реформаторами (Чубайс и др.). - Часть структур Тимошенко и Лазаренко была прямо связана с российскими энергетическими компаниями, регистрировалась по тем же адресам. - Одновременно украинские кланы завязывались и на Запад: - Львов, Закарпатье, Волынь – на польские элиты и контрабанду на запад. - Одесса, Крым – на турецкий капитал и портовый бизнес. - Черновцы/Приднестровье – на молдавско‑румынские и теневые структуры (Могилевич, Фирташ и др.). - Региональная мозаика кланов: - Донецк – тяжёлая промышленность, уголь, металл, газ; со временем – консолидированный клан вокруг Ахметова. - Днепропетровск – Лазаренко, «Приват» (Коломойский, Боголюбов, Тегибко), комсомольские структуры, нефтегаз и банки; классический пример выхода комсомольских центров в большой капитал. - Киев – «киевская семёрка» (Суркисы и др.), связь с партийной элитой УССР. - Львов и Запад – контрабанда, уголь, НПЗ, связи с Польшей, криминальный мир (Дидух, Кривецкий / «Пупс» и др.); националистические партии типа «Свободы» часто спонсировались именно контрабандистами. - Одесса – порты, контрабанда, НПЗ, криминальный клан Ангерт–Галантерник. - Черновцы/Черновицкий клан – Плужников, первые хозяева «Интера», связь с СДПУ(о), Могилевичем и ростком Фирташа. - Харьков – машиностроение, традиционные связи с Сибирью, региональные банки (Укрсиб), Ярославский и др. - Комсомол как «инкубатор» олигархата: - Комсомольские структуры конца 1980‑х – площадка для первых кооперативов и полулегального бизнеса. - На их базе создавались будущие финансово‑промышленные группы: центры НТТМ, комсомольские вычислительные центры, польско‑советские «джинсовые» схемы, первые импорт‑экспорт операции. - Пример Ходорковского и МЕНАТЕПа в Москве описан как параллель: из подвала с джинсами и под охраной «кавказца» – в нефтяного олигарха; подобные истории были и в Украине. - Многие украинские тяжеловесы (Тимошенко, Коломойский, Тегибко, Турчинов и др.) – прямые выходцы из комсомольских структур, молодёжных центров, видеосалонов и первых энергетических кооперативов. - Политический контекст и западная «спецоперация»: - В конце 1990‑х – начале 2000‑х Запад одновременно: - Продвигал идею формирования «крупного национального бизнеса» (аналог чеболей). - И тут же клеймил «олигархическую автократию» и коррупцию (Казахстан, Украина). - В России Чубайс прямо говорил: несколько человек «назначены олигархами», чтобы не допустить коммунистического реванша. - На Украине идея продавалась иначе: «укрупнение бизнеса для выхода из хаоса 90‑х» и, частично, как защита от Москвы («иначе придут русские и всё скупят»). - После переизбрания Кучмы (1999) начался разворот в сторону России: - Украинский режим искал формулу союзничества с РФ, разруливал долговые вопросы, наращивал связи. - В этот момент, по мнению собеседников, США запустили операцию по «выбиванию» Украины из пророссийской траектории: «дело Кучмы», «кольчуги», плёнки Мельниченко, акция «Украина без Кучмы», медийная война. - Ключевая точка бифуркации – 2000–2004 гг.: - Кучму сломали; к 2004‑му он сдался, передав огромную часть активов на зятя Пинчука и уйдя в тень. - Оранжевая революция стала апофеозом: демонстрация того, что Запад способен менять власть на площади. - Сравнение с Казахстаном: - Казахстан пережил аналогичный «казахгейт», давление по линии коррупции и уступки в нефтянке. - Но Назарбаев сохранил союз с Россией и членство в ОДКБ как силовую страховку. - Украина, обладая: - более развитой политической клановостью, - непосредственным соприкосновением с НАТО/ЕС, - сложившимися «западными» элитными связями, выбрала иной курс: отказ платить по долгам и движение к Западу под гарантию «крыши» США/ЕС. - Российская позиция и «отсутствие крыши»: - В начале 2000‑х Россия была занята внутренними проблемами: - Вторая чеченская, преддефолт 2003 года, борьба с собственными олигархами, «равноудаление», конфликты с региональными и республиканскими кланами. - Институционально не было понятного центра, к которому могли бы прийти украинские элиты за «крышей»: - МИД – формально, но мало ресурсов. - Международное управление АП – занято Западом, бюджет минимальный. - Комиссии