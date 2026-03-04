Война в Иране: что грозит России? // Комолов & Абдулов. Числа недели
США и Израиль нанесли ракетный удар по Ирану. Как эти события повлияют на мировую экономику? Будет ли нефть продаваться по 150 долларов за баррель? Сохранится ли влияние Китая и России на крупнейшей страны Ближнего Востока? Об истории конфликта Ирана с западным миром, текущих противоречиях и сценариях будущего рассуждают экономисты Олег Комолов и Рафаэль Абдулов.
0:00 Войны будут
0:55 Нефть по 150 будет?
5:54 Проблемы и сила экономики Ирана
13:45 Иран против Запад. История конфликта
19:17 Интересы Китая в Иране
29:41 Зачем Иран России?
32:29 Уроки Ирана для России
Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021
Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка
Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers
Поддержать редакцию можно здесь:
Boosty: https://boosty.to/primenumbers
Карта Сбер: 4276 3801 3852 5931 (Константин К.)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4Cap1xVy2waDXfzM5ka6lg/join
Patreon: https://www.patreon.com/primenumbers
Sponsr: https://sponsr.ru/primenumbers/
Криптокошельки:
BTC (Bitcoin): bc1q6mx7crn7a3rvualp0ractm2mhl9ek39gvde8sd
ETH (Ethereum): 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
USDT (Ethereum): 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
USDT (Tron): TUxWzjc4aatZ5utiWzTFAbgJysPmeY2VTu
LTC (Litecoin): ltc1qppcee4c5e7yg0r3uq0hz4xjye0pgq2nlypc4s6
Комментарий редакции
Краткие тезисы1. Глобальный контекст - Мир входит в эпоху «войны всех против всех» и передела архитектуры глобального капитализма. - Конфликт вокруг Ирана — часть перераспределения ролей, центров силы и капитала. 2. Нефть, война и цены - Ключевой риск — перекрытие Ормузского пролива, через который проходит ~20% мировой нефти и крупные объёмы катарского СПГ. - В краткосрочном периоде цены на нефть теоретически могут взлететь до ~$150 за баррель. - Но: - Иран не сможет долго держать пролив закрытым — это ударит по Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейту, Катару и другим, которые сами живут за счёт этого маршрута. - В горизонте нескольких месяцев цены, скорее всего, вернутся ближе к текущим уровням. 3. Почему не будет «вечной дорогой нефти» - Спрос на нефть уже не растёт прежними темпами: - пик потребления — около 2019 года (~100–101 млн барр./сут). - после пандемии восстановление до этих уровней произошло только к 2024–2025 годам. - Китай замедляется, Индия растёт не так взрывно, Европа в стагнации/рецессии. - Геополитический риск уже частично учтён в котировках: с начала года Brent подорожала примерно на 20%. - Возможный сценарий: после завершения конфликта и политических уступок Ирана США могут частично снять санкции, и иранская нефть «хлынет» на рынок, скорее давя на цены вниз. - Для России: - краткосрочно высокие цены могут улучшить торговый баланс и валютные поступления; - но рассчитывать, что кризис вокруг Ирана долгосрочно решит проблемы нашего нефтегазового сектора, нельзя. 4. Иран: ресурсы и структура экономики - Огромные запасы углеводородов: - нефть: 150–160 млрд баррелей (3–4 место в мире, ~9–10% мировых запасов); - газ: 32–34 трлн кубометров (2-е место после России, ~16–17% мировых запасов). - Экономика богата ресурсами, но обеднена санкциями. - Структура: - значительная добыча нефти (около 5% мирового производства, по оценкам). - крупный производитель стали (~30 млн тонн в год). - развито производство пластика, часть химии, своё ВПК (дроны, ракеты, ядерные технологии). - довольно крупный автопром — более 1 млн автомобилей в год, что даже превышает российские объёмы, хотя это в основном устаревшие модели и копии. 5. Особенности иранской индустриализации под санкциями - Из-за избытка газа и трудностей с его экспортом развита газоориентированная металлургия: - технология прямого восстановления железа (DRI) вместо классических доменных печей на коксующемся угле. - для мира «газ → сталь» выглядит дорого, почти как «сталь из золота», но для закрытой экономики с дешёвым газом это становится рационально. - Импортозамещение: - автопром и пластики позволяют удовлетворять внутренний спрос, пусть и на устаревшем технологическом уровне. - Иран частично повторяет российскую траекторию — вынужденное развитие собственных технологий и «серого» экспорта. 