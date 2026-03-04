Долгожданные разборы «Спрута» возвращаются! Комиссар Каттани сражается с мафией на экране, а мы продолжаем расследовать реальные преступления Коза Ностры, которые стояли за сюжетом культового сериала.

Григорий Прядко и Егор Яковлев разбирают четвёртую и пятую серии «Спрута»:

— Разграбление Палермо: как мафия освоила 650 миллионов долларов на государственных стройках и превратила город-сад в бетонные джунгли

— Архитектор мафии: кто такой Сальваторе Лима и как он стал связующим звеном между преступным миром и итальянской элитой

— Закон, рождённый кровью: почему убийство коммуниста Пио Ла Торре заставило Италию впервые ввести уголовную ответственность за принадлежность к мафии

— Честь и убийство: как в мафии относятся к смерти, почему киллеры считают её «почётным долгом» и какую роль играет религия

— Похищения людей: от XIX века до резонансных случаев — как Коза Ностра зарабатывала на невольниках и что делала с непокорными

Предыдущая часть: https://youtu.be/HViNvbGAB3o

00:00 – Возвращение разборов «Спрута»

03:05 – Разграбление Палермо: как мафия присвоила миллионы на стройках

09:13 – Связь мафии и политики

15:09 – Как уничтожали архитектурное наследие Сицилии

22:45 – Схема контроля над тендерами

33:21 – Убийство Пио Ла Торре: почему коммунист стал символом борьбы с мафией

39:29 – Культ смерти: отношение мафии к убийствам

43:29 – Ритуал посвящения в мафию: кровь, огонь и выстрел в распятие

48:25 – Коллективные убийства и участие лидеров

58:42 – Масоны и мафия: тайное влияние на политику

01:01:41 – Похищение дочери Каттани и реальная история похищений в Италии

01:08:57 – Дело Пола Гетти III: похищение века

01:11:08 – Трагедия Джузеппе Ди Маттео: 779 дней ада

01:19:01 – Заключение: что мафия рассказывает нам о природе человека