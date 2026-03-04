Урок №315. Земская медицина, царское образование и церкви: неполная коллекция антисоветских казусов
Как назвать людей, рушивших храмы, сжигавших иконы и священные книги, преследовавших веру христианскую старого обряда? Это русские государи, которые занимались этим достаточно последовательно, хоть и с разной интенсивностью. Это советские вожди, которые тоже занимались этим достаточно последовательно, хоть и тоже с разной интенсивностью. В целом же — это русские люди. У русских людей была сложная история. Читайте русскую классику. Думайте своей головою. И когда вам говорят про бесов, убивших империю и веры, смотрите на этих людей внимательно.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор поднимает вопрос: как назвать людей, разрушавших храмы, сжигавших иконы и священные книги, преследовавших христианскую веру старого обряда. - Отвечает парадоксально и честно: - Это русские государи (монархи), делавшие это последовательно, хотя и с разной степенью жестокости и настойчивости. - Это советские вожди, которые поступали сходным образом — тоже последовательно, тоже с разной интенсивностью. - В итоге: и те, и другие — русские люди. - Делается важный вывод: - У русских людей сложная история, противоречивая, полная внутренних конфликтов, самоуничтожения и саморазрушения, но и созидания. - Автор призывает: - Читать русскую классику как источник подлинного понимания русской души и истории (Достоевский, Толстой, Гоголь, Лесков и др.). - Думать своей головой, не поддаваться готовым идеологическим схемам и мифам. - Когда кто-то говорит о «бесах, убивших империю и веру», автор советует: - Внимательно смотреть на этих людей — то есть критически относиться к тем, кто простыми ярлыками и демонизацией объясняет сложную историческую реальность. - Подразумевается, что те, кто сегодня громче всех кричат о «бесах», сами могут манипулировать образом прошлого и подменять рефлексию удобной мифологией.
Подробный выводВ этом небольшом фрагменте — довольно концентрированная, почти болезненная мысль: разрушителями святынь, гонителями веры, иконоборцами и преследователями старого обряда были не «инопланетяне» и не абстрактные «антихристы», а те же самые русские люди, которые входят в официальный пантеон истории — от царей до большевиков. Здесь несколько важных смысловых слоёв.
1. Отказ от удобного мифа о «внешнем враге»Историческая память любит простые схемы: - «Империя была святая, пока не пришли бесы и не всё разрушили». - «Советская власть была светлым будущим, пока не пришли предатели и не всё развалили». Автор показывает: разрушение святынь — это не только большевизм, не только XX век. Русская история знает и: - царские гонения на старообрядцев и «еретиков»; - насильственные реформы, ломку уклада, судеб и веры; - официальный церковно-государственный прессинг против «неправильной» веры. То есть насилие над собственной духовной традицией совершается изнутри, своими же руками. Это болезненно признать, гораздо проще придумать злых «бесов», которые «пришли и всё испортили». Но, если продолжать честную линию автора: Это не отменяет внешних влияний, идеологий, революций, но снимает иллюзию невинности: история — это не только мы-жертвы, но и мы-палачи.
2. Сложность русской истории и русской идентичностиФраза «У русских людей была сложная история» — почти мягкое выражение глубокой трагедии. - Один и тот же народ: - строил храмы и разрушал их; - создавал богословие, иконопись, литургию — и сжигал иконы, книги, преследовал инакомыслящих верующих; - рождал святых и подвижников — и одновременно тиранов, доносчиков, палачей. Здесь возникает философский момент: народ как субъект истории раздваивается, подобно человеческой личности. Психологически это напоминает механизм вытеснения: - всё светлое — «наше истинное», - всё тёмное — «нам навязали», «это бесы», «это враги народа». Автор предлагает отказаться от такой психической защиты и сказать честно: Это тяжёлое признание, но оно делает историю не мифом, а почвой для зрелости, как в психотерапии: - пока человек винит только «внешнее зло», он остаётся ребёнком; - когда он признаёт свою тень — появляется возможность роста. Так и с народом: зрелая идентичность включает не только славу, но и вину; не только победы, но и преступления.
3. Призыв к самостоятельному мышлению и обращению к классикеСовет «Читайте русскую классику. Думайте своей головой» — не просто культурный жест, а почти терапевтический рецепт против идеологического упрощения. Русская классика — это как большая коллективная психотерапия народа: - Достоевский вскрывает религиозные и нравственные противоречия (от «Бесов» до «Братьев Карамазовых»). - Толстой обнажает лицемерие, насилие, духовную пустоту формальной веры. - Гоголь, Лесков, Салтыков-Щедрин показывают, насколько уродливо сплетаются власть, бюрократия, вера и человеческая слабость. Чтение классики — это попытка восстановить глубину восприятия, выйти наружу из коротких видеороликов и военных лозунгов, поскольку: - идеология всегда стремится дать простое объяснение и удобных «виноватых»; - литература показывает, что зло вырастает не только «снаружи», но из человеческого сердца, из страха, жадности, фанатизма, гордыни. Когда автор говорит: он фактически призывает не соглашаться ни с царской, ни с советской, ни с современной пропагандой без внутренней проверки. В этом смысле он предлагает выйти из роли объекта истории (которого “ведут”) в роль субъекта, который размышляет.
4. Критика риторики про «бесов, убивших империю и веру»Последняя фраза — очень точный укол: Смысл в том, что: - тот, кто всё объясняет «бесами» и «внешними злыми силами», часто: - упрощает реальность; - снимает ответственность с живых людей, конкретных решений, структур власти; - мифологизирует историю так, чтобы сегодня легче управлять эмоциями и страхами. Риторика «бесы всё разрушили»: - удобна для новой власти, которая объявляет себя «спасителем» от этих бесов; - позволяет не обсуждать реальные социальные, экономические, политические причины катастроф; - подменяет вопрос: «Почему мы сами это делали друг с другом?» вопросом: «Кто эти чужие, кто нам это сделал?» Автор предлагает увидеть в таких проповедниках тенденцию к манипуляции. И это не обязательно сознательная ложь — часто это продолжение той же психологической защиты: - легче верить, что зло пришло «извне», чем признать свою причастность к нему.
5. Практический вывод: что делать с этой «сложной историей»Из такого текста напрашиваются несколько рабочих выводов: 1. Признать амбивалентность своей истории - Русские — и строители, и разрушители храмов. - И мученики, и палачи. - И хранители веры, и гонители веры. Это не повод для самоненависти, но развенчание мифа о «святой невинности». 2. Перейти от осуждения прошлого к пониманию механизмов - Как сочетались вера и жестокость? - Как благими намерениями оправдывали разрушения? - Как идеология подменяла живую совесть? Эти вопросы важнее, чем просто расклеивание ярлыков «бесы» / «святые». 3. Отказаться от слепой ностальгии по любой «золотой эпохе» - Империя, СССР, любое прошлое — никогда не были однозначно «райским» временем. - В каждом периоде было и духовное возрождение, и духовное разрушение. 4. Выстраивать идентичность на честности, а не на мифе - Честная память сложнее и болезненнее, но она даёт шанс не повторять те же сценарии. - Мифологизированная память делает нас заложниками новой волны разрушений — только под другими лозунгами и флагами.
В сущности, этот фрагмент — мягкий, но очень острый призыв к взрослому отношению к истории: видеть в ней не черно-белую легенду, а трудную, противоречивую реальность, где «мы» — одновременно жертвы и соучастники. И здесь возникает более глубокий вопрос, выходящий за рамки только русской истории: