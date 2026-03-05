Алексей Гончаров: Как сдавали СССР
Сорок лет назад в Москве собрался XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза.
На роковом съезде присутствовали 4 993 делегата, представлявшие свыше 19 миллионов коммунистов. Генеральный секретарь Михаил Горбачёв выступил с речью, продолжавшейся пять с половиной часов и содержащей тезисы о “застое”, который надо преодолеть с помощью “ускорения”. Также говорилось о необходимости структурной “перестройки” экономики, “демократизации” и “гласности” в общественной жизни.
В задачу съезда входило утверждение новой редакции Программы КПСС, из которой был исключён тезис о построении коммунизма, но появились пункты: “более полное использование товарно-денежных отношений”, “последовательный перевод предприятий и объединений на полный хозрасчёт при усилении экономических рычагов”, “широкое развитие кооперативного и индивидуального строительства”.
Всё это подавалось как меры совершенствования социализма, однако на практике шли совсем другие процессы.
Конец 1980-х годов ассоциируется с эпохой тотального дефицита в СССР. Пресловутые пустые полки магазинов, многочасовые очереди и талоны на товары массового потребления, казалось бы, свидетельствовали о нежизнеспособности советской экономической системы. Но было ли всё это следствием коллапса планового хозяйства? Или это явилось следствием чего-то другого? Например, результатом действий тех, кто, имея рычаги власти, целенаправленно разрушал советскую систему, готовя переход к капитализму — слова последнего председателя Госплана СССР Владимира Щербакова свидетельствуют в пользу как раз этой версии. Щербаков утверждает, что возникший перед 1991 годом целый каскад кризисов имел искусственное происхождение. Иными словами — был тщательно организован.
Первый тревожный звонок прозвучал в 1989 году, когда страну парализовал табачный кризис, спровоцировавший первые массовые забастовки.
Вот что сказал Владимир Щербаков в интервью каналу “День”:
“По этому поводу был “разбор” у Горбачёва на заседании Политбюро. Что выяснилось: в стране 26 из 29 табачных фабрик одновременно закрыли на капитальный ремонт! Никогда в жизни такого не было! Всегда фабрики останавливались по графику. И даже при плановых снижениях выпуска табачной продукции мы всегда подстраховывались закупками из Болгарии, Турции, Индии, Венгрии. Помню, как сейчас: на заседание пригласили Ельцина вместе с Иваном Степановичем Силаевым, тогда ещё заместителем председателя Совета министров СССР, но они ничего не смогли пояснить. Комитет государственной безопасности, проверяя эту тёмную историю, тоже вразумительного ответа не предоставил”.
Итак, расследовать ситуацию поручили всесильному и всезнающему КГБ. Но следствие так и не установило, кто отдал приказ о закрытии на ремонт всех табачных фабрик единовременно. Ведь это так сложно!
Летом 1991 года аналогичный сценарий разыгрался на Украине, где начались забастовки шахтёров. Люди жаловались на полное отсутствие в продаже мыла, масла и хлеба.
Расследование выявило абсурдную диспропорцию: при резком падении производства мыла экспорт казеина — сырья для этого производства — вырос в пять раз. Ответа от украинского руководства на вопрос “почему?” так и не последовало.
Апогеем стала история лета 1991 года, когда железнодорожные пути от Бреста до Москвы оказались забиты вагонами с гниющим продовольствием.
Говорит Владимир Щербаков:
“Я как министр экономики и прогнозирования СССР читал июльские доклады МПС, МВД, КГБ, панические телеграммы из горисполкомов, облисполкомов об отсутствии хлеба, мяса, масла, сахара, инсулина. А в это время на территории от Бреста до Москвы все железнодорожные пути были забиты продовольствием, вагоны стояли не разгруженными. В них тухли рыба и мясо, так как электричество в холодильных устройствах было отключено. Вагоны с пропадающими товарами не пропускали в Москву. Ни КГБ, ни МВД так нам и не доложили о виновных в этой диверсии. Совершенно очевидно, что были достаточно жёсткие команды с самого “верха”. И за всем этим стояли немалые деньги. В противном случае любой горисполком, имея в распоряжении гарнизон солдат из ближайшей воинской части и сотрудников милиции, давно бы разгрузил не один товарняк с продовольствием “.
Другой фатальной для экономики СССР акцией стало введение российскими властями “одноканальной” системы налогов, когда все платежи стали уходить в бюджет РСФСР, а союзный центр был лишён финансирования. Эта мера парализовала государство, вынудив союзный центр распродавать золотой запас для закупок продовольствия за рубежом.
