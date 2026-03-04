Конференция "Феномен Советского Человека": https://delib.ru/meetings/1708

Доктор исторических наук Вардан Багдасарян разбирает подлинную историю Холодной войны и объясняет, почему военные победы СССР в Корее и Вьетнаме были обнулены идеологической капитуляцией элит. Как в 70-е годы возникло «сверхобщество» глобальных олигархов, которое не заметило советское руководство? Почему западная модель «хомо экономикус» всегда дает сбой при попытке оценить Россию? И почему современное противостояние — это не просто борьба за ресурсы, а экзистенциальная битва цивилизации равенства против антицивилизации иерархии?

00:00 – Вардан Багдасарян: Холодная война №2 и уроки прошлого

08:03 – Пять дихотомий конфликта: от Хартленда до метафизики

16:38 – Медаль за победу: почему для США Холодная война — главная победа в истории

19:50 – Прокси-войны: где СССР побеждал США на поле боя

26:36 – График перехвата инициативы: когда Вашингтон начал выигрывать

32:59 – Секретные планы 1945 года: 196 атомных бомб для Советского Союза

40:07 – Фултонская речь Черчилля и раздел Европы «на салфетках»

49:11 – От Трумэна до Рейгана: как менялись доктрины удушения коммунизма

55:59 – Ответ Сталина и Жданова: американская экспансия глазами Кремля

01:05:59 – Десталинизация Хрущева и потеря идеологических ориентиров

01:16:18 – Появление «сверхобщества»: Александр Зиновьев о новом враге СССР

01:23:22 – Главный урок: почему отступление в ценностях ведет к гибели страны

01:31:08 – Капитализм в тупике: переход от расширения рынков к разрушению личности

01:36:32 – Битва цивилизаций: почему Россия — единственная преграда для антицивилизации

