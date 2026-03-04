Культ Николая II и великое ограбление 90-х
Культ Николая II и великое ограбление 90-х Захар Прилепин поставил вопрос, который уже сам (без ответа) очень многое говорит о нашем правящем классе:
«Как же так вышло, что современная Россия выбрала себе образцом национального благополучия эпоху Николая Второго»
Действительно, почему не Александра III Миротворца или Александра I, победителя Наполеона?
Под лозунгом «Вернемся в Россию» идет массированная компания по насаждению буквально культа именно Николая II, как величайшего правителя России.
Того самого Николая II, результатом правления которого стал крах самодержавия, гибель Российской империи и погружение России в Гражданскую войну.
Бред?
Нет – «сила вещей», как писал Пушкин.
Миф о благословенных николаевских временах объективно обусловлен природой и интересами той части российской элиты, которая сформировалась в процессе разграбления общенародной собственности СССР.
«Великое ограбление» (по-научному «реставрация капитализма в России») привело не только к сказочному обогащению нуворишей, но и к утрате огромных территорий, колоссальному экономическому ущербу для государства и большинства его граждан, демографическим потерям, сравнимым с потерями в Великой Отечественной войне.
Пропагандистская машина, работая на полную мощь и без устали, втемяшивала в сознание ограбленных граждан, что все это неизбежная расплата за социалистический эксперимент.
Во всем виноват – Советский Союз.
Вот, вернемся на магистральный путь развития человечества, войдем в семью цивилизованных народов (Россия – це Европа) тогда и заживем: высокие зарплаты, достойные пенсии, чистые подъезды и прекрасные дороги. Только потерпите немного.
Жулье и ворье правит бал?
Так это – первоначальное накопление капитала. Накопят и всем станет хорошо. Как в Швеции или Португалии.
Гибридная война Запада против России камня на камне не оставила от этой политико-идеологической конструкции.
Дальнейшая легитимизация власти денежных мешков через образ процветающего Запада стала опасной для элиты. Вдруг у темного народа возникнет идея вернуться на тот путь, которым шли до поворота на «магистральный», оказавшийся (кто бы мог подумать) дорогой в пропасть.
А это уже прямая угроза самому существованию элиты, рожденной «великим ограблением».
Отсюда и насаждение мифа о 1913 г.
Все беды от того, что большевики «сломали» традиционное русское государство, уничтожали традиционные ценности русского народа и его идентичность. В 1991 г., избавившись от страшного и ужасного «совка», ошибочно пошли на Запад, не учтя, что он изменился, утратил традиционные ценности («обманулись»).
Теперь надо вернуться в точку слома, в благословенные времена Николая II и заживем. Как в 1913 г.
Отсюда и крик, о котором пишет Захар Прилепин:
«У нас отняли всеблагой 1913-й! Теперь мы вернёмся туда и насладимся!»
Русофобия части элиты, рожденной «великим ограблением», нисколько не мешает «возвращению в Россию»: когда на одной чаше весов угроза потерять непосильным трудом нажитое, а на другой необходимость надеть маску «русского националиста» и всюду демонстрировать свою православность, конечно же, выберут второе.
Закономерен и выбор правления именно Николая II. И при Александре I и при Александре III аристократия еще должна была (по инерции) служить России, а денежные мешки оставались на вторых и третьих ролях.
Лишь при Николае II на Руси расцвел капитализм, аристократия и капитал слились в экстазе, отбросили все и всяческие обязанности и зажировали, как никогда.
Правление Николая II – золотой век для паразитической элиты. Поистине, идеальное время для «прихватизаторов».
Затем был Октябрь 1917?
Предшественники маху дали.
Решили в феврале 1917 еще и от самодержца избавиться, чтоб совсем уж хорошо было.
Тут-то народец темный и понесло – лишившись Царя-батюшки с большевиками спутался.
Теперь ученые. Ошибок не повторим.
Монархию восстановим, какого-нибудь Гошу архиепископ Савва (сделаем Патриархом) провозгласит помазанником Божьим.
Ляпота.
Вечный 1913 год на все времена!
Мечты, мечты!
