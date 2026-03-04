ЧЕМУ УЧАТ НАШИХ ДЕТЕЙ? Скрытый смысл «Мастера и Маргариты» в школе | Вардан Багдасарян
Конференция "Феномен Советского Человека": https://delib.ru/meetings/1708
В первой части беседы с Варданом Багдасаряном обсуждаются файлы Эпштейна как повод для разговора о механизмах контроля элит, роли компромата, закрытых клубов и ритуализированных форм отбора власти, а затем разговор расширяется до большой темы противостояния России и Запада, деколонизационных сценариев, национального вопроса и кризиса идентичности. Отдельный блок посвящён идее «анти-Нюрнберга», специальным трибуналам против России, историческим корням русофобского дискурса и борьбе за базовые смыслы. Во второй половине выпуска — разбор школьного канона через «Мастера и Маргариту», Салтыкова-Щедрина и вопрос о том, как литература и педагогика формируют отношение человека к государству, нации и самому себе.
00:00 Файлы Эпштейна как повод для анализа системы контроля элит
01:36 Студенческие клубы, инициации и оккультные мотивы
02:31 Богемская роща и элитные ритуалы
04:29 «Сатанинская паника» и перелом в публичном дискурсе
06:34 Мировая элита, компромат и отрицательный отбор
09:14 Файлы Эпштейна как маркер системы управления
12:10 Эпштейн, Гислейн Максвелл и биографический контекст
14:33 Роберт Максвелл и политико-медийные связи
18:42 Публикация документов и вопросы к неполному раскрытию
22:02 Компромат как инструмент шантажа и управления
24:18 Идея «новой религии» и политическое измерение зла/добра
26:17 Свержение монархий и прогноз нового типа монархии
28:14 Военная диктатура: плюсы, минусы и вопрос идеологии
31:31 Военные режимы, «сильная рука» и капитализм
34:00 Патриотизм среди военных и ценностные различия элит
35:40 Кеннан, план «Немыслимое» и старт холодной войны
38:25 «Длинная телеграмма» Кеннана и логика сдерживания России
41:48 Геополитические схемы: Хартленд и Мировой остров
43:14 Образ России как «варвара» в западном дискурсе
45:54 Истоки противостояния в историософии и легитимности империй
47:49 Национальный вопрос и технологии развала СССР
48:28 Закон США об «угнетённых нациях» и антироссийская рамка
50:20 Идея деколонизации России и её современные версии
51:07 Год единства народов России и вызов единства
52:53 Модель многоэтничного мира и двухуровневая идентичность
53:49 «Советский народ» и распад модели в 1990-е
57:09 Методологические проблемы: символы и современные смыслы
58:53 Что такое нация: примордиализм и конструктивизм
01:02:14 «Мастер и Маргарита» как ключевой роман XX века
01:04:53 Антихристианская интерпретация Булгакова
01:06:47 Символика романа и религиозно-философский конфликт
01:09:21 Политическое измерение «Мастера и Маргариты»
01:12:09 Мировоззренческая модель Булгакова и эпоха
01:14:47 Школьная программа и ценностно-этический разбор литературы
01:17:03 Салтыков-Щедрин как социальный критик и спор о русофобии
01:20:47 Где проходит граница между сатирой и антироссийской пропагандой
01:22:01 Критика страны и необходимость альтернативы
01:23:52 Как учебники формируют ценности у школьников
01:24:54 Феномен русофобии внутри России
01:27:17 Идентичность, «я и мы», и причины внутреннего разрыва
01:28:18 Советская педагогика, коллективизм и проблема самоидентификации
01:29:42 Смена педагогических установок и новые кризисы идентичности
Краткие тезисы видео1. Файлы Эпштейна и «мировая элита» - История с Эпштейном – не уникальное явление, а лишь фокусировка давно существующей системы отбора и контроля «элит». - В США с XIX века формируются закрытые студенческие клубы (греческие буквы, Ель, Гарвард и др.) с оккультной символикой, инициациями, клятвами и шутливо-ритуальными практиками. - Через эти «игры» идет фильтрация кадров: туда попадают будущие президенты, политики, крупные деятели. - Параллельный феномен – «Богемская роща»: закрытый клуб американской верхушки с оргиями, странными ритуалами («похороны великой заботы»), обвинениями в сатанизме и педофилии. - В 1970–90-е годы была волна сообщений о «ритуальном насилии» над детьми («сатанинская паника»). Затем эту тему целенаправленно дискредитировали: через фильмы, официальные инструкции ФБР о «ложных воспоминаниях», судебные дела. - Сейчас файлы Эпштейна