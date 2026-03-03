Борис Марцинкевич и Руслан Сафаров анализируют жесткий сценарий конфликта США и Ирана при Дональде Трампе и последствия перекрытия Ормузского пролива для мировой экономики. Исчезновение 20% мировой нефти и блокада катарского СПГ приведут к катастрофическому взлету котировок выше $100 за баррел? Узнайте, почему этот шаг станет фатальным для рейтингов республиканцев перед выборами из-за рекордных цен на бензин внутри самих Штатах. Реальный прогноз энергетического коллапса и угрозу для глобальных рынков газа и нефти в новом видео

00:00 США против Ирана: УДАР по мировой экономике

00:32 Что будет с ценами на нефть при блокаде Ормузского пролива?

01:24 Нефть по $100+? Последствия перекрытия Ормуза

03:00 Удар по рынку СПГ: Как Катар и Европа пострадают от конфликта

03:59 Почему Трамп не начнет войну? Экономика против выборов в США

05:41 Кризис нефтепровода "Дружба": Венгрия и Словакия против Украины

06:54 Нефть Urals и санкции ЕС: Почему Венгрия не может отказаться от нефти из РФ

09:32 Технический тупик: Проблемы с альтернативными поставками нефти

11:11 Кто остановил "Дружбу"? Анализ причин прекращения поставок

12:53 Миф о дизеле для ВСУ: Поставляет ли Венгрия топливо Украине? (Разбор)

15:28 План "Одесса-Броды": Почему это не сработает?

16:03 Отключит ли Словакия свет Украине? Правда об аварийных поставках

17:03 Энергодефицит Венгрии: Может ли Орбан прекратить поставки электроэнергии?

