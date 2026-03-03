США против Ирана: УДАР по мировой экономике и нефть по $100?!
Борис Марцинкевич и Руслан Сафаров анализируют жесткий сценарий конфликта США и Ирана при Дональде Трампе и последствия перекрытия Ормузского пролива для мировой экономики. Исчезновение 20% мировой нефти и блокада катарского СПГ приведут к катастрофическому взлету котировок выше $100 за баррел? Узнайте, почему этот шаг станет фатальным для рейтингов республиканцев перед выборами из-за рекордных цен на бензин внутри самих Штатах. Реальный прогноз энергетического коллапса и угрозу для глобальных рынков газа и нефти в новом видео
00:00 США против Ирана: УДАР по мировой экономике
00:32 Что будет с ценами на нефть при блокаде Ормузского пролива?
01:24 Нефть по $100+? Последствия перекрытия Ормуза
03:00 Удар по рынку СПГ: Как Катар и Европа пострадают от конфликта
03:59 Почему Трамп не начнет войну? Экономика против выборов в США
05:41 Кризис нефтепровода "Дружба": Венгрия и Словакия против Украины
06:54 Нефть Urals и санкции ЕС: Почему Венгрия не может отказаться от нефти из РФ
09:32 Технический тупик: Проблемы с альтернативными поставками нефти
11:11 Кто остановил "Дружбу"? Анализ причин прекращения поставок
12:53 Миф о дизеле для ВСУ: Поставляет ли Венгрия топливо Украине? (Разбор)
15:28 План "Одесса-Броды": Почему это не сработает?
16:03 Отключит ли Словакия свет Украине? Правда об аварийных поставках
17:03 Энергодефицит Венгрии: Может ли Орбан прекратить поставки электроэнергии?
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Эскалация вокруг Ирана и пролива Хормуз - Обсуждается сценарий удара США по Ирану и возможный ответ Ирана. - Наиболее обсуждаемый вариант – минирование / блокировка Хормузского пролива и удары по нефтяной инфраструктуре региона. - По оценкам, через этот пролив идет до 20 % мировой добычи нефти, но если считать не всю добычу, а именно объемы мировой торговли нефтью (примерно 70 млн баррелей/сутки), то через Хормуз проходит около трети. - В случае перекрытия: - с рынка исчезает треть мировой морской торговли нефтью; - цены на нефть, вероятнее всего, уходят далеко за $100 за баррель; - основной вопрос – не размер шока, а его длительность (на Ближнем Востоке большинство военных сценариев «заточены» на войны 2–4 недели). 2. Уязвимость по газу: Катар и СПГ - Саудовская нефть частично может быть перенаправлена по трубопроводам в обход Хормуза. - Но у Катара альтернативы нет – он «остров» в энергетическом смысле. - В случае блокады пролива с рынка исчезает порядка 20 % мирового рынка СПГ. - Последствия: - удар по азиатским и европейским рынкам газа; - Польша, например, привязана контрактом к закупкам катарского СПГ – для таких стран это особенно болезненно. - Единого мирового рынка СПГ нет, но региональные рынки, куда идет катарский газ, получат жесткий ценовой и инфраструктурный удар. 3. Политика Трампа и американский внутренний рынок топлива - В США налоговая доля в стоимости топлива около 40 %, в России – более 70 %. - Поэтому скачки нефтяных котировок гораздо быстрее и жестче ощущаются американским потребителем. - На носу промежуточные выборы в Конгресс; серьезный рост цен на бензин и дизель внутри США – прямой удар по рейтингу президента. - Предполагается, что экономические советники Трампа обязаны объяснять ему, во что выльется дестабилизация Ближнего Востока для американских автозаправок. 4. История с нефтепроводом «Дружба» и исключениями из санкций - Южная ветка «Дружбы» – ключевой канал поставки российской нефти в Словакию и Венгрию. - В шестом пакете санкций ЕС сделано исключение для трубопроводной нефти в адрес трех стран: Словакия, Чехия, Венгрия. - Чехия самостоятельно отказалась от российской нефти, нашла альтернативы, и исключение для нее отменили. - Словакия и Венгрия выхода к морю не имеют, их НПЗ технологически «заточены» под российскую нефть Urals: - Словакия: один НПЗ в Братиславе, принадлежит венгерской компании MOL. - Венгрия: один НПЗ (сложное для произнесения название города), тоже MOL. - Альтернатива через порты Хорватии: - мощности портов и трубопроводов недостаточны для необходимых 14 млн тонн в год; - нужно расширение терминалов, новые трубопроводы, экологические согласования – время и миллиарды инвестиций. - Поэтому для Венгрии и Словакии сделали бессрочное исключение по трубопроводной нефти. 