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи1. Вопрос Прилепина как диагноз элиты Захар Прилепин задаёт принципиальный вопрос: почему именно Николай II навязывается как образец «золотого времени» России, а не более успешные и очевидные фигуры — Александр I или Александр III. Уже сама постановка вопроса многое говорит о природе современной элиты. 2. Культ Николая II как проект, а не исторический вывод Создаётся целенаправленный культ Николая II — как «великого правителя» и символа якобы благословенной дореволюционной России. Это противоречит реальному результату его правления: крах самодержавия, гибель империи, Гражданская война. 3. Связь культа Николая II с разграблением 90-х Автор связывает миф о «счастливом 1913-м» с интересами элиты, возникшей в результате приватизации и «великого ограбления» 90‑х, то есть реставрации капитализма. - Элита обогатилась. - Страна понесла территориальные, экономические и демографические потери, сопоставимые с войной. 4. Идеологическая схема 90-х: СССР – источник всех бед Пропаганда 90‑х внушала ограбленным гражданам: все беды — следствие «ошибки социализма» и самого факта существования СССР. Обещание: «вернемся на магистральный путь человечества», «войдём в семью цивилизованных народов» — и заживём, как в Швеции или Португалии. Грабёж оправдывался как «первоначальное накопление капитала». 5. Крах ориентации на Запад и смена идеологического фокуса Гибридная война Запада против России разрушила конструкцию, в которой процветающий Запад служил источником легитимности новой элиты. Если Запад — больше не образец, то у народа может возникнуть идея: а почему бы не вернуться на «советский путь»? Для элиты, созданной разграблением, это смертельно опасно. 6. Поворот к мифу о 1913 годе Новый нарратив элиты: - Все беды от того, что большевики разрушили «традиционное русское государство» и «истинные ценности». - В 1991-м Россия ошибочно пошла на Запад, который сам «деградировал» и утратил те самые «традиционные ценности». - Правильный выход — вернуться не к СССР, а к дореволюционной России, к «точке слома» — к условному 1913 году. 7. Мифологема “нас лишили всеблагого 1913 года” В массовое сознание внедряется крик: «У нас отняли всеблагой 1913-й! Вернёмся туда — и заживём!» Противоречие: те же люди, которые по-своему русофобски относились к советскому и часто вообще к русскому прошлому, теперь наряжаются в шкуру «православных националистов», если это помогает сохранить богатство и власть. 8. Почему именно Николай II подходит элите 90-х При Александре I и Александре III аристократия ещё должна была служить государству, а капитал — занимать вторые роли. При Николае II, по мысли автора: - капитализм «расцвёл», - аристократия и капитал слились, - элита отбросила обязанности и зажила в роскоши. Это — «золотой век» паразитической элиты, идеальный образец для тех, кто разбогател на приватизации. 9. Ошибки предшественников и «план» на будущее В 1917-м элита сначала избавилась от самодержца в феврале, рассчитывая на ещё большую свободу и выгоды, но «народ пошёл не туда» — к большевикам. Новая элита «учёная»: - сейчас они, по логике статьи, мечтают восстановить монархию, - найти удобную фигуру-монарха (условного «Гошу»), - получить религиозное освящение власти (через Патриарха), - закрепить «вечный 1913-й» — как вечную систему правления богатых без ответственности. 10. Ироничная развязка Статья завершает мысль ироничным «Мечты, мечты!», подчеркивая, что этот проект — фантазия элиты, желающей вечной приватизированной империи 1913 года без риска революционных последствий.
Подробный выводЕсли упростить до схемы: автор видит в культе Николая II не столько религиозное чувствование, сколько политико-экономический инструмент легитимации власти постсоветской олигархической элиты.
1. История как зеркало интересовИсторическая память здесь не нейтральна. Она работает как код: - Если элите выгоден образ «процветающего Запада» — строится нарратив о том, что Россия «должна догнать Европу». - Когда Запад становится враждебным или опасным примером — нужно срочно найти другой источник легитимности, другой «золотой век». Миф о 1913-м выполняет ту же функцию, что раньше миф о «цивилизованной Европе»: он говорит народу — не смейте смотреть вперёд или в сторону СССР, смотрите в «правильное прошлое», туда, где богатые богаты, а бедные… ну, просто «любят государя и традиционные ценности». В этом смысле правящий класс действует как любой крупный игрок: он не просто владеет активами, он владеет правом определять, что считать нормой и идеалом — языком Бурдьё, это борьба не только за экономический, но и за символический капитал.
