Цифровое доверие по-китайски, или Как создать безопасность через собственные платформы
Поговорили о том, как китайцы воспринимают информацию и относятся к цифровым разработкам, а также о феномене «карго-культа» – с Екатериной Олеговной Манько, вице-президентом Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, и Александром Владимировичем Пастуховым, экономистом-кибернетиком, членом Совета консорциума «АН2». Что для китайцев имеет больший вес: деловая среда, статус или уважение к наследию?
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- Китайская культура изначально привыкла к «надзору»: за человеком всегда кто‑то смотрел — семья, соседи, духовные авторитеты, партия. Цифровой «большой брат» лишь продолжает привычную модель. - Китайцы в массе не воспринимают цифровой контроль как несвободу, а скорее как гарантию порядка и безопасности: «честному человеку скрывать нечего». - Система тотального видеонаблюдения и цифровой идентификации доведена до высокой эффективности: магазины без продавцов, распознавание лица в аэропорту, мгновенная идентификация пассажира и его рейса. - При этом внутренний мир китайцев по‑настоящему остается закрытым: публичные высказывания даже в скандалах обычно завершаются прославлением «величия системы». - Китайцы гораздо осторожнее в соцсетях: часто нет реальных фото на аватарках, есть страх кибермошенничества, так как по лицу можно оплатить покупки или получить доступ к деньгам. - Соцсети в Китае — прежде всего инструмент репутации и бизнеса, а не «излить душу». Люди дозируют личную информацию. - Традиция живого общения не исчезла: китайский Новый год — священное время семьи, реальных встреч, общих застолий, чаепитий. В эти дни бизнес, деньги и сделки отступают. - Совместная еда и длительные трапезы — важнейший социальный ритуал и инструмент выстраивания доверия и статуса. - Китайский цифровой мир строится вокруг собственных платформ (прежде всего WeChat), а не вокруг системы доменных имен и сайтов, привычной на Западе. - Базовые интернет‑стандарты глобально по‑прежнему контролируются США (ICANN и др.), что формирует недоверие и подталкивает Китай к своим замкнутым решениям. - Крупные цифровые системы Китая обладают эффектом масштаба: они могут быть автономными и конкурентоспособными без опоры на западную инфраструктуру. - Но зависимость от чужих стандартов (если Россия просто «подключится» к китайским платформам) грозит потерей суверенитета и подстройкой под чужую ментальность. - Главный фронт будущего — международные цифровые стандарты и договоренности о правилах игры в глобальном цифровом пространстве. - Цифровые технологии и культура доверия в Китае сильно снижают транзакционные издержки (стоимость недоверия). - В Китае инвестиции ~42% ВВП, в России ~21%. - Транзакционные издержки в России — более 60% (огромная «цена недоверия»). - Пример: китайский банк с 5000 сотрудников обслуживает 500 млн клиентов; Сбербанк с 300 000 сотрудников — около 150 млн. - Социальный рейтинг в Китае — органичное продолжение традиционной культуры, где выгодно быть честным и предсказуемым, а репутация — рабочий инструмент. - Для китайцев одиночество и «есть в одиночку» — социальный маркер неблагополучия; стримы с едой и виртуальные трапезы — попытка компенсировать отсутствие совместных застолий. - Традиции, семейные праздники, легенды, символические практики (пряники с зашифрованными посланиями, фейерверки, феншуй, культ еды) сохраняются и сосуществуют с тотальной цифровизацией. - Для выстраивания контактов с китайцами крайне важен «цифровой облик» человека: профиль в WeChat — это ваша визитка, резюме и характеристика одновременно.
Как «правильно выглядеть» в цифровом пространстве для китайских партнеровЧто ценится в WeChat‑профиле: 1. Связь с государственными структурами - Фото в Госдуме, Совете Федерации, на официальных площадках. - Участие в патриотических, общественно значимых проектах. - Позиционирование как человека, допущенного к государственным кругам. 2. Демонстрация успешности и статуса - Качественные фото из дорогих отелей, ресторанов, переговорных комнат. - Отсутствие «бедности» и «простецкости» в образе. - Пафос допустим и даже желателен, если он аккуратно подан. 3. Семейные и образовательные ценности - Фото с родителями, детьми, расширенной семьей. - Истории о предках, образованных родственниках, семейной преемственности. - Фото с учителями, профессорами, научными руководителями, армейскими товарищами. - Красные дипломы, учеба, служба, участие в значимых событиях — мощный социальный капитал. 4. Поясняющие подписи - Не просто картинка, а объяснение: кто на фото, что за событие, почему это важно. - Истории, показывающие уважение к старшим, учителям, семье, традиции. Чего категорически избегать: - Компромат и провокационный контент. - Фото с алкоголем, сигаретами, «тусовками», сомнительной публикой. - Полуголые фото, сексуализированные образы. - Сюжеты «душевности по‑русски»: рыбалка в резиновых сапогах, «простая деревня», бытовая неустроенность. - Демонстрация чрезмерной роскоши или цинизма на фоне бедности других (пример: чиновница в ванне из шоколада, уволенная после такого поста). Для китайцев цифровой профиль — не запись «как оно есть», а тщательно выстроенная социальная маска, отражающая статус, надежность и достоинство. Это не лицемерие для них, а социальная дисциплина.
