Война в Иране: истинный смысл боевых действий | Вячеслав Матузов
В беседе с Вячеславом Николаевичем Матузовым, одним из крупнейших российских специалистов по дипломатии Ближнего Востока, разбирается версия причин удара по Ирану и логика происходящего в регионе. Обсуждаются переговоры в Омане, возможные цели военной акции, роль США и Израиля, уязвимость стран Персидского залива, риск превращения арабских стран в прокси-силу, а также попытки сорвать формирование новой региональной архитектуры безопасности. Отдельно поднимаются вопросы религиозного фактора, влияния закулисных центров силы и дальнейших сценариев эскалации.
00:00 Заголовок беседы и представление гостя
02:56 Почему смотреть на Иран нужно в контексте всего региона
03:28 Переговоры в Омане и главный вопрос — почему удар сейчас
04:11 Что было реальной целью удара (версия Матузова)
06:14 Политическая гегемония и роль Израиля в стратегии США
07:50 Удар по руководству Ирана и логика «вынужденного ответа»
09:15 Ракетный потенциал Ирана и уязвимость Израиля
10:23 Удары по американским интересам на Ближнем Востоке
12:24 Почему конфликту создают «точку невозврата»
14:12 Удары по гражданской инфраструктуре и версии провокаций
18:54 Кто заинтересован в эскалации и что такое «закулисное управление»
20:50 Китайская инициатива и попытка сорвать сближение в регионе
22:55 Роль России и контакты с лидерами стран Залива
24:01 Могут ли арабские страны стать прокси против Ирана
29:59 Курдский фактор, Турция и риск расширения войны
31:13 Что может сделать дипломатия прямо сейчас
43:41 Финал и рекомендация книги Вячеслава Матузова
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Удар по Ирану — не про нефть и не про «ядерную бомбу». - Иран на переговорах в Омане, по словам Матузова, убедительно заявлял об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. - Экономика региона и ресурсы и так фактически контролируются США; мотивации «захватить нефть» уже нет. 2. Цель удара — вызвать необратимую эскалацию иранского ответа. - Уничтожено почти все высшее военное и политическое руководство (кроме президента). - Такой удар практически гарантированно провоцирует жесткую реакцию Ирана — залп ракет по Израилю и объектам США и их союзников в регионе. - После этого «откатить ситуацию назад» почти невозможно: рождается логика войны «до конца». 3. Иранский ответ бьёт не только по Израилю и США, но и по арабским союзникам Запада. - Удары по ключевым объектам: - завод по сжижению газа «Рас-Лаффан» (Катар), - крупнейший НПЗ Saudi Aramco в районе Эр-Рияда, - инфраструктура в ОАЭ (в том числе район Бурдж-Халифы и порт Джебель-Али), - объекты в Бахрейне, где важная военная/электронная инфраструктура. - По версии Такера Карлсона (которую Матузов пересказывает), часть ударов по гражданским/экономическим целям могла быть нанесена самими США/Израилем, чтобы: - озлобить арабские элиты против Ирана, - сделать конфликт необратимым, - уничтожить шансы на примирение. 4. Разрушение «моста примирения» между Ираном и арабскими монархиями. - Китай (по мысли автора — вслед за идеей, на которую раньше указывала Россия) выступил посредником: посадил за один стол министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии, добился разрядки. - Эта китайско-российская линия шла к тому, чтобы снять вражду между Тегераном и странами Персидского залива. - Удары по иранскому руководству и по инфраструктуре залива фактически взрывают эту конструкцию доверия. 5. Сценарий «Прокси-войны» по образцу Украины. - По Матузову, цель закулисных сил — превратить страны Персидского залива в прокси, воюющих с Ираном «чужими руками». - Как Украина воюет с Россией, опираясь на США и ЕС, так и монархии залива могут воевать с Ираном, используя: - наёмников (суданцы, сомалийцы, ЧВК), - курдские формирования, - возможные внутренние этнические противоречия (курды, часть азербайджанцев внутри Ирана). - США и Израиль при этом сохраняют возможность «отойти в сторону», формально не будучи прямыми участниками. 6. «Глубинное государство» и закулисные игроки. - Матузов говорит о «глубинном государстве» США и общем закулисном центре, который: - принимает стратегические решения, - использует президентов и премьеров (Трампа, Нетаньяху, европейских лидеров) как исполнителей. - Деньги — лишь инструмент, не конечная цель: - раз США разместили критические технологии и финансовые центры в уязвимых местах (Эмираты, Тайвань), значит, ими кто-то управляет так, что они действуют против своих же рациональных интересов. 