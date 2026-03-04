Узнайте причину недомогания. Проверьте витамины D и B12, кальций и железо от 1590 ₽: https://helix.ru/promotions

Заказывайте свой генетический паспорт со скидкой 66% по промокоду PANCHIN34 https://clck.ru/3S7cTj

В этом видео мы разберёмся, как крошечная микробная цивилизация внутри нас может превратить организм в «автопивоварню», буквально синтезируя спирт из обычного хлеба. Почему 90% «гормона счастья» серотонина на самом деле производится в кишечнике и как микробы умеют манипулировать вашим аппетитом.

Мы узнаем, почему один человек ест всё подряд и остаётся стройным, а другой — безуспешно борется с весом из-за своих внутренних жителей. Поговорим о том, почему наш микробиом больше похож на сложный социум со своими городами и границами, чем на случайный набор клеток. Объясним, как бактерии «договариваются» друг с другом с помощью чувства кворума и коллективно решают, когда пора начать отжимать ресурсы у вашего тела.

Наконец, мы разоблачим популярные мифы про «дырявый кишечник» и детокс, чтобы вы могли легко отличить настоящую науку от маркетинговых уловок.

Источники: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT3eGngWo20XtsyoBGzhoLfAZ5xcWwjg1Y1gZd3kpKsxFyfW92HmOFRUTh95h02bS5otFuiGX26Yo4p/pub

️ БЛИЖАЙШИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Лекция «Свобода воли. Иллюзия вашего “Я”»

• РИГА — 14 апреля

• ВИЛЬНЮС — 16 апреля

• ТАЛЛИНН — 28 апреля

• ХЕЛЬСИНКИ — 20 апреля

• ПРАГА — 22 апреля

Информация и билеты: https://alexanderpanchin.com/

‍ Мой цикл лекций по критическому мышлению с интерактивными домашними заданиями: https://shl.ms/uCPyBOwBi1j

Настолка «Научный апокалипсис»: https://scientificapocalypse.com/

Книга Immortality or Death (на англ. яз.) на Amazon: https://www.amazon.com/dp/B0F93JBB1D

Слушать аудиокнигу Immortality or Death (на англ. яз.) на Spotify: https://open.spotify.com/episode/1yCn6E7ZqF3rbiS4AUkr1X

Также книга доступна на сервисах Storytel, Bookmate, Everand, Google Play Books, Audible, Barnes & Noble, AudiobooksNow и Mobilism.

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ

Для иностранных карт — https://patreon.com/scinquisitor

Для российских карт — https://boosty.to/scinquisitor

Для криптовалюты — https://taplink.cc/scinquisition

✔️ ПОДПИСАТЬСЯ

Instagram — https://instagram.com/panchin.nauka и https://instagram.com/scinquisitor

Telegram — https://t.me/ScienceInquisition

ТikTok — https://tiktok.com/@panchin.nauka

ВКонтакте — https://vk.com/scinquisitor_planetarium

Текстовая версия видео — https://open.substack.com/pub/scinquisitor и https://pikabu.ru/@scinquisition

#наука #панчин #микробиом

00:00:00 Вступление. Трагедия «вечно пьяного» трезвенника

00:02:20 Микробиом — цивилизация внутри человека

00:04:48 Трудности в изучении нашего «внутреннего мира»

00:07:54 Реклама

00:09:09 Метагеномика: исследование микроорганизмов с помощью шотгана

00:13:45 Реклама

00:15:00 Чувство кворума: как бактерии общаются между собой

00:21:20 Влияние микробиома на своего носителя

00:25:30 Бактерии заставляют набирать вес

00:31:00 Микробиом приносит пользу или вред?

00:34:29 Можно ли прокачать микробиом. Пробиотики, кефирчик

00:42:49 Какая диета лучше для здоровой микробиоты?

00:46:13 Мифы о микробиоме — как не дать себя обмануть

00:50:00 Заключение. Как жить с бактериями во рту, в глазах и повсюду