6. Экономические проблемы Ирана - После исламской революции 1979 года: - ВВП на душу населения упал с ~7500 $ (конец 70-х) до ~3000 $ к концу 80-х (сопоставимо с российскими 90-ми по масштабу падения). - В дальнейшем шло медленное восстановление до ~5500–6000 $ в постоянных ценах — до уровня конца 70-х так и не вернулись. - Хроническая стагфляция: - низкие темпы роста ВВП при очень высокой инфляции; - инфляция 20–30% — «норма», пики – до 45–50% (начало 90-х, 2022 год); - для иранцев 10% инфляции — почти комфортный фон. - Золотовалютные резервы: - до середины 2010-х — около 130 млрд $; - после санкций и ареста резервов — падение до ~20 млрд $. - Центральный банк лишился инструмента стабилизации курса. - Множественность валютных курсов: - огромный разрыв между официальным и рыночным курсом (до 15-кратного расхождения); - это симптом глубокой болезни финансовой системы. - Социальная сфера: - безработица более 10%, молодежная — свыше 20%; - заметное социальное расслоение; - хроническая нестабильность финансового рынка подрывает инвестиционную активность: иностранные инвесторы — в основном Китай и немного Россия. 7. История конфликта с Западом - 1951–1953: - к власти приходит Мохаммед Мосаддык, проводит национализацию британских нефтяных активов (будущая BP). - в 1953-м — государственный переворот при участии спецслужб США и Великобритании, Мосаддык свергнут, к власти возвращён шах Пехлеви. - 1979: - исламская революция, падение шахского режима, приход к власти аятолл. - возможны были и другие сценарии (в т.ч. левый, коммунистический), но власть монополизировал клерикальный режим. - курс — антиамериканский и антиизраильский. - Захват американского посольства, длительный кризис заложников. - С этого периода — постоянное санкционное давление, усиливавшееся волнами. - Ядерная программа: - с 2006 года — первые санкции за обогащение урана; - 2012 — ЕС присоединяется к нефтяному эмбарго и отключению Ирана от SWIFT; серьёзный удар по финансам. - 2015 — «ядерная сделка»: Иран сворачивает военные аспекты ядерной программы, остаётся «мирный» компонент, часть санкций снимается. - Начинается частичная разрядка, в том числе поставки самолётов, попытки обновить авиапарк (на фоне чудовищного износа и «каннибализации» бортов). - 2018 — Трамп выходит из сделки, санкции возвращаются, резервов лишают ещё на ~100 млрд $, ситуация резко ухудшается. - Дальнейшая эскалация: - обвинения в поставках вооружений России после начала СВО; - поддержка ХАМАС, атака на Израиль в 2023 году; - фактический обрыв шансов на новый компромисс. 8. Иран, Китай и «новый шёлковый путь» - Китай — ключевой экономический партнёр Ирана: - Иран закрыт для Запада, поэтому: - 60–70% валютной выручки Ирана идёт от экспорта углеводородов, значительная часть — в Китай; - 30–45% всего экспорта Ирана направляется в Китай; - около трети импорта Ирана — из Китая. - Китайские инвестиции: - общий объём накопленных иностранных инвестиций в Иране — порядка 60+ млрд $, это ~15% ВВП (сравнимо с российским уровнем). - из них Китай — примерно 25–30 млрд, Россия — 5–8 млрд. - Соглашение 2021 года: - 25-летний договор о сотрудничестве, озвучивались цифры в 400 млрд $ планируемых китайских инвестиций. - Направления: транспорт, железные дороги, метро, порты, 5G, телеком, нефтехимия, энергетика. - Но: - пример месторождения «Южный Парс»: CNPC должна была инвестировать 5 млрд $, но в 2019 году ушла из проекта под давлением США. - Китайские компании боятся вторичных санкций и часто уходят, отказываясь защищать свои интересы силой. - Китай де-факто заменил для Ирана: - западные банки; - страховые компании, технологии морских перевозок; - часть IT-инфраструктуры и платёжные системы (расчёты в юанях, свои аналоги SWIFT). - Внешнеполитическая позиция Китая: - огромный экономический игрок, но осторожный политически и военным образом; - не вмешивается напрямую в конфликты (Иран, Венесуэла), ограничивается дипломатией. - Причина: половина китайского экспорта завязана на коллективный Запад (США, ЕС, плюс союзники — Япония, Южная Корея, Австралия). - Китай один раз ответил симметрично (экспортный контроль на редкоземельные металлы), но до военной защиты своих активов не доходит. - Парадокс: по логике капитализма крупный экспортер капитала должен опираться на силу, но Китай пока как бы «застрял» между ролью фабрики мира и претензией на мировое лидерство. 9. Россия и Иран: экономические и политические связи - Российские инвестиции меньше китайских, но присутствуют в стратегических отраслях: - сделка «Газпрома» и NIOC (Национальная нефтяная компания Ирана) на 40 млрд $ (добыча, газовая инфраструктура, СПГ). - Росатом — АЭС «Бушер-1», строительство 2-го и 3-го блоков, поставки топлива и обслуживание. - Обучение иранских специалистов в российских вузах (пример: МИФИ). - Инфраструктурный интерес: - проект железной дороги Рашт – Астара и шире — Международный транспортный коридор «Север–Юг». - Это альтернативный маршрут Суэцкому каналу: Россия через Каспий и Иран выходит к Индийскому океану и Индии. - Для России (потерявшей западные рынки и ставшей сырьевым придатком Китая) — это шанс