фактически подтверждают, что проблема не выдумана и что кто‑то сознательно «забивал» и гасил тему. 2. Мировая система и компромат как инструмент управления - С XVIII–XIX веков складывается мировая система – с ней формируется и мировая элита. - Единая система требует единой управляемой верхушки, для чего используется: - отрицательный отбор (берут тех, кто удобен для контроля, а не самых нравственных и честных); - компромат как способ тотальной управляемости. - На входе в элиту человека помещают в ситуации, создающие уязвимость; далее его держат на «крючке». - Компромат – дешевый и эффективный инструмент, выгоднее войны и прямого насилия. - В прикладной «культурной антропологии» в США ставят на маргиналов, а не на фундаменталистов: маргиналы более гибки, легче управляемы. 3. Эпштейн, Максвелл и возможные заказчики - Эпштейн – не случайная фигура «из ниоткуда»: у него корни в Белостоке и Литве (территория бывшей Российской империи), его семейная линия связана с литваками; часть родственников погибла в Холокост. - По Багдасаряну, создается впечатление, что Эпштейн был не главным, а прикрывающей фигурой. - Центровая персона – Гислейн Максвелл, получившая 20 лет тюрьмы. - Ее отец Роберт Максвелл: - выходец из Закарпатья, еврей, бежавший от венгерской оккупации; - служил во французском легионе и британской армии; - стал крупным медиамагнатом, депутатом парламента Великобритании; - играл важную роль в становлении Израиля, включая поставки оружия из Чехословакии; - имел колоссальные связи – от Брежнева и Горбачёва до Рейгана и Буша-старшего; - издавал книги о крупных политиках (Хонеккер, Чаушеску и др.). - Логично предположить, что структура вокруг Эпштейна строилась не на «сыне садовника», а на связях семьи Максвелл. - Версия Багдасаряна: за проектом могли стоять спецслужбы типа Моссада (через Максвеллов) и британская разведка, а не КГБ. - КГБ мог работать с компроматом, но специфический сатанинско‑оккультный стиль Запада (Богемская роща, университетские ордена) – не его почерк. 4. Зачем опубликовали файлы Эпштейна и почему не всё - При Трампе было распоряжение о публикации, но обнародовали лишь около 58 % массива. - Возможные задачи: 1. Легитимизация – показать: «Мир таков, ничего особенного. Окно Овертона для педофилии и других табуированных практик». 2. Избирательный удар по части элит, дискредитация отдельных фигур (в т.ч. возможно будущие «серии публикаций»). 3. Универсальный инструмент шантажа: если механизм «файлов Эпштейна» признан, то в них можно вписать кого угодно – даже без реального компромата. - Это усиливает власть тех, кто контролирует базу: достаточно «приписать» человека к спискам. - По сути, мы вошли в новую фазу: - мир управляется через реальные и сконструированные компрометирующие досье; - «владение файлами» становится аналогом владения долларом – глобальным рычагом власти. 5. Политическое и религиозно-оккультное измерение - На определённом этапе, оппонируя христианской средневековой системе, на Западе формируется элита, тесно связанная с оккультными, антирелигиозными, иногда сатанинскими практиками. - Слова «сатанизм» уже открыто звучат у официальных лиц России (Путин, Лавров) – это не просто пропагандистская метафора. - Помимо политического господства, видна попытка утверждения инверсионной религии: - то, что в христианской системе является злом, здесь становится нормой; - последнее табу – каннибализм и педофилия – тоже постепенно ставятся под «рефлексивное обсуждение» (через культуру и медиа). - Багдасарян связывает это с подготовкой нового типа монархии – не легитимированной Богом, как традиционные династии, а идущей от «инферна», от перевёрнутой духовной вертикали. 6. Монархии и будущие удары по ним - Традиционные монархии раньше получали легитимацию «сверху», от Бога. - В Новое время пошёл синхронный процесс их демонтажа – как будто по единому плану секуляризации. - Затем возникла иллюзия горизонтальной демократии, но в действительности строится перевёрнутая вертикаль – скрытая монархия другого типа. - Скандалы вокруг британской короны и других монархий (включая возможный компромат в файлах Эпштейна) могут стать этапами общего плана по демонтажу «старых» династий для утверждения новой, «инфернальной» власти. 