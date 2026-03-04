О главном оружии Запада
О главном оружии Запада
Стоит посмотреть на Иран и сразу становится понятно какое западное оружие наиболее смертоносно. Нет, это не Starlink или F-35. Главное оружие – это контролируемая эскалация.
Да, это ультимативное оружие, которое доведено до совершенства. Противника заранее ставят в рамки международного права, и делают зависимым от мнения «международного сообщества». Как только противник заглотил наживку и пошел по пути контролируемой эскалации – его судьба предрешена.
С каждым разом игра будет выходить на новый уровень. Западным странам важно самим адаптироваться к новым условиям и изучить противника. Как только все приготовления будут исполнены ставки снова повысят. А что в конце спросите вы? В конце все рамки приличия будут отброшены и противник будет уничтожен не конвенциальным ударом.
Ядерное оружие? Почему нет! А чем это отличается от убийства парламентеров и главы государства –члена ООН. Запад достиг своей цели и значит все средства законны. В этой игре у запада нет правил. Ограничения устанавливаются лишь для того, чтобы протащить жертву по нужной тропе.
Единственным средством защиты остается неконтролируемая эскалация. Только полная непредсказуемость и отмороженность заставит запад отказаться от своих планов. «Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. В этом смысл, в этом наша стратегия» – говорится в одном классическом произведении. Можно долго смеяться, но это наш единственный выход. Не стоит обольщаться насчет красивых реверансов в наш адрес. Мы цель и нас уже ведут по коридору к месту казни. Время что-то менять.
Александр Харченко
Комментарий редакции
Краткие тезисы текста1. Главное оружие Запада — не технологии, а стратегия. Автор считает, что ключевой инструмент Запада — «контролируемая эскалация», а не Starlink, F-35 и прочие технологические средства. 2. Контролируемая эскалация как система западного давления. - Противник сначала втягивается в рамки международного права и зависимости от «мнения мирового сообщества». - Далее его шаги происходят по заранее заданному коридору: каждый новый виток конфликта — более высокий уровень ставок. - Запад в это время изучает противника, адаптируется, настраивает инструменты давления. 3. Финал сценария — разрушение всех норм. - По мысли автора, в конце «игры» Запад отбрасывает все рамки приличия. - Возможен даже неконвенциональный, в том числе ядерный удар. - Убийство парламентёров, ликвидация главы государства — приводится как пример уже перешедших границ. 4. «У Запада нет правил» — только инструментальные ограничения. Правила, нормы, международное право, гуманистическая риторика, по автору, — лишь способ «протащить жертву по нужной тропе», а не истинные моральные ограничения. 5. Единственный ответ — неконтролируемая эскалация. - Любая попытка играть по чужим правилам ведёт к поражению. - Автор предлагает тактику полной непредсказуемости и «отмороженности», чтобы сделать цену давления неприемлемой для Запада. - Приводится цитата: «Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную» — как образ радикального ухода от предсказуемости. 6. Образ “коридора к казни”. - Автор утверждает, что «мы» уже являемся целью, нас ведут по заранее подготовленному коридору. - Любые комплименты, «реверансы», дипломатические жесты — лишь косметика на теле обречённого. - Вывод автора: нужно срочно менять стратегию, отказаться от иллюзий и начать действовать радикально.
Подробный вывод и разборЕсли отойти от эмоционального тона и взглянуть на текст как на симптом, он выражает сразу несколько сильных идей: 1. Война и политика как игра с асимметричными правилами. Автор исходит из убеждения, что Запад использует правила и нормы не как ценность, а как оружие. Это любопытно с философской точки зрения: - В классическом либеральном дискурсе международное право — инструмент снижения насилия. - В логике автора — это инструмент мягкого подведения к более жёсткому насилию, своего рода «моральная ловушка». Аналогично в психологии: когда один партнёр в отношениях говорит о «ценностях» и «правилах», но на деле использует их, чтобы управлять другим, не считаясь с его интересами. Формально — честность, по факту — манипуляция. 2. Контролируемая эскалация как технология. В терминах теории игр это напоминает пошаговую игру с доминирующей стороной, которая: - задаёт диапазон допустимых ходов противнику, - ограничивает его пространство решений (санкции, зависимость от рынков, рамки «приличного поведения»), - сама же постепенно поднимает ставки, оставаясь как бы «в праве» и «в морали». В этом смысле текст описывает структуру зависимости: когда одна сторона определяет, что считать рациональным, цивилизованным, допустимым. Проблема тут не только политическая, но и онтологическая: кто имеет право задавать критерии «нормальности»? 