Комментарий редакции
Краткие тезисы из беседы1. Кто гость и что за центр - Сергей Цапенко — заместитель директора Национального центра помощи. - Центр занимается поиском пропавших детей, профилактикой рисков для несовершеннолетних, гуманитарными проектами в Курской, Белгородской областях и на новых территориях. 2. Эволюция деятельности центра - Начинали с тем «безопасный интернет», базовые цифровые навыки для детей и подростков. - Затем перешли к теме минной опасности на новых территориях и в приграничных регионах. - Сейчас основной акцент — противодействие вовлечению несовершеннолетних в экстремистскую, диверсионную и террористическую деятельность. 3. Как вербуют подростков - Канал связи сейчас — любой: мессенджеры, онлайн‑игры, сайты знакомств, боты, соцсети. Не «плохой мессенджер», а сам факт доступа к тебе через интернет. - Механика вербовки в целом вечна и одинакова: - деньги / подкуп; - шантаж и угрозы; - обман, подмена понятий, идеология, манипуляция. - Подросток уязвим не потому, что «глупый», а потому, что эмоционален, доверчив, с отсутствием опыта и критического мышления. 4. Конкретные схемы вовлечения a) «Легкий заработок» и шантаж через деньги - Сначала «безобидная» просьба: сходить, сфотографировать объект, получить небольшую сумму на криптокошелек. - Как только подросток: - сделал действие (фото); - получил деньги — вербовщик фиксирует факт. - Дальше — шантаж: «Либо работаешь с нами, либо тюрьма; мы всё зафиксировали». - Задачи постепенно усложняются: от фото до поджога, закладки, участия в диверсии. b) Сайты знакомств и «романтическая» схема - Переписка через ботов (пример: «Давинчи» в Telegram). - Варианты крючков: - провокация на интимные фото → шантаж: «отправим фото родителям/в школу»; - запрос геолокации «где встретимся» или «где живешь» → дальше манипуляция: «по этому адресу будет удар, ты соучастник», «знаем, где живут твои родители» и т.п. - Важно: страдают не только «трудные подростки». В опасности дети из любых семей и с любым уровнем достатка. 5. Юридические последствия для несовершеннолетних - Сейчас дела по поджогам объектов инфраструктуры квалифицируются не как «порча имущества», а как диверсия (ст. 281 УК РФ). - С ноября 2023 года ужесточена ответственность: - за терроризм, диверсию — с 14 лет. - Для взрослых кураторов — набор тяжёлых статей: - госизмена (275), теракт (205), диверсия (281), плюс оружие (222, 223). - Сроки: до 25–27 лет. - Для несовершеннолетних по диверсии: серьёзные сроки, около 10 лет и выше. - Один «щеночек на криптокошелек» → реальный шанс получить 10–15 лет. 6. Важный момент: есть точка выхода - Пока подросток не совершил действия (не поджёг, не отнёс рюкзак, не установил устройство) — есть возможность выйти из ситуации без уголовной ответственности. - Закон предусматривает: - при добровольном выходе из экстремистского/террористического сообщества и обращении в компетентные органы, - если других преступлений не совершено, возможно освобождение от уголовной ответственности. - Молчать — значит фактически прикрывать вербовщика. - Важно донести до детей: признать ошибку и обратиться — не слабость, а единственная адекватная самозащита. 7. Новые схемы: SIM‑боксы и телеком - Распространена схема с установкой SIM‑боксов: - подростку/молодому человеку предлагают: «Сними квартиру, поставь оборудование, будем платить на крипту». - Через SIM‑бокс проходят тысячи звонков — это точка входа для мошенников и других операций. - Статья 274.1 УК РФ (незаконное использование средств идентификации, телематических систем и т.п.) — в группе до 6 лет лишения свободы. - Наказание несёт тот, кто снял квартиру и поставил оборудование: - куратор из-за границы анонимен, он переводит крипту; - исполнитель «на земле» отвечает по полной. - Отдельный вызов — непрозрачность криптовалюты: фактический «чёрный ящик» вне налогов и государственного контроля. 8. Критика информационной работы государства - На федеральных телеканалах почти нет: - коротких, понятных роликов для детей и подростков о вербовке; - системного объяснения схем мошенничества для старшего поколения (звонки «от полковника ФСБ» и т.п.). - Вместо целевой профилактики — самореклама платформ и сервисов. - Есть отдельные документальные фильмы (пример: «А за что мне так много дали?»), но в целом — недостаточное освещение. 9. Роль школы и НКО - Подвижки начались после принятия президентом стратегии противодействия вовлечению несовершеннолетних (декабрь 2023). - В документе важную роль отведено социально ориентированным НКО. - Центр совместно с Минпросвещения Московской области готовит лекции для классных руководителей, учителей ОБЖ/«основ защиты Родины» и т.