Госдумы по СНГ – маргинализированы. - Лоббизм Украины в Москве шёл через отдельных фигур (Черномырдин и др.), а не как системная политика. - Российские политтехнологи работали на Украине за деньги местных олигархов (Ахметов, Медведчук, Яценюк, Тимошенко и др.), а не по госзаказу России. - Донецкий клан и ощущение предательства: - Донецкие после Оранжевой революции сформулировали ключевую фразу: «В Москве крыши нет». - Это стало для них сигналом: Россия не готова и не умеет системно защищать «своих» на Украине. - После 2014 года, увидев, что Донбасс превращается в поле войны, а Россия не прикрывает их капиталы и безопасность в полной мере, значительная часть донецких перешла под западные гарантии (по крайней мере, пыталась встроиться). - Медийная архитектура: - Каждый крупный клан имел свой медиахолдинг: - Пинчук – StarLight Media (ICTV и др.). - Коломойский – «1+1» и целый пул каналов. - Интер – политический и долгое время пророссийский канал (Фирташ–Лёвочкин). - Порошенко – 5‑й канал и другие медиа (особенно после 2010‑го). - Медиа использовались как: - инструмент давления на конкурентов и торга с властью, - площадка для ток‑шоу, где олигархи/политики отрабатывали азарт, агрессию и саморекламу, - механизм формирования националистического и антироссийского дискурса там, где это было выгодно бизнесу. - Переход от олигархического плюрализма к централизму Зеленского: - При Порошенко система ещё была классически олигархической: несколько центров силы, каждый со СМИ, фракциями, силовым ресурсом. - При Зеленском: - крен в сторону «украинской версии РФ»: санкции, национализация, уголовные дела как инструмент давления на крупный капитал; - олигархи теряют классические атрибуты – медиа, политические фракции, безопасность; - часть в тюрьме, часть выехала, часть формально сохраняет активы, но под жёстким прессингом офиса президента и западных кураторов. - При этом идёт колоссальная криминализация войны: - заработки на мобилизации (бронь, медсправки), - контрабанда, наркобизнес (Буджак, легализация «медицинской» конопли), - распил военных бюджетов, фейковые фортификации, схемы с энергосектором. - Отдельные биографии как срез системы: - Юлия Тимошенко: - От видеосалонов и комсомольских молодёжных структур – к эксклюзивным поставкам дизеля/мазута по линии Лазаренко. - Генеральный директор «Украинского бензина», затем ЕЭСУ, полный контроль энергетических потоков. - Олигарх в чистом виде до 1998 года; потом – переход в политику (депутат, вице‑премьер по ТЭК), образ «газовой принцессы». - Уникальная комбинация харизмы, менеджерской жёсткости и готовности «вовремя предать» (случай с Лазаренко). - Лазаренко: - Газовый передел, огромная концентрация власти и крови. - В какой‑то момент – почти хозяин Днепропетровска и претендент на общенациональную роль. - В итоге – слив своими же, уголовное преследование на Западе; своеобразный урок для элиты: слишком кровавый и амбициозный становится токсичным. - Порошенко: - Выходец из комсомола, учился на международника, руководил комсомольской ячейкой. - Сначала – в обойме СДПУ(о), затем соучредитель Партии регионов, потом перебежчик к Ющенко. - Занимал пост замглавы Нацбанка (доступ к финансовым потокам), затем секретаря СНБО. - Прославился крайней жадностью и привычкой «надкусывать всё» – от неоплаченных счетов консультантам до массовых попыток отжима бизнесов через СНБО. - Классический «рептилоидный» тип украинского олигарха: память комсомольца, гибкость перебежчика, жадность тарелочника. - Фирташ: - Старт как «водитель серьёзной барышни» из окружения Могилевича. - Становление как номинала, на которого записывались активы; затем – частичный мятеж против покровителей. - Роль в RosUkrEnergo, в газовых схемах между РФ и Украиной. - Фактически – всегда теневая надстройка над артикулированным политиком (Лёвочкиным). - Коломойский и «Приват»: - Классический экстерриториальный клан – «синагога», как сформулировали участники беседы. - Нефть, банки, схемы с «Одесса–Броды» и технической нефтью, массовые рейдерства и война за активы. - Ключевой игрок в медиа (1+1), серьёзное влияние на политику (включая взлёт