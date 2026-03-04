“Непобедимая и легендарная” Е.Ю.Спицын на канале Красная линия в программе “Точка зрения
Эфир на канале Красная линия 23 февраля 2026 г.
Е.Ю. Спицын на канале Красная Линия.
https://rutube.ru/plst/196326
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Контекст праздника и текущей ситуации - День защитника Отечества рассматривается как продолжение традиции Красной/Советской армии и ВМФ. - Россия находится в состоянии затяжного противостояния с Западом, который видит в ней главного военного противника. - Санкции, экономическое и политическое давление не ослабевают, «разрядки» ждать не приходится. 2. Почему разрушили Советскую армию - При СССР: армию уважали, боялись и любили; она была опорой статуса державы. - При Горбачёве началось «моральное разложение» — попытка понравиться Западу, отказ от образа Запада как противника. - Под лозунгами «мира» и «нормальных отношений»: - сокращались дивизии, флот, авиация, - техника распродавалась, части расформировывались, - офицеры испытывали ощущение полной ненужности. - 90‑е: олигархическое обогащение, распродажа заводов и фабрик, при этом десятки тысяч уволенных военных остаются без жилья. 3. Воинский феномен 90‑х - Несмотря на унижение, нищету, развал — костяк офицерского корпуса сохранил верность присяге. - Чеченские войны: многие офицеры воевали, спасая целостность страны, хотя государство относилось к армии пренебрежительно. - Этот сохранённый костяк стал основой нынешнего командного состава. 4. Демонтаж воинского престижа и образа армии - В 90‑е армейскую форму советовали не носить — опасно и «стыдно». - СМИ создавали образ военного как «лишнего» и «опасного» человека. - Армия была оставлена без моральной поддержки: “хоронили” офицеров, которые гибли не только в бою, но и от внутренней враждебности общества. 5. Идеология: советская и постсоветская - В конституции СССР не было прямой статьи об идеологии, но де-факто базой был марксизм-ленинизм. - Подчёркивается мысль: - марксистско-ленинская идеология называлась «научной», - она выражала интересы трудового народа, - давала цель и смысл — и армии, и обществу. - В современной России: - официально «нет государственной идеологии», - фактически навязывается буржуазная, антисоветская, антикоммунистическая линия, - достают из нафталина идею «самодержавие, православие, народность» и мягко внедряют её через СМИ. - Главное не формулировка в конституции, а то, что реально пропагандируется и чьим интересам служит. 6. Патриотическое воспитание и работа с молодёжью - Недостаток системной государственной работы по патриотическому воспитанию. - Многое отдано на откуп инициативе учителей и ветеранов, отсутствует централизованный подход. - Примеры: - директор школы выгоняет фронтовых разведчиков, пришедших рассказать о СВО: «не позволю калечить сознание детей». - Предлагается: - вернуть массовые военно-спортивные игры типа «Зарница» в модернизированном виде (с современными технологиями), - выстраивать непрерывную линию воспитания: от детского сада до вуза. 7. Разрушение и попытки восстановления военного образования - На пике СССР (и частично уже РФ) было около 166 военных вузов; потом их массово закрывали, особенно при Сердюкове. - В США отмечали: «нам страшнее ваше военное образование, чем ваши ракеты» — признание силы советской школы подготовки командиров. - Сейчас: - острая нехватка военных лётчиков, при этом почти одно лётное училище на страну. - есть планы восстановить часть училищ, но мешает дефицит средств и утрата инфраструктуры. - Огромные ресурсы уходят на СВО, на компенсации, на новые виды вооружений — денег одновременно на всё не хватает. 8. Проблемы военкоматов, военной медицины и инфраструктуры - Волны «распогонивания» (сокращения офицеров, снятие погон) ударили и по военкоматам, и по военной медицине. - Сейчас идёт обратный процесс: - возвращают штат военкоматов, - привлекают на работу тяжело раненных участников СВО. - Разрушать оказалось проще, чем восстанавливать, — это общая линия всей «оптимизации» силовых структур. 