п. - Часть учителей уже используют материалы центра на «Разговорах о важном», но пока это локальные инициатива и энтузиазм. 10. Родители как уязвимое звено - Распространённый паттерн: телефон/планшет покупается как «электронная соска» — цель: «сядь в угол, не мешай». - Родители часто: - не знают, во что играет ребёнок; - не смотрят, с кем он общается; - не являются для него авторитетом в цифровой среде. - Центр проводит и родительскую профилактику: - опыт Хабаровского отделения — регулярные родительские собрания, - заметное снижение числа самовольных уходов детей из дома. - Основной месседж: - ребёнок уходит или попадает в беду не «вдруг», а на фоне отсутствия общения и внимания. 11. Поисковая деятельность и подготовка волонтёров - Центр начинал с эвакуации в 2014 году (Славянск, Краматорск): - за 7 месяцев эвакуировано ~15 000 человек, из них ~7000 детей и ~8000 сопровождающих, в 24 региона РФ. - Из этого опыта выросла системная работа: - 48 отделений по стране, включая новые территории; - поиск пропавших детей; - обучение волонтёров, чтобы они не становились «дополнительной проблемой» в лесу/на поисках. Учения - Первые крупные учения — в Гудермесе (Чечня) с инструкторами «Руси». - Потом перешли к окружным и всероссийским учениям: - прошлая площадка — Тюмень; - план — Новгородская область, с участием добровольцев из СНГ и других стран. - Подключаются: МЧС, МВД, Следственный комитет, кинологи, водолазы, иногда вертолётные группы. - Задача — «боевое слаживание»: отработать взаимодействие до реальных поисков. 12. Как проходят поиски на местности - Схема: - звонок от родственников → установление точки входа (район, маршрут); - распределение зон: прочёсывание, поиск «на отклик», работа с коптерами, тепловизорами (с оговоркой: листья и зеленка сильно мешают). - Практические советы: - не одевать камуфляж в лес (быть максимально заметным); - сказать родным, куда идёшь; - оставить геолокацию; - взять Powerbank, свисток/сигнальное устройство. - Аналогично для зимнего вождения в степи/полях: - проблема не только в стихии, но и в полном отсутствии элементарной подготовки у людей. 13. Минная опасность и новые угрозы - Донбасс: боевые действия с 2014 года → территория плотного минирования, особенно опасны противопехотные мины и сбросы боеприпасов с БПЛА. - Центр разработал курс по минной безопасности: - изначально для ЛНР/ДНР, Мариуполя, Запорожской области, Севастополя; - затем — для Курской и Белгородской областей. - Модернизация курса: - сначала пытались показывать множество типов боеприпасов; - затем пришли к модели: минимум образцов, максимум чёткости в правилах поведения. Что категорически нельзя делать при находке подозрительного предмета/боеприпаса - Брать в руки, пинать, переворачивать, переносить, закапывать. - Разводить рядом костёр, бросать в воду, разбирать, «проверять на прочность». - Использовать телефон вплотную (из-за возможных датчиков инициации, в т.ч. реагирующих на электромагнитное поле, движение, поворот). - Каждый такой запрет — «написан чьей-то кровью», т.е. выведен из реальных трагических случаев. Алгоритм действий для ребёнка - Остановиться, не двигаться дальше вперёд. - Осмотреться по сторонам (чтобы не наступить на что-то ещё). - Без паники теми же шагами отойти назад на безопасное расстояние (хотя бы 10–15 метров). - Уже оттуда звонить 112; при необходимости — сделать фото и отправить, но не рядом с объектом. Новые формы угроз - «Умная колонка» с заложенным зарядом (пример из Луганска). - Деньги, игрушки, «приманки» на детских площадках: - случай под Москвой — мальчик поднял купюру с 10 граммами ВВ, потерял три пальца; - фейки с петардами и краской — уже используются как психологическое воздействие (запугивание). 14. Опыт эвакуации и работы в зонах боевых действий - В Курской области в 2024 году: - развёрнут гуманитарный центр (2500 кв.м), через который прошло более 200 000 человек (продукты, вещи, детское питание, памперсы). - Созданы стабилизационные центры и группы эвакуации: - выезд в «серые зоны»; - стабилизация раненых; - эвакуация в тыл. - По словам Цапенко — у групп очень высокая выживаемость эвакуируемых (он сознательно не называет цифр, чтобы «не сглазить»). - Отдельный блок работы — эвакуация военнослужащих, в т.ч. иностранных (к примеру, военнослужащие КНДР), тысячи человек. 15. Как стать волонтёром и где узнавать подробнее - У центра есть сайт с описанием проектов и учений. - Проводятся всероссийские учения, куда приглашаются и сторонние поисковые отряды. - Цель — не «пиар центра», а повышение квалификации всех, кто занимается поиском и помощью. - Под роликом (в контексте видео) обещаны ссылки для тех, кто хочет присоединиться.