5. Неоднозначность официальных версий о повреждении «Дружбы» - Киевские власти заявили, что российские ВКС ударили по «своему» же нефтепроводу – версия, которую эксперт фактически называет абсурдной. - Венгрия предложила Еврокомиссии отправить независимую экспертную комиссию на место повреждения: - чтобы понять реальный характер повреждений; - оценить сроки и возможности ремонта. - Еврокомиссия колеблется между политическими сигналами Киеву и реальной зависимостью собственных членов (Венгрии, Словакии) от поставок по «Дружбе». 6. Обязательные стратегические запасы и реальная угроза энергетической безопасности - Страны – импортёры нефти по правилам Международного энергетического агентства обязаны иметь запасы на 90 дней внутреннего потребления. - Венгрия и Словакия эти запасы имеют, но с прекращением поставок отсчёт 90 дней уже пошел. - Часть госзапасов уже выделена на НПЗ MOL, но это временное решение. - Это не абстрактный «политический риск», а вполне реальная угроза энергетической безопасности двух стран: нефть объективно заканчивается. 7. Популистские и технически несостоятельные предложения из Киева - Киевское предложение: раз «Дружба» не работает, давайте качать нефть по «Одесса–Броды» в Венгрию и Словакию. - Проблемы: - кто в здравом уме застрахует танкеры в Одессу в текущих условиях и по какой цене; - если повреждение на «Дружбе» якобы в районе Бродов – как тогда ей же пользоваться в обратном направлении. - Орбан задает вполне резонный вопрос: «или крестик снимите, или…» – нельзя одновременно объявлять участок уничтоженным и предлагать его как транзитный маршрут. 8. Дизельное топливо и миф о «солярке для украинских танков» - Появилась эмоциональная версия: мол, Россия поставляет нефть в Венгрию и Словакию, там делают дизель, которым заправляют украинские танки. - Проверка цифр: - суммарное производство дизеля в Венгрии и Словакии меньше внутреннего потребления примерно на 25 тыс. баррелей/сутки; - то есть эти страны сами докупают дизель, а не имеют излишки для экспорта. - Как работает европейский рынок нефтепродуктов: - частные компании руководствуются чистой логикой прибыли: - купить подешевле в одной стране (например, Австрии), - часть продать внутри, остальное – туда, где цена максимальна (Украина, где платят «любые деньги»). - Остановить это государственным указом – значит ломать базовый принцип капитализма: свободную торговлю. - Итог: да, дизель на Украину идет, но логистика сложная, он «смешан» из разных источников через цепочки перепродаж; прямую простую схему «наша нефть – их танки» при желании упростили до пропагандистского лозунга, а не технического факта. 9. Перекрытие поставок дизеля и электроэнергии: реальные возможности Венгрии и Словакии - Политические заявления: - Венгрия и Словакия заявляют о прекращении поставок дизеля на Украину; - звучат угрозы прекратить поставки электроэнергии. - На практике: - дизель: - даже если полностью перекрыть физический экспорт дизеля с НПЗ в этих странах, рынок ЕС всё равно найдет обходные пути (через Польшу, Румынию, речной транспорт, и т.д.); - спрос на Украине будет покрываться через другие маршруты – просто дороже и сложнее. - электроэнергия: - в 2022 году Украина синхронизировала свою СОЭС с энергосистемой Центральной Европы (ENTSO-E); - она связана линиями 400 кВ и 750 кВ с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией (часть маршрутов через Молдавию). - Линия 750 кВ Украина–Венгрия – самая мощная по пропускной способности. - Венгрия – страна энергодефицитная: она сама импортирует 20–30 % электроэнергии ежегодно. - Поэтому «угроза» Орбана прекратить аварийные поставки эл/энергии – в большей степени политический жест, чем экономическая реальность: - у Венгрии просто нет излишков, чтобы чем-то серьезно управлять; - системные потоки определяются не волей одного политика, а общими правилами синхронизации энергосистем, техническими лимитами ЛЭП и общей потребностью региона.