7. Разрушение системы нераспространения ядерного оружия. - После удара по Ирану, по мнению Матузова, Иран фактически подталкивают к решению: «без бомбы тебя уничтожат». - Лавров, как он напоминает, уже сказал: нынешние действия Запада стимулируют страны к созданию ядерного оружия. - Пример Северной Кореи: у кого есть бомба — того не трогают. 8. Религия как глубинный двигатель мировой политики. - Долгое время США и Британия использовали суннитский ислам (особенно структуры типа «братьев-мусульман», «Аль-Каиды», ИГИЛ — все запрещено в РФ) для борьбы с СССР и управляемого хаоса. - Сейчас в поле столкновения вводится шиитский фактор — Иран с его религиозной системой и идеологией. - Шиитская мотивация, по словам Матузова, более устойчива и фанатична: люди, которые идут как «танки», не подкупаясь деньгами. - Противостояние суннитов и шиитов снова раскручивается как инструмент геополитической игры. 9. Единый Запад, а не «раскол Европы и США». - Реакция Франции, Германии и Британии на удары Израиля по Ирану: - отсутствие осуждения, - демонстрация солидарности с позицией США. - Для Матузова это знак: никакого реального раскола Запада нет, вся конструкция — единый центр принятия решений под управлением тех самых закулисных структур. 10. Удары по Эмиратам и Дубаю — удар по сердцу американской финансово-технологической сети. - Ливан когда-то был главным банковским центром региона, потом его разрушили — капитал и банки перетекли в Дубай и ОАЭ. - Дубай стал: - крупным банковским центром, - площадкой внедрения технологий ИИ и цифровой инфраструктуры, - неофициальной «силиконовой долиной» США за пределами США. - Разгром дата-центров и инфраструктуры в ОАЭ — удар по самим США и их системе. 11. Опасность для Турции и других стран. - После Ирана следующей мишенью может стать Турция: - активизация курдского фактора, - уже „разведённый“ конфликт в Сирии, - сложные отношения с НАТО и Россией. - В перспективе — возможное «переформатирование» целых регионов под новый мировой порядок. 12. Россия и её возможная роль. - По Матузову, России нужно: - активно включиться в предотвращение суннитско-шиитской войны, - выдвинуть спецпосла по Ирану и странам залива, - разъяснять элитам монархий залива, что их толкают в самоубийственный конфликт, после которого «придут другие» — в логике проектов «Великого Израиля» от Нила до Евфрата. - Российская идея международной конференции по безопасности и сотрудничеству в регионе, озвученная много лет назад, снова становится актуальной.
Подробный вывод и философский взглядВ этом видео война вокруг Ирана рассматривается не как локальный эпизод, а как узел, где пересекаются несколько больших сюжетов: борьба за архитектуру мирового порядка, перелом системы коллективной безопасности, попытка сделать религиозные различия топливом для глобального управления, и снятие всех «предохранителей», которые удерживали мир от ядерной анархии. Если упростить угол зрения Матузова, получается следующая картина.
1. Война как управляемый хаос, а не как «борьба за нефть»Регион уже экономически интегрирован в систему, контролируемую США и их союзниками: основные нефте- и газопотоки, торговля, финансы, инфраструктура — все давно завязано на Вашингтон и глобальные капитал-центры. Значит, когда наносят удар по Ирану, уничтожая его руководство, и одновременно обрушивают инфраструктуру Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, это выглядит не как борьба за контроль, а как сознательное разрушение уже контролируемой системы. Не ради ресурсов — они и так под контролем. А ради переформатирования политической карты и сознания игроков. В терминах психологии это похоже на метод «расщепления» и радикализации: создать травму, после которой участники уже не могут вернуться к прежнему доверию, а вынуждены жить в логике ненависти.
2. Превращение регионов в прокси-поля бояЕсли допустить, что глобальный центр сил не привязан к одной стране, а скорее использует государства как временные оболочки, то логика становится цинично понятной: - сначала ислам (суннитский) использовали как орудие против СССР и «неугодных» режимов, - потом на место «главного врага» подставили шиитский Иран, - теперь монархии залива, Иран, Турция, курдские образования и прочие игроки потенциально становятся фигурами одной партии, где конечная цель — взаимное истощение региональных держав. Украина в этой оптике — «обкатанный прототип»: страна превращается в полигон, где один крупный противник истощается через затяжной конфликт, а глобальный центр управляет финансами, технологиями, нарративом и тем, сколько эта война ещё будет длиться. С Ближним Востоком, по мысли Матузова, план тот же: арабские монархии и Иран — в роли Украины и России. США и их закулисные партнёры — в роли дирижёров.
