Ещё не написана книга “Вопросы сталинизма”, ещё не выявлены и не осмыслены великие открытия, сотворившие победную сталинскую эру, технологии, позволившие превратить лапотную страну в ракетно-ядерную державу, военные технологии, опрокинувшие самую грозную, страшную фашистскую армию, политические технологии, сохранившие государство среди смертельных опасностей XX века, мировоззренческие технологии, сотворившие несколько поколений самоотверженных жертвенных героев. Всё это ещё предстоит выявить, описать, спасти от забвения. Но уже сегодня проступает ответ на то, что это было, что ворвалось в земную жизнь, в человеческую историю, как громадный огненный метеорит. Во имя чего совершались все эти нечеловеческие труды, эти неимоверные жертвы, эти несравненные дерзания, во имя чего эта вера, которая ослепила человечество, а потом медленно гасла и превратилась в мглу.

Всё, что прежде обитало в исторических мифах, сказочных мечтаниях, философских пророчествах и прозрениях, всё, что сулило человечеству небывалый взлёт к небесному совершенству, к райской любви и к бессмертию, всё это взялся осуществлять Сталин. Русский народ, получив в правители Сталина, стал превращать сказку человечества в быль, миф — в дерзновенную реальность, сновидения человечества — в грозную огнедышащую явь.

Сталинизм — это стремление преодолеть человеческую ветхость, греховность, несовершенство, животные инстинкты, порвать с греховной природой человека и вырвать его из этой греховности, сотворить нового, безгрешного человека, сотворить новый, безгрешный народ, строящий рай земной, ждущий, когда опрокинутое в смерть человечество вновь возродится, и кости оденутся плотью.

Сталинизм — это воплощение библейской заповеди “Будьте как боги”. Сталинизм — это формула, утверждающая, что человек человеку не товарищ, не друг, не брат. Человек человеку — Бог. И та цивилизация, которую строила Россия в XX веке, была космическим кораблём, что мчался со стартплощадки, именуемой Россией, в рай. Этим раем была Россия, ставшая из земной России Россией небесной. У этого корабля была звёздная навигация. Этой путеводной звездой была бриллиантовая Звезда Победы, в которую превратилась Вифлеемская звезда.

Когда сегодня конспирологи говорят о некоем космическом корабле, который посетил Землю и разбился, и на этом космическом корабле обнаружены гуманоиды, и сам факт посещения Земли инопланетянами содержится в страшной тайне, и эту тайну готов обнародовать американский баловень президент Трамп, не нужно заблуждаться. Советский народ был инопланетянином, явившимся в земную жизнь человечества. Советский Союз был тем межпланетным кораблём, который ворвался в земную реальность и разбился. И гуманоидами, которых тщательно ищут антропологи и конспирологи нескольких поколений, был великий советский народ, который откликнулся на благую весть, принял благую весть и принёс эту благую весть на Землю.

Космический корабль, увенчанный бриллиантовой Звездой Победы, возносился до того момента, когда перестало биться сердце Сталина. Когда 5 марта 1953 года на Ближней даче остановилось это великое, многострадальное, иссечённое рубцами сердце, остановился полёт корабля. Он на мгновение застыл и стал падать. Его падение было долгим. Он упал и рассыпался на множество обломков. И мародёры ходили среди этих обломков, выковыривали из Звезды Победы бриллианты, одаривая этими бриллиантами своих наложниц, куртизанок, блистательных шлюх, танцующих на могилах героев.

Попытка человечества вырваться за пределы ветхого мира, превратиться в райское человечество — эта попытка будет неизбежно повторена. Это стремление стать райским человечеством заложено в человеческий ген. Неизвестно, когда, в какой век, в каком народе, при каком вожде эта попытка будет повторена. Сегодняшняя Россия родилась среди великих обломков поверженного корабля. Нет смысла собирать эти обломки. Их больше не слепить, из них не построить сверкающее, ревущее чудо, несущееся в бесконечность, а только макет — убогое, из папье-маше, подобие.

Но сегодняшняя Россия вновь слышит гулы своей вековечной истории. Вновь начинает прозревать её смыслы, её сокровенные заповеди. Сегодняшняя Россия, при всём её несовершенстве, при всей мгле, которая витает над ней, прозревает своё бессмертие, ведает о своей бесконечности, готовится к грядущему неизбежному взлёту.

Сталин неповторим, как неповторим сталинизм. Но он — как бриллиантовая звезда, которую повесил Господь на грудь России, сделав её страной-мученицей, страной богооткровенной, страной райской.

Я невольник одиночных камер.

Краковяк под пыткою плясал.

До костей истёртыми руками

Я стихи о Сталине писал.

Я любил его стальную поступь,

Сломанные ноги волоча,

На лице его, изрытом оспой,

Тайную ухмылку палача.

Он Россию щекотал усами,

Каждому словечко находил.

И ему глухими голосами

Люди отвечали из могил.

На себя копейки он не тратил,

Он Россию застирал до дыр,

Был её бессменный надзиратель,

Был её жестокий конвоир.

Но когда другие поколенья

Возжелают правды наконец

И его разроют погребенье,

То узрят бриллиантовый венец.

В монастыре, в его соборе чистом

Наперекор наветам и вражде

В святую ночь пред образом лучистым

Монахини молились о вожде.

Александр Проханов