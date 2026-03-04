«Большая семёрка» пока что делает по-маленькому. Борис Марцинкевич
В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Информационный шум и «атомный ренессанс» - СМИ устали от нефтегазовой темы и переключились на «атомный ренессанс», часто без понимания сути. - Итог – путаница в головах, бороться с которой можно только фактами и хронологией, а не лозунгами. 2. От «зелёной сделки» к энергетическому кризису - 2009 — директива ЕС по ВИЭ, запуск идеологии «декарбонизации», «деклеризации», отказа от атома. - 2015 — Парижское соглашение по климату. - 2020 — «Зелёная сделка» ЕС, водородные стратегии, новая кредитно-идеологическая матрица. - 2021 — энергетический кризис в Европе стартовал летом, а не в 2022 году, как сейчас пытаются переписать. - Цены на газ на TTF в конце 2021 — до 2000 $ за 1000 м³, как результат политики, а не «злого Путина». 3. Позиция России и развивающихся стран - Путин на Российской энергетической неделе (13.10.2021): - «Универсального сценария энергоперехода не существует». - Углеродная нейтральность — это баланс выбросов и поглощения, а не отказ от ископаемого топлива. - Ошибка внутри России – лихорадочная гонка за «углеродными квотами» и CCS‑проектами вместо расчёта реальной поглощающей способности территорий. - Россия — экспортёр нефти, газа, угля и предлагает свою ресурсную базу как основу для разумного энергоперехода других стран. - Китай (углеродная нейтральность к 2060), Индия (к 2070) — заявили свои независимые сценарии, отказываясь идти в европейском ритме. 4. Смысл и механизм климатических COP-конференций - COP — конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. - Там не только «говорят о климате», но главное — формируют механизмы финансирования: каким проектам банки могут давать деньги. - Изначальный мотив ЕС: собственные месторождения углеводородов на исходе; зато есть технологии ВИЭ — логика «вы отказываетесь от своих углеводородов, берёте кредиты и покупаете наши панели и турбины». 5. Реальность энергосистемы: нужна базовая генерация - Любая энергосистема имеет суточный профиль нагрузки; есть базовая (минимально неизбежная) часть — 40–60% пика. - Для базовой нагрузки подходят только 4 типа станций: угольные, газовые, крупные ГЭС, атомные. - В Европе: - Крупные ГЭС строить негде (земля — ресурс №1). - Уголь — политически токсичен после десятилетий демонизации. - Газ — превратился в лотерею из‑за «рынка газа по-европейски». - Остаётся атом. 6. Политический поворот ЕС к атомной энергетике - 2018 — доклад МГЭИК: без сохранения/роста атомной генерации большинство сценариев по сдерживанию потепления до +1,5°C не работают. - 2 февраля 2022 — Еврокомиссия принимает Complementary Climate Delegated Act: - Атом и газ включены в «зелёную таксономию» как переходные виды деятельности (Transitional Activities). - Это не рекомендация, а юридически обязательный акт, если Европарламент и Совет не заблокируют (что им не удалось). - Условия для признания АЭС «зелёной» в ЕС: - Национальный план обращения с ОЯТ и РАО. - План и график ввода глубинного геологического хранилища. - Финансовый фонд на демонтаж и обращение с отходами. - Лицензии на новые реакторы до 2045 г., на продление старых — до 2040 г. - Соответствие постфукусимским нормам МАГАТЭ/Евратома. - Оценка воздействия на окружающую среду и отсутствие ущерба другим экоцелям ЕС. - Главный «зубец»: обязательное реальное решение вопроса с геологическим захоронением высокоактивных отходов. Это и используется политически, в том числе против проектов вроде венгерской Paks‑2 по российским технологиям. 7. COP‑28 и глобальная декларация об утроении атомных мощностей - На COP‑28 (Дубай, 2023) атом включили в глобальную оценку прогресса по Парижскому соглашению. - Более 20 стран подписали декларацию о цели утроить атомные мощности к 2050 году. - На момент COP‑28: - 413 энергетических реакторов. - 372 ГВт установленной мощности. - 2600 млрд кВт·ч в год (~9% мировой электроэнергии). - Цель: с 372 ГВт подняться до ≈1100 ГВт к 2050 г. - Но: значительная часть существующих блоков к этому времени будет выведена из эксплуатации: - 65 реакторов старше 30 лет, 25 — старше 40. - До 2050 г. предстоит вывести 250–320 ГВт. - Значит, строить нужно не +730 ГВт, а почти 1 ТВт (980–1050 ГВт) новых мощностей — около 1000 блоков по ~1 ГВт каждый. - Это в 2,5 раза больше максимума, которого атомная отрасль когда‑либо достигала (около 450 ГВт по миру). 8. Проблема «атомной паузы» и потерянных компетенций - С конца 1970‑х до середины 2000‑х почти не строили новые АЭС: - авария на TMI‑2 (США, 1979); - авария в Чернобыле (СССР, 1986). - За 25 лет паузы: - ушли поколения конструкторов и инженеров; - промышленная база деградировала; - утрачены технологии (типичный пример — Франция и США, частично Великобритания). - Исключения: Россия, Китай, Южная Корея, Индия — там компетенции сохранялись или наращивались.
