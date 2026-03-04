Часть 6. «Спрут». Кровь на асфальте Палермо / Григорий Прядко и Егор Яковлев
Долгожданные разборы «Спрута» возвращаются! Комиссар Каттани сражается с мафией на экране, а мы продолжаем расследовать реальные преступления Коза Ностры, которые стояли за сюжетом культового сериала.
Григорий Прядко и Егор Яковлев разбирают четвёртую и пятую серии «Спрута»:
— Разграбление Палермо: как мафия освоила 650 миллионов долларов на государственных стройках и превратила город-сад в бетонные джунгли
— Архитектор мафии: кто такой Сальваторе Лима и как он стал связующим звеном между преступным миром и итальянской элитой
— Закон, рождённый кровью: почему убийство коммуниста Пио Ла Торре заставило Италию впервые ввести уголовную ответственность за принадлежность к мафии
— Честь и убийство: как в мафии относятся к смерти, почему киллеры считают её «почётным долгом» и какую роль играет религия
— Похищения людей: от XIX века до резонансных случаев — как Коза Ностра зарабатывала на невольниках и что делала с непокорными
00:00 – Возвращение разборов «Спрута»
03:05 – Разграбление Палермо: как мафия присвоила миллионы на стройках
09:13 – Связь мафии и политики
15:09 – Как уничтожали архитектурное наследие Сицилии
22:45 – Схема контроля над тендерами
33:21 – Убийство Пио Ла Торре: почему коммунист стал символом борьбы с мафией
39:29 – Культ смерти: отношение мафии к убийствам
43:29 – Ритуал посвящения в мафию: кровь, огонь и выстрел в распятие
48:25 – Коллективные убийства и участие лидеров
58:42 – Масоны и мафия: тайное влияние на политику
01:01:41 – Похищение дочери Каттани и реальная история похищений в Италии
01:08:57 – Дело Пола Гетти III: похищение века
01:11:08 – Трагедия Джузеппе Ди Маттео: 779 дней ада
01:19:01 – Заключение: что мафия рассказывает нам о природе человека
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Авторы продолжают разбор сериала «Спрут», вторая половина 4‑й и 5‑я серия, сопоставляя сюжет с реальными событиями на Сицилии и в Палермо. - В реплике комиссара Катани о банкире Равануза и фиктивных подрядчиках угадываются реальные схемы разграбления Палермо в послевоенные десятилетия. - После Второй мировой войны Палермо испытывает демографический взрыв: массовый приток крестьян из разорённой сельской местности, острая жилищная проблема. - В 1950–1980‑е запускается масштабная программа застройки Палермо дешевым жильём, тесно связанная с политикой и мафией. - Главные фигуры «разграбления Палермо»: - Джованни Джоя — влиятельный политик ХДП, «серый кардинал» Сицилии, связующее звено между Римом, крупным бизнесом и мафией. - Сальваторе (Сальво) Лима — банкир, мэр Палермо, политический посредник мафии; убит в 1992 году за провал попытки развалить Макси‑процесс. - Вито Чанчимино — выходец из Корлеоне, ключевой «решала» по общественным работам и застройке, тесно связан с Риина и Прованцано. - Изменения в генплане Палермо позволили: - массово сносить старые виллы, монастыри, исторические кварталы; - застраивать центр и окраины дешёвыми бетонными блоками; - обогащаться за счёт завышения объёмов, этажности, подложной документации и льготных госкредитов. - Мафия контролировала: - распределение земли (без согласия capo di famiglia никто не мог строить); - строительные фирмы и подрядчиков; - финансовые институты и структуры, распределявшие ипотечные субсидии. - Пример реальной практики — тысячи разрешений на строительство, из которых 2500 выписаны на трёх фиктивных «застройщиков» (пенсионеры, рыбаки и т.п.) — прямая параллель с фразой Катани о подставных лицах. - Мафия заработала на строительных коррупционных схемах колоссальные суммы — сотни миллионов долларов (в пересчёте на сегодня — миллиарды евро), и это лишь один канал дохода. - Постепенно схема «разграбления Палермо» масштабируется до «разграбления всей Сицилии» — через систему тендеров и подставной конкуренции.