хоть немного диверсифицироваться. - Финансовое сотрудничество: - прямые расчёты в рублях и риалах; - подключение иранских банков к российским аналогам SWIFT (СПФС), использование юаня. - Военно-технический аспект: - поставки иранских дронов (шаһед и др.) России — важный элемент сотрудничества. - Потенциальные последствия поражения Ирана: - сворачивание инфраструктурных и энергетических проектов; - утрата одного из немногих союзников; - очередной геополитический удар в ряду Сирия–Венесуэла–Иран и др. 10. Политический режим и внутреннее напряжение в Иране - Модель власти: - верховный духовный лидер с фактически неограниченными полномочиями; - Корпус стражей исламской революции как опора режима; - отсутствие реальной сменяемости власти и демократических процедур. - Масштаб репрессий, блокировок, цензуры — один из крупнейших среди крупных стран. - Экономические проблемы накладываются на политическое давление: - высокая безработица, особенно молодёжная; - хроническая инфляция; - слабый доступ к современным технологиям и ухудшающееся качество жизни. - Идеология «осаждённой крепости» (все беды — из-за Запада) перестаёт работать: - с 2023–2024 годов — крупные протестные волны; - требования: демократизация, смягчение исламистских норм, свобода СМИ. - Важный момент: внешняя угроза не консолидирует общество вокруг власти — население устало от запретов и идеологического давления. 11. Параллели с Россией - Экономики различаются по масштабу и структуре, но политические тенденции схожи: - усиление репрессивных практик; - наращивание ограничений в интернете, контроле над информацией; - ставка на риторику «осаждённой крепости» и мобилизацию вокруг внешнего врага. - Риск: - режим, который опирается на запреты, блокировки и идеологию сопротивления, а не на рост благосостояния, в долгосрочной перспективе теряет поддержку. - Социальное неравенство: - в Иране 10% богатейших получают более 50% национального дохода; - 50% беднейших — лишь около 13%. - Доля богатых не снижается, перераспределение не происходит, несмотря на риторику справедливости и борьбы с внешним врагом. - Схожая картина наблюдается и в России: призывы сплотиться перед лицом угрозы не сопровождаются реальным сокращением пропасти между элитой и большинством. 12. Социальный прогресс и пределы диктатуры - История показвает: попытки «повернуть стрелки назад» — вернуться в «традиционный» XIX век, к квазифеодальным моделям — могут на время сработать, но неизбежно натыкаются на: - технологическую и культурную глобализацию; - ожидания молодёжи относительно качества жизни и свобод. - Пример Ирана: - ресурсы, промышленность, сильные стороны есть; - но из-за политической конструкции и санкций страна застряла ниже собственного уровня развития конца 1970-х.
Подробный выводВ этом видео конфликт вокруг Ирана рассматривается не как локальная вспышка, а как фрагмент более глубокой трансформации мир-системы. По сути, речь идёт о том, как глобальный капитализм переформатирует собственную архитектуру: меняются центры силы, маршруты энергопотоков, финансовые ключевые точки — и войны становятся средствами этого перераспределения. Нефть и война здесь — не просто товар и событие, а связка: через Ормуз проходит колоссальная доля энергетики, и любое его блокирование бьёт по всему миру. Иран, теоретически перекрыв пролив, может вызвать шок цен до 150 долларов за баррель, но не может удержать такую ситуацию без разрушения собственных (и соседских) источников валюты. В этом ирония: инструмент давления одновременно является самоуничтожающимся рычагом. Отсюда вывод: краткосрочная турбулентность на рынке нефти возможна, но в долгосрочном плане нет фундаментальных оснований для устойчиво сверхвысоких цен. Дальше разговор смещается к структуре иранской экономики. Это пример страны, богатой ресурсами и обедневшей политикой и санкциями. Иран интересен как лаборатория: когда экономику запирают внешние санкции и внутренний клерикальный режим, она ищет обходные пути — DRI‑металлургия на газе, автопром из устаревших моделей, собственный ВПК, пластики, химия. Это не «нищая теократия», а сложная, но деформированная индустриальная система, вынужденная постоянно импровизировать. Что-то вроде кастомной конфигурации Linux, собранной в условиях отсутствия доступа к обновлениям: она работает, но с ограничениями, багами и постоянной необходимостью костылей. Однако этот «креатив под санкциями» не отменяет фундаментального факта: Иран не вернулся к уровню благосостояния конца 1970-х. Политическая революция и смена модели власти так и не конвертировались в рост качества жизни. Стагфляция, высокая инфляция, валютный хаос, замороженные резервы — это не просто цифры, а ежедневное разрушение доверия к экономике. В такой среде долгосрочные