Подробный вывод и размышлениеВ этом разговоре, за плотной фактурой — статистикой, статьями УК, практическими советами — просматривается более глубокий, почти философский срез: как меняется мир, когда граница между «фронтом» и «тылом» исчезает, а война заходит прямо в детскую комнату через мессенджер и сайт знакомств.
1. Подросток как мишень и поле бояЕсли отбросить идеологический шум, остаётся простая картина: подростка используют как одноразовый инструмент. Раньше, чтобы сделать из человека диверсанта, его надо было долго готовить, вкладываться — разведшкола, легенда, прикрытие. Сегодня достаточно: - анонимного аккаунта; - небольшой суммы в крипте; - базового знания человеческой психики: - тяга к деньгам, - тяга к признанию и любви, - страх позора и наказания. И получается страшно прагматичная формула: минимальные затраты → максимальный ущерб для чужой страны → сломанная судьба одного конкретного ребёнка. С точки зрения вербовщика это идеальная «экономика»: никакой ответственности и никаких моральных сдержек. С точки зрения ребёнка — ловушка, которую он редко способен увидеть заранее: жизненный опыт ещё не сложился, а ощущение собственной «взрослости и понимания жизни» уже очень сильное. Это та самая иллюзия знания, к которой подростковый мозг особенно склонен. Здесь почти как в программировании: подросток — «система» с открытым API, но без firewall и без логов. Запрос приходит извне — и если родитель, школа, государство не помогли выстроить фильтры, любой чужой код может выполниться.
2. Ответственность с 14 лет и этическая дилеммаЮридическая реальность жёстка: с 14 лет ребёнок в России несёт ответственность за терроризм и диверсию почти как взрослый. С одной стороны, это выглядит как необходимая мера в условиях реальной угрозы: дети действительно участвуют в поджогах, установке закладок, работе на SIM‑боксы — и игнорировать это нельзя. С другой — есть внутреннее напряжение: подростка манипулируют, лгут про «максимум административку», шантажируют интимными фото или угрозами родителям. В моральном плане он жертва. В юридическом — преступник. Стратегия центра — искать баланс: да, ответственность реальна и тяжёлая, но пока ты не перешёл черту, есть возможность выйти. Это попытка встроить в подростковое сознание «красную кнопку остановки»: осознать, что не всё предопределено первым шагом, что даже если ты уже «увяз», ещё можно не дать «птичке пропасть». Это важный сдвиг: от фатализма («всё, уже поздно») к идее ответственности как постоянного выбора в настоящем моменте. В йогической и буддийской традиции это похоже на практику осознанности: ты не можешь отменить прошлый шаг, но можешь остановить следующий.
