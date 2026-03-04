Конференция "Феномен Советского Человека": https://delib.ru/meetings/1708

В первой части беседы с Варданом Багдасаряном обсуждаются файлы Эпштейна как повод для разговора о механизмах контроля элит, роли компромата, закрытых клубов и ритуализированных форм отбора власти, а затем разговор расширяется до большой темы противостояния России и Запада, деколонизационных сценариев, национального вопроса и кризиса идентичности. Отдельный блок посвящён идее «анти-Нюрнберга», специальным трибуналам против России, историческим корням русофобского дискурса и борьбе за базовые смыслы. Во второй половине выпуска — разбор школьного канона через «Мастера и Маргариту», Салтыкова-Щедрина и вопрос о том, как литература и педагогика формируют отношение человека к государству, нации и самому себе.

00:00 Файлы Эпштейна как повод для анализа системы контроля элит

01:36 Студенческие клубы, инициации и оккультные мотивы

02:31 Богемская роща и элитные ритуалы

04:29 «Сатанинская паника» и перелом в публичном дискурсе

06:34 Мировая элита, компромат и отрицательный отбор

09:14 Файлы Эпштейна как маркер системы управления

12:10 Эпштейн, Гислейн Максвелл и биографический контекст

14:33 Роберт Максвелл и политико-медийные связи

18:42 Публикация документов и вопросы к неполному раскрытию

22:02 Компромат как инструмент шантажа и управления

24:18 Идея «новой религии» и политическое измерение зла/добра

26:17 Свержение монархий и прогноз нового типа монархии

28:14 Военная диктатура: плюсы, минусы и вопрос идеологии

31:31 Военные режимы, «сильная рука» и капитализм

34:00 Патриотизм среди военных и ценностные различия элит

35:40 Кеннан, план «Немыслимое» и старт холодной войны

38:25 «Длинная телеграмма» Кеннана и логика сдерживания России

41:48 Геополитические схемы: Хартленд и Мировой остров

43:14 Образ России как «варвара» в западном дискурсе

45:54 Истоки противостояния в историософии и легитимности империй

47:49 Национальный вопрос и технологии развала СССР

48:28 Закон США об «угнетённых нациях» и антироссийская рамка

50:20 Идея деколонизации России и её современные версии

51:07 Год единства народов России и вызов единства

52:53 Модель многоэтничного мира и двухуровневая идентичность

53:49 «Советский народ» и распад модели в 1990-е

57:09 Методологические проблемы: символы и современные смыслы

58:53 Что такое нация: примордиализм и конструктивизм

01:02:14 «Мастер и Маргарита» как ключевой роман XX века

01:04:53 Антихристианская интерпретация Булгакова

01:06:47 Символика романа и религиозно-философский конфликт

01:09:21 Политическое измерение «Мастера и Маргариты»

01:12:09 Мировоззренческая модель Булгакова и эпоха

01:14:47 Школьная программа и ценностно-этический разбор литературы

01:17:03 Салтыков-Щедрин как социальный критик и спор о русофобии

01:20:47 Где проходит граница между сатирой и антироссийской пропагандой

01:22:01 Критика страны и необходимость альтернативы

01:23:52 Как учебники формируют ценности у школьников

01:24:54 Феномен русофобии внутри России

01:27:17 Идентичность, «я и мы», и причины внутреннего разрыва

01:28:18 Советская педагогика, коллективизм и проблема самоидентификации

01:29:42 Смена педагогических установок и новые кризисы идентичности