Кому же был выгоден этот организованный хаос? Факты, приводимые Щербаковым, указывают на чёткий набор целей. Во-первых, дефицит работал на тотальную дискредитацию союзного центра и плановой экономики как таковой.
Во-вторых, он подогревал социальное недовольство, заставляя отчаявшихся людей искать спасения у политических сил, обещавших быстрое решение проблем через реформы.
В-третьих, локальные кризисы, подобные украинскому, целенаправленно подрывали единое экономическое пространство страны.
Дефицит конца 80-х — это вовсе не доказательство провала советской экономической модели, но один из этапов реализации проекта, целями которого были: переход страны к иному общественному строю, демонтаж СССР и всего Восточного блока, включение его фрагментов в так называемый Новый мировой порядок. Так благополучие и достоинство советских граждан были попраны в этой колоссальной афере.
Понимание генезиса и целей перестройки — это ключ к переоценке не только нашего прошлого, но и к осмыслению вызовов настоящего, где экономика и финансовая система государства вновь и вновь подвергаются атакам и становятся объектами манипуляций врагов России.
Фото: ТАССАлексей Гончаров
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи1. XXVII съезд КПСС (1986) - Убрана цель «построения коммунизма» из программы партии. - Добавлены положения о расширении товарно-денежных отношений, хозрасчёте, развитии кооперации и индивидуального строительства. - Всё это декларировалось как «усовершенствование социализма», но на практике запустило иные процессы. 2. Версия о планомерном разрушении советской системы - Автор и Владимир Щербаков (последний председатель Госплана СССР, министр экономики и прогнозирования) утверждают: дефицит конца 1980-х был не следствием естественного краха плановой экономики, а результатом целенаправленных действий людей, готовивших переход к капитализму. 3. Табачный кризис 1989 года - В стране одновременно закрыли на капремонт 26 из 29 табачных фабрик — беспрецедентный случай. - Раньше ремонты шли по графику, производственные спады компенсировали импортом из социалистических стран. - На заседание Политбюро вызывали Ельцина и Силаева, в том числе подключался КГБ, но внятных объяснений так и не последовало. - Щербаков рассматривает это как искусственно организованный кризис для создания массового недовольства. 4. Украинский кризис с мылом и продуктами (1991) - На Украине начались шахтёрские забастовки из-за отсутствия мыла, масла, хлеба. - При этом резко упало производство мыла, а экспорт казеина (сырьё для мыла) вырос в 5 раз. - Руководство республики ответа на вопрос «зачем?» не дало. - Статья трактует это как сознательное подрывание внутреннего рынка и единого экономического пространства. 5. «Продовольственная блокада» от Бреста до Москвы (лето 1991) - По словам Щербакова, железнодорожные пути были забиты вагонами с продовольствием, которые не разгружались и не допускались в Москву. - В вагонах гнили рыба и мясо, в т.ч. из‑за отключения электричества в холодильниках. - Местные власти формально могли бы мобилизовать солдат и милицию для разгрузки, но этого не происходило. - Ни МВД, ни КГБ не указали виновных; Щербаков делает вывод о жёстких командах «сверху» и корыстных мотивах. 6. Одноканальная система налогов РСФСР - Российское руководство вводит систему, при которой все платежи идут в бюджет РСФСР. - Союзный центр лишается ресурсов, оказывается парализован и вынужден распродавать золотой запас ради закупок продовольствия. - Это интерпретируется как сознательное ослабление общесоюзного центра власти в пользу республиканской. 7. Кому выгоден хаос: предполагаемые цели - Дискредитация союзного центра и плановой экономики через искусственно созданный дефицит. - Раскручивание социального недовольства, чтобы люди обратились к силам, обещающим быстрые реформы и переход к капитализму. - Подрыв единого экономического пространства, размывание связей между республиками. - Итог: демонтаж СССР и Восточного блока, включение их фрагментов в «Новый мировой порядок». 8. Главная мысль статьи - Дефицит конца 80-х не является простым и честным «доказательством провала социалистической модели», а выступает этапом специально организованного проекта перехода к иному строю и разрушения страны. - Понимание механики перестройки необходимо для анализа современных попыток атаковать экономику и финансы России.