7. «Передать власть военным» как рецепт спасения - Ссылка на фразу (приписываемую Талейрану, сказанную Наполеону): на штыках можно многое сделать, но на них нельзя сидеть. - Военная диктатура может приостановить хаос, но не способна стать долговременным устойчивым порядком без идеи. - Главный вопрос: диктатура кого и ради чего? - История России: - декабристы — военные, но их возможная власть не гарантировала ни порядка, ни блага; - Корнилов: идея «вешать депутатов на фонарях» – не созидательная программа; - белое движение – тоже армия без убедительной позитивной идеологии. - История XX века: - многочисленные хунты Латинской Америки (Аргентина и др.) – где‑то временный порядок, где‑то провал; - «черные полковники» в Греции — в итоге негативный итог; - Мьянма сегодня — власть военных не решила ни гражданской, ни экономической катастрофы. - В России сейчас среди военных, по наблюдению Багдасаряна, больше патриотов, чем в экономическом блоке, но «военный» ≠ автоматически «патриотический». - Нужна не просто «сильная рука», а идеологический проект, в рамках которого армия – инструмент, а не цель. 8. «Длинная телеграмма» Кеннана и неизменный образ России как врага - Контекст 1946 года: - антигитлеровская коалиция только что победила; - уже существовали планы Черчилля «Немыслимое» – удар по СССР с использованием недобитых частей Вермахта; - Трумэновская администрация ищет стратегию в отношении СССР. - Джордж Кеннан, американский дипломат в Москве, отвечает на запрос о дальнейшей политике – получается знаменитая «длинная телеграмма», ставшая интеллектуальной основой Холодной войны. - Основные идеи Кеннана: - проблема не только и не столько в коммунизме, а в самой России, как она сложилась исторически; - у России якобы вечное чувство незащищенности, склонность видеть вокруг врагов; - любая Россия – царская, советская, даже гипотетически либеральная – будет противником Запада; - СССР не «безумный Гитлер», его можно и нужно сдерживать силой, избегая прямой войны. - На этой схеме базируется вся последующая американская геополитика (включая взгляды Бжезинского). - Дополнение геополитикой: «хартленд» (Россия и сопредельные пространства) противостоит «мировому острову» (Запад и союзники). - Современные высказывания западных политиков (например, Мерц о России как «стране дикости/варварства») — продолжение старой матрицы: - с XVIII века формируется тройка стадий: дикость – варварство – цивилизация; - Россия помещается в категорию «варваров», при этом особенно опасных, потому что она белая, но «неправильная»; - образ «русского варварства» постоянно воспроизводится. - Исторически конфликт Запада и Руси (сначала Византии и Европы) связан с вопросом единой имперской легитимности: - не может быть двух «правильных» империй от имени Христа; - либо «мы», либо «они» – это фундаментальный, а не ситуативный конфликт. 9. Национальный вопрос, развал СССР и «год единства народов России» - В 1959 г. в США принят закон об «угнетённых нациях», где все народы СССР, кроме русских, названы угнетёнными. - Русские — в логике этого закона колонизаторы; это не было отменено ни при каких «потеплениях». - В методичках присутствуют конструкции а‑ля нацистский проект «Идель-Урал» (выделение поморов, казаков и др. в отдельные «народы») – прямое наследие германских разработок, адаптированных США. - Сегодня на Западе активно продвигается тема «деколонизации России», уже задекларированы проекты её дальнейшего раздела по национальным линиям. - Развал СССР во многом шёл по нарезанным ещё раньше национальным границам – внешний фактор использовал внутренние трещины. - Год единства народов России – попытка целенаправленно отработать этот уязвимый участок: - Россия исторически сумела создать уникальную модель русского ковчега, где сосуществуют разные этносы и конфессии; - основа – двухуровневая идентичность: - этнический уровень (грузин, чеченец, якут и т.