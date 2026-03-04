Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

В беседе с Вячеславом Николаевичем Матузовым, одним из крупнейших российских специалистов по дипломатии Ближнего Востока, разбирается версия причин удара по Ирану и логика происходящего в регионе. Обсуждаются переговоры в Омане, возможные цели военной акции, роль США и Израиля, уязвимость стран Персидского залива, риск превращения арабских стран в прокси-силу, а также попытки сорвать формирование новой региональной архитектуры безопасности. Отдельно поднимаются вопросы религиозного фактора, влияния закулисных центров силы и дальнейших сценариев эскалации.

00:00 Заголовок беседы и представление гостя

02:56 Почему смотреть на Иран нужно в контексте всего региона

03:28 Переговоры в Омане и главный вопрос — почему удар сейчас

04:11 Что было реальной целью удара (версия Матузова)

06:14 Политическая гегемония и роль Израиля в стратегии США

07:50 Удар по руководству Ирана и логика «вынужденного ответа»

09:15 Ракетный потенциал Ирана и уязвимость Израиля

10:23 Удары по американским интересам на Ближнем Востоке

12:24 Почему конфликту создают «точку невозврата»

14:12 Удары по гражданской инфраструктуре и версии провокаций

18:54 Кто заинтересован в эскалации и что такое «закулисное управление»

20:50 Китайская инициатива и попытка сорвать сближение в регионе

22:55 Роль России и контакты с лидерами стран Залива

24:01 Могут ли арабские страны стать прокси против Ирана

29:59 Курдский фактор, Турция и риск расширения войны

31:13 Что может сделать дипломатия прямо сейчас

43:41 Финал и рекомендация книги Вячеслава Матузова

