Александр Проханов: Ответы сталинизма
Ещё не написана книга “Вопросы сталинизма”, ещё не выявлены и не осмыслены великие открытия, сотворившие победную сталинскую эру, технологии, позволившие превратить лапотную страну в ракетно-ядерную державу, военные технологии, опрокинувшие самую грозную, страшную фашистскую армию, политические технологии, сохранившие государство среди смертельных опасностей XX века, мировоззренческие технологии, сотворившие несколько поколений самоотверженных жертвенных героев. Всё это ещё предстоит выявить, описать, спасти от забвения. Но уже сегодня проступает ответ на то, что это было, что ворвалось в земную жизнь, в человеческую историю, как громадный огненный метеорит. Во имя чего совершались все эти нечеловеческие труды, эти неимоверные жертвы, эти несравненные дерзания, во имя чего эта вера, которая ослепила человечество, а потом медленно гасла и превратилась в мглу.
Всё, что прежде обитало в исторических мифах, сказочных мечтаниях, философских пророчествах и прозрениях, всё, что сулило человечеству небывалый взлёт к небесному совершенству, к райской любви и к бессмертию, всё это взялся осуществлять Сталин. Русский народ, получив в правители Сталина, стал превращать сказку человечества в быль, миф — в дерзновенную реальность, сновидения человечества — в грозную огнедышащую явь.
Сталинизм — это стремление преодолеть человеческую ветхость, греховность, несовершенство, животные инстинкты, порвать с греховной природой человека и вырвать его из этой греховности, сотворить нового, безгрешного человека, сотворить новый, безгрешный народ, строящий рай земной, ждущий, когда опрокинутое в смерть человечество вновь возродится, и кости оденутся плотью.
Сталинизм — это воплощение библейской заповеди “Будьте как боги”. Сталинизм — это формула, утверждающая, что человек человеку не товарищ, не друг, не брат. Человек человеку — Бог. И та цивилизация, которую строила Россия в XX веке, была космическим кораблём, что мчался со стартплощадки, именуемой Россией, в рай. Этим раем была Россия, ставшая из земной России Россией небесной. У этого корабля была звёздная навигация. Этой путеводной звездой была бриллиантовая Звезда Победы, в которую превратилась Вифлеемская звезда.
Когда сегодня конспирологи говорят о некоем космическом корабле, который посетил Землю и разбился, и на этом космическом корабле обнаружены гуманоиды, и сам факт посещения Земли инопланетянами содержится в страшной тайне, и эту тайну готов обнародовать американский баловень президент Трамп, не нужно заблуждаться. Советский народ был инопланетянином, явившимся в земную жизнь человечества. Советский Союз был тем межпланетным кораблём, который ворвался в земную реальность и разбился. И гуманоидами, которых тщательно ищут антропологи и конспирологи нескольких поколений, был великий советский народ, который откликнулся на благую весть, принял благую весть и принёс эту благую весть на Землю.
Космический корабль, увенчанный бриллиантовой Звездой Победы, возносился до того момента, когда перестало биться сердце Сталина. Когда 5 марта 1953 года на Ближней даче остановилось это великое, многострадальное, иссечённое рубцами сердце, остановился полёт корабля. Он на мгновение застыл и стал падать. Его падение было долгим. Он упал и рассыпался на множество обломков. И мародёры ходили среди этих обломков, выковыривали из Звезды Победы бриллианты, одаривая этими бриллиантами своих наложниц, куртизанок, блистательных шлюх, танцующих на могилах героев.
Попытка человечества вырваться за пределы ветхого мира, превратиться в райское человечество — эта попытка будет неизбежно повторена. Это стремление стать райским человечеством заложено в человеческий ген. Неизвестно, когда, в какой век, в каком народе, при каком вожде эта попытка будет повторена. Сегодняшняя Россия родилась среди великих обломков поверженного корабля. Нет смысла собирать эти обломки. Их больше не слепить, из них не построить сверкающее, ревущее чудо, несущееся в бесконечность, а только макет — убогое, из папье-маше, подобие.