«Метод Сиина» и мафия государственных контрактов- В 1980 г. в Сан‑Джузеппе‑Ято встречаются: - Бальдассаре Димаджо — доверенное лицо Риина, связанное с семьёй Бруска. - Анджело Сиина — делец, не «человек чести» формально, но полностью интегрированный в мафию. - Риина через Димаджо предлагает Сиине стать «министром общественных работ» Коза‑Ностры на уровне всего острова. - Сиина разрабатывает схему: - мафия получает доступ к информации о будущих тендерах; - через давление и «договорённости» берёт под контроль крупнейшие строительные фирмы; - тендеры превращаются в цирк: фирмы якобы конкурируют, но на самом деле выстраиваются в очередь, заранее распределяя контракты. - Оплата: - около 5 % от суммы контракта — мафии; - 2,5 % — политикам и чиновникам; - 2 % — мафиозной семье, на чьей территории ведутся работы; - отдельная доля — лично Риина как инициатору схемы. - К середине 1980‑х около 80 крупных и средних фирм на Сицилии завязаны на «методе Сиина». - Ущерб от этих схем до сих пор полностью не подсчитан; десятилетия спустя государство продолжает находить и арестовывать «отбеленный» капитал в самых разных секторах (ритейл, отели, зелёная энергетика и т.п.). - Важное последствие — «бетонный кризис»: массовое использование дешёвых материалов и нарушение норм привели к тому, что дороги, мосты и здания разрушаются по всему югу Италии до нынешнего времени.
Антимафиозное законодательство и убийство Пио Ла Торре- В одной из сцен прокурор ссылается на «закон об антимафии». Это отсылает к реальным событиям: - Пио Ла Торре — коммунист, парламентарий, один из первых, кто системно боролся с мафией и описывал масштабы её влияния. - 30 апреля 1982 г. он убит мафией в Палермо. - Его смерть вызвала грандиозный общественный резонанс: на похоронах 100 тысяч человек, высшее руководство государства освистали. - После его убийства всё‑таки принимается закон, вошедший в историю как 646‑й закон Раньони–Ла Торре: - вводит в УК Италии статью 416‑bis — «преступное объединение мафиозного типа»; - закрепляет уголовную ответственность за сам факт членства в мафии, даже без доказанных отдельных преступлений; - распространяет понятие «мафии» на другие преступные организации Италии (Каморра, Ндрангета, Sacra Corona Unita). - Эта модель затем заимствуется многими странами, включая Россию.
Мафия и культ смерти- В фильме есть диалог про «стоимость услуг киллеров»; историки отмечают: это выдаёт непонимание внутренней логики мафии. - В мафиозной культуре убийство: - не товар, а «почётный долг»; - источник статуса и уважения («человек, способный убить, — отличный человек»); - средство самоутверждения и демонстрации, что ты «над обществом». - Сицилийская «честь» — не моральная категория, а синоним лихости, способности на крайний поступок. Уважение определяется страхом, который ты внушаешь. - Ритуал посвящения в Коза‑Ностру (punciuta): - кровавая клятва (прокол пальца, кровь на святой образок); - сжигание образка в руках — клятва верности, скреплённая огнём; - в ряде семей добавлялся выстрел в распятие — символ готовности ради мафии «убить даже Бога». - К посвящению обычно привязан реальный акт убийства: - кандидат должен совершить убийство под контролем опытных мафиози; - особенно ценится убийство «значимой» жертвы: часть её «силы» как бы переходит к исполнителю — архаическое, почти шаманское мышление. - Самое важное: убийства чаще всего коллективные, их совместное совершение цементирует группу сильнее любых клятв.
Волна убийств и «квартиры смерти»- В 1980‑е на Сицилии разворачивается «вторая мафиозная война»: - ежедневные убийства на улицах Палермо; - параллельно — массовые исчезновения людей, которых мучают и убивают тайно. - Основной инструмент — не пули, а удушение: - «ассоциация душителей»: удавка как «тихий и экономный» метод; - тела закапывают на огромной глубине или растворяют в кислоте, чтобы не оставить следов. - Описаны жестокие показательные убийства: - Джованни Фальконе — судья, борец с мафией, убит в 1992 г. подрывом дороги (300 кг взрывчатки под трассой; за его движением следили десятки людей, детонировал бомбу Джованни Бруска). - Паоло Борселлино — его напарник, взорван в 1992 г. у дома матери в Палермо начинённым взрывчаткой автомобилем. - Антонино Касарà — комиссар полиции, расстрелян в 1985 г. группой автоматчиков перед домом, при жене и ребёнке. - Все эти убийства выполнялись не «наёмниками», а самой верхушкой мафии — для них это способ подтверждать власть и статус.