п.); - надэтнический, цивилизационный (русский/советский как культурно-политическая принадлежность). - Примеры: Багратион – этнически грузин, но русcкий как офицер империи; в СССР – формула «советский народ», закреплявшая общую сверхидентичность. - В 1990‑е от этой схемы отказались, стали пытаться построить гражданскую нацию западного образца, где этничность вторична или вообще стирается («россияне»). - Но: - у нас по факту есть народы (во множественном числе), и они не хотят быть растворёнными; - при этом нужен и общий цивилизационный уровень, но он концептуально не оформлен. - Символика года вызывает методологические вопросы: - эмблемой удалось Минин и Пожарский — герои русской народной мобилизации XVII века, но тогда национальный вопрос в современном смысле не стоял; - праздник 4 ноября — «День народного единства», в названии – «народ» в единственном числе, а сейчас требуется мыслить в категориях народов и их единства. - Главная теоретическая проблема – категориальный хаос: - термины «нация», «народ», «гражданская нация», «традиционные ценности», «конструкт/эссенция» используются одновременно в разных смысловых системах; - сочетаются несовместимые подходы: эссенциализм (народы как естественные формы) и конструктивизм (нации как искусственный продукт). - Необходима выработка четкой методологии идентичности, соответствующей провозглашенным «традиционным ценностям» и реальности многонациональной России. 10. «Мастер и Маргарита» в школьной программе - Роман – один из главных текстов русской литературы XX века в мировом восприятии, идёт в школе. - Однако: - центральная фигура не мастер и не Маргарита, а Воланд (сатана); - он показан как карающая, во многом положительная сила, наказывающая мелочных, корыстных, пошлых людей (линейка «квартирный вопрос испортил людей»); - образ Иешуа – не как Богочеловека, а как просто доброго человека, чьи слова и дела искажённо фиксирует Матвей; - Понтий Пилат – сложная, почти положительная фигура; - сцены бала у Сатаны, перевёрнутая литургия, инверсия евангельских сюжетов — всё это легко читается как анти‑литургия, анти‑Евангелие. - С религиозной точки зрения: - роман предлагает модель, в которой между Воландом и посланником Иешуа идёт некая «сделка» относительно судьбы мастера; - рай заменён на «покой», сатана – не абсолютное зло, а функциональная фигура в некотором дуализме. - С политической точки зрения: - произведение написано в 1930-е; официально публикуется в урезанном виде в 1960-е, Булгаков не завершил финальную версию; - существует версия, что роман – послание верховной власти: - идея «необходимого зла» как карателя мелкого, развращенного человеческого материала; - оправдание жесткой власти, «чистящей» общество, при этом якобы щадящей истинного творца, художника. - Сталин внимательно относился к Булгакову (известен личный звонок, интерес к спектаклю «Дни Турбиных»), но «заказать» ему роман с Воландом он вряд ли мог – это уже авторское миропонимание. - Проблема школьного изучения: - большинство подростков не знают хорошо ни Библию, ни богословие, чтобы увидеть инверсию и понять «анти‑литургию»; - они воспринимают Воланда и его свиту как обаятельных персонажей, а образ Христа – в мягко секуляризованной, «обезбоженной» форме. - Багдасарян считает, что: - роман гениален и, безусловно, часть наследия; - но его включение в школьную программу требует очень тонкой, ответственной интерпретации: с участием богословов, педагогов, филологов; - без этого высок риск незаметной для подростка инверсии ценностей. 11. 200-летие Салтыкова-Щедрина и «фигура в кармане» элиты - Салтыков-Щедрин – чиновник и писатель-сатирик, член круга Петрашевского (как и Достоевский), с последующей ссылкой, а затем карьерой на госслужбе. - Его произведения (город Глупов и др.) построены как беспощадная сатира на бюрократию и общество. - Вопрос: где граница между здоровой критикой и формированием образа страны как безнадежного «болота»? - Если взять Салтыкова-Щедрина как «историка» XVIII–XIX вв., получится практически антироссийская картина мира: все глупы, ничтожны, безнадёжны. - Это питает особый тип интеллигенции, которая живёт в России, делает карьеру в госструктурах, но внутренне считает страну городом Глуповом и держит «фигу в кармане». - Отсюда феномен «смердяковщины» (по Достоевскому) и то, что Игорь Шафаревич описывал как «малый народ» – слой образованных людей, ненавидящих всё своё и преклоняющихся перед западным. - Багдасарян не призывает вычеркивать сатіріков, но настаивает: - нужна рамка интерпретации – чтобы критика власти и нравов не превращалась в самоненависть и русофобию; - школе и культуру в целом нельзя строить только на негативе, требуется позитивный идеал, образ того, к чему мы идём.