Подробный выводСтатья Алексея Гончарова предлагает не просто ностальгический или обвинительный взгляд на перестройку, а конспиративно‑структурный: СССР, по этой логике, не «сам рухнул» под тяжестью неэффективной плановой экономики, а был целенаправленно «сдан» через создание управляемого хаоса — дефицитов, кризисов, финансовой блокировки центра. С философской точки зрения здесь интересно сразу несколько слоёв: 1. Экономика как инструмент политики и восприятия реальности Экономический дефицит выступает не просто «хозяйственной неудачей», а средством управления сознанием. Пустые полки — это визуальная пропаганда, только сделанная не плакатом, а реальностью. Как в психологии: если человеку долго создавать ситуацию фрустрации — он начинает искать «спасителя», переписывает собственные ценности в обмен на обещание стабильности. В статье дефицит показан как именно такой инструмент — подталкивание общества к принятию капиталистического курса. 2. Смена экономической парадигмы под флагом «усовершенствования» Исключение цели построения коммунизма и одновременное расширение сферы товарно-денежных отношений, хозрасчёта, кооперации — всё это подаётся как «улучшение социализма». Но по сути мы видим смену архитектурных принципов системы: - с логики централизованного планирования — к логике рынка и прибыли; - с идеала «человека коллективного» — к идеалу «самостоятельного хозяйствующего субъекта». Это напоминает смену «фреймворка» в программировании: когда внешне код ещё похож на старый, но внутренние зависимости и принципы уже другие — и система начинает жить по новым законам, иногда разрушая старые структуры. 3. Организованный хаос как метод изменения строя Описанные эпизоды — синхронный ремонт табачных фабрик, вагоны с гниющим продовольствием, экспорт сырья при внутреннем дефиците — укладываются в одну логическую схему: неэффективность создаётся искусственно, чтобы подорвать доверие к прежнему порядку. Здесь можно провести параллель с военной стратегией: прежде чем взять крепость, выгодно подорвать её снабжение, вызвать голод и внутренние бунты. Дефицит — это осада изнутри. Формально ни одна стена не сломана, но город сам сдаёт ворота, потому что жить внутри становится невозможно. 4. Проблема ответственности и невидимого субъекта Статья, опираясь на свидетельства Щербакова, утверждает: – были команды «сверху», – были крупные деньги, – были сознательные решения, ведущие к разрушению. Но конкретный субъект — «кто именно?» — внятно не назван. И это важное методологическое ограничение: истина опирается на факты, но здесь значительная часть построена на логическом выводе «иначе быть не могло». В реальности всегда есть смешение: - объективные структурные проблемы советской экономики (низкая эффективность, хронический дефицит, перекосы производства); - субъективные решения элит, которые могли усиливать или смягчать эти проблемы; - внешнее давление и внутренняя борьба за власть. Статья делает акцент почти исключительно на субъективном и заговорщицком измерении. 5. Политический эффект: дискредитация одной модели ради легитимации другой Смысловая рамка текста такова: - дефицит и кризисы были нужны, чтобы доказать «неработоспособность» социализма; - это открыло дорогу к «реформаторам», обещающим быстрые решения; - в итоге произошёл не естественный эволюционный переход, а манипулятивный слом. В современной повестке это играет важную роль: дискредитация 90-х и реабилитация позднего СССР — способ политически укрепить нынешнюю модель власти, апеллируя к образу «нас предали, нас сдали, теперь надо быть сильными и не верить в западные рецепты». 6. Практический вывод, который предлагает статья - Нельзя воспринимать позднесоветский дефицит как «чистое доказательство» краха плановой экономики. - Нужно видеть технологии манипуляции: искусственно организованные кризисы, финансовые ловушки, автономизацию регионов и республиканских элит. - Понимание этого прошлого необходимо, чтобы замечать аналогичные схемы в настоящем: санкции, атаки на курс валюты, попытки расшатать доверие к государственным институтам через управляемые экономические потрясения.
Смысловой итогСтатья выстраивает чёткую причинно-следственную линию: перестройка — не «неудачная модернизация», а поэтапный проект демонтажа СССР, в котором дефицит и экономический хаос были не симптомом, а инструментом. Как взгляд — это логичная и цельная картина, усиливающая ощущение предательства и потери. Как истина — она субъективна, опирается на выборочный набор фактов и интерпретаций, но важна тем, что показывает: экономика — это поле борьбы за смысл, а не просто таблицы с планами и цифрами. Практическая ценность такого анализа в том, что он учит недоверчивости к «очевидным» объяснениям: если мы видим пустые полки, обвал валюты или дефицит — это может быть не только «провал системы», но и осознанно созданная конфигурация, чтобы поменять наши политические решения и внутренние убеждения. И тогда возникает вопрос, который уже обращён к настоящему: когда мы смотрим на сегодняшние экономические кризисы — где для нас проходит граница между естественными последствиями устройства системы и чьей-то целенаправленной игрой в «организованный хаос»?