Похищения как бизнес и как террор- Пятая серия вводит сюжет похищения дочери Катани: это перекликается с реальной практикой мафии. - Исторически: - уже с XIX века похищения на Сицилии — массовый бизнес; - ранний «куртуазный» стиль: похищенного содержали в относительном комфорте, письма родственникам были вежливы, при уплате выкупа его отпускали, извиняясь. - Постепенно практика грубеет и звереет, особенно после Второй мировой: - мафия активно пополняет кассу похищениями, деньги идут на развитие прочих преступных бизнесов. - к 1970‑м масштабы таковы, что мафия сама запрещает похищения на Сицилии, чтобы не провоцировать конфликт с «уважаемыми» местными и не подставлять свои связи. - Центр похищений перемещается в богатый Милан: - административная высылка мафиози с юга создаёт обширную сеть мафии на севере; - вокруг Милана — десятки схронов, где одновременно держат множества заложников; - бизнес становится почти индустриальным. - История Джона Пола Гетти III: - внук богатейшего человека мира похищен в Италии в 1973 г.; - требовали 17 миллионов долларов; после отправки по почте отрезанного уха дед соглашается заплатить лишь часть суммы и то в долг отцу; - за похищением стояла коллабрийская Ндрангета, связанная с корлеонской мафией. - Один из самых жутких случаев — Джузеппе Ди Маттео (1993–1996): - 12‑летний сын мафиози‑пентито Марио (Сантино) Ди Маттео, давшего показания о взрыве Фальконе; - его похищают люди, которых он знал как друзей отца, и 779 дней держат в клетках, в цепях, без света, издеваясь; - цель — вынудить отца замолчать; Ди Маттео‑старший не отказывается от сотрудничества с правосудием; - в итоге по приказу Леолуки Багареллы и Матео Мессина Денаро Джованни Бруска душит мальчика, тело растворяют в кислоте. - годы спустя Бруска становится «раскаявшимся» и даёт показания, Ди Маттео и он сталкиваются в суде: отец пытается наброситься, Бруска встаёт на колени, просит прощения — страшная сцена человеческой и нечеловеческой природы. - И Бруска, и Ди Маттео‑старший ныне живы; оба отсидели свои сроки, история остаётся незаживающей раной Сицилии.
Мафия, государство, тайные структуры- В сериале появляется Лаудео — «серый кардинал» из Рима, предлагающий Катани вступить в некую могущественную организацию. Это отсылка к итальянскому масонству и, в частности, к ложе P2 («Пропаганда‑2») под руководством Личо Джелли. - Масонские ложи в Италии: - не столько «эзотерика», сколько сеть влияния: предприниматели, чиновники, военные, политики, иногда и криминал; - параллельная иерархия, через которую проталкиваются назначения, решаются вопросы, формируются коалиции. - К 1980‑м в Коза‑Ностре складывается правило: от каждой семьи должен быть кто‑то, встроенный в масонские структуры — для доступа к информации, крышеванию, политическому лоббизму. - Так выстраивается многослойный «спрут»: мафия–политика–бизнес–тайные общества.
Наркотики и фармацевтика- В пятой серии фигурирует компания «Сицилия Формачи», через которую героин якобы проводится как «фармацевтический продукт». - Историки отмечают: - на самой Сицилии не существовало развитых фармкомпаний, способных легально производить опиаты, поэтому Коза‑Ностра в 1970‑е вынуждена была привлекать французских химиков и создавать подпольные лаборатории. - Вероятно, сценаристы смешали реальные эпизоды с северной Италии: в 1952 г. в Турине фирма Schiapparelli произвела четверть тонны героина для корсиканского наркокартеля — как резервный запас. - То есть фабула сериала частично основана на действительности, но с временными и географическими смещениями.