инвестиции становятся актом веры, а не расчёта. Интересен и исторический слой: от национализации Мосаддыка и западного переворота в 1953-м до исламской революции 1979 года. Здесь виден повторяющийся мотив: внешнее вмешательство ради «стабильности» (и, по сути, доступа к ресурсам) порождает отложенные взрывы. Мягко говоря, западный выбор «своего» шаха помог вырастить радикальный антизападный режим. Это напоминает поведение инженера, который ради краткосрочной выгоды отключает «лишнюю» систему безопасности, а через 20 лет удивляется, почему всё рвануло. Санкции и война с Ираном — производные именно из этой глубинной неразрешённости. Роль Китая в иранской истории показывает другое противоречие. С одной стороны, Китай ведёт себя как классический империалист: вывоз капитала, крупные инфраструктурные и сырьевые проекты, попытка встроить Иран в «Один пояс — один путь». С другой — он пока не обеспечивает своим капиталам политико-военного «зонтика». Китайская экономика глобальна, а внешняя политика — осторожна и фрагментарна. В условиях, когда половина экспорта завязана на Запад, Китай выбирает стратегию минимизации рисков, даже если это означает уход с перспективных месторождений по требованию США. Это напоминает человека, который уже «вырос» на позицию лидера, но психологически продолжает играть роль осторожного ученика. В противоположность этому США используют своё финансово-долговое доминирование для опоры на военную силу. Фактически весь мир через долларовую систему частично финансирует американскую армию и её способность вмешиваться, когда это нужно Вашингтону. Отсюда асимметрия: Китай платит за свои проекты реальными ресурсами и риском, США — долгом, обеспеченным статусом доллара. Пока доллар — ядро мировой финансовой системы, Вашингтон может раз за разом переносить издержки своих военных решений вовне. Россия в этой конструкции оказывается в уязвимом положении: ей нужен Иран и как союзник, и как транзитный коридор (коридор «Север–Юг»), и как партнёр по обходу западных санкций. Потеря Ирана в результате военного поражения означает для России не просто минус на политической карте, а срыв альтернативных маршрутов и утрату ещё одного окна в незападный мир. На этом фоне выглядят двусмысленно заявления о «многополярности», если на практике каждый новый конфликт отрезает очередного союзника. На более глубоком уровне обсуждение Ирана выводит к теме политического режима и пределов идеологического контроля. Схема «осаждённой крепости» — очень удобна для власти: любой экономический провал всегда можно объяснить злым внешним врагом. Но эта схема начинает разрушаться, когда: - неравенство остаётся стабильно высоким десятилетиями; - элиты демонстративно живут иначе, чем большинство; - молодёжь видит альтернативные модели жизни и управления хотя бы через интернет. Иран здесь — своего рода зеркало, в которое болезненно смотреть и в России. Блокировки, закручивание гаек, попытки ограничить свободный оборот информации (вплоть до разговоров о запрете Telegram и прочих площадок) выглядят как повторение знакомого сюжета. Иран показывает, чем это заканчивается: власть, которая предпочла идеологию и контроль реальному повышению качества жизни, теряет внутреннюю легитимность и становится всё более зависимой от внешних врагов для оправдания своего существования. Парадокс в том, что борьба с внешним злом нередко служит прикрытием для внутренней социальной несправедливости. И в Иране, и в России риторика «сплотимся перед лицом угрозы» сочетается с тем, что «верхние» не спешат делиться ни рисками, ни издержками. Народ должен терпеть, элиты — жить «свою лучшую жизнь». Это напоминает ситуацию, когда врач долго убеждает пациента в опасности окружающей среды, но при этом сам ежедневно подливает ему яд в воду: внимание всё время уводится наружу. В таком контексте встаёт более широкий вопрос: можно ли строить устойчивое общество на страхе и идее вечной осады, не предлагая при этом роста благосостояния, расширения свобод и участия в управлении? Исторический опыт Ирана и других государств подсказывает, что нет: в какой-то момент идея «борьбы с врагом» перестаёт быть убедительной, если жизнь большинства объективно не становится лучше. И здесь возникает уже философская линия: что в конечном счёте важнее для устойчивости системы — монополия на истину и силовой контроль или способность признавать ошибки, мириться с критикой и перераспределять плоды роста более справедливо? Если смотреть на пример Ирана (и отчасти России), то напрашивается вопрос к каждому из нас: что для нас лично служит критерием «истины» в политике — официальная риторика, внешняя угроза, религиозная или идеологическая формула, или всё‑таки реальные, осязаемые изменения в качестве жизни, свободе и справедливости?