9. Военно-морской флот и морская стратегия - Россия — не только сухопутная, но и морская держава (Северный Ледовитый, Тихий, Черное, Балтийское моря). - Современные вызовы: - охрана танкеров и морской логистики по всему миру, - обеспечение северного морского пути, - конкуренция с флотами США и Китая. - Нужен сбалансированный флот: - корабли дальней морской зоны, фрегаты, корабли сопровождения, - авиационное прикрытие флота, - развитие беспилотных надводных и подводных систем. - Препятствия: - утрата украинских судостроительных мощностей (Николаев и др.), - необходимость развивать двигателестроение и верфи внутри РФ. 10. Ядерное оружие и стратегическое сдерживание - Подчёркивается официальная позиция РФ: Россия оставляет за собой право первой применить ядерное оружие, если агрессия обычными средствами будет угрожать её существованию. - Запад убеждён, что Россия «никогда не перейдёт красную черту», особенно в Европе — и это убеждение, по мнению спикеров, опасно. - Предлагается: - периодически демонстрировать военный потенциал (манёвры, проходы кораблей и т.п.), - корректировать восприятие Запада, чтобы сдерживание было реальным. - Упоминается технологическое превосходство: - гиперзвуковое оружие, - некоторые стратегические системы (например, «Посейдон», «Буревестник»), - значительный запас тактического ядерного оружия по сравнению с США. 11. Опыт и значение Советской армии - Боевой опыт Красной/Советской армии, особенно Великой Отечественной, изучается во всём мире, в том числе противниками. - Грандиозная роль советского генералитета и маршалов Победы — этот опыт нельзя забывать и обесценивать. - В СССР: - армия действительно была «народной»: большинство офицеров — выходцы из рабочих и крестьян, - народ и армия были едины и социально, и идеологически, - солдат понимал, за что он воюет: за Родину и за социальный строй, давший ему чувство достоинства. 12. Экономика, Запад и повторение старых ошибок - Запад традиционно видит в России не только военного, но и экономического конкурента и желает её ресурсов. - Примеры — высказывания Мадлен Олбрайт о «неоправданности» владения Россией Сибирью. - Критика идеи «демократии не воюют» и «экономика всё решит»: - курс на интеграцию в западную систему в 90‑е привёл к уязвимости, зависимости и разрушению армии. - Опасения по поводу публикаций о возможных шагах РФ по восстановлению экономического сотрудничества с США (если это будет ценой политических уступок). 13. Армия как школа мужества и социальный лифт - В Советское время служба в армии — почётная обязанность и школа воспитания и мужества. - В 90‑е престиж службы обрушился: - офицеры нищали, - абсурдный контраст зарплат (уборщица у посольства получала в разы больше комдива с 7000 подчинённых). - Сейчас идёт восстановление престижа: - социальные гарантии, - высокие выплаты участникам СВО и их семьям, - рост уважения общества. 14. Современная миссия российской армии - На нынешнем поколении военных лежит «сверхисторическая» миссия — реально защитить Россию в условиях прямой конфронтации с Западом. - Подчёркивается, что: - тактические и технологические недостатки компенсируются другими преимуществами (гиперзвук, тактическое ЯО, боевой опыт), - армия должна ощущать моральную и материальную поддержку государства и общества.
Подробный вывод и философский взглядЕсли собрать воедино все нити этой беседы, то перед нами не просто разговор о празднике или о военной технике — это, по сути, размышление о том, что делает армию непобедимой и легендарной и как легко это разрушить изнутри.
1. Армия как зеркало государства и обществаВ этом видео постоянно звучит мысль: армия — не автономный монстр и не «обуза», а концентрированное выражение состояния страны. - Когда у государства есть ясная идея, пусть спорная, но целостная (как советский проект), армия становится опорой, а не проблемой. - Когда элита живёт ради быстрой наживы, а народ убеждают, что «армия не нужна, мир наступил навсегда», армия превращается в то, что проще всего «ограбить и утилизировать». Здесь почти по-философски проводится параллель: так же, как у отдельного человека «психика ломается», если у него нет ценностей и опоры, у государства «ломается армия», когда разрушается смысл, ради которого она существует.
2. Идеология как система координат, а не лозунгВажно, что Спицын отдельно подчёркивает: советскую идеологию не нужно было вписывать в конституцию, она и так определяла всё — от школы до завода и фронта. Это в чём-то похоже на работу нейросети: модель можно не описывать словами, но она управляет всеми выходами — просто по внутренней структуре. Сегодня формально «нет идеологии», но де-факто есть: - культ денег и успеха любой ценой, - антисоветская и антикоммунистическая линия, - попытка притянуть старую формулу «самодержавие, православие, народность» без глубокого содержания. Получается парадокс: армия от солдат требует готовности умереть, но общество приучают жить «по логике выгоды и комфорта». Так возникает внутренний разрыв: солдат, глядя на списки Forbes, невольно задаёт вопрос: «За чьи интересы я рискую жизнью?». Это не просто социальная обида — это кризис смысла, и он всегда опаснее нехватки танков.