Зеленского). - Ахметов и донецкие: - От каталы и газовых схем – к системному владельцу металлургии, энергетики, медиа, футбольного клуба. - Донбасс как база: более «русский» по типу политической культуры, более организованный, чем западноукраинские кланы. - После 2014 и особенно после 2022 – драматическая потеря части активов и территории, но сохранение статуса крупного игрока. - Антропотип украинского олигарха: - Исключительная память и комбинаторика: - Умение держать в голове огромные массивы информации: номера телефонов без имён, детали сделок десятилетней давности, сложные многоуровневые схемы собственности. - Мысль в формах схем, комбинаций, процентных долей, «размываний» капитала, специальных законов под один завод. - Опыт каталы: - Многие начинали как карточные игроки, «каталы» – профессиональные шулеры. - Это формирует: - острую наблюдательность, - холодную комбинаторность, - умение просчитывать людей и ситуации. - Риск и азарт: - Высокая готовность идти «в стык», совершать ставки, на которые обычный человек не пойдёт. - Адреналиновая зависимость от конфликта, публичного срача (ток‑шоу, парламентские драки) и острого политического момента. - Цинизм и презрение к закону и обществу: - Общество воспринимается как доска с фигурами; люди – как расходная масса. - Закон – инструмент, который покупают, переписывают под себя или игнорируют. - Чувство собственной избранности: это не «мне повезло», а «я красавчик». - Паразитарность: - В отличие от завоевателей, становящихся основателями государств, украинские олигархи в массе не видят смысла в «украинской государственности» как проекте с горизонтом. - Они паразитируют на государстве как на туше: выкачивают ресурсы, не веря в долгосрочность конструкции. - Говоря метафорой из беседы, это «супертаракан» или «человек‑таракан»: очень живучий, ловкий, но по сути подтачивающий дом, в котором живёт. - Структурный итог: - Олигархия на Украине была одновременно: - инструментом раздачи советского наследия, чтобы не допустить «коммунистического реванша»; - механизмом регионализации и распыления власти; - полем для внешней игры США и Европы против России; - средой, в которой государственность так и не стала ценностью. - Решение украинских кланов не платить по долгам России и не входить в реальный союз с РФ, а искать крышу у Запада, стало ключевой развилкой. - Отсутствие у РФ в 2000‑е чёткой политики, институций и «крыши» для «своих» на Украине закрепило этот выбор. - Паразитарное отношение олигархов к украинскому государству в итоге «съело» и само это государство: когда элита не верит в долгий проект, народ оказывается заложником краткосрочных схем.
Подробный выводВ этом видео украинский олигархат показывается не как «аномалия» или «случайность», а как естественный продукт нескольких пересекающихся процессов: 1. Распада СССР и приватизации без смысловой рамки. Слом советской системы родил слой людей, обладавших: - доступом к ресурсам (через номенклатуру и комсомол), - готовностью к риску (через криминал и полулегальный бизнес), - и отсутствием внутреннего тормоза в виде идеи государства как чего-то большего, чем источник обогащения. В России это частично было обуздано «равноудалением», когда богатство и политика были институционально разведены. На Украине – нет: там политик и олигарх срослись в единый тип. 2. Регионализация и «феодализм» вместо централизма. Передача приватизации на уровень областей сделала то, что в России делали федеральные элиты, делом рук местных «баронов». В результате: - Киев не смог стать настоящим центром координации, он был лишь одной из башен в клановой игре. - Донецк, Днепропетровск, Львов, Одесса и другие регионы жили по логике мини‑удельных княжеств. - Люди вроде Кернеса строили свою стратегию как «я барон на своей почке – и со мной будут договариваться и Киев, и Москва». 3. Двойная вшитость: Россия + Запад. Украинские кланы по сути были «постсоветской олигархией» в общем смысле: - биографии через Москву, общие схемы с российскими реформаторами; - одновременное завязывание на Польшу, Турцию, молдавские и западные интересы. Украина оказалась «трубопроводной демократией» – узлом, через который шли энергетические потоки, кредиты, контрабанда, политическое влияние. В этой точке даже само государство стало лишь «обслуживающей прокладкой» для потоков. 