2. Николай II как удобный символ паразитической нормыПочему не Александр III, который ассоциируется с силой и стабильностью? Почему не Александр I с его победой над Наполеоном? Потому что в предлагаемой картинке мира важны не победы и не государственная эффективность, а модель сосуществования элиты и государства: - При Александре III аристократия всё ещё должна служить, быть включённой в реальную ответственность за государство. - При Николае II — в интерпретации автора — элита максимально дистанцируется от служения, превращаясь в чистое потребление, в «зажор». То есть Николай II нужен не как реальный человек и не как трагическая фигура — а как икона комфортной для элиты системы: где капитал и аристократия сливаются, а народ — статист, ресурс, архаическая «толща», которой можно управлять через мифы, культ и традиционализм. Показательно: именно тот правитель, при котором система треснула и рухнула, преподносится как образец «вечной России». В этом есть почти циничная честность: элита интуитивно тянется к тому моменту, когда она была максимально свободна от обязанностей — даже если это вёлo к катастрофе всей страны.
3. От антисоветизма к псевдопатриотизмуВ 90-е основной идеологический враг — СССР. Сегодня уже опасно строить легитимность на Западе и отрицании всего советского: - СССР начинает переоцениваться снизу, - Запад — демонстрируется как агрессор и конкурент. Тогда в ход идёт иная связка: - «Мы — продолжатели настоящей, дореволюционной России», - «Все беды — от большевиков» (февраль как бы смазан, маркер зла — Октябрь), - «Нужно восстановить разорванную традицию». Но реальное содержание этой «традиции» сводится не к служению, не к жёсткой ответственности элиты, а к легализации привилегий под иконами, хоругвями и риторикой о «скрепах». Психологически это напоминает механизм, распространённый и в религии, и в политике: если твои действия трудно оправдать рационально, ты возводишь их к «вечным ценностям», «национальной традиции», «воле Бога» или «логике истории» — всё что угодно, лишь бы снять личную ответственность и представить случайный, часто корыстный выбор как предначертанный.
4. Великое ограбление и страх перед возвращением к «неправильному» прошломуАвтор жёстко называет приватизацию 90-х «великим ограблением» — и по факту, и в масштабах последствий. Если принять эту оптику, логика элиты понятна: - Признать 90-е ошибкой — значит поставить под вопрос не только конкретные приватизационные сделки, но саму социальную конструкцию, в которой богатство концентрируется у узкого круга лиц, а большинство — выживает или приспосабливается. - Признать СССР не абсолютным злом — значит открыть дверь разговорам о национализации, перераспределении, социальном государстве. Отсюда неудобная развилка: - нельзя больше упирать на Запад, - страшно допустить реабилитацию СССР, — значит, нужно выкатить третий путь: монархия + традиции + Церковь + миф о гармоничной дореволюционной России. Именно отсюда вырастает почти гротескная картина: бывшие (или наследники) тех, кто в 90-е клеймил «вату» и «совок», сегодня спокойно надевают кресты, говорят о «скрепах», рассказывают о «духовности русского народа» — не потому, что пережили подлинное духовное обращение, а потому что так безопаснее для капитала.
5. «Вечный 1913-й» как мечта о замороженной иерархииИдея «вечного 1913 года» — это не столько исторический проект (он нереализуем), сколько социальная фантазия элиты: о мире, где: - богатство не оспаривается, - политическая система лишена механизмов серьёзного пересмотра собственности, - народ обезоружен в духовном и политическом смысле, связан традицией и культом, - любые попытки изменения объявляются «разрушением России», «новым 1917-м». В этом смысле культ Николая II — это не о прошлом, а о будущем: о попытке зацементировать нынешний порядок вещей как «вечную Россию», переведя борьбу за власть и собственность из сферы рациональной дискуссии в сферу сакральную, вне обсуждения. Философски это очень похоже на идею «конца истории», только в национал-консервативной, а не либеральной версии: необратимость и неизменноcть существующей иерархии обосновывается не прогрессом (как у Фукуямы), а традицией и верой.
И, если вернуться к мета-вопросу: история здесь становится не поиском правды, а полем битвы за то, кому принадлежит право определять, что считать «правильной Россией» — Россией 1913-го, 1945-го, 1961-го или 1991-го. Вопрос, который остаётся открытым: если каждый правящий слой переписывает прошлое под свои интересы — на что может опираться человек, ищущий не выгодный, а честный образ своей страны и своей истории, и где проходит граница между полезным мифом и разрушительной ложью?