3. «Непобедимая и легендарная»: не магия, а конфигурация условийФраза «непобедимая и легендарная» в советской культуре не была пустой риторикой. Она опиралась на три фундамента: 1. Смысл и справедливость: солдат верил, что защищает не только территорию, но и справедливый, «свой» строй. 2. Социальная связь: армия была по составу и духу из того же материала, что и народ; офицеры — из крестьян и рабочих. 3. Организационная и образовательная система: мощная сеть военных училищ, система подготовки, выстроенная вертикаль управления. Когда эти элементы разрушили — легендарность осталась только в песнях и кино, а реальность стала другой: униженные офицеры, разоружённые части, распроданный флот. Сейчас, по сути, идёт попытка снова собрать эту «конфигурацию непобедимости», но уже в иных условиях: - капиталистическая экономика, - глобальная связность, - информационная война вокруг. Это сложнее: соединить «рыночную реальность» с готовностью людей идти на смерть за Родину — задача почти парадоксальная. Но без этого армия рискует остаться лишь технократическим инструментом, а не живой силой.
4. Сила и слабость в одном: Россия между внешним и внутренним фронтомБеседа постоянно колеблется между двумя уровнями: 1. Внешний фронт: НАТО, США, ядерное оружие, флот, гиперзвук, СВО. 2. Внутренний фронт: - отношение к ветеранам, - квартира для уволенного офицера, - зарплата комдива и уборщицы, - директор школы, выгоняющая ветеранов СВО. И невольно выстраивается такой вывод: страна может иметь гиперзвуковые ракеты, но если солдат потом «воюет со своим государством» за квартиру и льготы — это стратегическая трещина в фундаменте. По сути, настоящая обороноспособность — это сочетание ракетного щита и человеческого доверия. Без доверия никакая техника не превращается в «непобедимую и легендарную» силу.
5. История как предупреждение, а не как религияВ лекции много апелляций к: - Гражданской войне и интервенции, - Сталину и послевоенному устройству мира, - Горбачёву и Ельцину, - Чеченским кампаниям и СВО. Это не просто ностальгия. Линия рассуждений такова: паттерн Запада по отношению к России не меняется: от интервентов 1918 года до санкций и блокад сегодня — меняются технологии, но не логика давления. Но есть и другая сторона: паттерн российской внутренней саморазрушительности тоже повторяется — от смуты и предательств элит до 90‑х и «оптимизаций» армии. И здесь важная мысль: если мы видим эти повторяющиеся циклы, то задача не в том, чтобы слепо копировать СССР или имперскую модель, а понять, что в них было жизнеспособным, а что — разрушительным, и уже на этом строить новое.
6. Практический смысл для сегодняшнего дняСводя к практическим выводам, в видео фактически очерчены условия, при которых армия может быть реально защитой, а не декорацией: 1. Системная идеология (или хотя бы внятная ценностная рамка) — понятное большинству людей объяснение, зачем им защищать именно это государство и этот общественный строй. 2. Справедливое отношение к военным — не только высокие выплаты на фронте, но и честное решение вопросов жилья, льгот, статуса после возвращения. 3. Восстановление военного образования и престижа службы — адекватная сеть училищ, статус офицера, уважение к профессионализму. 4. Государственная, а не «добровольческая» система патриотического воспитания — от детского сада до университета, с участием ветеранов, с опорой на исторический опыт. 5. Развитие всех уровней военной мощи — от ядерного сдерживания и флота до беспилотников, логистики и работы военкоматов. Если смотреть шире, это те же принципы, что работают и в психике отдельного человека: - ясные ценности, - чувство поддержки, - системное развитие навыков, - осознанное отношение к прошлому. Так строится не «мифическая непобедимость», а живая способность держать удар.
Завершая, можно сформулировать вопрос, который сквозит через всё сказанное, но так и остаётся открытым: может ли современное общество, построенное на культе индивидуального успеха и потребления, честно вырастить армию, готовую к самопожертвованию — и если да, то на какой системе ценностей это возможно, чтобы она не превращалась ни в фанатизм, ни в циничный контракт «деньги за риск»?