3. Родители и государство: кто не доработал?В беседе много горькой иронии про «верующих, которые на Бога надеются» и про родителей, которые покупают телефон, чтобы ребёнок «сел в угол и не мешал». Если убрать эмоции, логика такая: - Ребёнок живёт в двух реальностях: офлайн‑семья/школа и онлайн‑мир. - Взрослые часто контролируют только офлайн: - как одет, что поел, какие оценки. - А онлайн‑пространство остаётся «секретным детским миром», где: - формируются ценности, - строятся отношения, - принимаются решения — иногда фатальные. Государство тоже присутствует фрагментарно: есть стратегия, есть ведомства, есть отдельные учителя‑энтузиасты и НКО, есть ролики уровня того, что показан в лекции. Но нет устойчивой, массовой, понятной каждому ребёнку и родителю системы объяснений. В итоге применима старая формула: «Система воспитания всё равно есть — вопрос только, кто её строит». Если этого не делает семья и общество осознанно, это сделают те, кто вербует и манипулирует.
4. Мина, SIM‑бокс, крипта: одна и та же логикаИнтересно, как в разговоре переплетаются казалось бы разные темы: - мины и взрывные устройства; - SIM‑боксы и телеком; - криптовалюта; - «красивые игрушки» и умные колонки. По сути, всё это — об одном: 1. Мир становится технически сложным, и граница между военным и гражданским всё более размыта. 2. Гражданский человек оказывается в пространстве, где любая привычная вещь может быть инструментом атаки: - телефон, - колонка, - игрушка, - купюра, - даже запрос «сними квартиру и поставь железку». 3. Общее правило выживания становится похожим на правило хорошего кибербезопасника: - ничего не трогать, что тебе непонятно; - фиксировать и сообщать специалистам; - иметь базовые «алгоритмы поведения» — как при пожаре, землетрясении или утечке газа. Это и есть та самая «новая ОБЖ», только вместо учебника — ролики, лекции, работа НКО и учителей.
5. Волонтёры как новая форма гражданской зрелостиИстория центра — от эвакуации в 2014‑м до всероссийских учений — хорошо показывает, как из стихийного добровольчества вырастает структура с дисциплиной, обучением, стандартами. В некотором смысле это альтернатива классическим институтам инициации во взрослость: - раньше этим могло быть НВП, армия, трудовой лагерь, стройотряд; - сейчас — участие в поисковых отрядах, гуманитарных миссиях, медико‑эвакуационных группах. Волонтёр в такой системе — это человек, который учится: - быть полезным, а не героическим; - действовать в команде; - понимать, что «главное не навредить» — не пустая фраза, а рабочий принцип. И это, возможно, одно из немногих пространств, где подросток/молодой человек может прожить опыт ответственной свободы, а не квази‑свободы типа «делай, что хочешь в интернете, а мы потом пожмём плечами: государство виновато».
6. Общий практический выводЕсли собрать воедино всё сказанное в видео, складывается такая практика выживания и здравомыслия: 1. Для подростков - Не верить обещаниям «тебе ничего не будет, ты же несовершеннолетний». - Не соглашаться на «лёгкие деньги за мелкую услугу» в интернете. - Понимать: как только ты сделал действие и получил оплату — ты в руках у шантажиста. - Знать: пока не совершено тяжёлое действие (поджог, закладка, перенос «рюкзака») — есть возможность выйти, обратиться в органы и избежать срока. 2. Для родителей - Не отдавать ребёнка на откуп телефону. - Интересоваться, во что он играет, что смотрит, с кем общается. - Строить доверие, при котором ребёнок не боится рассказать о странном контакте. - Слушать лекции, участвовать в родительских собраниях, знать базовые схемы вербовки и мошенничества. 3. Для всех - Ничего не поднимать и не трогать, если предмет кажется подозрительным или «слишком заманчивым». - Соблюдать простые правила в лесу, в дороге, в зоне потенциальной опасности. - Быть готовым к тому, что в нынешних условиях «фронт» может оказаться там, где вы его не ожидали — в телефоне, в дворе, даже на детской площадке. И, пожалуй, главный нерв беседы: мы живём во времени, когда наивность смертельно опасна, но и тотальный страх ничуть не лучше. Остаётся путь осознанности: понимать, как устроен мир, не идеализировать ни себя, ни государство, ни технологии — и при этом находить способы действовать по‑человечески: помогать, обучаться, брать на себя посильную ответственность.
Если смотреть шире, не возникает ли у тебя вопрос: как мы можем воспитать у детей и у самих себя ту внутреннюю «систему безопасности», которая сильнее любых внешних фильтров и запретов — способность вовремя остановиться и задать себе вопрос: «А что сейчас на самом деле происходит и к чему это меня ведёт?»