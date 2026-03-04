Культ Николая II и великое ограбление 90-х Захар Прилепин поставил вопрос, который уже сам (без ответа) очень многое говорит о нашем правящем классе:

«Как же так вышло, что современная Россия выбрала себе образцом национального благополучия эпоху Николая Второго»

Действительно, почему не Александра III Миротворца или Александра I, победителя Наполеона?

Под лозунгом «Вернемся в Россию» идет массированная компания по насаждению буквально культа именно Николая II, как величайшего правителя России.

Того самого Николая II, результатом правления которого стал крах самодержавия, гибель Российской империи и погружение России в Гражданскую войну.

Бред?

Нет – «сила вещей», как писал Пушкин.

Миф о благословенных николаевских временах объективно обусловлен природой и интересами той части российской элиты, которая сформировалась в процессе разграбления общенародной собственности СССР.

«Великое ограбление» (по-научному «реставрация капитализма в России») привело не только к сказочному обогащению нуворишей, но и к утрате огромных территорий, колоссальному экономическому ущербу для государства и большинства его граждан, демографическим потерям, сравнимым с потерями в Великой Отечественной войне.

Пропагандистская машина, работая на полную мощь и без устали, втемяшивала в сознание ограбленных граждан, что все это неизбежная расплата за социалистический эксперимент.

Во всем виноват – Советский Союз.

Вот, вернемся на магистральный путь развития человечества, войдем в семью цивилизованных народов (Россия – це Европа) тогда и заживем: высокие зарплаты, достойные пенсии, чистые подъезды и прекрасные дороги. Только потерпите немного.

Жулье и ворье правит бал?

Так это – первоначальное накопление капитала. Накопят и всем станет хорошо. Как в Швеции или Португалии.

Гибридная война Запада против России камня на камне не оставила от этой политико-идеологической конструкции.

Дальнейшая легитимизация власти денежных мешков через образ процветающего Запада стала опасной для элиты. Вдруг у темного народа возникнет идея вернуться на тот путь, которым шли до поворота на «магистральный», оказавшийся (кто бы мог подумать) дорогой в пропасть.

А это уже прямая угроза самому существованию элиты, рожденной «великим ограблением».

Отсюда и насаждение мифа о 1913 г.

Все беды от того, что большевики «сломали» традиционное русское государство, уничтожали традиционные ценности русского народа и его идентичность. В 1991 г., избавившись от страшного и ужасного «совка», ошибочно пошли на Запад, не учтя, что он изменился, утратил традиционные ценности («обманулись»).

Теперь надо вернуться в точку слома, в благословенные времена Николая II и заживем. Как в 1913 г.

Отсюда и крик, о котором пишет Захар Прилепин:

«У нас отняли всеблагой 1913-й! Теперь мы вернёмся туда и насладимся!»

Русофобия части элиты, рожденной «великим ограблением», нисколько не мешает «возвращению в Россию»: когда на одной чаше весов угроза потерять непосильным трудом нажитое, а на другой необходимость надеть маску «русского националиста» и всюду демонстрировать свою православность, конечно же, выберут второе.

Закономерен и выбор правления именно Николая II. И при Александре I и при Александре III аристократия еще должна была (по инерции) служить России, а денежные мешки оставались на вторых и третьих ролях.

Лишь при Николае II на Руси расцвел капитализм, аристократия и капитал слились в экстазе, отбросили все и всяческие обязанности и зажировали, как никогда.

Правление Николая II – золотой век для паразитической элиты. Поистине, идеальное время для «прихватизаторов».

Затем был Октябрь 1917?

Предшественники маху дали.

Решили в феврале 1917 еще и от самодержца избавиться, чтоб совсем уж хорошо было.

Тут-то народец темный и понесло – лишившись Царя-батюшки с большевиками спутался.

Теперь ученые. Ошибок не повторим.

Монархию восстановим, какого-нибудь Гошу архиепископ Савва (сделаем Патриархом) провозгласит помазанником Божьим.

Ляпота.

Вечный 1913 год на все времена!

Мечты, мечты!