Анализ по странам «большой семёрки»
1. Европа (ЕС + Великобритания)Фактический вклад в будущий «ренессанс» по уже идущим, утверждённым или серьёзно заявленным проектам: - Великобритания: - Hinkley Point C — 2 блока EPR (APR1600) = 3,2 ГВт. - Sizewell C — также 2 блока APR1600 = ещё 3,2 ГВт. - Rolls-Royce SMR (470 МВт): - Площадка Wylfa: план 3+5 малых блоков, потенциально 3,8 ГВт. - Итого по реалистичным планам: ~10,2 ГВт. - Франция: - Новый проект реактора EPR2 (APR2) мощностью 1670 МВт. - Утверждён план строительства 6 блоков до 2050 г. — ещё около 10 ГВт. - Дополнительно обсуждаются ещё 8 блоков, но это пока опция, не твёрдая программа. - Польша: - 3 блока AP1000 от Westinghouse — около 3,75 ГВт. - Есть вторая потенциальная очередь ещё на 3 блока — ещё 3,75 ГВт, но это скорее «планы планов». - Швеция: - Декларирует до 2045 г. строительство 10 крупных реакторов суммарно на ~10 ГВт. - Нидерланды: - 2 новых блока — 3 ГВт. - Бельгия: - Заявляет новые мощности — до 4 ГВт. - Болгария: - 2 AP1000 на АЭС «Козлодуй» — порядка 2,3 ГВт (к 2033 г., по их словам). - Венгрия: - Paks‑2 (2 блока ВВЭР‑1200) — 2,4 ГВт (российский проект). - Чехия: - Выбрала южнокорейский APR1400, отбив иски Westinghouse: - 2 блока на Дукованы + 2 блока на Темелине = 5,6 ГВт. - Словакия: - Планирует новый блок на 1,25 ГВт, но есть сомнения, чей именно это будет реактор (цифра подозрительно близка к ВВЭР‑ТОИ). - Словения: - Вторая очередь АЭС Кршко — 2,4 ГВт. - Финляндия: - В повестке – до 2,5 ГВт новых проектов (пока довольно размыто). - Эстония: - Идеи двух малых реакторов на 0,6 ГВт суммарно — символический вклад. Итог: - Более «твёрдый» сценарий: - 30–35 блоков, 40–45 ГВт новых мощностей. - Расширенный оптимистичный сценарий (с учётом всех опций): - 45–55 блоков, 55–60 ГВт. Теперь вычитаем вывод старых мощностей до 2050 г.: - Франция: −10…−15 ГВт - Великобритания: −6…−7 ГВт - Испания: −7 ГВт - Бельгия: −2…−4 ГВт - Швеция: −2…−3 ГВт - Финляндия: −1 ГВт Итого: −28…−37 ГВт. Чистый прирост Европы к 2050 г.: примерно +20…+30 ГВт. То есть при самым благоприятном раскладе — 2–3% от заявленного на COP‑28 трёхкратного увеличения (нужно почти тысяча ГВт). Философски: континент, который десятилетиями заявлял, что идёт в «зелёное будущее» впереди планеты всей, объективно в энергетическом смысле даёт лишь скромную поправку к мировому балансу. Красивый образ — вместо реального масштаба.
2. США- На сегодня: 94 реактора, ~95 ГВт. - Средний возраст — 42 года; более 70% блоков старше 40 лет. - Массовый ввод — 1975–1990 гг., значит, к 2050 г. подавляющая часть парка подойдёт к предельным срокам даже при продлениях до 60+ лет. Оценка до 2050 г.: - Придётся вывести не менее 60 ГВт. - В строю может остаться 15–30 ГВт. Декларации уровня Дональда Трампа — «прибавить 300 ГВт атомных мощностей» — означают в реальности не +300, а примерно +365–380 ГВт новых, если учесть выведение старых. При средней мощности 1,1 ГВт: - нужно построить 330–350 новых реакторов, - т.е. по 13–15 блоков в год до 2050 года. При этом: - нет внятной государственной программы; - реальных запущенных в строй крупных проектов мало; - многие «проекты» пока живут только на уровне РR и борьбы за субсидии. Пока в отношении США честный вывод: программы нет, есть риторика. Анализировать по существу нечего, кроме ожидаемого −60 ГВт к 2050 г.
3. КанадаТут картина гораздо более приземлённая и, парадоксальным образом, более оптимистичная. - 19 тяжеловодных реакторов CANDU (CANada Deuterium Uranium), ~13,5 ГВт. - Технология сложная, потребляет много урана, но: - не требует обогащения; - является предметом национальной гордости и технологической самодостаточности. - Канадский регулятор одобрил продление срока эксплуатации CANDU до 70 лет. - Значит, до 2050 г. вывод мощностей не планируется — редкий случай стабильности. Новые проекты: - CNSC выдала строительные лицензии на 4 малых реактора GE Hitachi BWRX‑300 (по 300 МВт) на площадке Darlington New Nuclear — 1,2 ГВт к началу 2030‑х. - Модель BWRX‑300 прошла лицензионную экспертизу как проект (а не только как площадка), что экономит до 8 лет при последующих тиражах. - Четыре провинции (Онтарио, Саскачеван, Альберта, Нью-Брансуик) создали альянс и разработали стратегию, предполагающую до 85 малых реакторов BWRX‑300 к 2050 г. - Потенциал: до 25–26 ГВт новых мощностей. - Возможны дополнительные программы, связанные с модернизацией/тиражированием CANDU. Итог по Канаде: - Выводов мощностей до 2050 г. — фактически нет. - Реалистичный вклад новых мощностей — 22–25 ГВт (при отсутствии сильной антиядерной истерии). - То есть одна Канада может дать примерно столько же, сколько вся Европа чистого прироста.
4. Япония- До аварии на «Фукусиме‑1» (2011): - 54 реактора, ~49 ГВт. - После катастрофы — массовая остановка АЭС. На начало 2026 г.: - Окончательно закрыто 24 реактора. - Перезапущено 14. - Ещё примерно 14 планируется перезапустить (там, где это технически и политически возможно). - Средняя мощность — ~900 МВт. Потенциальный вклад к 2050 г.: - При перезапуске максимум возможных блоков — до 15 ГВт дополнительной работающей атомной мощности относительно теперешнего «нулевого» базиса. - Программ массового нового строительства Япония пока не декларирует — речь идёт о возврате «утраченного» парка, а не о наращивании сверх докризисных уровней.
Сводка по «большой семёрке»Цель декларации COP‑28 — утроить атомную мощность мира, то есть выйти примерно на +1000 ГВт новых мощностей с учётом вывода старых. Что даёт сейчас условная «G7»: - Европа (ЕС + UK): - Новое строительство: до 55–60 ГВт. - Вывод старых мощностей: −28…−37 ГВт. - Чистый вклад: +20…+30 ГВт (≈2–3% глобальной цели). - Канада: - Новые мощности: +22…+25 ГВт. - Вывод — практически нулевой до 2050 г. - Чистый вклад: +22…+25 ГВт. - Япония: - Перезапуск и частичное восстановление: до +15 ГВт. - США: - Ожидаемый вывод: −≥60 ГВт к 2050 г. - Реальной программы замещения/роста пока нет; громкие заявления — без опоры на конкретику. Если не учитывать США, а взять только ЕС+UK+Канаду+Японию: - Суммарный чистый вклад к 2050 г.: - Европа: +25 ГВт (округляя в пользу оптимизма), - Канада: +25 ГВт, - Япония: +15 ГВт. - Итого: около 65 ГВт. Это 6,5% от необходимого для реализации декларации (+ ~1000 ГВт). Именно отсюда и формула автора: «большая семёрка пока что делает по‑маленькому».