Подробный вывод и философский ракурсЕсли попытаться собрать все фрагменты в целостную картину, то видно несколько уровней реальности: 1. Уровень сырой фактики: нефть, газ, мегаватты На нижнем уровне – очень простая физика и техника: - по Хормузу идет треть мировой морской торговли нефтью и существенная доля СПГ; - Венгрия и Словакия физически зависят от трубопроводной нефти Urals; - у Катара нет альтернатив морским поставкам; - Венгрия сама энергодефицитна и не может играть в «энергетического донора». Здесь истина почти «материалистична»: либо есть нефть в трубе, либо ее нет; либо ЛЭП выдерживает переток, либо падает. И любые политические лозунги, как бы красиво ни звучали, упираются в давление в трубе, в мощность компрессора и в параметры каталитического крекинга. 2. Уровень политического театра и риторики На следующем уровне — политические заявления, которые часто живут в другом измерении: - Киев заявляет, что Россия сама обстреляла свой нефтепровод; - предлагает использовать маршрут, который параллельно объявляет разрушенным; - Брюссель мечется между необходимостью поддерживать антироссийскую линию и необходимостью не оставить Венгрию и Словакию зимой без топлива; - отдельные политики говорят «перекроем дизель и свет», хотя структура рынков показывает, что они контролируют не так уж много. Это уровень, где истина становится относительной: важно не столько что происходит, сколько как это подают. В этом смысле современная геополитика очень похожа на информационную войну: каждый строит свою интерпретацию, игнорируя неудобную «физику». 3. Уровень рынка и капитала Третий слой – экономика. Здесь действуют другие законы: - если на Украине готовы платить больше – топливо туда потечет, даже через три посредника; - дизель, пришедший из России, смешается на европейских НПЗ с другими потоками и «потеряет паспорт» происхождения; - бизнес найдет маршрут, если разница в цене оправдывает риск и логистику. Это напоминает свойства жидкости в физике или градиенты в нейросетях: капитал течет туда, где есть наибольший «наклон» доходности. Запреты и санкции – как временные дамбы: они изменяют траекторию, но не сам факт течения. 4. Хрупкость глобальной системы Иран и Хормуз показывают, насколько мир стал «тонким»: - несколько недель блокировки пролива – и цены на нефть и СПГ взлетают; - производные рынки, логистика, страховка, фрахт – все накручивает эффект. Повреждение одной трубы в Восточной Европе – и две страны ЕС начинают отсчет 90 дней до потенциального дефицита топлива. Это своеобразная «философия уязвимости»: цивилизация опирается на системы, которые крайне сложны, но не обязательно устойчивы. Мы привыкли к иллюзии, что ресурсы бесконечно текут по трубам и проводам, а на деле – достаточно одной неосторожной ракеты или политического решения, чтобы миллионы людей почувствовали это в цене на бензин и в счете за электричество. 5. Заблуждение о контроле и иллюзорная субъектность Политики нередко действуют так, будто они – «хозяева игры»: - Трамп демонстрирует силу авианосцев, как будто мировые цены на нефть не отзовутся на заправках в Техасе; - Брюссель вводит санкции, как будто трубы и НПЗ мгновенно перестраиваются под другую нефть; - киевские власти предлагают схемы, игнорируя базовую логику страхового рынка и инфраструктурных рисков. На деле они напоминают пользователя сложной нейросети, который уверен, что управляет всем процессом, но не понимает глубин внутренних связей. Есть ощущение власти, но нет понимания реальной архитектуры системы. В этом – фундаментальное противоречие современного мира: субъективное ощущение контроля и объективная зависимость от сетей, которые давно вышли за пределы чьего-либо полного управления. 6. Практический вывод для «обычного человека» Если спуститься к бытовому уровню, смысл всего сказанного довольно прост: - любые крупные военные игры на Ближнем Востоке почти гарантированно означают рост цен на энергоносители по всему миру; - энергетические кризисы в одной части Европы неминуемо отражаются на другой, пусть и с задержкой; - чем сложнее становится цепочка поставок, тем выше цена конечного продукта и тем больше поле для спекуляций и манипуляций. В этом есть трезвый, «анти-романтический» вывод: зависимость от глобальных цепочек делает нас всех заложниками решений людей, которые зачастую мыслят в горизонте выборов или рейтингов, а не десятилетий.
Если смотреть на все это через философскую призму, напрашивается вопрос: мы живем в мире, где реальность нефти в трубе и электрического тока в проводах абсолютно материальна, но наши представления об этих потоках все чаще определяются риторикой и пропагандой. Что для нас важнее в повседневной жизни — держаться за факты (объемы, мощности, запасы) или за истории, которые политические и медийные игроки выстраивают вокруг этих фактов? И где, на ваш взгляд, сегодня проще найти свою «личную истину» — в цифрах и схемах или в интерпретациях и смыслах, которые им приписывают?