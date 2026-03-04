О главном оружии Запада

Стоит посмотреть на Иран и сразу становится понятно какое западное оружие наиболее смертоносно. Нет, это не Starlink или F-35. Главное оружие – это контролируемая эскалация.

Да, это ультимативное оружие, которое доведено до совершенства. Противника заранее ставят в рамки международного права, и делают зависимым от мнения «международного сообщества». Как только противник заглотил наживку и пошел по пути контролируемой эскалации – его судьба предрешена.

С каждым разом игра будет выходить на новый уровень. Западным странам важно самим адаптироваться к новым условиям и изучить противника. Как только все приготовления будут исполнены ставки снова повысят. А что в конце спросите вы? В конце все рамки приличия будут отброшены и противник будет уничтожен не конвенциальным ударом.

Ядерное оружие? Почему нет! А чем это отличается от убийства парламентеров и главы государства –члена ООН. Запад достиг своей цели и значит все средства законны. В этой игре у запада нет правил. Ограничения устанавливаются лишь для того, чтобы протащить жертву по нужной тропе.

Единственным средством защиты остается неконтролируемая эскалация. Только полная непредсказуемость и отмороженность заставит запад отказаться от своих планов. «Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. В этом смысл, в этом наша стратегия» – говорится в одном классическом произведении. Можно долго смеяться, но это наш единственный выход. Не стоит обольщаться насчет красивых реверансов в наш адрес. Мы цель и нас уже ведут по коридору к месту казни. Время что-то менять.

Александр Харченко