Подробный вывод и философский ракурсЕсли попытаться вывести из всей этой арифметики не только энергетическое, но и смысловое содержание, получается несколько уровней истины: 1. Политический уровень: риторика против реальности. Страны «цивилизованного Запада» громко инициируют тему «атомного ренессанса», подписывают декларации, но в конкретных мегаваттах их вклад пока скромен. - Европа, которая любила видеть себя авангардом «зелёной цивилизации», в лучшем случае добавляет пару десятков гигаватт к 2050 г. - США — много говорят, мало планируют системно. Здесь проявляется типичный разрыв между образом и действием: - Образ — «мы лидеры энергоперехода и новой низкоуглеродной экономики». - Действие — медленное, осторожное, бюрократически утяжелённое, с потерянными компетенциями. 2. Технологический уровень: цена упущенного времени. Четвертьвековая «атомная пауза» стоила миру: - утраченных инженерных школ; - деградации машиностроительных цепочек; - гигантского удорожания единичных проектов (когда каждый новый блок почти как прототип). В терминах нейросетей это похоже на ситуацию, когда ты десятилетиями не дообучаешь модель, теряешь исходные данные и архитектуры, а потом внезапно хочешь «скачок качества». Алгоритм-то можно переписать, но инфраструктура и люди за один год не восстанавливаются. 3. Экономический уровень: деньги как истинный язык COP. COP‑конференции, «таксономии», «делегированные акты» — это, по сути, коды доступа к финансовым потокам. - До COP‑28 атомная энергетика была в полузапретной зоне для зелёного финансирования. - После включения в официальные документы банкам проще выдавать кредиты под АЭС. Деньги здесь выступают своеобразным «материальным критерием истины»: не то, что подписано, важно, а то, на что выделен кредит и началась стройка. 4. Цивилизационный уровень: базовая нагрузка как метафора реальности. В любой энергосистеме есть базовая нагрузка — то, что не выключается никогда: вода, связь, транспорт, медицина, безопасность. Это очень похоже на базовые потребности общества и человека: мы можем играться в новые идеологические «ветряки» и «солнечные образы», но под ними всегда лежит что‑то фундаментальное — еда, тепло, безопасность, минимальный комфорт. - Атом, уголь, газ, крупные ГЭС — это «грубая реальность». - ВИЭ, таксономии и пиар — это «верхний слой смысла», который часто отрывается от физики и позже вынужден болезненно возвращаться назад. 5. Российская перспектива и многополярность энергоперехода. Россия, Китай, Индия (плюс Южная Корея) в этой картине выглядят менее громкими, но более прикладными: - Россия предлагает роль «ресурсной опоры» и технологического игрока в атоме. - Китай и Индия формируют собственные траектории, не подчинённые европейскому темпу. Это напоминает ситуацию в истории: империи, привыкшие задавать правила (Европа, США), переходят от монолога к участию в многоголосии, где их голос — важный, но не единственный. И обнаруживают, что физическая реальность (ресурсы, мощности, инженеры) уже распределена иначе, чем в их привычных представлениях. 6. Условная «истина» об атомном ренессансе Если не впадать ни в технооптимистический восторг, ни в антиядерный ужас, можно сказать: - Да, атомная энергетика неизбежно вернётся как ключевой элемент декарбонизации — просто потому, что без неё не сходится математика базовой нагрузки. - Да, ренессанс будет не таким быстрым и не таким западоцентричным, как его пытаются представить. - Основная тяжесть роста мощностей, судя по всему, ляжет не на «большую семёрку», а на Россию, Китай, Индию, Южную Корею и, возможно, несколько других стран. И тут возникает более общий, философский вопрос: мы снова видим, как политические центры власти выдают своё желание и образ желаемого за «объективный» мировой тренд, а потом факты — мощности, мегаватты, инженеры — мягко, но упрямо корректируют этот образ. Физика (и энергетика как её прикладной срез) постоянно подрезает идеологические крылья. Но человеку, обществу и государствам, похоже, трудно жить без красивой иллюзии собственной «лидирующей роли».
Итоговое резюме идеи видео- «Атомный ренессанс», о котором любят писать западные СМИ и политики, существует пока в основном на бумаге и в головах спичрайтеров. - Реальные планы «большой семёрки» по наращиванию атомных мощностей до 2050 г. дают лишь около 6,5% от необходимого для выполнения декларации COP‑28. - Европа, США, Канада, Япония сильно ограничены: - возрастом парка АЭС; - утраченной промышленной базой; - политическими и бюрократическими ограничениями. - Серьёзный вклад в реальный рост атомной энергетики скорее всего дадут другие центры силы — Россия, Китай, Индия, Южная Корея, о которых автор обещает говорить отдельно. А дальше остаётся вопрос, который уже выходит за рамки энергетики: насколько мы, как цивилизация, готовы соизмерять свои красивые декларации с реальными возможностями — не только технологическими и финансовыми, но и человеческими? И какую «долю иллюзии» мы считаем допустимой ценой за то, чтобы поддерживать ощущение смысла и прогресса?