Но сегодняшняя Россия вновь слышит гулы своей вековечной истории. Вновь начинает прозревать её смыслы, её сокровенные заповеди. Сегодняшняя Россия, при всём её несовершенстве, при всей мгле, которая витает над ней, прозревает своё бессмертие, ведает о своей бесконечности, готовится к грядущему неизбежному взлёту.
Сталин неповторим, как неповторим сталинизм. Но он — как бриллиантовая звезда, которую повесил Господь на грудь России, сделав её страной-мученицей, страной богооткровенной, страной райской.
Я невольник одиночных камер.
Краковяк под пыткою плясал.
До костей истёртыми руками
Я стихи о Сталине писал.
Я любил его стальную поступь,
Сломанные ноги волоча,
На лице его, изрытом оспой,
Тайную ухмылку палача.
Он Россию щекотал усами,
Каждому словечко находил.
И ему глухими голосами
Люди отвечали из могил.
На себя копейки он не тратил,
Он Россию застирал до дыр,
Был её бессменный надзиратель,
Был её жестокий конвоир.
Но когда другие поколенья
Возжелают правды наконец
И его разроют погребенье,
То узрят бриллиантовый венец.
В монастыре, в его соборе чистом
Наперекор наветам и вражде
В святую ночь пред образом лучистым
Монахини молились о вожде.Александр Проханов
Комментарий редакции
Краткие тезисы текста1. «Не написанная книга» сталинизма - Проханов говорит, что ещё не создана книга «Вопросы сталинизма», где были бы осмыслены «великие открытия» сталинской эпохи: – индустриальные и военные технологии, превратившие «лапотную страну» в ядерную державу; – политические практики, сохранившие государство в условиях смертельных угроз; – «мировоззренческие технологии», создавшие поколения самоотверженных героев. - Задача: всё это ещё надо выявить, описать и спасти от забвения. 2. Сталинизм как космический миф и мессианский проект - Сталинизм описывается как сила, ворвавшаяся в историю как «огненный метеорит». - Сталин и советский проект берут на себя задачу реализовать то, что раньше было только в мифах и пророчествах: – рай на земле, – небесное совершенство, – преодоление смерти и греховности. - Русский народ, по Проханову, превращает «сказку человечества» в реальность. 3. Создание «нового человека» и «нового народа» - Сталинизм трактуется как попытка: – преодолеть человеческую греховность и «животные инстинкты»; – вырвать человека из его «ветхой природы»; – сотворить нового, безгрешного человека и безгрешный народ, строящий земной рай. - Вводится религиозная формула: сталинизм – это реализация заповеди «Будьте как боги». 4. Перевёрнутая христианская формула: «человек человеку Бог» - Сталинизм определяется как формула: «человек человеку не товарищ, не друг, не брат. Человек человеку Бог». - Россия XX века – как «космический корабль», стартующей с площадки «Россия» в рай. - Рай – это «Россия небесная», куда преображается земная Россия. - «Звезда Победы» – новая Вифлеемская звезда, бриллиантовый свет руководства и предназначения. 5. Советский Союз как «инопланетный корабль» - Проханов переосмысливает популярные конспирологические сюжеты: – вместо НЛО и гуманоидов – Советский Союз и советский народ. - Советский народ – «инопланетянин», явившийся в земную историю; - СССР – межпланетный корабль, который ворвался в реальность и разбился; - «Гуманоидами» были советские люди, принявшие и принесшие «благую весть» новой цивилизации. 6. Смерть Сталина как остановка полёта - 5 марта 1953 года – момент, когда «перестаёт биться сердце» Сталина, и в этот же момент останавливается полёт «космического корабля». - Далее следует падение, длительное разрушение СССР. - Развалины великого проекта становятся объектом грабежа: – «мародёры» выковыривают бриллианты из Звезды Победы, – раздают их «наложницам», «куртизанкам», «шлюхам», которые «танцуют на могилах героев». 7. Идея неизбежности повторной попытки «райского проекта» - Стремление стать «райским человечеством» объявляется заложенным в человеческий ген. - Попытка вырваться за пределы ветхого мира неизбежно повторится – неизвестно когда, где, с каким народом и вождём. 8. Современная Россия среди обломков - Нынешняя Россия родилась среди «обломков поверженного корабля». - Нет смысла пытаться слепить из них прежнее чудо – получится только макет, пародия. - Но Россия, несмотря на «мглу», начинает снова слышать «гулы истории», прозревать бессмертие и готовиться к грядущему взлёту. 9. Сталин как мистический бриллиант и мученичество России - Сталин – «неповторим», как и сталинизм. - Он – «бриллиантовая звезда», повешенная Богом на грудь России. - Россия представляется страной-мученицей, богооткровенной, райской. 10. Поэтический фрагмент: любовь через пытку и ужас Стихи описывают: - лирического героя, сидящего в одиночке, пытаемого, пишущего стихи о Сталине; - парадоксальную смесь любви и ужаса к Сталину – «стальная поступь», «ухмылка палача»; - Сталин как надзиратель и конвоир России, который её не жалеет, «застирал до дыр», но сам живёт аскетично; - ожидание, что будущие поколения, разрывая его могилу, увидят «бриллиантовый венец»; - финальный образ: монахини в монастыре молятся о вожде, несмотря на вражду и клевету – фактическая канонизация в религиозном воображении.
Подробный вывод и философский разборТекст Проханова – это не исторический анализ, а мифопоэтическое богословие сталинизма. Он строит не просто политическую апологию, а почти религиозную космологию, где Сталин, Советский Союз и советский народ превращаются в фигуры и символы метафизической драмы.
1. Сталинизм как религия вместо религииПроханов сознательно выстраивает параллели с христианством: - «Будьте как боги» – христианская (и одновременно опасно-прометеевская) формула, в которой смыкаются библейский завет и гордыня Люцифера. - Новый человек – советский вариант христианской идеи обожения (теозиса): становление человека богоподобным. В православии это путь через смирение, любовь и покаяние; в сталинизме – через труд, насилие и мобилизацию. - Рай на земле – замена Небесного Царства земным проектом. Это классическая марксистская секуляризация эсхатологии: вместо спасения души – спасение человечества через социальную трансформацию. В этом смысле сталинизм у Проханова – религия с иным богословием, но с тем же по структуре сюжетом: - первородный грех – человеческая «ветхость», слабость, корысть; - мессия – Сталин; - избранный народ – советский народ; - апостолы – герои индустриализации, войны, послевоенного труда; - рай – коммунистическое или «небесное» СССР, Россия как «страна райская»; - мученичество – миллионы жертв, репрессии, лагеря, война. При этом Проханов не отрицает жестокости – он её встраивает в религиозную логику. Сталин – и палач, и святой. «Тайная ухмылка палача» не разрушает святости, а становится частью сакральной «тёмной» стороны Бога – подобие ветхозаветного грозного Яхве, карающего и спасающего одновременно. Возникает опасная, но психологически понятная конструкция: чем страшнее жертвы, тем выше сакральность проекта. Страдания как доказательство величия замысла.
2. «Человек человеку Бог» как переворот гуманизмаКлассическая гуманистическая формула – «человек человеку друг, товарищ и брат» – строится на равенстве и взаимной поддержке. Проханов парадоксально переворачивает её: Формула многослойна: - На одном уровне – возвышение человека: каждый становится не просто равным, а богоподобным существом. - На другом – возникает скрытая иерархия: если человек человеку Бог, то любой, кто стоит выше (вождь, начальник, идеолог), может выступать как «Бог» по отношению к другим – судить, наказывать, спасать, жертвовать ими. Это уже не горизонтальная общность, а вертикальный культ. В терминах психологии – переход от «коллектива товарищей» к «иерархии обожествлений», где жестокость оправдывается священной целью. Интересно, что такие конструкции встречались и в религиозных, и в светских идеологиях: – в фанатичном религиозном фундаментализме – Бог оправдывает насилие над «грешниками»; – в тоталитарных проектах XX века – «историческая необходимость», «великая цель» оправдывает жертвы миллионов. Проханов не скрывает этого – он возвышает.