3. Радикальный ответ: неконтролируемая эскалация. Автор предлагает выйти из этой матрицы за счёт полной непредсказуемости и отказа от правил. Это логика: - «Если ты сделал меня объектом рационального расчёта, я разрушу саму возможность тебя считать». - Психологический аналог — человек, который в ответ на попытки контролировать его, начинает вести себя так иррационально, что любые схемы манипуляции перестают работать. Но здесь возникает парадокс, о котором редко говорят вслух: - Неконтролируемая эскалация — это не просто стратегия, а ставка на разрушение общего поля рациональности. - Там, где нет ничего предсказуемого, исчезает не только контроль противника, но и безопасность собственной стороны. Ядерная логика «встану и хлопну дверью так, что дом обрушится» — это уже не политическая игра, а выход за пределы самой идеи выигрыша. Здесь мы утыкаемся в философский вопрос: что важнее — выживание любой ценой или сохранение некоего образа чести, суверенности, свободы, даже ценой самоуничтожения? 4. Образ Запада как «абсолютного манипулятора». В тексте Запад предстает почти как метафизическое зло: - нет правил, - нет подлинных ценностей, - есть только инструментальная рациональность, где цель оправдывает средства. Интересно, что это зеркально похоже на западные нарративы о «варварском Востоке» или «авторитарных режимах», которые якобы тоже не признают никаких моральных границ. В итоге обе стороны говорят о другом почти в одинаковых терминах: - «Они лживы, коварны, безнравственны». - «У нас ценности, у них — только сила». Философски это напоминает вечный сюжет о демонизации Другого, который позволяет оправдать собственную радикализацию. Когда противник объявлен принципиально аморальным, любые средства против него становятся «законны» уже в нашей системе координат. Срабатывает тот же механизм, который автор приписывает Западу. 5. Между реализмом и апокалиптикой. Можно посмотреть на текст как на смесь: - политического реализма (мир — это борьба интересов, сила важнее красивых слов), - и апокалиптического сознания (нас ведут к казни, это последний коридор, выбора уже почти нет). Политический реализм сам по себе прагматичен: он учит не питать иллюзий. Но в сочетании с апокалиптическим настроем он легко превращается в оправдание любых шагов: «или мы, или нас». Это опасно тем, что сужает поле возможного: - вместо спектра решений остаётся бинарное: капитуляция или самоубийственная эскалация. 6. Практический вопрос: что значит «время что-то менять»? Если отойти от риторики и задать трезвый вопрос, возможны несколько уровней ответа: - Стратегический: - Снизить уязвимость от западных систем — финансовых, технологических, информационных. - Минимизировать зависимость от тех структур, через которые осуществляется «контролируемая эскалация». Это требует не только угроз и непредсказуемости, но и создания собственных устойчивых институтов. - Психологический / ценностный: - Выход из роли «жертвы коридора к казни» требует не только зубастости, но и позитивного образа будущего, который не сводится к отрицанию Запада. - Если вся идентичность строится на «мы не такие, как они», то субъект остаётся реактивным — зависимым от противника даже в своём самоопределении. - Международный: - В мире много акторов, которые тоже не хотят жить под диктатом одной цивилизационной модели. - Но коалиции строятся не только на общей ненависти, а на взаимной выгоде, уважении и предсказуемости хоть в каких-то рамках. Полная неконтролируемость может отпугнуть не только Запад, но и потенциальных партнёров. 7. Философский нерв текста: кто сегодня определяет “норму”? В современном мире «международное право» и «мнение мирового сообщества» действительно во многом совпадают с интересами наиболее мощных центров силы. Но из этого не следует автоматически, что единственным ответом должна стать тотальная иррациональность и ставка на возможный ядерный апокалипсис. В терминах политической философии есть ещё один путь: - не только отрицать навязанные нормы, - но и создавать альтернативное поле нормальности, где: - суверенитет сочетается с внутренней ответственностью, - сила — с самоконтролем, - традиция — с рефлексией, - а международное право — с реальным многообразием субъектов, а не декорацией под гегемонию.
Если суммировать: - Текст оголяет важное ощущение: мир устроен не по-честному, а по-сильному; речь о ценностях часто оказывается лишь инструментом давления. - Но ответ в виде «станем настолько опасными и непредсказуемыми, чтобы нас боялись трогать» — это не стратегия развития, а стратегия выживания на грани самоуничтожения. - Такой ответ разрушает не только «игру Запада», но и возможность устойчивой жизни вообще, в том числе для тех, кого автор пытается защитить. И тогда более глубокий вопрос звучит так: как найти форму сопротивления давлению и манипуляции, которая не сваливается ни в покорную игру по чужим правилам, ни в самоубийственную радикализацию, где вместе с «их порядком» может сгореть и наш мир? Какую «свою» норму — этическую, политическую, цивилизационную — мы готовы выстраивать, чтобы не быть только реакцией на чужую игру, а стать субъектом собственной истории?