4. Бифуркация 2000–2004 годов. В период второго срока Кучмы и прихода Путина в России возник шанс: - либо оформить Украину как союзное/клиентельное государство с Россией (как Казахстан), - либо превратить её в инструмент давления на Россию. США, видя формирующуюся пророссийскую траекторию, ответили: - скандалами (кольчуги, Кучма, плёнки), - поддержкой оппозиции, - технологией цветной революции. Кучму «дожали», элита увидела, что Запад способен не только давать IPO и клубы, но и снимать президентов. Выбор в пользу Запада стал рациональным для олигархов: там есть крыша и защита капиталов, в Москве – только туман. 5. Российская «слепота» и фокус на себе. Россия начала 2000‑х – это: - внутренние войны (чеченская, за власть с олигархами и кланами), - экономическая уязвимость (долги, почти дефолт), - идеологическая усталость от имперской роли. В такой ситуации Украина воспринималась как «чужая внутренность»: вроде близкая, но слишком сложная и не приоритетная. В результате: - не было ни одного ясного центра ответственности за украинское направление; - пророссийские на Украине жили под двойным огнём: их били у себя, а в Москве никто их всерьёз не прикрывал. Отсюда фраза донецких: «В Москве крыши нет». 6. Паразитарность как выбор элиты. Важно: украинские олигархи не просто «оказались циничными». Они сделали стратегический выбор: – не вкладываться в долгую украинскую государственность, – не строить проект, который переживёт их, – а рассматривать государство как тушу, из которой можно вырезать самое жирное сейчас. Этот выбор объясним: - Украина как отдельная государственность не имела глубокой исторической традиции и устойчивой преемственности; - исторически эта территория была частью более крупных образований – Российской империи, СССР; - горизонт планирования олигархов упирался не в «через 50 лет», а в «как успеть обналичить, пока всё не рухнуло». То, что для государственника – ресурс развития, для них стало складом, который нужно максимально быстро разграбить. 7. Последствия: самоуничтожение «украинского проекта 1991 года». Когда верхушка элиты – «суперкаталы» – воспринимает государство как расходный материал, результат предсказуем: - государственные институты превращаются в сервера схем; - политика – в войну олигархических медиа; - общество – в статистов с правом выйти на майдан, если это выгодно спонсору. Цветные революции, коррупционные мегасхемы, война с Россией – всё это, в итоге, логично вырастает из одной установки: «мы здесь временно, главное – успеть вынести». В этом смысле украинский олигархат – не просто «класс эксплуататоров», а механизм самоуничтожения, встроенный в саму ткань государства 1991 года. 8. Будущее: повторение цикла или возможность трансформации? В беседе прозвучала важная гипотеза: - после войны часть территории окажется под прямым контролем России, - часть – в формате союзного или нейтрального образования, - и на той части, что останется вне российской юрисдикции, те же люди или их преемники могут попытаться «запустить систему по-новой». Олигархат как тип живуч: - память и комбинаторика никуда не денутся, - связи на Западе тоже не пропадают, - опыт выживания в войне станет новым капиталом. Опасность в том, что без кардинальной смены смысловой рамки – того, ради чего вообще существует государство и элита – история может стать вариацией на ту же тему: снова паразиты, снова внешний куратор, снова отсутствие будущего.
Если свести всё к одной нити: украинский олигархат – это не только про деньги и криминал, это про выбор элиты жить без горизонта, без веры в продолжение истории, в собственное государство как нечто достойное жертвы и труда, а не только кражи. И тогда неизбежно возникает вопрос, который выходит уже за пределы Украины: может ли вообще какая‑либо элита, воспитанная в логике «выжать здесь и сейчас», научиться мыслить категориями столетий и ответственности – или это всегда требует новой катастрофы и полной смены поколений?