3. СССР как «инопланетный корабль»: опыт радикальной инаковостиМетафора «Советский Союз как инопланетный корабль» интересна тем, что она отражает реальное, хотя и мифологизированное ощущение советского проекта: – это была цивилизация, стоявшая в сознательной оппозиции к буржуазному миру, и люди внутри неё действительно ощущали себя частью «иного мира» – с другим смыслом жизни, другим отношением к смерти, труду, общности, будущему. Проханов радикализирует это ощущение: - Советский народ – «инопланетянин», то есть радикально иной тип человека. - Западные конспирологи ищут гуманоидов – а они, по его мысли, были здесь: «великий советский народ». С точки зрения философии истории это попытка зафиксировать уникальность советского эксперимента: – впервые в такой масштаб человечество всерьёз попыталось организовать общество не на основе рынка и частной выгоды, а на основе тотальной мобилизации, коллективизма, идеи сверхзадачи. Но в отличие от трезвого анализа, Проханов возводит это в космическую мифологию: крушение СССР – не политический, экономический, социальный кризис, а гибель «звёздного корабля». Это даёт сильное утешение тем, кто переживает распад СССР как личную травму: – можно думать не «мы проиграли», а «наш корабль разбился, но он был из иного, высшего мира».
4. Смерть Сталина как метафизический обрывСвязывание момента смерти Сталина с остановкой «полёта корабля» показывает персоналистскую, почти теократическую модель: весь проект держался на одном сердце, одном сознании, одном вожде. С исторической точки зрения это миф (инерция системы сохранялась ещё десятилетия), но психологически он прорисовывает структуру веры: - Сталин – не политик, а ось мира. - Его смерть – не смена власти, а космическая катастрофа. Дальше – мотив падения, распада и мародёрства. Люди, которые пришли потом, описаны как те, кто «разграбил» священное. Это уже не просто политическая критика постсоветской элиты, это богословская картина: – profanatio святынь, осквернение храмового золота, превращение священных символов (Звезда Победы) в украшения для «куртизанок». Формула проста: – был священный огонь, – он погас, – осталась банальная корысть. Это, кстати, типичный мотив во многих религиозных и политических мифах: «золотой век», затем «отступничество», «деградация».
5. Повторение попытки: эсхатология без датыПроханов утверждает, что стремление к райскому человечеству «записано в гене», а значит, попытка будет повторена. Это уже чистая эсхатология – представление о неизбежном грядущем преображении мира. Но он оставляет: - неясным народ, - неясным вождя, - неясным век. То есть не говорит: «Сталин вернётся»; скорее: «дух этой попытки неизбежен». На уровне философии это важный момент: – он говорит о человеческой тяге к трансценденции, к выходу за пределы «ветхого» мира, к иному качеству бытия. – Но связывает это не с внутренней духовной работой личности, а с мегаполитическим проектом, цивилизацией, вождём. Это классический раскол между двумя образами «спасения»: 1. Личный путь (религиозная аскеза, духовная практика, внутреннее преображение). 2. Коллективно-политический путь (революция, государство, вождь, насилие как инструмент преображения человечества). Проханов явно стоит на стороне второго: без грандиозной политической конструкции рай не мыслится.
6. Россия среди обломков: отказ от ностальгического реставрационизмаИнтересно, что автор, при всей ностальгии, отказывается от идеи «собрать СССР обратно»: - «Нет смысла собирать эти обломки. Их больше не слепить…» - Попытка восстановить в прежнем виде даёт только «макет», «папье-маше». Это важное трезвое место в тексте. Он признаёт невозвратность прошлого, его уникальность. Ностальгия не может быть политической программой – максимум, она может быть источником вдохновения. При этом он всё равно оставляет надежду: - Россия слышит «гулы истории», - прозревает «бессмертие и бесконечность», - готовится к «неизбежному взлёту». То есть будущее мыслится как новый взлёт, но не как механическое восстановление СССР, а как нечто иное, однако внутренне родственное «сталинскому кораблю».