Подробный вывод: о компромате, идентичности и опасности «безопорного» сознанияЕсли собрать воедино все линии беседы, вырисовывается довольно цельная картина. 1. Мир управляется не только экономикой и армиями, но и символами, ритуалами и компроматом. Закрытые клубы, «элитные ордена», ритуализированное унижение и развращение на входе в элиту – это не просто извращения, а технология отбора и контроля. В терминах психологии это напоминает инициацию в секту: - разрыв с прежней ценностной системой; - принятие новых правил игры, где стыд обращается в лояльность; - зависимость от «гуру»/структуры, держащей компромат. 2. Файлы Эпштейна – симптом того, что мы живём в эпоху «компроматной глобализации». Компромат становится валютой не меньше, чем доллар. Более того, как и с деньгами, важна не столько «реальная обеспеченность», сколько вера в силу инструмента. В этом контексте публикация части файлов – почти ритуал: - показать обществу, что «так устроен мир»; - приучить к мысли, что любой может оказаться в «списках»; - размыть границу между реальной и воображаемой виной: «если захотим, мы тебя туда впишем». 3. Современная западная элита, по мысли Багдасаряна, несёт в себе элемент инверсионной религии. Не обязательно в виде карикатурного «сатанизма с рогами», но как устойчивую тенденцию: - отказ от христианской иерархии ценностей; - легитимация того, что традиционно считалось грехом; - превращение зла не просто в допустимое, а в норму и даже в привилегию элиты. Это перекликается с тем, как в «Мастере и Маргарите» высшие силы ведут торг за душу мастера, а Воланд выступает как почти законный инструмент «высшей справедливости». 4. Россия в этой системе видится не просто геополитическим противником, а антитезой. С XVIII века устойчив образ «русского варвара», позднее институционализированный в телеграмме Кеннана и в западной геополитике. Важно: конфликт не только идеологический (коммунизм/капитализм), а цивилизационный и метафизический. В таком конфликте опаснее всего не признанный враг, а размытость самоидентификации – ситуация, когда часть элиты живёт духом и ценностями другой цивилизации, оставаясь формально управленцами этой страны. 5. Национальный вопрос и идентичность – ключевая точка уязвимости. Развал СССР по национальным линиям частично встроился в заранее подготовленные методички: - декларация «угнетённых народов»; - искусственное раздробление (поморы, казаки и т.п. как отдельные «нации»); - логика «деколонизации России», продолжающаяся и сейчас. Противоядие здесь – не лозунги, а содержательно выстроенная система идентичности, в которой: - этническое многообразие признаётся и ценится; - существует общая, не пустая надэтническая идентичность (русская/российская цивилизация), наполненная реальными смыслами, а не только словом «россияне» в телевизоре. 6. Образ «своей страны» формируется школой и культурой. - Если ребёнок из литературы видит только, что Россия – город Глупов, чиновники – уроды, власть – сплошное зло, а спасение – в ироническом отстранении или в бегстве, он вырастает с позицией «я тут временно, родина у меня в Лондоне». - Если при этом центральным школьным романом оказывается история, где сатана – харизматичен и справедлив, а Христос превращён в мягкого гуманиста без божественной силы, выстраивается определённая нормализация инверсии. Здесь как раз встаёт вопрос о мере: - нельзя честно мыслить и не видеть коррупцию, подлость, жестокость – критика нужна; - но если из картины выпадает положительный образ страны, народа и служения, критика превращается в самоотторжение и культурную русофобию. 7. Военные, силовой порядок, монархия – всё это не спасёт без ясного смысла, во имя которого действуют. - Армия без идеи либо теряется, либо служит чужим элитам. - Монархия без трансцендентной легитимности превращается в корпорацию интересов, которую легко подменить иной «инфернальной» вертикалью. Смысл беседы в конечном счёте в том, что основная битва идёт не только за территории и бюджеты, а за образы, которыми мы живём: - кем мы видим свою страну – Глуповом или ковчегом? - кого считаем вершиной – Воланда, карающего «мелких людей», или святого, несущего жертву? - что для нас правда – то, что навязывают глобальные «хранители досье», или то, что выстрадано нашей культурой и опытом? И здесь остаётся открытый вопрос, к которому подталкивает вся эта лекция: если истина всегда немного ускользает, но от наших представлений о ней зависит, как мы строим школу, культуру, политику и даже спецслужбы — то какую версию истины мы готовы сознательно выбирать: ту, что оправдывает власть через страх и компромат, или ту, что требует от нас внутренней ответственности и способности любить свою реальность без самообмана, но и без ненависти к самому себе?