Подробный вывод: цифровое доверие по‑китайски
1. Нормальность тотального наблюденияКлючевая мысль: китайцы исторически живут в культуре, где «один на один с собой» почти не существует. Большая семья, плотная застройка, общинность, иерархия, затем — партия. В этом контексте цифровой контроль не воспринимается как антитеза свободы, а как новая форма старой привычной опеки. Если у западного человека есть миф о «частном индивидуальном пространстве», у китайца исторически такого мифа почти не было. Поэтому: - видеокамеры — не вторжение, а страховка; - распознавание лиц — не слежка, а удобство; - социальный рейтинг — не «орвелловский кошмар», а способ отделить «надежных» от «ненадежных». Здесь любопытна параллель с психотерапией и нейросетями: как обученная модель «следит» за шаблонами поведения пользователя, так и государственная система в Китае накапливает данные, чтобы корректировать действия гражданина. Свободы как «абсолютной автономии» в этой логике нет и не предполагается; свобода — это возможность комфортно жить, не нарушая гармонии системы.
2. Честность как выгодная стратегияПрозвучала важная фраза: «честным быть выгодно». Это принципиальный сдвиг: мораль не как абстрактный долг, а как рациональная стратегия в системе репутации. Социальный рейтинг, видеонаблюдение, цифровой след: - делают нарушения рискованными и почти гарантированно обнаруживаемыми; - делают хорошую репутацию экономически полезной: меньше проверок, больше доверия, проще сделки. С точки зрения кибернетики, это пример работающей системы обратной связи: поведение, приносящее пользу системе, вознаграждается снижением издержек; поведение, создающее риски, повышает для тебя «цену входа» в любую транзакцию. На уровне экономики это выражается в значительно меньших транзакционных издержках и большей доле инвестиций в ВВП. Иными словами, меньше энергии уходит на борьбу с недоверием — больше остается на созидание.
3. Цифровое суверенитет vs. чужие стандартыСуществуют два уровня цифровой реальности: 1. Технический фундамент — протоколы, доменные имена, организации вроде ICANN. 2. Прикладной слой — платформы, приложения, экосистемы (WeChat, Alipay и т.п.). Фундамент во многом американский. Китай, не доверяя такому положению, выбрал стратегию: - минимизировать зависимость от западной системы доменных имен и сайтов; - строить собственные мегаплатформы, где происходят и общение, и платежи, и услуги, и реклама, и госфункции. У России дилемма: если просто войти в китайский цифровой мир как «гость», мы: - воспроизводим зависимость, только уже не от США, а от Китая; - подстраиваемся под чужие стандарты, культуру, алгоритмы доверия. Отсюда разговор о необходимости международных стандартов нового типа и собственных суверенных цифровых решений. Иначе цифровой мир превращается в борьбу «империй платформ», где тот, кто задает формат, задает и допустимые формы мысли, бизнеса и даже идентичности.
4. Цифровая открытость и человеческая закрытостьПарадокс: чем более прозрачен цифровой слой, тем более продуманной становится «маска». В Китае: - реальную фотографию на аватарке многие избегают — это уже ключ к кошельку; - профиль — не спонтанный дневник, а тщательно собранная витрина; - публичная риторика почти всегда лояльна системе, даже в скандалах. Это напоминает работу с «личным брендом» на Западе, только доведенную до нормы для среднего человека. Там, где россиянин нередко выкладывает «как живем», китаец выкладывает «как о нас стоит думать». Интересно, что это цифровое конструирование образа перекликается с древними культурными практиками — ношением определенной одежды, соблюдением ритуалов, демонстрацией статуса. Только теперь «одежда» — это лента в WeChat.
5. Живое общение как контрбаланс цифреНа фоне всего этого особенно заметен контраст: при колоссальной цифровизации китайцы ревностно сохраняют: - семейные праздники (особенно Новый год по лунному календарю); - длительные совместные застолья; - культ совместного чаепития; - обязательные личные встречи для обсуждения важных дел. Цифра не отменяет телесности, запахов, вкуса, шума, детского гвалта. Более того, традиция как будто специально настаивает: главное — быть физически вместе. Можно весь год жить в мире WeChat, но в Новый год ты обязан оказаться в мире пара, специй и хлопков петард. С точки зрения психологии, это способ сохранить чувство принадлежности и «укорененности» в теле, роде, пространстве. Цифра — про скорость и масштаб, традиция — про глубину и продолжительность связи.
6. Российская уязвимость: цена неумения «подавать себя»Россияне часто искренне «не умеют себя продавать» и этим, по сути, платят двойную цену: 1. Внутри страны — высокая стоимость недоверия: - много проверок, бумаг, регуляций; - доминирование формального над реальным; - слабая работа публичной репутации, когда мошенник может начать «с нуля», а честный десятилетиями доказывает свою надежность. 2. Во внешних контактах — культурный разрыв: - наша «простота» и «душевность» в цифре (деревня, рыбалка, бытовой уют) часто читаются китайцами как бедность и слабость статуса; - неспособность выстроить «цифровую витрину» делает нас в их глазах менее надежными и менее интересными партнерами. В этом смысле курс по работе с соцсетями для общения с Китаем — не косметика, а адаптация к другой системе координат доверия. Если мы хотим взаимодействовать, мы должны понимать их эстетический язык статуса и надежности.
В конечном счёте это видео — не столько о Китае, сколько о том, как цифровые технологии высвечивают глубинные культурные коды: наше отношение к контролю, честности, семье, телу, статусу. Один и тот же инструмент — соцсеть, камера, алгоритм — в разных культурах превращается либо в инструмент тотальной слежки, либо в опору доверия, либо в ярмарку нарциссизма. И здесь встает более общий вопрос: если цифровой профиль становится не только отражением, но и «конструктором» нашей социальной реальности, то что в нём должно быть важнее — честное отображение себя, стратегически выстроенный образ или сознательный выбор того, каким человеком мы хотим стать, глядя на собственную цифровую «маску»?