7. Поэтический фрагмент: любовь к палачу как крайний парадоксСтихи в конце обнажают то, что проза завуалировала: - Лирический герой – жертва репрессий: «краковяк под пыткою плясал», «до костей истёртые руки». - Но он пишет стихи о Сталине и говорит: «я любил его стальную поступь». - Это психологический узел – любовь к мучителю, сакрализация насилия. С точки зрения психологии травмы это может отражать: - механизм выученной беспомощности и оправдания того, кто причиняет боль; - потребность видеть в страдании не бессмысленное унижение, а часть великого замысла – иначе боль невыносима; - идентификацию с агрессором – когда жертва встраивает себя в систему ценностей палача, чтобы не развалиться внутренне. В религиозных терминах – это странная инверсия христианской любви к Богу: не Бог страдает за людей, а люди страдают за вождя и считают это священным. Кульминация – монахини, молящиеся о Сталине. Это фактически изображение неофициальной канонизации: Сталин как святой покровитель, несмотря на всю кровь, боль, лагеря.
Сопоставление с другими традициями и наукой1. Психология и нейросети Можно увидеть в этом тексте попытку «переобучить» коллективное сознание советского и постсоветского человека. Как нейросеть, советский человек был обучен на наборе данных: подвиг, жертва, война, труд, культ вождя. После распада СССР данные радикально сменились: рынок, индивидуализм, цинизм. Проханов пытается вернуть старые «веса» сети, чтобы система снова выдавала прежний выход: вера в великую миссию. Но он честен: прежнюю архитектуру (СССР) не восстановить, можно только переосмыслить и перенастроить. 2. История религий Сталинизм у Проханова – типичный пример политической религии XX века: – как фашизм в Италии, национал-социализм в Германии, маоизм в Китае. Везде есть: – культ вождя; – сакрализация нации или класса; – миф о великой жертве и великой цели; – ритуалы, символика, литургия (парады, демонстрации, портреты, песни, лозунги). 3. Философия истины Проханов не спорит на уровне фактов (голод, репрессии, лагеря) – он их обходит или вбирает в миф. Его истина – не научная, а мифологическая: «так было задумано, таков был путь к раю». С точки зрения критического мышления это опасно: такие нарративы легко оправдывают любое насилие, если оно «во имя» великой цели. Но с точки зрения экзистенциальной психологии – это показывает глубокую человеческую потребность: – не просто жить, а быть частью истории, мифа, большого смысла, превосходящего личную биографию.
Практический вывод для современного читателя1. Различать миф и анализ Текст Проханова полезно читать не как ответ на вопрос: «Каким был сталинизм?», а как ответ на вопрос: «Как люди хотят видеть сталинизм, чтобы вынести свою историю?». Это зеркало коллективной травмы и коллективной гордости, а не исторический отчёт. 2. Опасность сакрализации насилия Когда страдание подаётся как священное условие великого взлёта, возникает искушение повторять те же схемы: – «страна должна снова страдать ради величия», – «миллионы жертв оправданы, если есть великая цель». Это логика, от которой полезно сознательно дистанцироваться, если мы не хотим новых лагерей и войн. 3. Ценность стремления к «новому человеку», но иная форма его реализации Само желание преодолеть человеческую жадность, слабость, эгоизм – не зло. Вопрос в методе: – делать это через массовое насилие и тоталитарный проект, – или через внутреннюю работу, культуру, образование, развитие эмпатии, ответственности, критического мышления. Идея «нового человека» может быть и гуманной, и чудовищной – в зависимости от того, через что мы её реализуем. 4. Невозможность возвращения СССР и возможность нового смысла Важная мысль Проханова – нельзя слепить старый корабль из обломков. Это можно расширить: любая ностальгия по «золотому веку» опасна, если становится политической программой. Реалистичнее: – видеть в прошлом опыт (включая трагический), – брать из него ценности (солидарность, готовность к жертве ради ближнего, достоинство, умение трудиться), – но не повторять организационные и идеологические формы, которые привели к катастрофам. 5. Личная ответственность за смысл Текст, по сути, зовёт: «Жди нового взлёта, нового вождя, нового корабля». Альтернативная, более зрелая позиция: – не ждать мессию, – не перекладывать смысл на вождей и идеологии, – а постепенно строить более человеческое общество через свои конкретные действия, честность, способность думать и чувствовать.
И, может быть, главный вопрос, который остаётся после чтения этого текста: Что важнее для нас сегодня: жить внутри красивого, грандиозного мифа о «космическом корабле», даже если он требует жертв, или трезво смотреть на человеческую уязвимость и строить меньшие, но более честные формы справедливости и свободы – без обожествления вождей и без обещаний рая на земле?