3. Религия как операционная система политикиМатузов настойчиво возвращает тему религии: не как «надстройки», а как ядра многих политических решений. - Суннитские движения (в радикальных версиях) активно использовались против СССР и светских режимов: от Афганистана до Сирии. - Шиитская религиозная система Ирана — более жёсткая и труднее подкупаемая деньгами, потому она опаснее для тех, кто привык управлять через финансовые рычаги и элитные договорённости. Если смотреть шире, религия тут выступает как модуль смыслов: она задаёт человеку не просто политические цели, а картину мира, где смерть, жертва, мученичество имеют другое значение, чем в прагматичном либеральном дискурсе. Для закулисных сил, если они действительно есть в описанном виде, религия — инструмент двойной: - с одной стороны, они используют фанатизм, чтобы поджигать фронты, - с другой — опасаются тех религиозных систем, которые не покупаются и не вписываются в материалистическую игру выгоды. И возникает почти богословский парадокс: чтобы управлять миром в логике выгоды, приходится опираться на людей, мотивированных не выгодой, а верой, — и периодически уничтожать тех, чья вера уже не управляется.
4. Крушение идеи нераспространения и логика ядерного цинизмаАрхитектура нераспространения строилась на вере в рациональность великих держав: Когда страна, которая де-факто шла в рамках этой логики (Иран), получает удар по политическому ядру и по инфраструктуре — сигнал соседям становится прозрачным: Так возникает новая волна ядерного прагматизма: каждое государство, ощущающее угрозу, будет считать бомбу не злом, а страховкой. И это разрушает последние иллюзии о «рациональном контролируемом мире»: ядерное оружие снова становится условием выживания, а не темой дипломатии.
5. Россия и Китай: попытка вернуть пространство диалогаВ подходе Матузова Россия и Китай — те, кто пытаются действовать не только через силовой баланс, но и через переговорную архитектуру: - идея международной конференции по Ближнему Востоку, - китайское посредничество между Ираном и Саудовской Аравией, - попытка строить мосты, а не новые линии фронта. Но каждый раз, когда создаётся подобный мост (Мир Иран–Саудовская Аравия, возможное сближение Иран–монархии залива), следует удар: либо по одной из сторон, либо по доверительным отношениям между ними. В таком мире дипломатия выглядит как постоянное восстановление смысла там, где другие систематически создают хаос. Это, в каком-то смысле, «аскетика политики»: продолжать говорить о доверии, когда выгоднее всех перехитрить и стравить.
Практический выводС точки зрения реалполитик, из видео вырисовываются несколько ключевых практических выводов: 1. Регион Ближнего Востока снова превращают в главный театр управляемого хаоса. Иран, монархии Персидского залива, Турция — кандидаты на затяжную взаимную войну. 2. Система нераспространения ядерного оружия трещит по швам. Любой атакуемый режим будет объективно заинтересован в ядерном оружии как в страховке от судьбы Ирака, Ливии, вероятно, Ирана. 3. Западный мир, несмотря на риторику «расколов», действует синхронно в ключевых вопросах. Европа и США, по реакции на Иран, остаются участниками одного управляемого сценария. 4. Россия (и частично Китай) получают исторический вызов: либо они становятся субъектами, предлагающими альтернативный формат глобальной безопасности (через конференции, посредничество, новые правила игры), либо мир окончательно скатывается к логике частных «сделок» и прокси-войн. 5. Религия и идеология из «фона» превращаются в боевую начинку политики. Игнорировать это — значит не понимать, почему решения, кажущиеся иррациональными, всё равно принимаются.
В более глубоком смысле речь идёт не только о войне в Иране или конфликте суннитов и шиитов, а о вопросе: какой тип мирового порядка мы вообще строим — порядок договоров, общих правил и взаимных гарантий или порядок бесконечных «сделок» и управляемых катастроф? И здесь возникает вопрос к каждому, кто пытается думать о политике не только как о новостной ленте, но как о поле смыслов: если истина всегда субъективна и уязвима, возможно ли вообще построить устойчивую систему международных отношений без апелляции к какой‑то разделяемой, более высокой правде — или мир неизбежно будет принадлежать тем, кто лучше всех манипулирует хаосом?