Подробный выводВ этом видео криминальный антураж сериала «Спрут» шаг за шагом оказывается не просто фоном, а зеркалом конкретной исторической реальности. Фраза Катани про добродетельного банкира, рыбака‑застройщика и «подряд на километры автострад» — это не художественная гипербола, а почти документальная цитата из летописи «разграбления Палермо». Сериал, снятый в начале 1980‑х, комментирует ещё живую, кипящую ткань сицилийской жизни, где бетон, кровь и политика переплетены так тесно, что уже непонятно, где строительство, а где организованное преступление. Через послевоенную историю Палермо хорошо видно, как гуманная по форме задача — дать людям жильё, включить остров в общеитальянский экономический рост — становится питательной средой для хищнического сращивания мафии и государства. Строительный бум, ипотека, субсидии — классические инструменты модернизации — в условиях слабых институтов и сильных кланов превращаются в машину по перераспределению общественных благ в пользу узкой группы «людей чести» и их политических покровителей. Интересно, что ядро схемы почти «экономически рационально» и даже элегантно: информация плюс контроль над ключевыми фирмами — и можно превратить конкурентный тендер в очередность кормления. То же мы видим и в цифровую эпоху: достаточно монополии на данные и административный ресурс, чтобы рынок стал декорацией. Разница лишь в том, что на Сицилии цену «ошибки» или несогласия часто оплачивали жизнью. Параллельно возникает другой полюс — фигуры вроде Пио Ла Торре. Он тоже выстраивает структуру, но не тайную, а публично‑правовую: определение мафии в законе, уголовная ответственность за принадлежность, попытка дать языку права инструменты против «невидимой» власти. Он платит жизнью за саму попытку назвать вещи своими именами — и именно его смерть парадоксальным образом запускает принятие того самого закона, который меняет правила игры. В этом смысле Ла Торре — почти антипод мафиозных «серых кардиналов»: такой же архитектор, но работающий в противоположном направлении. Самый мрачный слой лекции — размышление о культе смерти и похищениях. Автор сознательно уходит от удобной схемы «мафия — это просто бизнес»: на уровне психологии и символики мы видим не рынок услуг киллеров, а мир, где убийство — форма самотождества и социального возвышения. Кровавая инициация, выстрел в распятие, коллективные казни с участием верхушки — всё это показывает, насколько глубоко насилие встроено в саму структуру мафиозной идентичности. Деньги лишь смазывают механизм, но не объясняют его смысл. История Джузеппе Ди Маттео здесь предельная точка: мафия переступает даже те границы, которые она сама вроде бы признаёт негласно (дети, близкие членов «семьи»). Это уже не только инструмент шантажа, но и демонстрация абсолютной власти: «мы можем сделать это даже с ребёнком, которого вчера кормили спагетти за нашим столом». Возможно, именно поэтому эта история ломает не только судьбы родителей, но и психику самого палача — Бруски, который потом падает на колени в суде. Но раскаяние уже не меняет факта: граница, однажды перейденная, остаётся в истории и в коллективной памяти. Любопытно и то, как в лекции пересекаются мафия, коммунисты и масоны. Коммунист Ла Торре защищает крестьян и требует назвать мафию своим именем, христианские демократы опираются на мафию ради электорального контроля, масонские ложи образуют надстройку, в которой бизнес, политика и криминал находят общий язык. Если смотреть со стороны, легко увидеть в этом «идеологическую» картинку — но реальность здесь циничнее: все эти идеологии становятся ресурсами и каналами влияния. В итоге вопрос не в том, коммунист ты, католик или масон, а в том, насколько твоя структура устойчива и насколько она способна быть честнее самой себя. И на фоне всего этого странно трезвой кажется реакция простого народа: освистанные похороны Ла Торре, массовое отторжение политического класса, который десятилетиями «не замечал» очевидное. Народная интуиция здесь оказывается честнее элит. Но, как почти всегда в истории, эта интуиция поздно формализуется в институтах: сначала кровь, потом законы. Сериал «Спрут» в таком ракурсе перестаёт быть просто криминальной драмой. Это попытка зафиксировать момент, когда общество начинает подсознательно догадываться о масштабе «спрута», но ещё не видит всех его щупалец: строительных схем, масонских лож, похищений в Милане, кислотных ванн, политических убийств. И за этим стоит более общий вопрос, который не ограничивается Сицилией: насколько вообще возможно в человеческом обществе построить институты, которые сильнее страха, корысти и групповой лояльности? Если принять, что истина всегда частична и завязана на наш опыт, то, может быть, единственная практическая «антимафиозная» позиция — не верить ни в ангельскую святость государства, ни в романтизированный образ «людей чести», а постоянно смотреть, где именно власть (формальная или неформальная) начинает придумывать себе оправдания. Как тебе самому ближе смотреть на это: как на исключительную аномалию Сицилии или как на увеличительное стекло, под которым виден универсальный человеческий механизм сращивания насилия, денег и идеологии?